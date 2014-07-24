2014年7月24日黄金外汇行情解读

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本文观点:昨日的小阴线是空头趋势的一种延续，昨日整日显示多头疲弱的样子，今日开盘就直接探低，但是我们注意到1295-1297一带存在日线级别的支撑，所以见到这个价格被触碰必须做多，目标1303-1310。

市场分析：【奥巴马政府准备再次扩大对俄罗斯制裁措施】媒体引述美国一名高级政府官员的说法报道，如果俄罗斯不采取措施结束乌克兰东部地区政府军和亲俄罗斯的武装分离主义分子的冲突，奥巴马政府已经准备以一组新的经济制裁措施来扩大对俄罗斯的制裁。

【俄罗斯威胁禁止从乌克兰进口食品】俄罗斯进出口机构周三表示，考虑到乌克兰与欧盟之间的贸易协定，俄罗斯可能停止所有从乌克兰的食品进口。

【欧盟内部对俄罗斯态度存分歧 英法爆发口水战】媒体报道称，英国正因为攻击法国坚持按照之前协议继续向俄罗斯提供多艘战舰而面临批评；法国则称，英国在自己国内的企业继续向俄罗斯供应军事设备，其金融行业仍在争取来自俄罗斯巨富寡头的生意之际提出这样的指责是非常虚伪的。

【IMF下调美国增长预期 称美联储加息或晚于预期】国际货币基金组织（IMF）表示，只要通货膨胀维持较低的水平，而且2014年经济增长的放缓可能拖延劳动力市场的复苏，美联储可能有准备将接近零点的利率水平保持相比投资者们所预期更长的时间。

【英国央行行长卡尼称已经临近加息时机】英国央行行长卡尼表示，利率“将需要在未来几个月内开始被提高”，并重申了英国央行对于加息应该是“渐进和有限制”的这一判断。这是卡尼首次就加息时机临近给出了含义明确的说法。

盘面分析：上周线收出锤子阴线，金价以ma6支撑收盘，ma26缓慢抬高，小心这是慢升开始，macd阳柱降低，dif与dea靠近，这就纠结了，月线ma6走势看多，macd阳柱升高，dif与dea走势看多；昨日线收出小阴线，ma6与ma26的角度加大，macd阴柱再次放量，dif再次离开dea下走，这是空头趋势的延续，四小时ma6与ma26都向下走，macd阴柱在放量，dif与dea死叉后看空。

操作思路：上方阻力位在1333、1322、1320.8、1302.4下方支撑1297.81、1251.77。

1. 1302.4做空止损1307看1297.8、1251.77.

2. 1297.83不破做多，止损1295看1324、1333、1338。

3. 跌破1297.8后在1300附近追空，止损1303看1289、1251.77

4. 白银20.91附近做空，止损21看20.67、20.24。

5. 1.0753做空美加，止损1.0777看1.0714、1.0639、1.0629。

6. 美日101.5做多止损101.33看102.13、104.93.

7. 0.9437做多澳元，止损0.9378看0.9754。

8. 1.3465做多欧元止损1.3420看1.3538、1.3562。

9. 英镑1.7034做空英镑，止损1.7052看1.6992

10. 升破0.9016做多美瑞止损0.8980看0.9031、0.9155

11. 80.89做空美指，止损81看80.76、79.84

12. 6.19做空美元兑人民币止损6.20看6.15