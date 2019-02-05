如何在 MetaTrader 5 中创建并测试自定义 MOEX(莫斯科证券交易所) 品种

概述

两种基本类型的金融市场包括交易所和场外交易市场。 我们可以使用现代 MetaTrader 和 MetaEditor 工具享受 OTC（场外交易市场） 外汇交易，这些工具正在不断得到进一步改进。 除了交易自动化，这些工具还可以使用历史数据对交易算法进行全面测试。

如何运用我们自己的思路进行兑换交易？ 一些兑换交易终端具有内置的可编程语言。 例如，广受欢迎的 Transaq 终端具有 ATF (超级交易装置) 可编程语言。 但是，当然了，它无法与 MQL5 进行比较。 此外，它没有任何策略测试功能。 一个好的解决方案是在 MetaTrader 策略测试器中获取兑换数据并优化交易算法。

这可以通过创建自定义品种来完成。 文章 在 MetaTrader 5 中创建并测试自定义品种 中详细描述了自定义品种的创建过程。 所需要的只是从 CSV（TXT）格式中获取数据，并按照本文中描述的步骤导入价格历史记录。

未提供我们需要的“yyyy.mm.dd”格式。 所以，finam.ru 提供了大量不同的格式，但没有一种格式是我们需要的。

进而，还有很多其他的兑换资源。 其他网站提供的格式也可能不合适。 我们需要一定顺序的数据。 然而，报价可按不同的顺序存储，例如，开盘价，收盘价，最高价，最低价。

所以，我们的任务是将随机顺序和不同格式提供的数据转换为所需格式。 这将为 MetaTrader 5 提供从任意资源接收数据的机会。 然后，我们将基于收到的数据利用 MQL5 工具创建自定义品种，这将令我们能够执行测试。

导入报价有几分困难。

兑换支持点差，竞卖价（Ask）和竞买价（Bid）。 但是，在市场深度里所有这些数值仅存在“片刻”。 此后，无论其执行价格如何，只有成交价格被写入，即竞卖价或竞买价。 我们需要终端的点差值。 此处加入了固定点差，因为无法复原市场深度点差。 如果点差是必要的，您可按某种方式模拟它。 其中一种方法已在文章 根据指定分布定律为自定义品种的时间序列建模 中有所描述。 或者，您可以编写一个简单的函数来体现点差对波动率的依赖性 Spread = f(High-Low)。

除了最后成交（ LAST） 之外，我们还需要设置竞卖价（ASK）和竞买价（BID）。 数据以毫秒精度排序。 兑换仅提供价格流。 第一页中的数据更像是将大数据切分为几个片段。 外汇方面没有逐笔报价。 它可以是竞买价（Bid），竞卖价（Ask），或竞买价和竞卖价同时出现。 此外，我们需要人为地按时间对交易进行排位并添加毫秒数。

因此，本文不涉及数据导入，而是涉及数据建模，就像上面提到的文章一样。 所以，为了不会误导您，我决定不按照竞卖价=竞买价(+点差)=最后成交的原则来发送逐笔报价导入应用程序。 当使用毫秒处理时，点差很重要，因此在测试中我们需要选择合适的建模方法。

在此之后，修改逐笔报价导入代码将花费几分钟。 只需要用 MqlTick 替换 MqlRates 结构。 CustomRatesUpdate() 函数需要由 CustomTicksAdd() 替代。

下一个关联点是无法考虑所有可能的数据格式。 例如，在书写数字时，可以使用空白作为分隔符（1 000 000），或使用逗号来代替小数点（如 3,14）。 或者甚至更糟 - 当数据分隔符和小数点分隔符都是圆点或逗号时（您会如何区分它们呢）。 这里只考虑最常见的格式。 如果您需要处理非标准格式，则您必须自行处理它。

此外，兑换没有逐笔报价历史记录 — 它只提供交易量。 因此，在本文中我们设定兑换交换量 =VOL=TICKVOL。

本文分为两部分。 第一部分介绍了代码说明。 它可令您熟悉代码，以便稍后您可以编辑它，以便用于非标准数据格式的处理。 第二部分包含循序渐进的指南（用户手册）。 它适用于那些对编程不感兴趣，但仅需要使用已实现功能的人士。 如果您使用标准数据格式（特别是使用 finam.ru 网站作为来源），您可以立即进入第 2 部分。

