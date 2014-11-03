2014年11月3日黄金外汇行情解读

博客时间：9:42:30（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:盘整了近16个月的黄金价格终于突破了1280的支撑，金价踏上下跌5浪的旅程，10月份是个楔子，美联储的QE3政策退出的公开，再加上日本央行出人意外的推出宽松政策，空头更是如虎添翼，在这样的环境下，11月份不可能有多头的希望；技术成面上，1182曾经3度成为支撑，在上周被一举攻破，那这里就会形成一道多头迈不过的门槛，这在历史上2011年-2012的1522-1530一样！那是一个告别1200的价格时代，下边空间将延伸到1077-817。

操作思路：上方阻力1171.46、1178.48、1219.32下方支撑1161.12、1158.99、1143.87；

1. 黄金反弹1181做空，止损1185，看1165.68、1161.12；

2. 黄金反弹1208做空，止损1210，看1165.68、1161.12、1143.87；

3. 白银15.9附近做做多，止损15.8看16.54；

4. 美加1.1122做做多，止损1.1207，看1.1308；

5. 美日112.52做多，止损112.35看113.02；

6. 澳元0.8748做空，止损0.87640看0.8678；

7. 欧元1.2487做空，止损1.25看1.2457、1.2336；

8. 英镑1.6018做空 ，止损1.6038，看1.5934、1.5873；

9. 美瑞0.9650做多，止损0.9631看0.9712；

10. 美元兑人民币6.11做空，止损6.12看6.10；

11. 美指87.02做多，止损86.77看87.67；