交易报告及短信通知的创建和发布

简介

本文会讲述如何生成一份 HTML 文件格式的交易结果报告（利用“EA 交易”、指标或脚本），并通过 FTP 将其上传到 WWW 服务器。我们还会考虑以短消息形式向手机发送交易事件通知。

想要更自如地阅读本文内容，建议读者熟悉 HTML （超文本标记语言）知识。

要实施报告上传，我们需要一个可以通过 FTP 接受数据的 WWW 服务器（可以是任何计算机）。而要实现接收短消息形式的交易事件通知，我们需要一个电子邮箱 - 短消息的网关（大多数移动运营商和第三方组织都提供该服务）。

1. 创建报告并通过 FTP 发送

我们来创建一个 MQL5 程序，并利用它来生成一份交易报告，再将报告通过 FTP 协议发送出去。首先，我们将其制作为脚本。将来我们能用它作为一个成品块，插入到“EA 交易”和指标中。比如说，在“EA 交易”中，您可以将此程序块作为 Trade 或 Timer 事件处理程序，于交易请求后运行此块，或是为 ChartEvent 事件设定一些动作。而在指标中，您则可以将此块加入到 Timer 或 ChartEvent 事件处理程序中。

程序创建的报告示例，如图 1、2、3 所示。或者，您也可以通过本文末尾处的链接下载该报告。

图 1. 报告示例 - 交易与仓位表

图 2. 报告示例 - 平衡图

图 3. 报告示例 - 当前工具的价格图表

交易与仓位表（图 1）中，为方便起见，所有交易都被划分成仓位。该表的左侧，会显示进入市场（持仓和添加）的交易量、时间和价格。表右侧显示的则是退出市场（部分或完全平仓）的上述参数。根据 in/out （买入/卖出），交易为分两个部分 - 一个平仓，下一个开仓。

交易与仓位表的下方是平衡图表（横轴 - 时间），而其底部则是当前工具价格图表。

该程序会在 MetaTarder5_istall_dir\MQL5\Files 文件夹中创建 "report.html"、"picture1.gif" 和 "picture2.gif" 文件（html 格式报告文件、平衡图表与价格图表的图像文件）。而且终端设置中的 FTP 发布已启用 - 它会向指定服务器发送上述三种文件。此外，我们还需要两种文件 - 带有指向持仓方向箭头的图像 - 买入或卖出（"buy.gif" 与 "sell.gif"）。您可以采用这些图像（下载链接在文末），也可以利用任何图形编辑器自行绘制。而这两个文件也要放到 WWW 服务器中与 "report.html" 文件相同的文件夹。

作为输入参数，该程序接受报告生成周期的开始与结束时间。本例中，报告周期的结束为当前时间，用户选择报告周期的变体：整个周期、昨天、上周、上月或去年。

简单说说我们创建报告的方式。所有可用的交易历史都会请求交易服务器。获取到的成交会被一个接一个地处理。deal_status[] 数组会存储交易是否被处理的相关信息。该数组的元素索引，就是从交易服务器交易列表中接收到的交易编号。而元素的值则如下阐释：0 - 交易尚未处理，1 - 交易已被部分处理 (in/out)，127 - 交易处理完毕（其它值未被使用，留作后用）。



symb_list[] 数组包含交易得以执行的金融工具名称的列表，而 lots_list[] 数组则包含交易处理时每个工具的开仓交易量。交易量正值对应的是买入持仓，而负值则对应着卖出持仓。如果交易量等于零，则意味着该工具没有敞口仓位。如果交易处理期间出现了未于列表中（symb_list[] 数组中）出现的金融工具 - 则将其添加到那里，且金融工具的编号（symb_total 变量）以 1 为增量增长。



根据每个交易处理过程，每一个后续交易都利用相同的金融工具进行分析，直到平仓或买入/卖出。只有 deal_status[] 数组值小于 127 的那些交易会被分析。交易处理之后，对应的 deal_status[] 数组元素即被赋值为 127，如果交易为仓位 in/out，则赋值 1。如果开仓时间匹配报告周期（由 StartTime 和 EndTime 变量定义） - 则此仓位被记录到报告中（所有的输入和输出）。

除交易表外，还有一个新的当前金融工具图表被打开。此图表的所有必要属性均已提供，并用 ChartScreenShot() 函数做了一个屏幕截图 - 这样我们就能获取带有当前工具价格图表的图像文件了。接下来，此图表上的价格图表会被隐藏，余额变动图表会被绘制，然后再创建另一个屏幕截图。