第 1 部分 代码说明



在此仅提供部分代码。 完整代码可在附件中找到。 首先，我们输入所需的参数，例如字符串中数据所在位置，文件参数，品种名称，等等。 input int SkipString = 1 ; input string mark1 = "Time position and format" ; input DATE indate =yyyymmdd; input TIME intime =hhdmmdss; input int DatePosition = 1 ; input int TimePosition = 2 ; input string mark2 = "Price data position" ; input int OpenPosition = 3 ; input int HighPosition = 4 ; input int LowPosiotion = 5 ; input int ClosePosition = 6 ; input int VolumePosition = 7 ; input string mark3 = "File parameters" ; input string InFileName = "sb" ; input DELIMITER Delimiter =comma; input CODE StrType =ansi; input string mark4 = "Other parameters" ; input string spread = "2" ; input string Name = "SberFX" ;

为某些数据创建枚举。 例如，对于日期和时间格式： enum DATE { yyyycmmcdd, yyyymmdd, yymmdd, ddmmyy, ddslmmslyy, mmslddslyy // 其他格式在此处添加 }; enum TIME { hhmmss, hhmm, hhdmmdss, hhdmm // 其他格式在此处添加 };

如果所需格式未提供，则添加它。

然后打开源文件。 为了方便编辑格式化数据，我建议将它们保存在 CSV 文件中。 同时，应将数据写入 MqlRates 结构，以便能够自动创建自定义品种。 int out = FileOpen (InFileName, FILE_READ |StrType| FILE_TXT ); if (out== INVALID_HANDLE ) { Alert ( "Failed to open the file for reading" ); return ; } int in = FileOpen (Name+ "(f).csv" , FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_CSV ); if (in== INVALID_HANDLE ) { Alert ( "Failed to open the file for writing" ); return ; } string Caption = "<DATE>\t<TIME>\t<OPEN>\t<HIGH>\t<LOW>\t<CLOSE>\t<TICKVOL>\t<VOL>\t<SPREAD>" ; FileWrite (in,Caption); string fdate= "" ,ftime= "" ,open= "" ; string high= "" ,low= "" ,close= "" ,vol= "" ; int left= 0 ,right= 0 ; string str= "" ,temp= "" ; for ( int i= 0 ;i<SkipString;i++) { str = FileReadString (out); i++; } MqlRates Rs[]; ArrayResize (Rs, 43200 , 43200 ); datetime time = 0 ;

源文件必须保存到 MQL5/Files 目录。 SkipString 外部变量表示要自文件头跳过的行数。 为了能够使用空格和制表符作为分隔符，我们使用 标志FILE_TXT 打开文件。 然后我们需要从字符串中提取数据。 在输入参数中指定该位置。 编号从 1 开始。 我们以 Sberbank 股票报价为例。



这里的日期位置是 1，时间是 2，等等。 SkipString=1。

若要解析字符串，我们可以使用 StringSplit() 函数。 但是最好开发自己的函数，以便更便洁地监控源文件中的错误。 可在这些函数中添加数据分析。 尽管，使用 StringSplit() 代码会更轻松。 查找数据边界的第一个函数接收字符串，分隔符和位置。 边界会被写入 a 和 b 变量，这些变量会作为引用传递。 bool SearchBorders( string str, int pos, int &a, int &b,DELIMITER delim) { int left= 0 ,right= 0 ; int count= 0 ; int start= 0 ; string delimiter= "" ; switch (delim) { case comma : delimiter = "," ; break ; case tab : delimiter = "/t" ; break ; case space : delimiter = " " ; break ; case semicolon : delimiter = ";" ; break ; } while (count!=pos||right!=- 1 ) { right = StringFind (str,delimiter,start); if (right==- 1 &&count== 0 ){ Print ( "Wrong date" ); return false ;} if (right==- 1 ) { right = StringLen (str)- 1 ; a =left; b =right; break ; } count++; if (count==pos) { a =left; b =right- 1 ; return true ; } left =right+ 1 ; start =left; } return true ; }

现在，我们来利用 StringSubstr() 函数获取相应的数据。 必须将接收的数值转换为所需的格式。 为此，我们来编写日期和时间转换函数。 例如，这是日期转换函数：

string DateFormat( string str,DATE date) { string res= "" ; string yy= "" ; switch (date) { case yyyycmmcdd : res =str; if ( StringLen (res)!= 10 )res= "" ; case yyyymmdd : res = StringSubstr (str, 0 , 4 )+ "." + StringSubstr (str, 4 , 2 )+ "." + StringSubstr (str, 6 , 2 ); if ( StringLen (res)!= 10 )res= "" ; break ; case yymmdd : yy = StringSubstr (str, 0 , 2 ); if ( StringToInteger (yy)>= 70 ) yy = "19" +yy; else yy = "20" +yy; res =yy+ "." + StringSubstr (str, 2 , 2 )+ "." + StringSubstr (str, 4 , 2 ); if ( StringLen (res)!= 10 )res= "" ; break ; default : break ; } return res; }

