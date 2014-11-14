2014年11月14日黄金外汇行情解读
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2014年11月14日黄金外汇行情解读

14 十一月 2014, 02:22
weiliang Li
weiliang Li
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博客时间8:24:46本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨日的过山车走的有些憋屈，但尽管是如此，最后没有突破1167，那就是仍然要下破1157而走出一波不小的行情；从四小时的结构上看，空头正在形态正在逐渐加强，关键的是1154是否能突破，总而言之今天还是做空为主

操作思路上方阻力1173.48、1187.72下方支撑1146.18、1134、

1. 黄金白盘反弹1163，止损1169，看1147、1136；

2. 白银15.58附近做，止损15.63看15.49、15.06；

3. 美加1.1380，止损1.1390，看1.1344、1.1308；

4. 美日115.85，止损115.34116.75；

5. 澳元0.8724，止损0.87320.8665、0.8608

6. 欧元1.2487，止损1.2498看1.2406；

7. 英镑1.5691止损1.5710，看1.5074；

8. 美瑞0.9630，止损0.96130.9698、0.9740；

9. 美元兑人民币6.13，止损6.146.12、6.11； 

10. 美指87.70止损87.488.18；

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