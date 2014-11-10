2014年11月10日黄金外汇行情解读
交易策略

2014年11月10日黄金外汇行情解读

10 十一月 2014, 07:25
weiliang Li
weiliang Li
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博客时间11:47:47本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:上周五非农，那是一个报复性得反弹，我们只能以反弹定性，因为没有突破1182之前，没有理由看多，或者认为趋势已经破坏；当然也有可能会有去刺激1187、1197，但是不会站住，；按照以往的规律，非农后的第一周，一般没有重大数据，行情多数属于震荡，那么随着时间推移，空头会再次堆积能量，而是行情继续向下走；因此我们尽可能地寻求高点做空

操作思路上方阻力1178.48、1193.32、1219.32下方支撑1132、1124、1114

1. 黄金白盘反弹1178，止损1182，看1157.8、1154、1145、1140、1135；

2. 黄金不破1154，止损1150，看1158、1164、1173、1178、1187、1197；

3. 晚盘不破1187.5，止损1193，看1157、1133、1124、1114；

4. 白银15.82附近做，止损15.8915.68、15.46；

5. 美加1.13276，止损1.13465，看1.1263、1.1159；

6. 美日114.22，止损114.44112.68、110.37；

7. 澳元0.8609，止损0.85540.8724、0.8869

8. 欧元1.2474，止损1.2447看1.2557、1.23772；

9. 英镑1.5943止损1.5995，看1.5797；

10. 美瑞0.9648，止损0.96590.9550、0.9401；

11. 美元兑人民币6.11，止损6.126.10； 

12. 美指87.51止损87.8488.37；

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