如果所需格式未提供（例如 1 月 18 日之前的日期），则应添加该格式。 此处检查接收的数据是否符合所需的格式（如果源文件中有错误） if(StringLen(res)!=10) res="";。我明白这不是很彻底的检查。 但数据分析并不是一件容易的事，因此需要一个单独的程序来进行更详细的分析。 如果出现错误，函数将返回 res = ""，然后跳过相应的行。 以下代码可供 ddmmyy 类型的格式转换，其中年份写为两位数。 数值 >=70 则转换为 19yy，数值小于它则转换为 20yy。 格式转换后，我们将数据写入相应的变量，并编译最终的字符串。 while (! FileIsEnding (out)) { str = FileReadString (out); count++; if (SearchBorders(str,DatePosition,left,right,Delimiter)) { temp = StringSubstr (str,left,right-left+ 1 ); fdate =DateFormat(temp,indate); if (fdate== "" ){ Print ( "Error in string " ,count); continue ;} } else { Print ( "Error in string " ,count); continue ;}

如果在函数 SearchBorders，DateFormat 或 TimeFormat 中发现错误，则跳过该字符串并使用Print() 函数输出其顺序编号。 所有枚举和格式转换函数都位于单独的头文件 FormatFunctions.mqh 当中。 然后形成并输出所得到的字符串。 数据被分配给 MqlRates 结构的相应元素。 str =fdate+ "," +ftime+ "," +open+ "," +high+ "," +low+ "," +close+ "," +vol+ "," +vol+ "," +Spread; FileWrite (in,str); Rs[i].time =time; Rs[i].open = StringToDouble (open); Rs[i].high = StringToDouble (high); Rs[i].low = StringToDouble (low); Rs[i].close = StringToDouble (close); Rs[i].real_volume = StringToInteger (vol); Rs[i].tick_volume = StringToInteger (vol); Rs[i].spread = int ( StringToInteger (Spread)); i++; }

读取所有字符串后，动态数组将获得最终大小，且文件将关闭: ArrayResize (Rs,i); FileClose (out); FileClose (in); 现在，创建自定义品种已一切就绪。 此外，我们还有一个 CSV 文件，可以直接在 MetaEditor 中轻松编辑。 基于该 CSV 文件，我们可以使用 MetaTrader 5 终端中的标准方法创建自定义品种。



利用 MQL5 创建自定义品种



既然已经准备好了所有数据，我们只需要添加自定义品种。

CustomSymbolCreate (Name); CustomRatesUpdate (Name,Rs);

利用 CustomRatesUpdate() 函数导入报价，这意味着该程序不仅可用于创建品种，还可用于添加新数据。 如果品种已存在，CustomSymbolCreate() 将返回 -1（负 1），且程序将继续执行，而报价将通过 CustomRatesUpdate() 函数进行更新。 该品种显示在 市场观察 窗口中，并以绿色高亮显示。









现在我们可以打开图表以确保一切正常:





EURUSD 图表





设定规格（品种属性）



在测试品种时，我们可能需要配置其特性（规格）。 我已编写了一个单独的规格包含文件，可以方便地编辑品种属性。 在此文件中，品种属性在 SetSpecifications() 函数中设置。 所有品种属性来自在此收集的 ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE , ENUM_SYMBOL_INFO_STRING 枚举。

void SetSpecifications( string Name) { }





此函数在 CustomSymbolCreate 函数之后执行。 事先不知道这是什么类型的品种，期货，股票或期权，大多数属性不是必需的，且被注释掉。 源代码中只有部分行未注释:

CustomSymbolSetInteger (Name, SYMBOL_CUSTOM , true ); CustomSymbolSetInteger (Name, SYMBOL_BACKGROUND_COLOR , clrGreen ); CustomSymbolSetInteger (Name, SYMBOL_SELECT , true ); CustomSymbolSetInteger (Name, SYMBOL_VISIBLE , true );





出于测试目的，以下参数未被注释：最小交易量，交易量增量，价格增量，点数大小，这些都是必要的特性。 这些特性是 Sberbank 股票的典型特征。 不同品种的属性集合及其特征不同。

