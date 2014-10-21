2014年10月21日黄金外汇行情解读

博客时间：7:29:00（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日走势表现较为多头主导的顽固型，金价稳扎稳打，以小碎阳加小碎阴逐步把金价拉高，让我们无法介入，结果强市收盘1246，特别是尾盘1247回落1243被再次拉起，显示出1243的支撑力度，我们从周线图上不难看到多头上方的空间存在，这样对于1243的支撑也就好理解了，那么今天的局势就会有继续走高的可能，，而四小时图上则显示出高位的阻力1246.64存在，同时也存在回调的需求，那么我们今天的思路和策略就是低位1233上方1240下方的空间里找机会做多止损则在1233下方。

操作思路：上方阻力1237、1239.23、1248.09下方支撑1233.56、1215.8。

1. 黄金1233 附近做多，止损1229看1237、1239、1242、1248、1256

2. 黄金1248附近做空，止损1254看1239.23、1227.86

3. 白银17.2附近做多，止损17.1看17.69

4. 美加1.1281做空，止损1.1321，看1.1223、1.1185。

5. 美日107.0做空，止损108.32看105.72、105.45。

6. 澳元0.8763做多，止损0.860.8743看0.8867、0.9126。

7. 欧元1.2773做多，止损1.2763看1.2843、1.32281.3392。

8. 英镑1.6122做多 ，止损1.6081，看1.6655.

9. 美瑞0.9428做空，止损0.9449看0.9381。

10. 美元兑人民币6.1385做空，止损6.14看6.12。

11. 美指85.做空，止损85.14看84.77