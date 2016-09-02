交易者的 LifeHack: 四次回测比一次好

在第一次单独测试之前，每个交易者都面对相同的问题 — "四种模式中使用那一种呢?" 每个提供的模式都有其优点和特点，所以我们将会使用简单的方法 - 使用一个按钮一起运行全部四种模式!本文展示了如何使用 Win API 和一点魔术来同时看到全部四个测试图表。

简介

本文的主要目的是展示如何从一个终端到同时在四个终端(它们将被称为从终端，并使用#1,#2,#3和#4表示)上运行一个EA交易的单个测试(不是优化，只是测试!)。与此同时，从终端中的策略测试器将以不同的订单生成模式来运行:

终端 #1 — "基于真实订单的每一订单";

终端 #2 — "每一订单";

终端 #3 — "1 分钟 OHLC";

终端 #4 — "只使用开盘价".

重要的局限:

主终端(Master terminal)一定不能使用/portable参数启动； 至少要安装五个 MetaTrader 5 终端； 主终端的交易账户 — 让我们称之为主帐户 — 必须在每个从终端上至少激活一次。这是有必要的，因为本文中的EA交易不会使用INI文件把交易账户密码传给从终端，它只是传送运行策略测试器的交易账户的编号，并且这个编号永远对应着主帐户的编号。这样的行为是符合逻辑的，因为应该在同一个交易账户上使用不同的订单生成模式来测试EA交易。 在启动EA交易之前，需要使CPU尽可能空闲: 关闭在线游戏，媒体播放器和其他消耗资源较多的程序，否则，一个CPU核心可能会被阻挡，那个核上可能就无法进行测试。

1. 一般原则

过犹不及. 我一直倾向于使用软件的标准功能，关于 MetaTrader 5 交易终端, 它有如下说法: "永远不要使用 /portable 关键字启动终端, 永远不要在操作系统中禁止用户账户控制(UAC)"。在此基础上，所介绍的EA交易将操作位于 AppData 文件夹下的文件。 所有文章中的屏幕截图都是在 Windows 10 中完成的，因为它是最新的许可证完整的系统，所有文中的应用程序代码都会考虑这一点。 相关的EA交易广泛使用了DLL和其他MQL5特性:

图 1. 依赖关系 特别指出，调用了以下的 Windows API 函数: CopyFileW — 把文件复制到 "沙盒(sandbox)" 以及复制来自MQL5 "沙盒"中的文件。

FindClose — 关闭搜索句柄。

FindFirstFileW — 在文件目录或者子目录中寻找符合指定文件名称的文件。

FindNextFileW — 在之前的FindFirstFile函数调用之后继续搜索文件。

GetOpenFileNameW — 调用系统对话框来打开一个文件:



图 2. 打开文件 关于 ① 和 ② 图标的详细信息将在章节4.2. 使用"打开文件"系统对话框选择一个EA.中提供。 ShellExecuteW — 用于运行从终端。



2. 输入参数





图 3. 输入参数

"folder of the MetaTrader#Х installation(MetaTrader #X 的安装文件夹)"路径就是从终端的安装文件夹,当在mq5代码中指定路径时，需要使用双斜线书写。另外很重要的就是在路径的末尾使用双反斜线:

input string ExtInstallationPathTerminal_1= "C: \\ Program Files\\MetaTrader 5 1 \\ " ; input string ExtInstallationPathTerminal_2= "D: \\ MetaTrader 5 2 \\ " ; input string ExtInstallationPathTerminal_3= "D: \\ MetaTrader 5 3 \\ " ; input string ExtInstallationPathTerminal_4= "D: \\ MetaTrader 5 4 \\ " ; input string ExtTerminalName= "terminal64.exe" ;

在64位操作系统中，终端程序的文件名称是"terminal64.exe"。

绑定AppData文件夹中的安装文件夹和数据目录

当终端以普通方式启动或者使用/portable关键字启动时，终端会为 TERMINAL_DATA_PATH 变量生成不同的路径。让我们考虑这种情形，例如主终端安装在"C:\Program Files\MetaTrader 5 1"目录下，

如果主终端以 /portable 关键字启动, MQL 将从终端中生成以下结果:

TERMINAL_PATH = C:\Program Files\MetaTrader 5 TERMINAL_DATA_PATH = C:\Program Files\MetaTrader 5 TERMINAL_COMMONDATA_PATH = C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common

而这里是不使用 /portable 关键字的终端反应:

TERMINAL_PATH = C:\Program Files\MetaTrader 5 TERMINAL_DATA_PATH = C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 038 C9E8FAFF9EA373522ECC6D5159962 TERMINAL_COMMONDATA_PATH = C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common

这对于只从当前终端接收参数是有用的。那么将要运行EA测试的从终端还需要怎样处理呢?如何绑定从终端的安装目录和它们的数据目录呢?

这就需要解释为什么知道数据文件夹是在 AppData 文件夹下是很重要的了(引用自帮助):

从 MS Windows Vista 开始, 安装在 Program Files 文件夹下的应用程序，不允许在安装目录下保存数据，默认的所有用户(All)的数据应该保存在独立的Windows用户目录下。

换句话说，EA可以自由创建和修改位于如下文件夹下的文件: C:\Users\user_name\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\terminal_identifier\MQL5\Files. 在这里，"terminal_identifier"是主终端的标示符。

3. 匹配安装文件夹与从终端(Slave terminals)的AppData文件夹

EA 根据指定的配置文件在从终端中启动，另外，每个终端使用的是单独的配置文件，每个配置文件都有指示，使终端启动之后就开始测试指定的EA交易。对应的命令位于配置文件的 [Tester] 部分:

... [Tester] Expert=test ...