CustomSymbolSetDouble (name, SYMBOL_POINT , 0.01 ); CustomSymbolSetDouble (name, SYMBOL_VOLUME_MIN , 1 ); CustomSymbolSetDouble (name, SYMBOL_VOLUME_STEP , 1 ); CustomSymbolSetInteger (name, SYMBOL_DIGITS , 2 ); CustomSymbolSetInteger (name, SYMBOL_SPREAD , 2 ); CustomSymbolSetInteger (name, SYMBOL_SPREAD_FLOAT , false ); CustomSymbolSetDouble (name, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE , 0.01 );





这种方式很好，我们无需在每次需要设置必要属性时重新编译代码。 如果可以通过输入所需参数就可以完成就更方便了。 因此我不得不改变方法。 品种属性将在纯文本文件 Specifications.txt中 提供，可为每个新品种手动编辑。 这样就不需要重新编译源代码。

在 MetaEditor 中编辑文本文件更方便。 主要是因为 MetaEditor 提供了参数和数据的高亮显示。 属性按以下格式编写：









数据以逗号分隔。 字符串解析如下：

while (! FileIsEnding (handle)) { str = FileReadString (handle); if (str== "" ) continue ; if ( StringFind (str, "//" )< 10 ) continue ; sub = StringSplit (str,u_sep,split); if (sub< 2 ) continue ; SetProperties(SName,split[ 0 ],split[ 1 ]); }





如果该行为空，或者在开头（位置<10）处有注释符号“//”，则跳过该行。 然后利用 StringSplit() 函数将字符串切分为子串。 之后，将字符串传递给 SetProperties() 函数，在其中设置品种属性。 函数代码结构：

void SetProperties( string name, string str1, string str2) { int n = StringTrimLeft (str1); n = StringTrimRight (str1); n = StringTrimLeft (str2); n = StringTrimRight (str2); if (str1== "SYMBOL_CUSTOM" ) { if (str2== "0" ||str2== "false" ){ CustomSymbolSetInteger (name, SYMBOL_CUSTOM , false );} else { CustomSymbolSetInteger (name, SYMBOL_CUSTOM , true );} return ; } if (str1== "SYMBOL_BACKGROUND_COLOR" ) { CustomSymbolSetInteger (name, SYMBOL_BACKGROUND_COLOR , StringToInteger (str2)); return ; } if (str1== "SYMBOL_CHART_MODE" ) { if (str2== "SYMBOL_CHART_MODE_BID" ){ CustomSymbolSetInteger (name, SYMBOL_CHART_MODE , SYMBOL_CHART_MODE_BID );} if (str2== "SYMBOL_CHART_MODE_LAST" ){ CustomSymbolSetInteger (name, SYMBOL_CHART_MODE , SYMBOL_CHART_MODE_LAST );} return ; } }





如果用户在编辑时留下空格或制表符，则会为这些情况添加另外两个函数，StringTrimLeft()和 StringTrimRight()。

完整代码可在包含文件 PropertiesSet.mqh 中找到。

现在，所有品种属性都是通过附加的文本文件设置的，而对于其它的，需要重新编译。 您可以检查下面附带的两种代码变体。 第一个变体需要通过包含文件进行属性设置，它已被注释掉。





界面

为了方便编辑代码，使用 输入参数 指定设置。 如果没有可编辑的内容，我们可以考虑界面。 对于最终版本，我开发了输入面板：





关于面板代码。 此处用到的 标准控件集合 来自以下头文件：

#include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Label.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #include <Controls\ComboBox.mqh>

已为 OK 按钮创建了事件处理程序。

EVENT_MAP_BEGIN(CFormatPanel) ON_EVENT(ON_CLICK,BOK,OnClickButton) EVENT_MAP_END(CAppDialog) void CFormatPanel::OnClickButton( void ) { }

现在几乎将上述程序的整个代码移到此事件处理程序。 外部参数变为 局部变量。

long SkipString = 1 ; DATE indate =yyyymmdd; TIME intime =hhdmmdss; int DatePosition = 1 ; int TimePosition = 2 ;

为每个控件编写 Create() 函数，因此在执行后将相应的数值添加到控件列表中。 例如，对日期格式执行以下操作：

if (!CreateComboBox(CDateFormat, "ComDateFormat" ,x0,y0+h+ 1 ,x0+w,y0+ 2 *h+ 1 )) { return false ; } CDateFormat.ListViewItems( 6 ); CDateFormat.AddItem( " yyyy.mm.dd" , 0 ); CDateFormat.AddItem( " yyyymmdd" , 1 ); CDateFormat.AddItem( " yymmdd" , 2 ); CDateFormat.AddItem( " ddmmyy" , 3 ); CDateFormat.AddItem( " dd/mm/yy" , 4 ); CDateFormat.AddItem( " mm/dd/yy" , 5 ); CDateFormat.Select( 1 ); }