两个带有图表的图像文件和带有报告的 HTML 文件创建之后，通过 FTP 发送文件的功能即被勾选。如果允许 - 则会根据 MetaTrader 5 中指定的设置，利用 SendFTP() 函数发送 "report.html"、"picture1.gif" 和 "picture2.gif" 文件。

启动 MetaQuotes Language Editor （语言编辑器），开始创建一个脚本。定义常量 - 图表刷新超时（以秒计）、价格图表的宽度和高度以及平衡图表的最大宽度。显示余额变动曲线的图表周期，根据报告周期的期限和图表的最大宽度进行选择。图表的宽度调整为平衡图所需的尺寸。



图表的高度自动计算为宽度的一半。我们还要将纵轴的宽度指定为常量 - 即图形面积相比图像宽度因纵轴而缩减的像素数。

#define timeout 10 #define Picture1_width 800 #define Picture2_width 800 #define Picture2_height 600 #define Axis_Width 59

指定将从用户请求的输入参数。

#property script_show_inputs

创建报告周期的枚举。

enum report_periods { All_periods, Last_day, Last_week, Last_month, Last_year };

就报告周期询问用户（默认为整个周期）。

input report_periods ReportPeriod= 0 ;

编写 OnStart() 函数的主体。

void OnStart () {

确定报告周期的开头和结尾。

datetime StartTime= 0 ; datetime EndTime= TimeCurrent (); switch (ReportPeriod) { case 1 : StartTime=EndTime- 86400 ; break ; case 2 : StartTime=EndTime- 604800 ; break ; case 3 : StartTime=EndTime- 2592000 ; break ; case 4 : StartTime=EndTime- 31536000 ; break ; }

声明将在本程序内使用的变量。变量的用途描述见评论。

int total_deals_number; int file_handle; int i,j; int symb_total; int symb_pointer; char deal_status[]; ulong ticket; long hChart; double balance; double balance_prev; double lot_current; double lots_list[]; double current_swap; double current_profit; double max_val,min_val; string symb_list[]; string in_table_volume; string in_table_time; string in_table_price; string out_table_volume; string out_table_time; string out_table_price; string out_table_swap; string out_table_profit; bool symb_flag; datetime time_prev; datetime time_curr; datetime position_StartTime; datetime position_EndTime; ENUM_TIMEFRAMES Picture1_period;

打开一个新图表并设置其属性 - 这是一个价格图表，会在报告底部输出。

hChart= ChartOpen ( Symbol (), 0 ); ChartSetInteger (hChart, CHART_MODE , CHART_BARS ); ChartSetInteger (hChart, CHART_AUTOSCROLL ,true); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_BACKGROUND , White ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_FOREGROUND , Black ); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_OHLC ,false); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_BID_LINE ,true); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_ASK_LINE ,false); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_LAST_LINE ,false); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_GRID ,true); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_PERIOD_SEP ,true); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_GRID , LightGray ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_CHART_LINE , Black ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_CHART_UP , Black ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_CHART_DOWN , Black ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_BID , Gray ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_VOLUME , Green ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_STOP_LEVEL , Red ); ChartSetString (hChart, CHART_COMMENT , ChartSymbol (hChart));

图表截屏，并将其保存为 "picture2.gif"。

ChartScreenShot (hChart, "picture2.gif" ,Picture2_width,Picture2_height);

请求现有账户整个时间段的交易历史。

HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ());

打开 "report.html" 文件，并在其中写入带有报告的 HTML 页面（ANSI 编码）。

file_handle= FileOpen ( "report.html" , FILE_WRITE | FILE_ANSI );

编写 HTML 文档的开头部分：

html 文档的开头 (<html>)

显示于您浏览器窗口顶部的标题 (<head><title>“EA 交易报告”</title></head>)

带有背景色的 html 文档主体部分的开头 (<body bgcolor='#EFEFEF'>)

居中对齐 (<center>)

交易与仓位表的标题 (<h2>交易报告</h2>)

交易与仓位表的开头，带有对齐、边框宽度、背景颜色、边框颜色、单元格间距及单元格填充 (<table align='center' border='1' bgcolor='#FFFFFF' bordercolor='#7F7FFF' cellspacing='0' cellpadding='0'>)

表标题



FileWrite (file_handle, "<html>" + "<head>" + "<title>Expert Trade Report</title>" + "</head>" + "<body bgcolor='#EFEFEF'>" + "<center>" + "<h2>Trade Report</h2>" + "<table align='center' border='1' bgcolor='#FFFFFF' bordercolor='#7F7FFF' cellspacing='0' cellpadding='0'>" + "<tr>" + "<th rowspan=2>SYMBOL</th>" + "<th rowspan=2>Direction</th>" + "<th colspan=3>Open</th>" + "<th colspan=3>Close</th>" + "<th rowspan=2>Swap</th>" + "<th rowspan=2>Profit</th>" + "</tr>" + "<tr>" + "<th>Volume</th>" + "<th>Time</th>" + "<th>Price</th>" + "<th>Volume</th>" + "<th>Time</th>" + "<th>Price</th>" + "</tr>" );