您可以看到，并没有指定路径，意思是测试的 EA 交易可以独立位于 MQL5 "沙盒"中，以从终端1为例，可以有两个路径:

C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\038C9E8FAFF9EA373522ECC6D5159962\MQL5\Experts 或者 C:\Program Files\MetaTrader 5 1\MQL5\Experts

位置 №2 被排除掉，因为根据从 Windows Vista 开始的安全策略，禁止在 "Program Files" 文件夹下写入，只剩下位置 №1 — 这就是说所有的从终端都需要进行安装目录和AppData中的数据目录进行匹配。

3.1. 秘密 №1

每个数据目录都包含了一个 "origin.txt" 文件，以从终端1为例:





图 4. "origin.txt" 文件

以及 origin.txt 文件的内容:

C:\Program Files\MetaTrader 5 1

文件中的这个记录指出，"C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\038C9E8FAFF9EA373522ECC6D5159962" 文件夹是由安装在 "C:\Program Files\MetaTrader 5 1" 目录下的终端创建的。

3.2. FindFirstFileW, FindNextFileW

FindFirstFileW — 在目录或者子目录下搜索符合某名称(或者名称的一部分，假如使用了特定的字符)的文件。

HANDLE FindFirstFileW( string lpFileName, // WIN32_FIND_DATA &lpFindFileData // );

参数

lpFileName

[in] 文件的目录路径和名称，可以包含通配符，例如星号(*)或者问号(?)。

lpFindFileData

[in][out] WIN32_FIND_DATA 结构的指针，用于接收找到文件或目录的信息。

返回值

如果函数成功，返回值将是用于随后调用FindNextFile或者FindClose函数的搜索句柄, 并且lpFindFileData参数包含了找到的第一个文件或者目录。

如果函数失败或者无法找到lpFileName参数中指定的搜索字符串的文件，它就返回INVALID_HANDLE_VALUE而lpFindFileData中的内容将是未定义的，为了取得错误的进一步信息，调用GetLastError函数。

如果函数因为没有找到对应文件而触发，GetLastError函数返回ERROR_FILE_NOT_FOUND。

FindNextFileW — 继续前一次调用FindFirstFile, FindFirstFileEx, 或者 FindFirstFileTransacted 函数之后的搜索。



bool FindNextFileW( HANDLE FindFile, // WIN32_FIND_DATA &lpFindFileData // );

参数

FindFile

[in] 之前调用 FindFirstFile 或 FindFirstFileEx 函数返回的句柄。

lpFindFileData

[in][out] WIN32_FIND_DATA 结构的指针，用于接收找到文件或目录的信息。

返回值

如果函数成功，返回值是非0值，并且lpFindFileData参数包含了找到的文件或者文件夹，

如果函数以出错结束，返回值为0，并且lpFindFileData的内容是未定义的。为了获取错误的额外信息，调用GetLastError函数。

如果函数是因为没有找到任何文件而出错，GetLastError 函数返回 ERROR_NO_MORE_FILES。



声明 Win API 中 FindFirstFileW 和 FindNextFileW 函数的实例 (代码来自所包含的 ListingFilesDirectory.mqh 文件):

#define MAX_PATH 0x00000104 #define FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY 0x00000010 #define ERROR_NO_MORE_FILES 0x00000012 #define ERROR_FILE_NOT_FOUND 0x00000002 struct FILETIME { uint dwLowDateTime; uint dwHighDateTime; }; struct WIN32_FIND_DATA { uint dwFileAttributes; FILETIME ftCreationTime; FILETIME ftLastAccessTime; FILETIME ftLastWriteTime; uint nFileSizeHigh; uint nFileSizeLow; uint dwReserved0; uint dwReserved1; ushort cFileName[MAX_PATH]; ushort cAlternateFileName[ 14 ]; }; #import "kernel32.dll" int GetLastError (); long FindFirstFileW( string lpFileName,WIN32_FIND_DATA &lpFindFileData); int FindNextFileW( long FindFile,WIN32_FIND_DATA &lpFindFileData); int FindClose( long hFindFile); int FindNextFileW( int FindFile,WIN32_FIND_DATA &lpFindFileData); int FindClose( int hFindFile); int CopyFileW( string lpExistingFileName, string lpNewFileName, bool bFailIfExists); #import bool WinAPI_FindClose( long hFindFile) { bool res; if ( _IsX64 ) res=FindClose(hFindFile)!= 0 ; else res=FindClose(( int )hFindFile)!= 0 ; return (res); } bool WinAPI_FindNextFile( long hFindFile,WIN32_FIND_DATA &lpFindFileData) { bool res; if ( _IsX64 ) res=FindNextFileW(hFindFile,lpFindFileData)!= 0 ; else res=FindNextFileW(( int )hFindFile,lpFindFileData)!= 0 ; return (res); }

3.3. 使用 FindFirstFileW, FindNextFileW 的实例

"ListingFilesDirectory.mq5"脚本程序既是实例也是EA中的完整工作代码，换句话说，代码会尽可能接近实际使用。

目标: 获得 TERMINAL_COMMONDATA_PATH 中的全部文件夹的名称 - "Common"。

例如, 计算机上的 TERMINAL_COMMONDATA_PATH 返回 "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common"，所以，如果从该路径中去掉 "Common", 就能获得所需路径 "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\":





图 5. Find First(找到第一个)

通常, "*.*" 搜索字串用于寻找所有文件，所以，需要使用以下字符串进行两次操作: 消去"Common"单词, 再加上"*.*"字符串:

string common_data_path= TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH ); int pos= StringFind (common_data_path, "Common" , 0 ); if (pos!=- 1 ) { common_data_path= StringSubstr (common_data_path, 0 ,pos- 1 ); } else return ; string path_addition= "\\*.*" ; string mask_path=common_data_path+path_addition; printf ( "mask_path=%s" ,mask_path);

让我们检查结果路径，为此，设置一个断点再开始调试





图 6. 调试

我们将会有:

mask_path=C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*.*

这样一切正常: 准备字符串用于在"C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\"目录下搜索全部文件和文件夹。

下一步: 初始化 "hFind" 搜索句柄 (在我的实例中，这主要是因为习惯)并调用Win API中的 FindFirstFileW 函数:

printf ( "mask_path=%s" ,mask_path); hFind=- 100 ; hFind=FindFirstFileW(mask_path,ffd); if (hFind== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "FindFirstFile (hFind) 失败，错误代码: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ; }

如果调用 FindFirstFileW 失败, "hFind" 搜索句柄将等于 "INVALID_HANDLE"，而脚本程序将会终止。

如果调用 FindFirstFileW 函数成功, 创建一个do while循环, 在其中获得文件或者文件夹的名称, 并且在循环的末尾将会调用Win API 的 FindNextFileW 函数:

PrintFormat ( "hFind=%d" ,hFind); bool rezult= 0 ; do { string name= "" ; for ( int i= 0 ;i<MAX_PATH;i++) { name+= ShortToString (ffd.cFileName[i]); } Print ("\"",name,"\", 文件属性常数 (dec): ",ffd.dwFileAttributes); ArrayInitialize (ffd.cFileName, 0 ); ArrayInitialize (ffd.cAlternateFileName, 0 ); ffd.dwFileAttributes=- 100 ; ResetLastError (); rezult=WinAPI_FindNextFile(hFind,ffd); } while (rezult!= 0 ); if (kernel32:: GetLastError ()!=ERROR_NO_MORE_FILES) PrintFormat ( "FindNextFileW (hFind) 失败，错误代码: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); WinAPI_FindClose(hFind);

