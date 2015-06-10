日元贬值恐引爆亚洲“货币战” 1997年噩梦重温？

因日元下跌导致一些亚洲经济体的竞争力下滑，从韩国到印尼和印度，货币政策当局正准备让本币贬值，亚洲地区新一轮“货币战”似乎已经“箭在弦上”。目前的情况与1997年有相似之处，当时日元大幅贬值，亚洲货币汇率竞争力低下，且经常帐赤字高企，将亚洲货币危机推至顶峰。

因日元下跌导致一些亚洲经济体的竞争力下滑，从韩国到印尼和印度，货币政策当局正准备让本币贬值，亚洲地区新一轮“货币战”似乎已经“箭在弦上”。

印尼卢比、马来西亚林吉特、泰铢和其他货币今年兑全线走强美元一直在逐步下滑。本周这些货币触及新低，急跌发生在上周五(6月5日)日元兑美元触及13年低点之后。然而，通常会出手干预的亚洲地区货币当局目前尚未采取行动。

印度财政部长的一位顾问表示，该国出口不振不光是因为全球需求疲弱，同时也是因日本和欧元区等主要经济体采取了本币贬值的刺激性货币政策。

该顾问说道：“无论称之为竞争性贬值、货币战还是其他的东西，事实上这些政策正在并将对贸易伙伴产生影响，我们不能承受自己的货币变得缺乏竞争力。”

印度卢比表现一直较为良好，但因美国今年某个时间将加息的预期推高美元，多数其他货币兑美元则“失守阵地”。印尼盾兑美元今年至今已经下挫近8%，超过马来西亚林吉特同期7%的跌幅。

日元过去九个月挫跌16%，欧元自2014年5月初以来重挫18%，但亚洲货币贬值幅度远不及此，这导致该地区出口产品在国际市场上显得较为昂贵。

根据国际清算银行(BIS)的数据显示，4月经贸易和通胀调整的人民币汇价较2010年时升值30%。韩元比2010年升值15%，而日元的贬值幅度却高达28%。

今年以来每个月韩国出口都呈现下滑，同时中国出口商的销售和获利均下降。

印尼央行行长Agus Martowardojo周一表示：“有爆发货币战的风险，美元倾向于升值，其他货币将受到波及。”

1997年噩梦重温？

目前的情况与1997年有相似之处，当时日元大幅贬值，亚洲货币汇率竞争力低下，且经常帐赤字高企，将亚洲货币危机推至顶峰。

但Lombard Street Research宏观策略师Gaurav Saroliya认为，情况不会像当时那样“惨烈”。

他指出，目前与当时情况存在很大的不同。首先，目前通胀问题没有当时那么严重，亚洲可更加轻松地应对货币贬值。其次，亚洲各央行外汇储备更为雄厚。此外，亚洲市场变得更具灵活性，外国投资的波动不像1997年那样剧烈。

事实上，尽管亚洲货币当局未实施如日本或欧洲那样的大规模宽松政策，但也已“巧妙地”推动本币走软。

印度央行(RBI)通过吸收投资并积累外储，有效地限制了印度卢比的涨势；泰国放松了对国内投资者将资金转至海外的管控，印尼也放宽对印尼盾交易的严格控制。

然而，亚洲货币自2014年经历了一个逐步贬值的过程，上周日元的跌势可能成为亚洲货币进一步走软的“引爆点”。

Saroliya说道：“这些亚洲国家中有许多正在面临出口表现不佳的双重打击，因为本币汇率太没有竞争力了，这都要怪日本，以及在QE大环境下，持续数年的投资资金流入，还有疲弱的家庭需求。这整体来说是个大利空。所以他们会被迫通过宽松货币政策或是非常规措施，选择本币贬值。”

法国兴业银行(Societe Generale)著名空军Albert Edwards上周二发布报告称，日元终于跌破一条长达30年的重要支撑线，这将引发新一轮“汇市动荡”。

Edwards在该报告中写道：“日元正引爆新一轮全球汇率战，中国目前处于通缩环境，且不能容忍人民币进一步升值。鉴于日元会拖低其它地区货币，人民币被迫加入竞争性货币贬值大赛。”