获取列表中的交易数量。

total_deals_number= HistoryDealsTotal ();

为 symb_list[]、lots_list[] 和 deal_status[] 数组设定维度。

ArrayResize (symb_list,total_deals_number); ArrayResize (lots_list,total_deals_number); ArrayResize (deal_status,total_deals_number);

初始化带有 0 值的所有 deal_status[] 数组元素 - 所有交易都未处理。

ArrayInitialize (deal_status, 0 );

设置余额与变量的初始值，用于存储余额的前一值。

balance= 0 ; balance_prev= 0 ;

设置变量的初始值，用于存储列表中的金融工具数量。

symb_total= 0 ;

创建一个顺序处理列表中每个交易的循环。

for (i= 0 ;i<total_deals_number;i++) {

选择当前交易并获取其订单号。

ticket= HistoryDealGetTicket (i);

利用当前交易中的利润额更改余额。

balance+= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT );

获取交易时间 - 之后会频繁用到。

time_curr= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME );

如果它是列表中的第一个交易 - 我们需要根据图表标绘的报告周期和区域宽度，调整报告周期的界限并选择平衡图表的周期。设置最大与最小余额的初始值（这些变量将被用于设置图表的最大与最小值）。

if (i== 0 ) { if (StartTime<time_curr) StartTime=time_curr; if (EndTime> TimeCurrent ()) EndTime= TimeCurrent (); max_val=balance; min_val=balance; Picture1_period= PERIOD_M1 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)) Picture1_period= PERIOD_M2 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 120 ) Picture1_period= PERIOD_M3 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 180 ) Picture1_period= PERIOD_M4 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 240 ) Picture1_period= PERIOD_M5 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 300 ) Picture1_period= PERIOD_M6 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 360 ) Picture1_period= PERIOD_M10 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 600 ) Picture1_period= PERIOD_M12 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 720 ) Picture1_period= PERIOD_M15 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 900 ) Picture1_period= PERIOD_M20 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 1200 ) Picture1_period= PERIOD_M30 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 1800 ) Picture1_period= PERIOD_H1 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 3600 ) Picture1_period= PERIOD_H2 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 7200 ) Picture1_period= PERIOD_H3 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 10800 ) Picture1_period= PERIOD_H4 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 14400 ) Picture1_period= PERIOD_H6 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 21600 ) Picture1_period= PERIOD_H8 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 28800 ) Picture1_period= PERIOD_H12 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 43200 ) Picture1_period= PERIOD_D1 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 86400 ) Picture1_period= PERIOD_W1 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 604800 ) Picture1_period= PERIOD_MN1 ; ChartSetSymbolPeriod (hChart, Symbol (),Picture1_period); }

如果该交易并非第一个 - 则利用标绘的余额变动图表创建 "line" 对象。只有当其（至少）一端处于报告周期内时，方可标绘此线。如果两端都在报告周期内 - 线就会“粗”。余额线是绿色的。如果余额超出了最小与最大余额的范围 - 则要对范围进行调整。

else { if (time_curr>=StartTime && time_prev<=EndTime) { ObjectCreate (hChart, IntegerToString (i), OBJ_TREND , 0 ,time_prev,balance_prev,time_curr,balance); ObjectSetInteger (hChart, IntegerToString (i), OBJPROP_COLOR , Green ); if (time_prev>=StartTime && time_curr<=EndTime) ObjectSetInteger (hChart, IntegerToString (i), OBJPROP_WIDTH , 2 ); } if (balance<min_val) min_val=balance; if (balance>max_val) max_val=balance; }

将前一个时间值赋予相应变量。

time_prev=time_curr;

如果交易尚未处理，则予以处理。

if (deal_status[i]< 127 ) {

如果此交易为余额变动且处于报告周期内，则相应的字符串会写入报告。交易被标注为已处理。

// 如果交易为余额变动 if( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_BALANCE ) { // 如果在报告周期内 - 在报告中写下对应描述 if(time_curr>=StartTime && time_curr<=EndTime) FileWrite (file_handle," < tr > < td colspan= ' 9 ' > Balance: </ td > < td align= ' right ' > ", HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ), " </ td > </ tr > "); // 把交易标记为已处理 deal_status[i]=127; }

