在别人恐慌时 最牛日本超级散户神秘赚进41亿日元

很多投资者周一(8月24日)开启“恐慌模式”，与此同时，日本一位此前做空的日内交易员却几乎完美地进行了抄底，并且向其40,000位推特(Twitter)粉丝详细讲述了他的交易过程。他声称自己已经在获利3,400万美元(约合41.1亿日元)后离场。

随着金融市场本周变得“疯狂”，很多人变得谨慎。有些人被“吓瘫”，但这位网上代号为CIS的36岁日内交易员并不在其中。

在结束了长期炒股生涯里收获最丰厚的一笔交易之后，他在周二接受采访时说道：“在其他人都恐慌时，我赚得最多。”

因为担心被抢劫或敲诈勒索，他要求不使用他的真名。为了证明自己所言非虚，他在网上贴出了券商账户里的逐秒显示的交易纪录。

自8月中旬以来CIS一直做空日经225指数期货，押注该指数将走低。到周一市场收盘时，其账面已经赢利1,300万美元。他继续加仓。当他在那天深夜平仓兑现时，纽约股市崩跌已导致他的利润翻倍。

但CIS并未立即开始庆祝，反而是继续交易。他开始押注市场已经见底。

当他周二最终带着盈利离场时，他发tweet说：“我史诗般的反弹交易就此结束”。他声称，他的利润已几乎增加两倍。

Naoki Murakami称说道：“这是一次完美的交易。”Naoki Murakami是CIS的推特粉丝，而且他自己谈论股市的博客也让其小有名气。

CIS曾经发出狂言：“就连高盛(Goldman Sachs)也不能在交易中打败我。”CIS去年开通了推特账号，他经常在推特上谈论电子游戏以及自己的交易状况。

他曾经向彭博透露，过去十年自己几乎是从无到有，利用炒股赚取了160多万亿日元。最忙的时候，一天之内他就会买卖700亿日元的股票。

CIS赢得的第一场重大胜利是在2005年12月8日。当日日本券商瑞穗证券犯下一个致命错误。该券商的交易员本该以61万日元的总价抛售一家日本招聘公司J-Com的股票，却报出每股1日元的61万股J-Com卖盘，这个抛售规模是当时J-Com股票发行规模的42倍，明显属于操作失误。

CIS等极少数日内交易者和机构投资者察觉到这个重大疏忽后趁机买入。CIS称，成交后自己实际上以最低价入手了3300股，为实际总规模的四分之一。等事后查明问题，瑞穗证券已损失一个季度的盈利，而CIS个人财富则暴增6亿日元。

CIS的报税单显示，2013年他总共交易了价值140亿美元的股票——大约是东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange)散户成交量的0.5%。他说，最高纪录他曾经一天买卖700亿日元的股票。

CIS周二在接受媒体采访时介绍了自己近期交易。他说道：“当然，我对现状很满意，但你有赢得时候，也有输钱的时候。”他声称，此次希腊危机令其损失约600万美元。

CIS表示，他对中国是否会拖累经济并不关心。当他交易时，他主要关注交易量以及价格的变动。