2014年11月26日黄金外汇行情解读

博客时间：8:13:16（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天金价走过山车，日线图看，macd归0，dif与dea死叉，金价上行1202受阻，这价格短期很有可能成为头部，金价有回到1169的需求，今天的分水岭是1198.98，突破后，金价将会加速下滑至1292甚至跌回到原先的低点，这可能需要一种动力，近日有些难度，但不管怎样，近日的交易都尽可能的逢高做为主，除非突破1215才可以改变策略。

操作思路：上方阻力1199.23、1204.1、1207.63、1211.02、1215.96下方支撑1192.03,1179.89；

1. 黄金白盘1202附近做空，止损1207，看1198、1192.27、1175、1169；

2. 黄金晚盘跌破1199做追空，止损1205，看1192、1169.55；

3. 白银16.71附近做空，止损16.89看15.87、15.22；

4. 美加1.1252做多，止损1.1220，看1.328、1.1435；

5. 美日117.78做空，止损118.97看116.41、112.08；

6. 澳元0.8535做多，止损0.8512看0.8703；

7. 欧元1.2486做空，止损1.2500看1.2253；

8. 英镑1.5722做空，止损1.5740，看1.5697、1.5416；

9. 美瑞0.9707做空，止损0.9753看0.9626、0.9219；

10. 美元兑人民币6.139做多，止损6.12看6.15；

11. 美指87.93做多，止损87.78看88.18、88.43；