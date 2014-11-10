2014年11月10日黄金外汇行情解读

博客时间：11:47:47（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:上周五非农，那是一个报复性得反弹，我们只能以反弹定性，因为没有突破1182之前，没有理由看多，或者认为趋势已经破坏；当然也有可能会有去刺激1187、1197，但是不会站住，；按照以往的规律，非农后的第一周，一般没有重大数据，行情多数属于震荡，那么随着时间推移，空头会再次堆积能量，而是行情继续向下走；因此我们尽可能地寻求高点做空。

操作思路：上方阻力1178.48、1193.32、1219.32下方支撑1132、1124、1114；

1. 黄金白盘反弹1178做空，止损1182，看1157.8、1154、1145、1140、1135；

2. 黄金不破1154做多，止损1150，看1158、1164、1173、1178、1187、1197；

3. 晚盘不破1187.5做空，止损1193，看1157、1133、1124、1114；

4. 白银15.82附近做空，止损15.8915.68、15.46；

5. 美加1.13276做空，止损1.13465，看1.1263、1.1159；

6. 美日114.22做空，止损114.44看112.68、110.37；

7. 澳元0.8609做多，止损0.8554看0.8724、0.8869；

8. 欧元1.2474做多，止损1.2447看1.2557、1.23772；

9. 英镑1.5943做空，止损1.5995，看1.5797；

10. 美瑞0.9648做空，止损0.9659看0.9550、0.9401；

11. 美元兑人民币6.11做空，止损6.12看6.10；

12. 美指87.51做空，止损87.84看88.37；