'do while' 循环在 Win API 的 FindNextFileW 函数返回非零值时会一直继续，如果调用 Win API 的 FindNextFileW 函数返回0，并且错误代码不等于 "ERROR_NO_MORE_FILES" — 意思就是遇到了严重错误。

在脚本程序运行的末尾，搜索句柄会被关闭。

"ListingFilesDirectory.mq5" 脚本程序的运行结果:

mask_path=C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*.* hFind=- 847293552 "." , 文件属性常数 (dec): 16 ".." , 文件属性常数 (dec): 16 "038C9E8FAFF9EA373522ECC6D5159962" , 文件属性常数 (dec): 16 "0C46DDCEB43080B0EC647E0C66170465" , 文件属性常数 (dec): 16 "2A6A33B25AA0984C6AB9D7F28665B88E" , 文件属性常数 (dec): 16 "50CA3DFB510CC5A8F28B48D1BF2A5702" , 文件属性常数 (dec): 16 "BC11041F9347CD71C5F8926F53AA908A" , 文件属性常数 (dec): 16 "Common" , 文件属性常数 (dec): 16 "Community" , 文件属性常数 (dec): 16 "D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075" , 文件属性常数 (dec): 16 "D3852169A6E781B7F35488A051432620" , 文件属性常数 (dec): 16 "EE57F715BA53F2E183D6731C9376293D" , 文件属性常数 (dec): 16 "Help" , 文件属性常数 (dec): 16

3.4. 在终端目录之中

以上描述的实例演示了顶端的工作 — 在 "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\" 目录中，但是请注意章节3.1. 秘密 №1, 还有必要深入查看所有的子文件夹。



为此，要组织一次二级搜索，在子目录中搜索需要使用 Win API 中 FineFirstFileW的主搜索字符串:

"C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\" + name of found top-level folder + "origin.txt".

这样 FindFirstFileW 的主搜索将只会在子目录中查找单个文件 — "origin.txt".

这里是 FindDataPath() 函数的完整代码:

void FindDataPath( string &array[][ 2 ]) { WIN32_FIND_DATA ffd; long hFirstFind_0,hFirstFind_1; ArrayInitialize (ffd.cFileName, 0 ); ArrayInitialize (ffd.cAlternateFileName, 0 ); string common_data_path= TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH ); int pos= StringFind (common_data_path, "Common" , 0 ); if (pos!=- 1 ) { common_data_path= StringSubstr (common_data_path, 0 ,pos- 1 ); } else return ; string filter_0=common_data_path+ "\\*.*" ; hFirstFind_0=FindFirstFileW(filter_0,ffd); string str_handle= "" ; if (hFirstFind_0== INVALID_HANDLE ) str_handle= "INVALID_HANDLE" ; else str_handle= IntegerToString (hFirstFind_0); Print ( "filter_0: \"" ,filter_0, "\", handle hFirstFind_0: " ,str_handle); if (hFirstFind_0== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "FindFirstFile (hFirstFind_0) 失败，错误代码: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ; } bool rezult= 0 ; do { if ((ffd.dwFileAttributes &FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)==FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) { string name_0= "" ; for ( int i= 0 ;i<MAX_PATH;i++) { name_0+= ShortToString (ffd.cFileName[i]); } if (name_0!= "." && name_0!= ".." ) { ArrayInitialize (ffd.cFileName, 0 ); ArrayInitialize (ffd.cAlternateFileName, 0 ); string filter_1=common_data_path+ "\\" +name_0+ "\\origin.txt" ; ResetLastError (); hFirstFind_1=FindFirstFileW(filter_1,ffd); if (hFirstFind_1== INVALID_HANDLE ) str_handle= "INVALID_HANDLE" ; else str_handle= IntegerToString (hFirstFind_1); Print ( " filter_1: \"" ,filter_1, "\", handle hFirstFind_1: " ,str_handle); if (hFirstFind_1== INVALID_HANDLE ) { if (kernel32:: GetLastError ()!=ERROR_FILE_NOT_FOUND) { PrintFormat ( "FindFirstFile (hFirstFind_1) 失败，错误代码: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); break ; } WinAPI_FindClose(hFirstFind_1); ArrayInitialize (ffd.cFileName, 0 ); ArrayInitialize (ffd.cAlternateFileName, 0 ); ResetLastError (); rezult=WinAPI_FindNextFile(hFirstFind_0,ffd); continue ; } bool rezultTwo= 0 ; string name_1= "" ; for ( int i= 0 ;i<MAX_PATH;i++) { name_1+= ShortToString (ffd.cFileName[i]); } string origin=CopiedAndReadFile(filter_1); if (origin!= NULL ) { int size= ArrayRange (array, 0 ); ArrayResize (array,size+ 1 , 0 ); array[size][ 0 ]=common_data_path+ "\\" +name_0; array[size][ 1 ]=origin; } WinAPI_FindClose(hFirstFind_1); } } ArrayInitialize (ffd.cFileName, 0 ); ArrayInitialize (ffd.cAlternateFileName, 0 ); ResetLastError (); rezult=WinAPI_FindNextFile(hFirstFind_0,ffd); } while (rezult!= 0 ); if (kernel32:: GetLastError ()!=ERROR_NO_MORE_FILES) PrintFormat ( "FindNextFileW (hFirstFind_0) 失败，错误代码: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); else Print ( "filter_0: \"" ,filter_0, "\", handle hFirstFind_0: " ,hFirstFind_0, ", NO_MORE_FILES" ); WinAPI_FindClose(hFirstFind_0); }

