不再忙着买澳元债券 日本投资者找到更棒的生财之道

日本投资者如今不用像过去那样购买那么多的澳元债券，他们眼下似乎找到了一个更棒的“生财之道”。资本流动的错配以及债券收益率低下，使得日本投资者将来自日本国债的现金流，通过基差互换转变成澳元，可以赚到比实际持有澳元计价债券更高的利息。





日本具有庞大的贸易盈余，这帮助该国拥有全球最大的“储蓄池”；另一方面，澳洲长期以来一直需要从海外获取现金，以为投资进行融资。

野村控股(Nomura Holdings Inc.)驻悉尼的利率策略师Andrew Ticehurst说道：“澳元和日元基差互换目前的水平，使得对日本投资者而言实际上可能更诱人的投资方式是，买入日本国债，然后建立基差互换交易，这比直接买入澳元资产划算。”

买入五年期日本国债，然后互换成澳元资产，在周三(7月22日)亚市尾盘的收益率约为3.46%。据外媒统计的数据，2020年到期的澳大利亚购债收益率为2.17%。

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)驻悉尼的利率策略师Sally Auld表示：“这个想法就是买入日本国债，每六个月会有一笔现金流，然后将这笔资金进行跨币种基差互换，从日元换到澳元。之前你持有的是以日元付息的资产，现在你得到是澳元利率。”

周三亚市尾盘澳洲10年期国债收益率报2.89%，在过去一年中已经下滑52个基点。日本10年期国债收益率报0.42%。澳元/日元报91.75，自5月14日的年内高位下滑约6%。

事实上，FX168财经网曾指出，对于那些争相把资金投向澳大利亚以追逐收益率的日本基金经理来说，把钱存放在国内应该更划算。

尽管基金经理购买澳洲债券获得的收益率比购买日本债券的收益率要高2个百分点，但他们还需面对美联储(FED)可能加息带来的日益增长风险，因为美联储加息或将导致全球债券与外汇市场动荡，导致他们的海外收益荡然无存。

注：基差互换又称“基点互换”、“基础互换”，是同种货币基于不同参考利率的浮动利率对浮动利率的利息互换，即以一种参考利率的浮动利率交换另一种参考利率的浮动利率。在基础利率互换交易中，交易双方分别支付和收取两种不同浮动利率的利息款项。两种浮动利率的利息额都以同等数额名义本金为基础计算的。