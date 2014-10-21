2014年10月21日黄金外汇行情解读
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2014年10月21日黄金外汇行情解读

21 十月 2014, 06:35
weiliang Li
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2014年10月21日黄金外汇行情解读

博客时间7:29:00本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨日走势表现较为多头主导的顽固型，金价稳扎稳打，以小碎阳加小碎阴逐步把金价拉高，让我们无法介入，结果强市收盘1246，特别是尾盘1247回落1243被再次拉起，显示出1243的支撑力度，我们从周线图上不难看到多头上方的空间存在，这样对于1243的支撑也就好理解了，那么今天的局势就会有继续走高的可能，，而四小时图上则显示出高位的阻力1246.64存在，同时也存在回调的需求，那么我们今天的思路和策略就是低位1233上方1240下方的空间里找机会做多止损则在1233下方。

操作思路上方阻力1237、1239.23、1248.09下方支撑1233.56、1215.8

1. 黄金1233 附近做，止损1229看1237、1239、1242、1248、1256

2. 黄金1248附近做，止损1254看1239.23、1227.86

3. 白银17.2附近做，止损17.1看17.69

4. 美加1.1281，止损1.1321，看1.1223、1.1185 

5. 美日107.0，止损108.32105.72、105.45。

6. 澳元0.8763，止损0.860.87430.8867、0.9126 

7. 欧元1.2773，止损1.2763看1.2843、1.32281.3392。

8. 英镑1.6122 止损1.6081，看1.6655.

9. 美瑞0.9428，止损0.94490.9381。 

10. 美元兑人民币6.1385，止损6.146.12。 

11. 美指85.止损85.1484.77

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