如果是买入或卖出交易，则检查列表中有没有此工具（symb_list[] 数组）。如果没有，就放上。symb_pointer 变量会指向 symb_list[] 数组中包含当前交易工具名称的元素。

if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_BUY || HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_SELL ) { symb_flag=false; for (j= 0 ;j<symb_total;j++) { if (symb_list[j]== HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL )) { symb_flag=true; symb_pointer=j; } } if (symb_flag==false) { symb_list[symb_total]= HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ); lots_list[symb_total]= 0 ; symb_pointer=symb_total; symb_total++; }

设置 position_StartTime 与 position_EndTime 变量的初始值（存储初始与最终仓位生命周期）。

position_StartTime=time_curr; position_EndTime=time_curr;

in_table_volume、in_table_time、in_table_price、out_table_volume、out_table_time、out_table_price、out_table_swap 和 out_table_profit 变量则会存储将加入更大表格单元格内的表格：进入市场的交易量、时间和价格；退出市场的交易量、时间、价格、掉期和利润。in_table_volume 变量还会存储金融工具的名称和到某图像的链接（对应敞口仓位方向）。为上述所有变量赋初始值。

// 创建报告中的字符串 - 金融工具, 仓位方向, 进入市场的交易量表格起始 if( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_BUY ) StringConcatenate (in_table_volume,"<tr><td align='left'>", symb_list[symb_pointer],"</td><td align='center'><img src='buy.gif'></td><td><table border='1' width='100%' bgcolor='#FFFFFF' bordercolor='#DFDFFF'>"); if( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_SELL ) StringConcatenate (in_table_volume,"<tr><td align='left'>", symb_list[symb_pointer],"</td><td align='center'><img src='sell.gif'></td><td><table border='1' width='100%' bgcolor='#FFFFFF' bordercolor='#DFDFFF'>"); // 创建进入市场的时间表格起始 in_table_time="<td><table border='1' width='100%' bgcolor='#FFFFFF' bordercolor='#DFDFFF'>"; // 创建进入市场的价格表格起始 in_table_price="<td><table border='1' width='100%' bgcolor='#FFFFFF' bordercolor='#DFDFFF'>"; // 创建退出市场的交易量表格起始 out_table_volume="<td><table border='1' width='100%' bgcolor=#FFFFFF bordercolor='#DFDFFF'>"; // 创建退出市场的时间表格起始 out_table_time="<td><table border='1' width='100%' bgcolor='#FFFFFF' bordercolor='#DFDFFF'>"; // 创建退出市场的价格表格起始 out_table_price="<td><table border='1' width='100%' bgcolor='#FFFFFF' bordercolor='#DFDFFF'>"; // 创建退出市场的库存费表格起始 out_table_swap="<td><table border='1' width='100%' bgcolor=#FFFFFF bordercolor='#DFDFFF'>"; // 创建退出市场的利润表格起始 out_table_profit="<td><table border='1' width='100%' bgcolor=#FFFFFF bordercolor='#DFDFFF'>";

处理当前仓位平仓前的所有交易。如果之前未处理，现在也都予以处理。

for (j=i;j<total_deals_number;j++) { if (deal_status[j]< 127 ) {

选择交易并获取其订单号。

ticket= HistoryDealGetTicket (j);

如果交易与敞口仓位的工具相同，则予以处理。获取交易时间。如果交易时间超出了仓位时间的范围，则扩展范围。获取交易量。

if (symb_list[symb_pointer]== HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL )) { time_curr= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); if (time_curr<position_StartTime) position_StartTime=time_curr; if (time_curr>position_EndTime) position_EndTime=time_curr; lot_current= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME );

买入与卖出交易分别处理。先从买入交易开始。

if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_BUY ) {

如果您已建立卖出仓位，则该买入交易就会退出市场。而如果交易量大于已建卖出持仓的交易量，则会成为 in/out。为字符串变量赋予所需值。如果交易已完全处理，则 deal_status[] 数组赋值 127；如果交易为 in/out，则赋值 1，而且必须为其它仓位分析此交易。

