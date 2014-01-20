原作者:

理查德.唐契安

理查德.唐契安是交易界的传奇人物。他经常被称为趋势跟踪系统的奠基人。著名的海龟交易系统是基于他的作品。唐契安在已经很大的年龄时获得真正意义上的成功。尽管如此，他继续工作，被证明是一个成功的交易者，用他自身的例子证明没有人因为年龄太大而不能交易。



唐契安通道是基于在近期最高价和最低价的帮助下计算当前的价格区间的振荡指标。为计算通道所需要做的只是找到一定区间内最高的最大值和最低的最小值。



理查德.唐契安自己推荐使用20周期来创建通道。在那个年代交易通常在日线图表上进行，20正好是一个月内的平均天数。然而, 周期20也是非常方便于在更小的时间周期创建唐契安通道。使用周期18,24等创建通道的结果也是非常有趣的。"海龟" 使用周期55 (用于市价入场)。



大多数使用唐契安通道的交易系统是突破系统，他们的盈利交易占比例较少，但必须足于补偿大量的错误入场带来的损失。



(除了上下边界线外)通道中心线也被添加到这个版本的指标中。