FindDataPath() 函数打印出差不多如下信息:

filter_0: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*.*" , handle hFirstFind_0: 1901014212592 filter_1: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\038C9E8FAFF9EA373522ECC6D5159962\origin.txt" , handle hFirstFind_1: 1901014213744 filter_1: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\0C46DDCEB43080B0EC647E0C66170465\origin.txt" , handle hFirstFind_1: 1901014213840 filter_1: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2A6A33B25AA0984C6AB9D7F28665B88E\origin.txt" , handle hFirstFind_1: INVALID_HANDLE filter_1: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\50CA3DFB510CC5A8F28B48D1BF2A5702\origin.txt" , handle hFirstFind_1: 1901014218448 filter_1: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\BC11041F9347CD71C5F8926F53AA908A\origin.txt" , handle hFirstFind_1: 1901014213936 filter_1: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\origin.txt" , handle hFirstFind_1: INVALID_HANDLE filter_1: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Community\origin.txt" , handle hFirstFind_1: INVALID_HANDLE filter_1: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\origin.txt" , handle hFirstFind_1: 1901014216720 filter_1: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D3852169A6E781B7F35488A051432620\origin.txt" , handle hFirstFind_1: 1901014217104 filter_1: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\EE57F715BA53F2E183D6731C9376293D\origin.txt" , handle hFirstFind_1: 1901014218640 filter_1: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Help\origin.txt" , handle hFirstFind_1: INVALID_HANDLE filter_0: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*.*" , handle hFirstFind_0: 1901014212592 , NO_MORE_FILES

打印的第一行的解释: 首先，它创建 "filter_0" 过滤器用于主搜索 (过滤器是 "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*.*") 并获得 "hFirstFind_0" 的主搜索句柄, 它等于 1901014212592。因为 "hFirstFind_0" 的值不等于 "INVALID_HANDLE" — 那么传给 Win API 中 FindFirstFileW(filter_0,ffd) 的搜索过滤字符串就是正确的。在成功调用了 FindFirstFileW(filter_0,ffd) 之后, 第一个文件夹的名称就得到了: 它是 "038C9E8FAFF9EA373522ECC6D5159962" 文件夹，

下一步，需要在 038C9E8FAFF9EA373522ECC6D5159962 文件夹下搜索 "origin.txt" 文件，为此，要构建过滤字符串。例如，对于 038C9E8FAFF9EA373522ECC6D5159962，过滤字符串将如下: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\038C9E8FAFF9EA373522ECC6D5159962\origin.txt"，如果 "hFirstFind_1" 句柄不等于 "INVALID_HANDLE" — 那么指定的文件夹(038C9E8FAFF9EA373522ECC6D5159962)就包含指定的文件(origin.txt)。

打印的内容清晰显示了有时候在子目录的搜索返回了 "INVALID_HANDLE"，它的意思就是指定的文件夹不包含 "origin.txt" 文件。

让我们继续讨论当在子目录中找到了"origin.txt"后应该怎样做。



3.5. CopyFileW

CopyFileW — 把已经存在的文件复制成一个新的文件。

bool CopyFileW( string lpExistingFileName, // string lpNewFileName, // bool bFailIfExists // );

参数

lpExistingFileName

[in] 已存在文件的名称。 在此, 名称长度有一个限制 — 最多有MAX_PATH个字符, 这对例子来说肯定是足够的。 如果名称为lpExistingFileName的文件不存在，函数会失败并且GetLastError返回ERROR_FILE_NOT_FOUND。

lpNewFileName

[in] 新文件的名称。 在此, 名称长度有一个限制 — 最多有MAX_PATH个字符, 这对例子来说肯定是足够的。 bFailIfExists

[in] 如果此参数为TRUE并且在lpNewFileName中指定的新文件已经存在，函数就会失败。如果此参数为FALSE并且新文件存在，函数会覆盖已有文件并且成功结束。

返回值

如果函数成功，返回值不等于0。

声明 Win API 中CopyFileW函数的实例 (代码来自所包含的 ListingFilesDirectory.mqh 文件):

#import "kernel32.dll" int GetLastError (); bool CopyFileW( string lpExistingFileName, string lpNewFileName, bool bFailIfExists); #import

3.6. 操作 "origin.txt" 文件

ListingFilesDirectory.mqh::CopiedAndReadFile(string full_file_name) 函数的用法描述。

在一个子目录下找到的 "origin.txt" 的文件全名会传给这个函数作为输入参数，路径可能看起来像: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\038C9E8FAFF9EA373522ECC6D5159962\origin.txt". 打开 "origin.txt" 文件并通过 MQL5 方式读取它的内容，这表明文件必须位于“沙盒”之中，所以, "origin.txt" 必须从子目录复制到沙盒中(在这种情况下，复制到所有终端公用文件的“沙盒”之中)。这样的复制是通过 Win API 的 CopyFileW 函数来进行的，

把沙盒中 "origin.txt" 的路径写到 "new_path" 变量中:

string CopiedAndReadFile( string full_file_name) { string new_path= TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH )+ "\\Files\\origin.txt" ;

并调用 Win API 的 CopyFileW 函数，第三个参数设为 false — 允许覆盖沙盒中的 "origin.txt" 文件:

if (!CopyFileW(full_file_name,new_path, false )) { Print ( "错误的 CopyFile，从 " ,full_file_name, " 到 " ,new_path); return ( NULL ); }

打开 "origin.txt" 文件用于读取，并且不要忘记设置 FILE_COMMON 标志, 因为文件是在通用文件夹中:

string str; ResetLastError (); int file_handle= FileOpen ( "origin.txt" , FILE_READ | FILE_TXT | FILE_COMMON ); if (file_handle!= INVALID_HANDLE ) { str= FileReadString (file_handle,- 1 )+ "\\" ; FileClose (file_handle); } else { PrintFormat ( "文件 %s 打开失败 , MQL5 错误=%d" , "origin.txt" , GetLastError ()); return ( NULL ); } return (str); }

只读取一次 — 一个字符串，在它的末尾加上 "\\" 并返回获得的结果。

3.7. 完成工作

四个终端的安装目录在输入参数中设置:

input string ExtInstallationPathTerminal_1= "C:\\Program Files\\MetaTrader 5 1\\" ; input string ExtInstallationPathTerminal_2= "D:\\MetaTrader 5 2\\" ; input string ExtInstallationPathTerminal_3= "D:\\MetaTrader 5 3\\" ; input string ExtInstallationPathTerminal_4= "D:\\MetaTrader 5 4\\" ;

这些路径是固定写成的，它们必须正确指向安装的目录。

另外，在全局还要声明另外四个字符串变量和一个数组:

string slaveTerminalDataPath1= NULL ; string slaveTerminalDataPath2= NULL ; string slaveTerminalDataPath3= NULL ; string slaveTerminalDataPath4= NULL ; string arr_path[][ 2 ];

在 AppData 中的终端文件夹路径需要保存在那些变量中，二维数组将有所帮助。现在可以大致描绘如何匹配从终端的安装目录和它们在AppData中的文件夹了:

