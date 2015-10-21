MetaQuotes软件公司在日本设立代表办事处

MetaQuotes软件公司(MetaQuotes Software Corp.)宣布在东京设立新的代表办事处——MetaQuotes Japan，这是该公司在全球范围内设立的第12家代表办事处。





现在，MetaQuotes软件在亚太地区共设立了4家代表办事处，分别位于澳大利亚、新加坡、泰国和日本。该公司认为，新设立的日本办事处将会加强其在当地市场上的地位，而日本的银行和经纪商则是MetaQuotes软件的潜在客户。

MetaQuotes Japan将为MetaQuotes软件的所有产品开展销售和技术支持工作——包括MetaTrader 4和MetaTrader 5交 易平台，以及TeamWox企业管理系统。鉴于日本地区对MetaQuotes软件的产品的兴趣日益增长，设立新的代表办事处乃是一项重要举措，能够拉近 与客户的距离。MetaQuotes Japan的目标是作为代表办事处加强MetaQuotes软件在亚太地区的影响力，并扩大销售业务版图。

MetaQuotes Japan负责人光本斉生(Tadao Mitsumoto)表示：“我很高兴加入MetaQuotes软件团队。此刻我们的主要任务是，在当地经纪商和交易商之间推广MetaTrader技 术。由于距离和语言障碍最终都得以排除，如今完成这一任务会变得更加容易。”

MetaQuotes软件公司首席运营官Gaies Chreis补充说：“对我们的代表办事处进行扩展乃是MetaQuotes软件全球战略中的关键要素。我们很高兴光本斉生将会代表我们公司在日本开展业 务。这将会鼓舞我们在日本地区开展活动，并支持我们覆盖新的客户。”



