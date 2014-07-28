2014年7月28日黄金外汇行情解读

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本文观点: 周五尾盘强劲的反弹，使金价收盘在1306.74，守住了周线ma26的支撑，这一守，确立了多头的中线趋势，形势将出现质的转变。

市场分析：【欧盟就严厉制裁俄罗斯新措施达成初步协议】欧盟周五宣布，各国代表已经达成一个初步协议，将因为乌克兰危机的发展而对俄罗斯启动会对其经济造成严重打击的制裁行动，但是这些外交人员也表示，制裁行动的细节还需要进一步敲定。

【白宫：普京和俄政府对MH17航班被击落“负有责任”】美国白宫发言人乔什-恩尼斯特（Josh Earnest）表示，美国已经根据情报评估得出结论，俄罗斯总统普京和他的政府应该对马来西亚航空公司MH17航班被击落并造成298人死亡的惨剧“负起责任”。

【俄罗斯宣布禁止进口乌克兰乳制品】俄罗斯政府宣布，将从下周开始禁止所有来自于乌克兰的乳制品进口贸易，原因是其在乌克兰的乳制品中发现了很多质量缺陷。俄罗斯是乌克兰乳制品的主要市场之一。乌克兰政府对此作出回应称，俄罗斯此举是出于政治上的动机。

【俄罗斯第二季度经济增长0.1%】俄罗斯财政部周五表示，俄罗斯经济在今年第二季度增长了0.1%，这意味着该国避免了一个技术上的经济衰退。俄罗斯第一季度GDP萎缩了0.5%，主要是受西方国家制裁的影响以及该国遭受的大量资本外流影响。

【英国二季度经济增长超过2008年危机前峰值水平】英国政府官方数据显示，英国经济已经超过了2008年银行业危机和深度经济衰退前达到的高峰水平。英国国家统计局表示，今年第二季度英国GDP较此前一个季度增长了0.8%。与上年同期相比，当季英国经济增长了3.1%，这一增长速率比2008年年初危机前达到的高峰水平高了0.2%。

【印度威胁阻止贸易便利化协议的达成】印度政府威胁称，除非存在一个同时开展的流程来解决一个围绕该国食品安全项目的争议，否则将撤销对一个地标性世界贸易组织协议的支持，可能造成正在日内瓦忙碌开展的系列谈判陷入僵局。

盘面分析：上周线收长下影小阴线，收盘企稳ma26支撑，本周月线收盘和非农数据公布，鉴于月线看多走势没有破坏，本周可能扭转月线的阴线结构，使其转阳，但是macd趋势线死叉与kdj即将形成的死叉给行情带来不确定性，日线图显示，周五与周四形成姐妹阴阳线组合金价收盘站上ma6支撑，有双底结构的味道，macd回归0轴，0轴往往是阴阳的边界，意义很大，加上趋势线金叉和kdj金叉，看多胜过看空，四小时线显得多头有些精气不足，小时图都有回调的气氛。

操作思路：上方阻力位在1333.49、1315.51、下方支撑1304.06、1300。

1.1299.9做多止损1297看1308、1315.51、1333.49.

4.白银20.67附近做多，止损20.2看21.13、21.45。

5.1.07772做多美加，止损1.0730看1.0937。

6.美日101.83做空止损102..13看101.15.

7.0.9399做多澳元，止损0.9378看0.9434。

8.1.3422做多欧元止损1.3400看1.3467、1.3562。

9.英镑1.6965做多英镑，止损1.6950看1.7026、1.7165

10.升破0.9043做多美瑞止损0.9看0.9199

11.81.04做空美指，止损81.3看80.76、80.56

12.6.19做空美元兑人民币止损6.20看6.15、6.04