GetStatsFromAccounts_EA.mq5::OnInit() >调用> GetStatsFromAccounts_EA.mq5::FindDataFolders(arr_path)

>调用> ListingFilesDirectory.mqh::FindDataPath(string &array[][2]) >调用> CopiedAndReadFile(string full_file_name)

string origin=CopiedAndReadFile(filter_1); if (origin!= NULL ) { int size= ArrayRange (array, 0 ); ArrayResize (array,size+ 1 , 0 ); array[size][ 0 ]=common_data_path+ "\\" +name_0; array[size][ 1 ]=origin; } FindClose(hFirstFind_1);

当"origin.txt"文件在终端的子目录中找到时，ListingFilesDirectory.mqh::FindDataPath(string &array[][2]) 函数调用 CopiedAndReadFile(string full_file_name) 函数，在调用之后就在二维数组中加入一条记录。数组的"0"维包含AppData中的终端路径，而"1"维保存着安装路径(提醒一下，这个路径可以从找到的"origin.txt"文件中获得)。

>把控制权返回给> GetStatsFromAccounts_EA.mq5::FindDataFolders(arr_path):

在此，slaveTerminalDataPath1, slaveTerminalDataPath2, slaveTerminalDataPath3 和 slaveTerminalDataPath4 变量是在二维数组中使用简单的循环进行填充的:

FindDataPath(array); for ( int i= 0 ;i< ArrayRange (array, 0 );i++) { if ( StringCompare (ExtInstallationPathTerminal_1,array[i][ 1 ], true )== 0 ) slaveTerminalDataPath1=array[i][ 0 ]; if ( StringCompare (ExtInstallationPathTerminal_2,array[i][ 1 ], true )== 0 ) slaveTerminalDataPath2=array[i][ 0 ]; if ( StringCompare (ExtInstallationPathTerminal_3,array[i][ 1 ], true )== 0 ) slaveTerminalDataPath3=array[i][ 0 ]; if ( StringCompare (ExtInstallationPathTerminal_4,array[i][ 1 ], true )== 0 ) slaveTerminalDataPath4=array[i][ 0 ]; } if (slaveTerminalDataPath1== NULL || slaveTerminalDataPath2== NULL || slaveTerminalDataPath3== NULL || slaveTerminalDataPath4== NULL ) { Print ( "slaveTerminalDataPath1 " ,slaveTerminalDataPath1, ", slaveTerminalDataPath2 " ,slaveTerminalDataPath2); Print ( "slaveTerminalDataPath3 " ,slaveTerminalDataPath3, ", slaveTerminalDataPath4 " ,slaveTerminalDataPath4); return ( false ); }

如果达到了这一步，EA就匹配了安装路径和它们在AppData文件夹下的路径。如果至少有一个在AppData下的终端路径没有找到 (也就是说等于 NULL), 那么会在最后几行打印所有路径，而 EA 因错误而终止。





4. 选择用于测试的 EA

测试EA的文件应该在运行四个从终端之前选择好，该EA交易必须预先编译好并放在主终端的数据目录中。

4.1. GetOpenFileName

GetOpenFileName — 创建"打开文件"对话框, 用户可以指定驱动器, 文件夹和将要打开文件(或一组文件)的名称。"打开文件"对话框的声明和实现都完整位于所包含的 GetOpenFileNameW.mqh 文件中。

4.2. 使用 "打开文件" 系统对话框选择一个 EA交易

"打开文件"系统对话框是在EA的OnInit()中被调用的:

int OnInit () { ArrayFree (arr_path); if (!FindDataFolders(arr_path)) return ( INIT_SUCCEEDED ); if ( MessageBox ( "准备好了吗?" , NULL , MB_YESNO )== IDYES ) { expert_name=OpenFileName(); if (expert_name== NULL ) return ( INIT_FAILED );

在那里调用了 GetOpenFileNameW.mqh::OpenFileName(void)。

string OpenFileName( void ) { string path= NULL ; string filter= NULL ; if ( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )== "Russian" ) filter= "Компилированный код" ; else filter= "已编译的代码" ; if (GetOpenFileName(path,filter+ "\0*.ex5\0" , TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH )+ "\\MQL5\\Experts\\" , "选择源文件" )) return (path); else { PrintFormat ( "失败，错误编号: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( NULL ); } }

如果调用 Win API 的 GetOpenFileName 函数成功, "path" 变量将包含所选文件的完整名称，例如: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5".

"filter" 是用于图2中的文字 ① 的。"\0*.ex5\0" 字符串用于过滤文件类型 (图2中的 ②)。"TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Experts\\"" 字符串指定了 "打开文件"系统对话框的文件夹的路径。

4.3. INI 配置文件

为了从命令行运行(或者使用Win API)测试EA的终端，需要有一个配置INI文件，其中必须包含以下的[Tester]部分以及所需的指令:

[Tester] Expert=test Symbol =EURUSD Period =H1 Deposit= 10000 Model= 4 Optimization= 0 FromDate= 2016.01 . 22 ToDate= 2016.06 . 06 Report=TesterReport ReplaceReport= 1 UseLocal= 1 Port= 3000 Visual= 0 ShutdownTerminal= 0

在计划中，我打算在文件中人工加入[Tester]部分，

并且巨顶使用主终端中的INI文件为基础，这个文件 (common.ini) 位于终端的数据目录，在"config"文件夹中。在例子里面，文件路径看起来如下: "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\config\common.ini"。

操作INI文件的步骤是:

取得主终端中 "common.ini" 的完整路径，完整路径的字符串形式:

"C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\config\common.ini". (MQL5) 取得INI文件在 "\Files" 沙盒中的新路径，新路径的字符串形式:

对于主终端，是"C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Files\myconfiguration.ini"，(MQL5) 把"common.ini"文件复制为"myconfiguration.ini"，(Win API 的 CopyFileW 函数)。 编辑"myconfiguration.ini"文件，(MQL5)； 取得INI文件在从终端沙盒中的新路径，它的字符串形式(以从终端 №1 为例)

"C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\038C9E8FAFF9EA373522ECC6D5159962\MQL5\Files\myconfiguration.ini". (MQL5) 把编辑过的"myconfiguration.ini"INI文件从主终端的沙盒中复制到从终端的沙盒之中(Win API 的 CopyFileW 函数)； 从主终端的沙盒中删除"myconfiguration.ini"文件，(MQL5)。

