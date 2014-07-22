2014年7月22日黄金外汇行情解读

博客时间：7时24分

本文观点:周一的小阳线不能说没有意义，恰恰这颗小阳线是对周五阴线的修正，这样的修正或许还需要几天，而这时间上的损耗又隐隐约约与下一次非农数据有什么关系，我们本周的操作还是只能借助周线和月线的结合来做判定，个人意见还是震荡看多的。

市场分析：【联合国安理会决议要求追究马航空难责任人的责任】联合国安理会周一决议要求立即停止坠机地点周围地区的所有军事活动，包括武装团体的军事活动，以便国际调查能够有保障和安全地进行；要求追究对这次事件负责的人的责任，要求所有国家充分配合追究责任的工作；还要求有尊严、尊重和专业地处理和搜寻受害者遗体。

【马航MH17客机黑匣子已移交马来西亚】路透社报道，乌克兰东部武装已经将马航MH17客机的黑匣子移交马来西亚。此前马来西亚总理表示，马来西亚与乌克兰分裂势力领袖就MH17客机达成协议，MH17客机黑匣子将交予马方；282名遇难者遗体将交予荷兰当局；分裂分子允许国际调查，但不允许乌克兰官员介入。

【英国呼吁欧盟对俄罗斯实施更全面制裁】英国首相府周一表示，如果乌克兰的局势没有出现改善，英国将呼吁欧盟国家领导人就俄罗斯在马来西亚航空公司航班在乌克兰被击落事件中所起的作用，对该国实施石油、天然气、防务以及银行等行业的全面制裁。

【俄罗斯拟降低对微软IBM等欧美科技企业依赖】媒体周一引述俄罗斯议会下院一个下属委员会的文件报道，俄罗斯议会正在准备通过一项新的规则，希望降低该国对外国技术供应商的依赖度，在美国对俄罗斯最大的多家企业实施新一轮制裁之后，俄罗斯的这一回应可能对包括微软和IBM在内多家科技企业的销售造成伤害。

【中国与委内瑞拉签署40亿美元贷款换石油协议】中国和委内瑞拉在周一签署协议，将通过一个新的40亿美元贷款项目换取这个石油输出国组织成员国以原油形式进行的还款。委内瑞拉官员说，中国提供的这笔贷款将以相当于每天10万桶的原油和石油产品来偿还。

【希拉里离任16个月演讲收入高达1200万美元】外媒周一报道称，希拉里-克林顿在离开美国国务卿职位之后的16个月中有至少1200万美元的收入，这笔巨额的收入与她所在的民主党提出的缩小贫富收入差距的倡议形成了鲜明对比。

【地缘政治局势施压 美股周一小幅收低】道指收跌0.28%，地缘政治局势持续紧张给市场带来压力，巴以冲突加剧，再加上马航坠机事件可能引发欧美对俄罗斯施加更严厉制裁，令投资者保持谨慎态度。

盘面分析：上周线收出锤子阴线，金价以ma6支撑收盘，ma26缓慢抬高，小心这是慢升开始，macd阳柱降低，dif与dea靠近，这就纠结了，月线ma6走势看多，macd阳柱升高，dif与dea走势看多；日线ma6在昨日的小阳k拉动下，转为上走，macd阴柱缩短，dif上升角度难看dea强势下压，今日走势恐不会干脆，四小时ma6与ma26关系微妙，长上影的阴线后伴随十字星那是纠结，macd也一样0轴晃悠，dif与dea也纠缠不清。

操作思路：上方阻力位在1333、1322、1320.8下方支撑1306.58、1295.6。

1. 1310做多止损1305看1321.

2. 1321做空止损，1325，看1315、1301.58。

3. 1295.6不破做多，止损1295看1324、1333、1338。

4. 白银20.91附近做空，止损21.15看20.63、18.91。

5. 1.0771做空美加，止损1.080看1.0639、1.0629。

6. 美日101.32做多止损101.17看102.13、104.93.

7. 0.9364做多澳元，止损0.9347看0.9403。

8. 1.3495做多欧元止损1.3490看1.3568。

9. 英镑1.7052做多英镑，止损1.7035看1.7173

10. 升破0.8990做多美瑞止损0.8980看0.9031

11. 80.66做空美指，止损80.79看80.2、79.84

12. 6.20做多美元兑人民币止损6.15看6.26