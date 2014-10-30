2014年10月30日黄金外汇行情解读

博客时间：11:45:58（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:在刚刚结束的美联储利率决议后，美联储对外界正式公布10月结束第三轮量化宽松，但同时也表示此工具作为刺激经济发展为首选，决议公布后，黄金大跌，成功击破1219关键支撑，达到最低1208.23，并以1212.43收盘，至此毫无疑问1182-1255的反弹结束，新一轮下跌随美联储的决议公布而展开；在临近下个月非农数据公布前，由于月末收盘，这个月的理想收盘是阴线十字星，也就是说包括周五，金价有可能在1200-1219区间震荡。

操作思路：上方阻力1227.97、1221.79、1219.32下方支撑1211.21、1205.24、1200.77、1198；

1. 黄金反弹1219做空，止损1221，看1210，1205、1198；

2. 白银17.35-17.20附近做空，止损17.48看17.01、116.65；

3. 美加1.1216做空，止损1.1233，看1.1091、1.1039；

4. 美日108.9做空，止损109.1看108.33、108.06；

5. 澳元0.8736做多，止损0.80.8720看0.8834、0.8891、0.9126；

6. 欧元1.2693做空，止损1.2702看1.2542；

7. 英镑1.6965做多 ，止损1.5940，看1.6158；

8. 美瑞0.9577做空，止损0.9585看0.9459；

9. 美元兑人民币6.11做空，止损6.12看6.10；

10. 美指85.98做多，止损85.72看86.86；