这个过程必须在每个从终端中重复进行。尽管还有优化的空间，但这些过程不在本文讨论之列。

在选择好了需要测试的EA交易之后，就开始编辑配置INI文件，GetStatsFromAccounts_EA.mq5::OnInit():

int OnInit () { ArrayFree (arr_path); if (!FindDataFolders(arr_path)) return ( INIT_SUCCEEDED ); if ( MessageBox ( "准备好了吗?" , NULL , MB_YESNO )== IDYES ) { expert_name=OpenFileName(); if (expert_name== NULL ) return ( INIT_FAILED ); if (!CopyCommonIni()) return ( INIT_FAILED ); if (!CopyTerminalIni()) return ( INIT_FAILED );

操作INI文件的过程，以从终端 №1 为例, GetStatsFromAccounts_EA.mq5::CopyCommonIni():

bool CopyCommonIni() { string terminal_data_path= TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH ); string common_data_path= TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH ); string existing_file_name=terminal_data_path+ "\\config\\common.ini" ; string temp_name_ini=terminal_data_path+ "\\MQL5\\Files\\" +common_file_name; string test= NULL ; if (!CopyFileW(existing_file_name,temp_name_ini, false )) { PrintFormat ( "失败，错误编号: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( false ); } EditCommonIniFile(common_file_name, 3000 , 4 ); test=slaveTerminalDataPath1+ "\\MQL5\\Files\\" +common_file_name; if (!CopyFileW(temp_name_ini,test, false )) { PrintFormat ( "失败，错误编号: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( false ); } ResetLastError (); if (! FileDelete (common_file_name, 0 )) Print ( "#1 file " ,common_file_name, " not deleted, an error " , GetLastError ());

对 EditCommonIniFile(common_file_name,3000,4) 函数的调用传入以下参数:

common_file_name — 将要编辑的 INI 文件;

3000 — 测试代理的端口编号. 每个终端必须由它们自己的测试代理运行，代理编号从 3000 开始，如需查看测试代理的端口编号: 在 MetaTrader 5终端中，进入策略测试器并使用鼠标右键点击策略测试器的 "日志" 页面，测试代理的端口编号可以在下拉菜单中看到:







图 7. 测试代理

4 - 测试的类型:



0 — "每一订单"



— "每一订单" 1 — "1 分钟 OHLC",



— "1 分钟 OHLC", 2 — "仅开盘价",



— "仅开盘价", 3 — "数学计算",



— "数学计算", 4 — "基于真实订单的每一订单"

在 GetStatsFromAccounts_EA.mq5::EditCommonIniFile(string name,const int port,const int model) 函数中编辑 common.ini 配置文件 — 打开文件的操作，文件的读写都是使用 MQL5 的方式执行的:

bool EditCommonIniFile( string name, const int port, const int model) { bool tester= false ; int count_tester= 0 ; ResetLastError (); int file_handle= FileOpen (name, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_TXT ); if (file_handle!= INVALID_HANDLE ) { string str; while (! FileIsEnding (file_handle)) { str= FileReadString (file_handle,- 1 ); if ( StringFind (str, "[Tester]" , 0 )!=- 1 ) { tester= true ; count_tester++; } } if (!tester) { FileWriteString (file_handle, "[Tester]

" ,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "Expert=test

" ,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "Symbol=EURUSD

" ,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "Period=H1

" ,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "Deposit=10000

" ,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "Model=" + IntegerToString (model)+ "

" ,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "Optimization=0

" ,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "FromDate=2016.01.22

" ,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "ToDate=2016.06.06

" ,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "Report=TesterReport

" ,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "ReplaceReport=1

" ,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "UseLocal=1

" ,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "Port=" + IntegerToString (port)+ "

" ,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "Visual=0

" ,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "ShutdownTerminal=0

" ,- 1 ); } FileClose (file_handle); } else { PrintFormat ( "无法打开文件 %s, 错误编号 = %d" ,name, GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); }

4.4. 秘密 №2

在关闭之前，MetaTrader 5终端在terminal.ini文件中保存了窗口和面板的位置以及它们的大小，这个文件本身存储于终端的数据目录，在"config"子目录下。例如，从终端 №1 的"terminal.ini"的完整路径如下:

"C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\038C9E8FAFF9EA373522ECC6D5159962\config\terminal.ini".

在"terminal.ini"文件中，我们只对"[Window]"部分有兴趣。恢复 MetaTrader 5 终端的窗口，终端的近似大小如下:





图 8. 恢复终端窗口

如果终端被关闭，terminal.ini文件中的[Window]部分有如下的形式:

Arrange= 1 [Window] Fullscreen= 0 Type= 1 Left= 412 Top= 65 Right= 1212 Bottom= 665 LSave= 412

也就是说，[Window] 部分保存着终端的坐标和状态。

4.5. 设置终端的大小 (宽度, 高度)，在文件中插入文字

修改从终端的 terminal.ini 中的坐标，可以在从终端启动时按以下形式进行排布:





图 9. 终端的分布

上面已经说到，每个从终端的 "terminal.ini" 文件都需要修改，请注意，文字需要被插入，不是在末尾，而是在"terminal.ini"文件的中间。以下是这个过程的特点，

这里是一个例子: 终端的"沙盒"中有一个"test.txt"文件，"test.txt" 文件的内容:

s= 0 df= 12 asf= 3 g= 3 n= 0 param_f= 123

需要修改第二行和第三行以达到以下效果:

s= 0 df= 12 56 asf= 5 g= 3 n= 0 param_f= 123

乍一看来, 应该这样做:

打开文件用于读写，读取第一行 (这个操作会把文件指针移动到第二行的开始);

在第二行写下新的值"df=1256";

在第三行写下新的值 "asf=5";

关闭文件。

让我们以此为准写出"InsertRowsMistakenly.mq5"脚本程序的例子代码:

#property copyright "Copyright © 2016, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.00" void OnStart () { ResetLastError (); string name= "test.txt" ; int file_handle= FileOpen (name, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_TXT ); if (file_handle!= INVALID_HANDLE ) { FileReadString (file_handle,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "df=1256" + "\r

" ,- 1 ); FileWriteString (file_handle, "asf=5" + "\r

" ,- 1 ); FileClose (file_handle); } else { PrintFormat ( "无法打开文件 %s, 错误编号 = %d" ,name, GetLastError ()); return ; } }

收到了一个未预料到的结果 — 第四行缺少了"g="的字符:

