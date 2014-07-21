2014年7月21日黄金外汇行情解读

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本文观点:周五的下跌使得周四的大阳失去了连续性，上升趋势被否定，后市宜逢高做空。

市场分析：【奥巴马称准备加大对俄罗斯制裁】美国总统奥巴马周五就俄乌关系以及马航客机坠毁发表了讲话。他表示，俄罗斯再次拒绝采取切实步骤来阻止局势升级，奥巴马警告称，美国有能力加大对俄罗斯的制裁，而且已准备采取行动；如果没有来自俄方的精心训练和装备，乌克兰叛军不可能有目前的战术水平。

【欧盟将宣布对俄罗斯企业制裁名单】欧盟已启动法律步骤，就乌克兰事态对俄罗斯的实体产业进行制裁。欧盟到7月底将宣布第一批受到制裁的俄罗斯企业名单。

【欧央行委员称不会因为公共财政问题而推迟加息】欧洲央行理事会成员、德国央行行长延斯-魏德曼（Jens Weidmann）表示，如果到了必要的时候，欧洲央行不会因为对各成员国公共财政问题的考量而延迟加息的决定。

【IMF总裁拉加德对欧洲市场乐观情绪提出警告】国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，市场对于欧元区的前景可能有些过于乐观，并警告说，大规模的债务负担，大量失业人口以及低通货膨胀可能对区域增长造成打击。

【意大利央行降低2014年经济增速预期】意大利央行宣布降低2014年的经济增长预期，并对“下行风险”提出警告，这也是对于2014年会有令人信服的经济复苏这一市场预期的最新一次打击。

【美银美林：美国房价已经过高 将在2016年见顶】美银美林的债券策略师在周五发表的一份报告指出，美国住宅价格的反弹走势已经接近其尾声，美国人应该为未来多年房价即使上涨，也不会出现太大涨幅这样一个市场走势做好准备。

盘面分析：上周线收出锤子阴线，金价以ma6支撑收盘，ma26缓慢抬高，小心这是慢升开始，macd阳柱降低，dif与dea靠近，日线ma6与ma26在上周五产生死叉，金价收盘在ma26线上方，macd阴柱缩短，dif走势犹豫，dea看空；四小时线ma26转向上走，ma6下走，macd收出底部，dif走平，这样一来短线下跌难以继续。

操作思路：上方阻力位在1333、1322、1320.8下方支撑1306.58、1295.6。

1. 1310做多止损1305看1321.

2. 1321做空止损，1325，看1315、1301.58。

3. 1297.8不破做多，止损1295看1324、1333、1338。

4. 白银20.72附近做多，止损20.6看21.17。

5. 1.0771做空美加，止损1.080看1.0639、1.0629。

6. 美日101.4做空止损10187看101.11、100.81

7. 0.9401做空澳元，止损0.9421看0.933。

8. 1.3515做多欧元止损1.3490看1.3568。

9. 英镑1.7108做空英镑，止损1.7120看1.7044、1.6777

10. 0.8990做空美瑞止损0.9025看0.8936

11. 80.66做空美指，止损80.79看80.2、79.84

12. 6.19做多美元兑人民币止损6.15看6.21