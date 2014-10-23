2014年10月23日黄金外汇行情解读

博客时间：10:49:53（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日的中阴收盘告诉我们两个事实，一是价格再次跌破了1247的阻力，二是1255成为顶部，随着时间的流逝，10月份将完成他晚年的看涨惯例， 面对十一月即将到来，慢慢的阴跌又将拉开新的帷幕，今天周四晚上的众多数据将引导金子的走向，从市场预测上看数据利空，同时天图上各技术指标也看空，首先k线组合倒垂+中阴，其次dif与dea死叉，其三kdi死叉，其四金价回落1247下方收盘，综上我们没有理由不看空，今天关键位是1242，上方阻力位是1244.26。

操作思路：上方阻力1247、1244.26下方支撑1242.56、1238.76、1227.3；

1. 黄金1244.26附近做空，止损1247看1238.74、1227.3、1223.37；

2. 银看17.3附近做空，止损17.56看16.78；

3. 美加1.1257做空，止损1.1278，看1.1194、1.1166、1.1039；

4. 美日107.12做多，止损107.0看107.26、108.40；

5. 澳元0.8737做多，止损0.8684看0.8867、0.9211、0.9409；

6. 欧元1.26550做空，止损1.2700看1.2542；

7. 英镑1.6116做空 ，止损1.6143，看1.6019，1.5942；

8. 美瑞0.9542做多，止损0.9532看0.9461；

9. 美元兑人民币6.12做空，止损6.13看6.10；

10. 美指85.82做多，止损85.57看86.60；