之前 之后 s= 0 df= 12 asf= 3 g= 3 n= 0 param_f= 123 s= 0 df= 1256 asf= 5 3 n= 0 param_f= 123

为什么会这样呢?把文件看作包含了一系列相互连接的单元，每个单元包含一个字符，所以，当从文件的中间开始写一些内容时，单元会被覆盖，如果加入了比之前多的字符(在上面的例子中: 开始有"df=12", 后来多加了两个字符 - "df=1256"), 多出来的字符就打乱了后来的代码，所以看起来就成了这样:





图 10. 信息被打乱

为了避免打乱信息，当在文件中间插入文字时，要按以下方式做，



把从终端的 "terminal.ini" 文件复制到主终端的沙盒中，并命名为 "terminal_ext.ini" (Win API CopyFileW)，

在主终端的沙盒中创建一个名为 "terminal.ini" 的文件，以写入方式打开它 (MQL5)，

在主终端沙盒中以读取方式打开 "terminal_ext.ini" 文件 (MQL5),

在主终端的沙盒中: 从 "terminal_ext.ini" 读取内容并把它们写到 "terminal.ini"文件中 (MQL5)，

当读到 "[Window]" 的时候 - 在 "terminal.ini" 文件中写入新的坐标 (6行), 并把 "terminal_ext.ini" 文件的指针也移动6行 (MQL5)，

在主终端沙盒中: 从 "terminal_ext.ini" 读取内容并把它们写到 "terminal.ini" 文件中，直到 "terminal_ext.ini" 文件的末尾 (MQL5)。

在主终端沙盒中: 关闭"terminal.ini"和"terminal_ext.ini"文件 (MQL5)，

把"terminal.ini"文件从主终端沙盒中复制到从终端的"terminal.ini"文件中(Win API CopyFileW)。

在主终端沙盒中: 删除 "terminal.ini" 和 "terminal_ext.ini" 文件(MQL5)。

函数调用顺序:

GetStatsFromAccounts_EA.mq5::OnInit() >调用> GetStatsFromAccounts_EA.mq5::CopyTerminalIni()

bool CopyTerminalIni() { string terminal_data_path= TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH ); string existing_file_name= NULL ; string ext_ini=terminal_data_path+ "\\MQL5\\Files\\terminal_ext.ini" ; string ini=terminal_data_path+ "\\MQL5\\Files\\terminal.ini" ; int left= 0 ; int top= 0 ; int right= 0 ; int bottom= 0 ; for ( int i= 1 ;i< 5 ;i++) { switch (i) { case 1 : existing_file_name=slaveTerminalDataPath1+ "\\config\\terminal.ini" ; left= 0 ; top= 0 ; right= 682 ; bottom= 420 ; break ; case 2 : existing_file_name=slaveTerminalDataPath2+ "\\config\\terminal.ini" ; left= 682 ; top= 0 ; right= 1366 ; bottom= 420 ; break ; case 3 : existing_file_name=slaveTerminalDataPath3+ "\\config\\terminal.ini" ; left= 0 ; top= 738 - 413 ; right= 682 ; bottom= 738 ; break ; case 4 : existing_file_name=slaveTerminalDataPath4+ "\\config\\terminal.ini" ; left= 682 ; top= 738 - 413 ; right= 1366 ; bottom= 738 ; break ; } if (!CopyFileW(existing_file_name,ext_ini, false )) { PrintFormat ( "失败，错误编号: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( false ); } if (!EditTerminalIniFile( "terminal_ext.ini" ,left,top,right,bottom)) return ( false ); if (!CopyFileW(ini,existing_file_name, false )) { PrintFormat ( "失败，错误编号: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( false ); } ResetLastError (); if (! FileDelete ( "terminal.ini" , 0 )) Print ( "#" ,i, " terminal.ini 文件未被删除, 错误为 " , GetLastError ()); ResetLastError (); if (! FileDelete ( "terminal_ext.ini" , 0 )) Print ( "#" ,i, " terminal_ext.ini 文件未被删除, 错误为 " , GetLastError ()); } return ( true ); }

>调用> GetStatsFromAccounts_EA.mq5::EditTerminalIniFile

bool EditTerminalIniFile( string ext_name, const int Left= 0 , const int Top= 0 , const int Right= 1366 , const int Bottom= 738 ) { string name= "terminal.ini" ; ResetLastError (); int terminal_ini_handle= FileOpen (name, FILE_WRITE | FILE_TXT ); int terminal_ext_ini__handle= FileOpen (ext_name, FILE_READ | FILE_TXT ); if (terminal_ini_handle== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "无法打开文件 %s, 错误编号 = %d" ,name, GetLastError ()); } if (terminal_ext_ini__handle== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "无法打开文件 %s, 错误 = %d" ,ext_name, GetLastError ()); } if (terminal_ini_handle== INVALID_HANDLE && terminal_ext_ini__handle== INVALID_HANDLE ) { FileClose (terminal_ext_ini__handle); FileClose (terminal_ini_handle); return ( false ); } string str= NULL ; while (! FileIsEnding (terminal_ext_ini__handle)) { str= FileReadString (terminal_ext_ini__handle,- 1 ); FileWriteString (terminal_ini_handle,str+ "\r

" ,- 1 ); if ( StringFind (str, "[Window]" , 0 )!=- 1 ) { FileReadString (terminal_ext_ini__handle,- 1 ); FileWriteString (terminal_ini_handle, "Fullscreen=0\r

" ,- 1 ); FileReadString (terminal_ext_ini__handle,- 1 ); FileWriteString (terminal_ini_handle, "Type=1\r

" ,- 1 ); FileReadString (terminal_ext_ini__handle,- 1 ); FileWriteString (terminal_ini_handle, "Left=" + IntegerToString (Left)+ "\r

" ,- 1 ); FileReadString (terminal_ext_ini__handle,- 1 ); FileWriteString (terminal_ini_handle, "Top=" + IntegerToString (Top)+ "\r

" ,- 1 ); FileReadString (terminal_ext_ini__handle,- 1 ); FileWriteString (terminal_ini_handle, "Right=" + IntegerToString (Right)+ "\r

" ,- 1 ); FileReadString (terminal_ext_ini__handle,- 1 ); FileWriteString (terminal_ini_handle, "Bottom=" + IntegerToString (Bottom)+ "\r

" ,- 1 ); } } FileClose (terminal_ext_ini__handle); FileClose (terminal_ini_handle); return ( true ); }

