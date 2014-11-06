日本正在令全球走向毁灭

主宰着世界主要央行的凯恩斯主义经济学家总是极力申明，如果可以按照自己的方式行事，他们可以使我们摆脱二战之后全球经济的微弱复苏。





他们的方式就是债务货币化，也被称为量化宽松或者QE。但为何QE未能让我们看到喜大普奔的复苏呢，凯恩斯主义者将其归结于QE规模还不够大。



2013年4月，日本央行宣布了令人瞠目结舌的多达1.4万亿规模的QE。在今天来看，1.4万亿美元在对于疯狂的央行来说可能已经算不上一个不理智的数量了。



让我们看看1.4万亿意味着什么



——它相当于日本全部经济产出的24%



——可以让日本所有人飞去美国加州过一个两周的假期



——可以给日本每个人一张价值11200美元的支票，包括男人、女人、孩子。



还有，有了1.4万亿美元



——你可以买下澳大利亚一年的经济产出

——可以资助美国航空航天局(NASA)82年



——可以请地球上所有人在纽约顶级餐厅享用一顿价值200美元的大餐



目前来看，这项计划彻头彻尾的错了。日本GDP增长只维持了两个月就开始掉头向下。日本的悲惨指数已经达到33年新高，家庭主妇们都在为攀升的物价而焦头烂额。甚至出口也开始萎缩。而这一度被认为是疲弱日元所能带来的唯一好处。据里昂证券研究，日本实际出口仍然低于2008年峰值的16%。索尼，日本曾经的电子巨头将其利润预期大幅削减70%，并且50年来首次取消分红。



简而言之，安倍经济学没能为日本注入生机。相当于日本国内生产总值24%的QE并没有推动日本可持续增长，无论是GDP、就业、还是出口。



现在日本央行该如何做呢？他们又在扩大QE规模。显然，日本央行现在除了承认失败什么都可以做。但这只会导致新一轮危机更快地发生。这次，所有国家都将破产，不仅仅是银行。