// 如果仓位是卖出 - 这将会从市场退出 if( NormalizeDouble (lots_list[symb_pointer],2)<0) { // 如果买入交易量大于开启的卖出持仓交易量, 这就是in/out if( NormalizeDouble (lot_current+lots_list[symb_pointer],2)>0) { // 创建退出市场的交易量表格 - 只指出开启的卖出持仓交易量 StringConcatenate (out_table_volume,out_table_volume," < tr > < td align= ' right' > ", DoubleToString (-lots_list[symb_pointer],2)," </ td > </ tr > "); // 把仓位标记为部分处理 deal_status[j]=1; } else { // 如果买入交易量小于等于卖出持仓 - 则是部分或全部平仓 // 创建退出市场的交易量表格 StringConcatenate (out_table_volume,out_table_volume," < tr > < td align= ' right ' > ", DoubleToString (lot_current,2)," </ td > </ tr > "); // 把交易标记为已处理 deal_status[j]=127; } // 创建退出市场的时间表格 StringConcatenate (out_table_time,out_table_time," < tr > < td align= ' center ' > ", TimeToString (time_curr,TIME_DATE|TIME_SECONDS)," </ td > </ tr > "); // 创建退出市场的价格表格 StringConcatenate (out_table_price,out_table_price," < tr > < td align= ' center ' > ", DoubleToString (HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PRICE), (int) SymbolInfoInteger (symb_list[symb_pointer], SYMBOL_DIGITS ))," </ td > </ tr > "); // 取得当前交易的库存费 current_swap= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP ); // 如果库存费等于0 - 创建退出市场库存费表格的空字符串 if( NormalizeDouble (current_swap,2)==0) StringConcatenate (out_table_swap,out_table_swap," < tr > </ tr > "); // 否则创建退出市场的库存费表格的库存费字符串 else StringConcatenate (out_table_swap,out_table_swap," < tr > < td align= ' righ t' > ", DoubleToString (current_swap,2)," </ td > </ tr > "); // 取得当前交易的利润 current_profit= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); // 如果利润为负 (亏损) - 在退出市场的利润表格中显示为红色 if( NormalizeDouble (current_profit,2)<0) StringConcatenate (out_table_profit,out_table_profit," < tr > < td align= right > < SPAN style= 'COLOR: #EF0000' > ", DoubleToString (current_profit,2)," </ SPAN > </ td > </ tr > "); // 否则 - 显示为绿色 else StringConcatenate (out_table_profit,out_table_profit," < tr > < td align= ' right ' > < SPAN style= 'COLOR: #00EF00' > ", DoubleToString (current_profit,2)," </ SPAN > </ td > </ tr > "); }

如果您已建立买入持仓，此交易中的买入就会进入市场（第一个或添加）。如果与此交易对应的 deal_status[] 数组元素值为 1，则意味着完成了 in/out。为字符串变量赋予所需值，并将交易标注为已处理（为相应的 deal_status[] 数组元素赋值 127）。

else // 如果持仓为买入 - 这将是进入市场 { // 如果交易已经被部分处理 (in/out) if(deal_status[j]==1) { // 创建进入市场的交易量表格 (交易量, 是否为 in/out 之后, 写在此处) StringConcatenate (in_table_volume,in_table_volume," < tr > < td align= ' right ' > ", DoubleToString (lots_list[symb_pointer],2)," </ td > </ tr > "); // 将会产生交易量改变的补偿, (交易的交易量已经考虑在内) lots_list[symb_pointer]-=lot_current; } // 如果交易还没有被处理 else StringConcatenate (in_table_volume,in_table_volume," < tr > < td align= ' right ' > ",DoubleToString(lot_current,2)," </ td > </ tr > "); // 创建进入市场的时间表格 StringConcatenate (in_table_time,in_table_time," < tr > < td align center > ", TimeToString (time_curr, TIME_DATE | TIME_SECONDS )," </ td > </ tr > "); // 进入市场的价格表格 StringConcatenate (in_table_price,in_table_price," < tr > < td align= ' center' > ", DoubleToString (HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PRICE ), (int) SymbolInfoInteger (symb_list[symb_pointer], SYMBOL_DIGITS ))," </ td > </ tr > "); // 把交易标记为已处理 deal_status[j]=127; }

将仓位的交易量更改为当前交易量。如果已平仓（交易量等于零），则停止处理该仓位（利用 j 变量退出循环），并寻找下一个未处理交易（利用 i 变量进入循环）。

lots_list[symb_pointer]+=lot_current; if ( NormalizeDouble (lots_list[symb_pointer], 2 )== 0 || deal_status[j]== 1 ) break ; }

