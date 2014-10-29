2014年10月29日黄金外汇行情解读

博客时间：7:50:58（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天金价在1222-1235区间窄幅震荡，最后上引线稍长的小阳收盘，这里暂时显示了一个小周期的底部，我们查询了下历史数据，1226.4是2009年的高点，后一波强劲拉升至1920，这里存在支撑就可以理解了；同时由于上周的阴线收盘，这周反弹的力度无论怎样也不会有多大，上方如见1240-1247即便可以做空，下方如见1222-1218即便可以做多。

操作思路：上方阻力1231.61、1234.19、1243.33、1252.48下方支撑1223.33、1219、1210.74、1198；

1. 黄金1231.63附近做空，止损1234.19看1222.2、1219、1210.74；

2. 黄金上破1234.33附近做多，止损1231看1243.2、1252.48；

3. 跌破1219在1223做空，止损1227，看1210，1198；

4. 白银17.12附近做多，止损16.78看17.3、17.65；

5. 美加1.1186做空，止损1.1212，看1.1096、1.1039；

6. 美日108做多，止损107.89看108.33、108.69；

7. 澳元0.8846做多，止损0.8833看0.8867、0.8891、0.9126；

8. 欧元1.2722做多，止损1.2702看1.27591.2780、1.28003；

9. 英镑1.6082做多 ，止损1.6070，看1.6198，1.6183、1.6287；

10. 美瑞0.9472做空，止损0.9504看0.9448；

11. 美元兑人民币6.11做空，止损6.12看6.10；

12. 美指85.36做多，止损85.20看85.66；