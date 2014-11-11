2014年11月11日黄金外汇行情解读
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2014年11月11日黄金外汇行情解读

11 十一月 2014, 07:04
weiliang Li
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2014年11月11日黄金外汇行情解读

博客时间9:46:04本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨天算是给了我们做空的信心，一是，最终没有突破1181，这这里的压力继续有效；二是，MA6的压力有效；三是，大阴线吃回了非农2/3的涨幅，我们说过非农是给空头找高点，我们逢高做空的思路不变，今天要关注的是1146

操作思路上方阻力1173.48、1157.84下方支撑1146.18、1134.52、1114

1. 黄金白盘反弹1157，止损1161，看1154、1145、1135；

2. 黄金不破1146，止损1140，看1158、1164、1173、1178、1187、1197；

3. 晚盘不破1134.5，止损1131，看1146；

4. 白银15.62附近做，止损15.89看15.46、15.36、15.11；

5. 美加1.1374，止损1.1384，看1.1317、1.1293、1.1159；

6. 美日114.70，止损114.44115.46、115.74；

7. 澳元0.8609，止损0.85540.8665、0.8698、0.8809

8. 欧元1.24914，止损1.2525看1.2432、1.2373；

9. 英镑1.5859止损1.5905，看1.5797；

10. 美瑞0.9638，止损0.96190.9695、0.9713、0.9740；

11. 美元兑人民币6.12，止损6.116.16.125； 

12. 美指87.79止损87.488.17；

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