卖出交易亦用类似方式处理，然后再利用 j 变量退出循环。

// 如果交易是卖出 if( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_SELL ) { // 如果仓位已经建立买入 - 这将会退出市场 if( NormalizeDouble (lots_list[symb_pointer],2)>0) { // 如果卖出交易量大于买入持仓交易量 - 这是 in/out if( NormalizeDouble (lot_current-lots_list[symb_pointer],2)>0) { // 创建退出市场的交易量表格 - 只指明买入持仓交易量 StringConcatenate (out_table_volume,out_table_volume," < tr > < td align= ' right ' > ", DoubleToString (lots_list[symb_pointer],2)," </ td > </ tr > "); // 把仓位标记为部分处理 deal_status[j]=1; } else { // 如果卖出交易量大于开启的卖出仓位交易量 - 这是部分或全部平仓 // 创建退出市场的交易量表格 StringConcatenate (out_table_volume,out_table_volume," < tr > < td align= ' right ' > ", DoubleToString (lot_current,2)," </ td > </ tr > "); // 把交易标记为已处理 deal_status[j]=127; } // 创建退出市场的时间表格 StringConcatenate (out_table_time,out_table_time," < tr > < td align= ' center ' > ", TimeToString (time_curr, TIME_DATE | TIME_SECONDS )," </ td > </ tr > "); // 创建退出市场的价格表格 StringConcatenate (out_table_price,out_table_price," < tr > < td align= ' center ' > ", DoubleToString ( HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE ), (int) SymbolInfoInteger (symb_list[symb_pointer], SYMBOL_DIGITS ))," </ td > </ tr > "); // 取得当前交易的库存费 current_swap= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP ); // 如果库存费等于0 - 创建退出市场库存费表格的空字符串 if( NormalizeDouble (current_swap,2)==0) StringConcatenate (out_table_swap,out_table_swap," < tr > </ tr > "); // 否则创建退出市场的库存费表格的库存费字符串 else StringConcatenate (out_table_swap,out_table_swap," < tr > < td align= ' right ' > ", DoubleToString (current_swap,2)," </ td > </ tr > "); // 取得当前交易的利润 current_profit= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); // 如果利润为负 (亏损) - 在退出市场的利润表格中显示为红色 if( NormalizeDouble (current_profit,2)<0) StringConcatenate (out_table_profit,out_table_profit," < tr > < td align= ' right ' > < SPAN style= 'COLOR: #EF0000' > ", DoubleToString (current_profit,2)," </ SPAN > </ td > </ tr > "); // 否则 - 显示为绿色 else StringConcatenate (out_table_profit,out_table_profit," < tr > < td align= ' right ' > < SPAN style= 'COLOR: #00EF00' > ", DoubleToString (current_profit,2)," </ SPAN > </ td > </ tr > "); } else // 如果是卖出仓位 - 这将是进入市场 { // 如果交易已经被部分处理 (in/out) if(deal_status[j]==1) { // 创建进入市场的交易量表格 (交易量, 是否为 in/out 之后, 写在此处) StringConcatenate (in_table_volume,in_table_volume," < tr > < td align= ' right ' > ", DoubleToString (-lots_list[symb_pointer],2)," </ td > </ tr > "); // 将会产生交易量改变的补偿, (交易的交易量已经考虑在内) lots_list[symb_pointer]+=lot_current; } // 如果交易还没有被处理 else StringConcatenate (in_table_volume,in_table_volume," < tr > < td align= ' right ' > ", DoubleToString (lot_current,2)," </ td > </ tr > "); // 创建进入市场的时间表格 StringConcatenate (in_table_time,in_table_time," < tr > < td align= ' center ' > ", TimeToString (time_curr, TIME_DATE | TIME_SECONDS )," </ td > </ tr > "); // 进入市场的价格表格 StringConcatenate (in_table_price,in_table_price," < tr > < td align= ' center ' > ", DoubleToString ( HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE ), (int) SymbolInfoInteger (symb_list[symb_pointer], SYMBOL_DIGITS ))," </ td > </ tr > "); // 把交易标记为已处理 deal_status[j]=127; } // 根据当前资产类型修改仓位交易量, 考虑当前交易的交易量 lots_list[symb_pointer]-=lot_current; // 如果当前资产类型的仓位交易量变成0 - 已经平仓 if( NormalizeDouble (lots_list[symb_pointer],2)==0 || deal_status[j]==1) break; } } } }

如果开仓时间（至少部分）在报告周期内，则相应的条目就会被输出到 "report.html" 文件。

if (position_EndTime>=StartTime && position_StartTime<=EndTime) FileWrite (file_handle, in_table_volume, "</table></td>" , in_table_time, "</table></td>" , in_table_price, "</table></td>" , out_table_volume, "</table></td>" , out_table_time, "</table></td>" , out_table_price, "</table></td>" , out_table_swap, "</table></td>" , out_table_profit, "</table></td></tr>" );

为 balance_prev 变量赋予余额值。利用 i 变量退出循环。

} balance_prev=balance; }

编写 HTML 文件的结尾（图像链接、居中对齐的结尾、主体部分的结尾、HTML 文档结尾）。关闭 "report.html" 文件。

FileWrite (file_handle, "</table><br><br><h2>Balance Chart</h2><img src= ' picture1.gi f ' ><br><br><br><h2>Price Chart</h2><img src= ' picture2.gif ' ></center></body></html>" ); FileClose (file_handle);

