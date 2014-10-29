2014年10月29日黄金外汇行情解读
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2014年10月29日黄金外汇行情解读

29 十月 2014, 03:37
weiliang Li
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博客时间7:50:58本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨天金价在1222-1235区间窄幅震荡，最后上引线稍长的小阳收盘，这里暂时显示了一个小周期的底部，我们查询了下历史数据，1226.4是2009年的高点，后一波强劲拉升至1920，这里存在支撑就可以理解了；同时由于上周的阴线收盘，这周反弹的力度无论怎样也不会有多大，上方如见1240-1247即便可以做空，下方如见1222-1218即便可以做多。

操作思路上方阻力1231.61、1234.19、1243.33、1252.48下方支撑1223.33、1219、1210.74、1198

1. 黄金1231.63附近做，止损1234.19看1222.2、1219、1210.74；

2. 黄金上破1234.33附近做，止损1231看1243.2、1252.48；

3. 跌破1219在1223做，止损1227，看1210，1198；

4. 白银17.12附近做，止损16.78看17.3、17.65；

5. 美加1.1186，止损1.1212，看1.1096、1.1039

6. 美日108，止损107.89108.33、108.69；

7. 澳元0.8846，止损0.88330.8867、0.8891、0.9126

8. 欧元1.2722，止损1.2702看1.27591.2780、1.28003；

9. 英镑1.6082 止损1.6070，看1.6198，1.6183、1.6287；

10. 美瑞0.9472，止损0.95040.9448；

11. 美元兑人民币6.11，止损6.126.10； 

12. 美指85.36止损85.2085.66；

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