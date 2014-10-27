2014年10月27日黄金外汇行情解读

博客时间：9:08:21（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:上周金价回踩了1226.2最终收盘1230.5，以倒锤阴线线收盘，首先对于上周的回落只能做正常的回调处理还不能算是趋势转为空头，因为自从1322.55走到1182.9已经下跌了近140美金，刚好反弹70美金，而相对于这70美金的反弹来说回踩35美金，也就是1219也属于正常，那么以后的趋势怎么走还得看1219的表象这将是决定1200或者1100的走势的界线；早上跳空低开然后回补缺口，这是一个惯性动作，所谓惯性，就是上一交易日在这个价格集聚的能量没有完全释放，释放完了价格自然反扑，反扑的高度即是1244、1252，从其k线组合来看，本周是个冲高回落的走势，我们建议逢高做空。

操作思路：上方阻力1234、1240.63、1243.33、1252.48下方支撑1242.56、1238.76、1227.3；

1. 黄金1235.23附近做空，止损1240看1229.2、1223、1219；

2. 黄金1252附近做空，止损1255看1243.2、1240、1230；

3. 跌破1219在1223做空，止损1227，看1200，1198；

4. 白银17.3附近做空，止损17.3看16.78；

5. 美加1.1257做空，止损1.1278，看1.1194、1.1166、1.1039；

6. 美日108做空，止损108.69看107.63、106.76；

7. 澳元0.8788做多，止损0.8770看0.8867、0.9211、0.9409；

8. 欧元1.2693做多，止损1.2632看1.2843；

9. 英镑1.6102做多 ，止损1.6098，看1.6149，1.6183、1.6287；

10. 美瑞0.9522做空，止损0.9539看0.9461；

11. 美元兑人民币6.129做空，止损6.13看6.10；

12. 美指86.08做空，止损86.86看83.31；