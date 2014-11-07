2014年11月7日黄金外汇行情解读

博客时间：10:25:08（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日弱势震荡最后以 小阴线收盘，这是继跌走势，昨天我们就说过了，要是昨天跌出新低起码到1114附近，今天非农就有可能强势震荡，如果昨天出现震荡或拉出高点，就会是今晚做空的机会；结果昨天震荡偏空，那么今天毫无疑问继续看空，毕竟本周的低点还没有出来；为防止意外，今天上方1175-1181需要提防，当然如果突破1181，那就行情变味了，谈不上看空了，只能以大区间震荡或者三角形继续整理了，这有点不太可能，因为1181好不容易被空头击破的，要突破它，空头也不允许，这就好像去年跌破1400一样，这里被划了一道红杠；今晚的非农可能又会让人失望，因为前段时间该跌的跌了，该消化的消化了，只是由于非农的担忧而谨慎的留下了下边的一些空间没有走出，其他的空间也不是几个交易日一下子能走完的，。

操作思路：上方阻力1171.46、1178.48、1219.32下方支撑1132、1124、1114；

1. 黄金白盘反弹1149做空，止损1155，看1145、1140、1135；

2. 黄金不破1140做多，止损1132，看1145、1149、1158；

3. 晚盘不破1158.5做空，止损1165，看1141、1133、1124、1114；

4. 白银15.62附近做空，止损15.7看15.43、15.14；

5. 美加1.1427做空，止损1.1465，看1.1350；

6. 美日114.89做多，止损114.4看115.49、116.68；

7. 澳元0.8540做多，止损0.8511看0.8574、0.8656；

8. 欧元1.2421做空，止损1.2447看1.2357、1.2336；

9. 英镑1.5868做空，止损1.5884，看1.5074；

10. 美瑞0.9695做多，止损0.9659看0.9742、0.9772；

11. 美元兑人民币6.11做空，止损6.12看6.10；

12. 美指87.84做多，止损87.22看88.37；