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2014年11月11日黄金外汇行情解读
博客时间：9:46:04（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）
本文观点:昨天算是给了我们做空的信心，一是，最终没有突破1181，这这里的压力继续有效；二是，MA6的压力有效；三是，大阴线吃回了非农2/3的涨幅，我们说过非农是给空头找高点，我们逢高做空的思路不变，今天要关注的是1146。
操作思路：上方阻力1173.48、1157.84下方支撑1146.18、1134.52、1114；
1. 黄金白盘反弹1157做空，止损1161，看1154、1145、1135；
2. 黄金不破1146做多，止损1140，看1158、1164、1173、1178、1187、1197；
3. 晚盘不破1134.5做多，止损1131，看1146；
4. 白银15.62附近做空，止损15.89看15.46、15.36、15.11；
5. 美加1.1374做空，止损1.1384，看1.1317、1.1293、1.1159；
6. 美日114.70做多，止损114.44看115.46、115.74；
7. 澳元0.8609做多，止损0.8554看0.8665、0.8698、0.8809；
8. 欧元1.24914做空，止损1.2525看1.2432、1.2373；
9. 英镑1.5859做空，止损1.5905，看1.5797；
10. 美瑞0.9638做多，止损0.9619看0.9695、0.9713、0.9740；
11. 美元兑人民币6.12做多，止损6.11看6.16.125；
12. 美指87.79做多，止损87.4看88.17；