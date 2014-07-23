2014年7月23日黄金外汇行情解读

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本文观点:昨日的小阴线反而使得趋势变得难以琢磨，因为金价没有因为周一的小十字阳线再接再励，但是ma6与macd还不支持现在看空，还是保持震荡的思路来对待吧，昨晚10:30时的拉升后被打回，倒显得市场的偏空情绪。

市场分析：【欧盟威胁对俄罗斯金融行业实施更严格制裁】欧盟方面已经发出威胁，如果俄罗斯总统普京不配合针对马航MH17航班被击落事件的调查，将对该国的金融行业进行更严格制裁，限制该国通过资本市场的活动，并控制敏感的能源和防务技术的出口。

【美空管局下令禁飞以色列航线24小时】美国联邦航空管理局（FAA）周二在以色列本-古里安国际机场附近遭遇火箭弹袭击之后宣布，禁止美国的航空公司执行前往以色列特拉维夫的航线至少24小时。早些时候，达美航空、美国航空以及联合大陆航空已经分别宣布，暂时取消前往以色列的多组航班。

【标普：欧洲债务市场风险已接近金融危机前】评级机构标准普尔警告称，欧洲企业债市场已经因为各国央行的货币刺激措施的变得略有些“麻痹”，“激进”的交易存在达到全球金融危机之前那种过度程度的危险。

【日本政府降低经济增长预期】日本政府宣布，将截止2015年3月结束的当前财年经济增长预期从1.4%降低至1.2%，但是也表示，不会放弃控制住债务发行水平这一长期战役。

【沙特阿拉伯计划对外国投资者开放股市】媒体报道称，沙特阿拉伯正在计划于2015年早些时候首次向外国投资者开放其5300亿美元的股票市场，这将帮助这个中东地区最大的经济体吸引更多国际投资，降低对原油收入的依赖

盘面分析：上周线收出锤子阴线，金价以ma6支撑收盘，ma26缓慢抬高，小心这是慢升开始，macd阳柱降低，dif与dea靠近，这就纠结了，月线ma6走势看多，macd阳柱升高，dif与dea走势看多；日线昨日收小阴线，ma6抬头向上，ma26保持向上，macd阴柱缩短，dif与dea不正常金叉，四小时ma6下穿ma26，macd阴柱dif与dea关系也不正常。

操作思路：上方阻力位在1333、1322、1320.8下方支撑1303.78、1297.81。

1. 1303.97做多止损1301看1314、1321.

2. 1321做空止损，1325，看1315、1301.58。

3. 1297.83不破做多，止损1295看1324、1333、1338。

4. 白银20.91附近做多，止损20.78看21.18。

5. 1.0771做空美加，止损1.080看1.0639、1.0629。

6. 美日101.32做多止损101.17看102.13、104.93.

7. 0.9364做多澳元，止损0.9347看0.9403。

8. 1.3465做多欧元止损1.3420看1.3538、1.3562。

9. 英镑1.7052做多英镑，止损1.7035看1.7173

10. 升破0.9016做多美瑞止损0.8980看0.9031、0.9155

11. 80.89做空美指，止损81看80.76、79.84

12. 6.20做多美元兑人民币止损6.15看6.26