等待图表更新，不超过超时常量中指定的时间。

time_curr= TimeCurrent (); while ( SeriesInfoInteger ( Symbol (),Picture1_period, SERIES_BARS_COUNT )== 0 && TimeCurrent ()-time_curr<timeout) Sleep ( 1000 );

设置图表的最大与最小固定值。

ChartSetDouble (hChart, CHART_FIXED_MAX ,max_val+(max_val-min_val)/ 10 ); ChartSetDouble (hChart, CHART_FIXED_MIN ,min_val-(max_val-min_val)/ 10 );

设置平衡图表的属性。

ChartSetInteger (hChart, CHART_MODE , CHART_LINE ); ChartSetInteger (hChart, CHART_FOREGROUND ,false); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_BID_LINE ,false); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_VOLUME , White ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_STOP_LEVEL , White ); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_GRID ,true); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_GRID , LightGray ); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_PERIOD_SEP ,false); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_VOLUMES , CHART_VOLUME_HIDE ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_CHART_LINE , White ); ChartSetInteger (hChart, CHART_SCALE , 0 ); ChartSetInteger (hChart, CHART_SCALEFIX ,true); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHIFT ,false); ChartSetInteger (hChart, CHART_AUTOSCROLL ,true); ChartSetString (hChart, CHART_COMMENT , "BALANCE" );

重绘平衡图表。

ChartRedraw (hChart); Sleep ( 8000 );

图表截图（保存 "picture1.gif" 图像）。图表宽度会适应报告周期宽度调整（但由于假期的原因，误差频频出现，图表也变得比余额变动曲线宽），高度按宽度的一半计算。

ChartScreenShot (hChart, "picture1.gif" ,( int )(EndTime-StartTime)/ PeriodSeconds (Picture1_period), ( int )(EndTime-StartTime)/ PeriodSeconds (Picture1_period)/ 2 , ALIGN_RIGHT );

删除图表的所有对象并关闭。

ObjectsDeleteAll (hChart); ChartClose (hChart);

如果允许通过 FTP 发送文件，则发送下述三个文件："report.html"、picture1.gif "和" picture2.gif "。

if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_FTP_ENABLED )) { SendFTP ( "report.html" ); SendFTP ( "picture1.gif" ); SendFTP ( "picture2.gif" ); } }

程序描述到此为止。要通过 FTP 发送文件，您必须调整 MetaTrader 5 设置 - 前往 Tools 菜单，然后是 Options，再打开 Publisher 选项卡（图 4）。

图 4. 通过 FTP 发布报告的选项

在 Options 对话框中，您需要勾选 "Enable" 项，指定账号、FTP 地址、路径、登录名及访问密码。周期性刷新没有影响。

现在，您可以运行脚本。运行后，屏幕上会出现平衡图表，持续几秒后消失。您可以在日志中查找潜在的错误， 看看文件是否已通过 FTP 发送。如果一切正常，则服务器指定文件夹中就会出现三个新文件。如果您把两个带有箭头图像的文件放到那里，WWW 服务器已完成配置且正常运行，则您可以通过网页浏览器打开报告。

2. 以短消息形式向手机发送通知



有些时候，您会离开自己的计算机和其它电子设备，身边只有一部手机。但您却想管理您账户的相关交易，或是监控金融工具的报价。这种情况下，您就可以设置通过短消息向手机发送通知。许多移动运营商（及相关第三方）都提供电子邮件-短信息服务，允许您以信件形式接收发送到某特定电邮地址的消息。

为此，您必须有一个电子邮箱（特别是，您必须知道自己的 SMTP 服务器）。调整您的 MetaTrader 5 设置 - 前往 Tools 菜单，然后是 Options，再打开 Email 选项卡（图 5）。





图 5. 通过电邮发送通知的相关设置

勾选 "Enable" 项，指定 SMTP 服务器地址、登录名与密码、发件人地址 （您的电邮）和收件人地址 - 用于发送短消息的电邮地址（详询您的移动运营商）。如果一切正常，那么，只要您点击 "Test" 按钮，就会发送一条验证信息（详见“日志”）。

如果价格达到某特定水平，最简单的通知方式就是创建一个提醒。为此，打开相应的 "Toolbox" 选项卡，鼠标右击并选择 "Create" （图 6）。

图 6. 创建提醒

于该窗口中勾选 "Enable" 项，选择 "Mail" 动作，选取金融工具、条件，输入条件值并编写消息文本。如果您不想消息重复出现，则在 "Maximum iterations" （最大迭代）中输入 1。填妥所有字段后，点击 OK。