然后，这些数值从输入字段返回到相应的变量：

long sw; SkipString = StringToInteger (ESkip.Text()); sw =CDateFormat.Value(); switch ( int (sw)) { case 0 :indate =yyyycmmcdd; break ; case 1 :indate =yyyymmdd; break ; case 2 :indate =yymmdd; break ; case 3 :indate =ddmmyy; break ; case 4 :indate =ddslmmslyy; break ; case 5 :indate =mmslddslyy; break ; }

此版本已得到大量实现，因此如果您需要编辑代码，您应使用输入版本。





第 2 部分 循序渐进指南



本部分循序渐进介绍创建自定义兑换品种所需的操作。 当可用报价拥有任何标准格式，且您无需编辑代码时，可以使用本指南。 例如，如果报价是从网站 finam.ru 网站获得的。 如果报价是某些非标准格式，那么您应该编辑第 1 部分中描述的代码。 因此，我们有一个包含金融产品兑换报价的源文件。 假设，我们已经从文章开头所述的 Finam 网站得到了它。 不要忘记我们需要的是一分钟时间帧的报价。 本文介绍了两种数据导入选项。 您可以使用 CreateCustomSymbol 脚本，以及 CreateSymbolPanel 智能交易系统，它拥有输入面板。 两个 EA 的表现完全相同。 例如，我们来研究使用输入面板进行操作。 在此处提供的示例中，我们使用来自 莫斯科交易所 的 Sberbank 股票报价。 报价附在下面的 sb.csv 文件中。 1. 文件的编排 首先，我们需要将报价文件保存到 MQL5/Files 当中。 这与 MQL5 编程概念有关，因为 出于安全原因，文件的操作严格受限。 找到所需目录的最简单方法是从 MetaTrader 中打开它。 在导航窗口中，右键单击文件夹，然后从关联菜单中选择“打开文件夹”。





源数据文件应保存到此文件夹（程序文件的位置在下面的文件一章中介绍）。 现在可以在 MetaEditor 中打开该文件。









将 Specifications.txt 添加到同一文件夹。 它设置品种属性。

2. 输入

下一步是确定数据格式和位置，选择文件属性并设置自定义品种的名称。 如何填充字段的示例如下所示：









数据应传送到面板。 在此版本中使用固定点差，因此不对浮动点差进行建模。 因此，您应在此处输入适当的点差值。





填写完整文件名，包括扩展名。

现在，在单击“OK”之前，请指定必要的品种规格。 它们可以在之前放在 MQL5/Files 当中的 Specifications.txt 文件中找到。

在 MetaEditor 中编辑文本文件非常方便。 主要原因是 MetaEditor 支持数据高亮显示。 如果您无法理解任何属性，请将光标悬停在其上并按 F1。









属性以红色高亮显示，数值则以绿色显示。 注释掉的属性（//）不会用到，并以绿色显示。 请注意，逗号用于数据分离。 编辑时不要删除属性。 为了避免错误，您应该保留现有格式。

若要编辑属性，请取消所需属性注释（删除“//”），然后设置适当的值。 附加文件中设置的最小属性集合：价格增量，点值，最小手数，等等。

莫斯科交易所的 Sberbank 股票需要所有这些特征（在源文件中）。 其他金融产品需要不同的特征，因此您需要编辑属性。

最低要求的属性集合位于文件的最开头。

通常，股票价格有 2 位小数（SYMBOL_DIGITS），而点数值等于 0.01 卢布。 股票期货价格的小数位数为 0，点值为 1 卢布。 请参阅 moex.com 上的规格。

设置完所有必需属性后，单击“OK”。 创建的自定义品种将显示在导航窗口中。 在我的示例中，它以绿色高亮显示。





打开图表进行检查：









一切都很好，所以现在可以在 策略测试器 中测试自定义品种。

自定义品种设置的执行方式与标准品种类似。 在此重要的一点是正确配置品种规格。

例如，我们使用自己的数据来测试终端中可用的任意标准智能交易系统（此处为移动平均线）：





一切都按预期工作。 如果需要添加新报价或更改属性，只需对现有品种重复上述操作即可。 如果规格未更改，请单击“OK”而无需编辑属性。





文件

位于文件夹中的附加文件，应保存在计算机中：

CreateCustomSymbol 脚本和代码: MQL5\Scripts

CreateSymbolPanel 智能交易系统和代码: MQL5\Experts

包含文件 FormatFunctions, PropertiesSet, Specification: MQL5\Include

品种设定的文本文件: MQL5\Files



