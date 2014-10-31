2014年10月31日黄金外汇行情解读

博客时间：8:19:24（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:时至本周将要收盘，这一周的跌幅可观，k图上看最近四周近乎对称，事实上前面上升的两根阳线就表示涨势被定性反弹，两根阴线则是确认了前面的定性和趋势延续性；今天又是周末和月末收盘的日子，一般来看收盘都会收出阴线，对于周线理想的是ma6的1218附近，而月线则在1207附近，这里上方不建议做多。

操作思路：上方阻力1227.97、1221.79、1219.32下方支撑1211.21、1205.24、1200.77、1198；

1. 黄金反弹1219做空，止损1221，看1210，1205、1198；

2. 白银16.5附近做做多，止损17.38看16.78；

3. 美加1.1216做观望；

4. 美日109.25做空，止损109.45看108.52；

5. 澳元0.8830做多，止损0.8820看0.8891、0.9126；

6. 欧元1.2622做空，止损1.2640看1.2509、1.2336；

7. 英镑1.6018做空 ，止损1.6056，看1.5925、1.5728；

8. 美瑞0.9546做多，止损0.9521看0.9590、0.9637；

9. 美元兑人民币6.11做空，止损6.12看6.10；

10. 美指86.34做空，止损86.57看85.90、85.38；