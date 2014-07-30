2014年7月30日黄金外汇行情解读

市场分析：【奥巴马宣布对俄新制裁措施 称并非新冷战】美国总统奥巴马周二宣布了对俄罗斯关键行业的新经济制裁措施，但是也否认美国正处于与俄罗斯之间一次新的冷战中。

【欧盟各国就经济制裁俄罗斯达成协议】据欧盟外交官员表示，欧盟各国政府周二达成了一项协议，将对俄罗斯实施经济制裁，主要将针对俄罗斯的石油工业、国防，耐用品和敏感技术等行业实施制裁。

【IMF：奥地利银行在俄罗斯冲突加剧中有最大风险敞口】国际货币基金组织（IMF）周二发表报告称，在对俄罗斯更严格的制裁措施中，奥地利的银行业可能蒙受最大程度的亏损，而瑞典、法国和意大利银行业极容易被伤害。

【阿根廷债务违约一触即发 或致290亿美元索赔】媒体周二文章指出，如果阿根廷在周三时候再度债务违约，将会引发债券持有者至多290亿美元的索赔要求——这相当于该国全部的外汇储备。

财经大事 时间 国家 地点 重要性 事件 07/30 --- 美国 华盛顿 高 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议，今日为第二天，并将于北京时间7月31日凌晨02:00公布利率决议。

盘面分析：这周的走势实在是很纠结，衔接两个月的走势，周势多头偏弱，日线多头偏强，这些就是纠结的来源，解开这个结就只有非农！。

操作思路：上方阻力位在1333.49、1315.51、1301下方支撑1298.23、1277.01、1257.01、1251。

1.1301下方做空，止损1303看1298.23、1277.01、1257、1251.

4.白银20.91附近做空，止损21.2看20.08、18.91。

5.1.0825做多美加，止损1.0796看1.0937。

6.美日102.13做空止损102.2看101.95

7.0.9375做多澳元，止损0.9365看0.9405。

8.1.34436做空欧元止损1.3444看1.3262。

9.英镑1.6940做多英镑，止损1.6920看1.7026、1.7165

10.升破0.9043做多美瑞止损0.9看0.9199

11.81.18做多美指，止损81.3看80.76、80.56

12.6.17做空美元兑人民币止损6.19看6.15、6.04