如果我们通过一个 MQL5 程序发送消息，则有更多的可能性。我们会采用 SendMail() 函数。它有两个参数。第一个是标题，第二个则是消息主体。

您可以在交易请求（OrderSend() 函数）后或 Trade 事件处理程序中调用 SendMail() 函数。这样我们就有了下述交易事件的通知 - 进入市场、下订单、平仓。或者，您也可以将 SendMail() 置入 OnTimer() 函数 - 我们就会收到有关当前报价的周期性通知。如有特定交易信号出现 - 指标线相交、价格达到某些线或水平时 - 您就可以安排发送通知了。

我们举几个例子。

在“EA 交易”或脚本中，如果您替换掉

OrderSend (request,result};

换上

string msg_subj,msg_text; if ( OrderSend (request,result)) { switch (request.action) { case TRADE_ACTION_DEAL : switch (request.type) { case ORDER_TYPE_BUY : StringConcatenate (msg_text, "Buy " ,result.volume, " " ,request.symbol, " 价位 " ,result.price, ", 止损=" ,request.sl, ", 获利=" ,request.tp); break ; case ORDER_TYPE_SELL : StringConcatenate (msg_text, "Sell " ,result.volume, " " ,request.symbol, " 价位 " ,result.price, ", 止损=" ,request.sl, ", 获利=" ,request.tp); break ; } break ; case TRADE_ACTION_PENDING : switch (request.type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : StringConcatenate (msg_text, "设置BuyLimit " ,result.volume, " " ,request.symbol, " 价位 " ,request.price, ", 止损=" ,request.sl, ", 获利=" ,request.tp); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : StringConcatenate (msg_text, "设置 SellLimit " ,result.volume, " " ,request.symbol, " 价位 " ,request.price, ", 止损=" ,request.sl, ", 获利=" ,request.tp); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : StringConcatenate (msg_text, "设置 BuyStop " ,result.volume, " " ,request.symbol, " 价位 " ,request.price, ", 止损=" ,request.sl, ", 获利=" ,request.tp); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : StringConcatenate (msg_text, "设置 SellStop " ,result.volume, " " ,request.symbol, " 价位 " ,request.price, ", 止损=" ,request.sl, ", 获利=" ,request.tp); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : StringConcatenate (msg_text, "设置 BuyStopLimit " ,result.volume, " " ,request.symbol, " 价位 " ,request.price, ", stoplimit=" ,request.stoplimit, ", 止损=" ,request.sl, ", 获利=" ,request.tp); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : StringConcatenate (msg_text, "设置 SellStop " ,result.volume, " " ,request.symbol, " 价位 " ,request.price, ", stoplimit=" ,request.stoplimit, ", 止损=" ,request.sl, ", 获利=" ,request.tp); break ; } break ; case TRADE_ACTION_SLTP : StringConcatenate (msg_text, "修改止损和获利. SL=" ,request.sl, ", TP=" ,request.tp); break ; case TRADE_ACTION_MODIFY : StringConcatenate (msg_text, "修改订单" ,result.price, ", 止损=" ,request.sl, ", 获利=" ,request.tp); break ; case TRADE_ACTION_REMOVE : msg_text= "删除订单" ; break ; } } else msg_text= "错误!" ; StringConcatenate (msg_subj, AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ), "-" , AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY )); SendMail (msg_subj,msg_text);

则 OrderSend() 函数会在交易请求后，利用 SendMail() 函数发送一条消息。其中包含交易账号、经纪人名称以及实施动作（买入、卖出、下达挂单、订单修改或删除）的相关信息，如下所示：

59181-MetaQuotes Software Corp. Buy 0.1 EURUSD at price 1.23809, SL=1.2345, TP=1.2415

而且，如果是在任何“EA 交易”或 OnInit() 的主体内的指标中，您就要利用 EventSetTimer() 函数启动计时器 （它只有一个参数 - 以秒计的计时器周期）：

void OnInit() { EventSetTimer ( 3600 ); }

在 OnDeinit() 中，不要忘了用 EventKillTimer() 将其关闭：

void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); }

而在 OnTimer() 中，则是利用 SendMail() 发送消息：

void OnTimer () { SendMail ( Symbol (), DoubleToString ( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ), _Digits )); }

之后，您就会收到带有指定周期的当前金融工具价格的相关消息。

总结

本文讲述的是，如何利用 MQL5 程序创建一个 HTML 与图像文件，以及如何通过 FTP 将其上传到 WWW 服务器。还介绍了以短消息形式向您的手机发送通知的配置方式。