2014年11月14日黄金外汇行情解读

博客时间：8:24:46（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日的过山车走的有些憋屈，但尽管是如此，最后没有突破1167，那就是仍然要下破1157而走出一波不小的行情；从四小时的结构上看，空头正在形态正在逐渐加强，关键的是1154是否能突破，总而言之今天还是做空为主。

操作思路：上方阻力1173.48、1187.72下方支撑1146.18、1134、；

1. 黄金白盘反弹1163做空，止损1169，看1147、1136；

2. 白银15.58附近做空，止损15.63看15.49、15.06；

3. 美加1.1380做空，止损1.1390，看1.1344、1.1308；

4. 美日115.85做多，止损115.34看116.75；

5. 澳元0.8724做空，止损0.8732看0.8665、0.8608；

6. 欧元1.2487做空，止损1.2498看1.2406；

7. 英镑1.5691做空，止损1.5710，看1.5074；

8. 美瑞0.9630做多，止损0.9613看0.9698、0.9740；

9. 美元兑人民币6.13做空，止损6.14看6.12、6.11；

10. 美指87.70做多，止损87.4看88.18；