这样，从终端中的 "terminal.ini" 文件就编辑好了，就可以像图9种那样启动了，就可以观察测试图表，比较不同测试模式下的精确度了。

5. 在从终端中运行测试

在 EA 交易测试模式下运行从终端的准备工作都就绪了:

所有从终端的 "myconfiguration.ini" 配置文件都准备好了;

所有从终端的 "terminal.ini" 文件都编辑好了;

用于测试的 EA 交易名称也知道了。

只剩下两个任务了: 把选择的EA复制到从终端的沙盒中并且运行这些终端。

5.1. 把EA交易复制到从终端的文件夹中

在OnInit()中复制之前所选的EA交易 (它的名称保存在 "expert_name" 变量中):

int OnInit () { ArrayFree (arr_path); if (!FindDataFolders(arr_path)) return ( INIT_SUCCEEDED ); if ( MessageBox ( "准备好了吗?" , NULL , MB_YESNO )== IDYES ) { expert_name=OpenFileName(); if (expert_name== NULL ) return ( INIT_FAILED ); if (!CopyCommonIni()) return ( INIT_FAILED ); if (!CopyTerminalIni()) return ( INIT_FAILED ); ResetLastError (); if (!CopyFileW(expert_name,slaveTerminalDataPath1+ "\\MQL5\\Experts\\test.ex5" , false )) { PrintFormat ( "Failed CopyFileW #1 with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } if (!CopyFileW(expert_name,slaveTerminalDataPath2+ "\\MQL5\\Experts\\test.ex5" , false )) { PrintFormat ( "CopyFileW #2 失败，错误代码: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } if (!CopyFileW(expert_name,slaveTerminalDataPath3+ "\\MQL5\\Experts\\test.ex5" , false )) { PrintFormat ( "CopyFileW #3 失败，错误代码: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } if (!CopyFileW(expert_name,slaveTerminalDataPath4+ "\\MQL5\\Experts\\test.ex5" , false )) { PrintFormat ( "CopyFileW #4 失败，错误代码: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } Sleep (sleeping);

5.2. ShellExecuteW

ShellExecuteW — 在指定文件上执行操作。



long ShellExecuteW( long hwnd, // string lpOperation, // string lpFile, // string lpParameters, // string lpDirectory, // int nShowCmd // ); int ShellExecuteW( int hwnd, // string lpOperation, // string lpFile, // string lpParameters, // string lpDirectory, // int nShowCmd // );

参数

hwnd

[in] 父窗口的句柄，用于显示用户界面和错误消息，如果操作与窗口无关，这个值必须等于NULL。

lpOperation

[in] 决定将要执行行为的命令名称的字符串，可用的命令集依赖于指定的文件或者目录，作为一项规则，那些命令来自于对象的上下文菜单。以下是常用的命令: "edit"

启动编辑器并打开文档用于编辑，如果lpFile不是一个文档文件，函数就不会被执行。

"explore"

打开lpFile中指定的文件。

"find"

在由lpDirectory指定的目录中开始搜索。

"open"

打开由lpFile参数定义的元件，这个元件可以是一个文件或者文件夹。

"print"

打印由lpFile指定的文件，如果lpFile不是一个文档文件，函数会出错并终止。

"NULL"

如果有默认命令，就使用默认命令，如果没有，就使用"open"命令，如果两个命令都没有，系统会使用注册表中指定的第一个命令。

lpFile [in] 用于设定执行命令的文件或者对象的字符串，传入的是全名(不仅包含文件名，还包含路径)。请注意，对象可能不支持所有的命令，例如，不是所有的文档都支持"print"命令。如果在lpDirectory参数中使用了相对路径，就不要在lpFile中使用相对路径。 lpParameters [in] 如果lpFile指向了一个可执行文件，这个参数就是一个定义了传给应用程序参数的字符串，字符串的格式由将要执行命令的名称决定。如果lpFile指向一个文档文件，lpParameters必须为NULL。 lpDirectory [in] 定义工作目录的字符串。如果这个值是NULL, 就使用当前的工作目录。如果在lpFile中指定了相对路径, 就不要在lpDirectory中使用相对路径。 nShowCmd [in] 决定应用程序在打开时如何显示的标志，如果lpFile指定了一个文档文件，这个标志就传给对应的应用程序。使用的标志: enum EnSWParam { SW_SHOWMINNOACTIVE= 7 , SW_SHOWNORMAL= 1 , SW_SHOWMINIMIZED= 2 , SW_SHOWMAXIMIZED= 3 , SW_HIDE= 0 , SW_SHOW= 5 , };

返回值

如果函数成功，它返回一个大于 32 的值。

调用 Win API 的 ShellExecuteW 的例子:

#import "shell32.dll" int GetLastError (); long ShellExecuteW( long hwnd, string lpOperation, string lpFile, string lpParameters, string lpDirectory, int nShowCmd); int ShellExecuteW( int hwnd, string lpOperation, string lpFile, string lpParameters, string lpDirectory, int nShowCmd); #import #import "kernel32.dll" enum EnSWParam { SW_SHOWMINNOACTIVE= 7 , SW_SHOWNORMAL= 1 , SW_SHOWMINIMIZED= 2 , SW_SHOWMAXIMIZED= 3 , SW_HIDE= 0 , SW_SHOW= 5 , };

5.3. 运行终端

从终端在 OnInit() 中启动:

Sleep (sleeping); LaunchSlaveTerminal(ExtInstallationPathTerminal_1,slaveTerminalDataPath1+ "\\MQL5\\Files\\" +common_file_name); Sleep (sleeping); LaunchSlaveTerminal(ExtInstallationPathTerminal_2,slaveTerminalDataPath2+ "\\MQL5\\Files\\" +common_file_name); Sleep (sleeping); LaunchSlaveTerminal(ExtInstallationPathTerminal_3,slaveTerminalDataPath3+ "\\MQL5\\Files\\" +common_file_name); Sleep (sleeping); LaunchSlaveTerminal(ExtInstallationPathTerminal_4,slaveTerminalDataPath4+ "\\MQL5\\Files\\" +common_file_name); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

同时，EA交易在每次运行之间等待"sleeping"毫秒。默认条件下，"sleeping" 参数等于 9000 (也就是 9 秒)，如果在从终端中出现代理认证错误，就加大这个参数。

传给这个 Win API 函数的参数(以从终端 №1 为例) 如下:

LaunchSlaveTerminal("C:\Program Files\MetaTrader 5 1\", "C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\038C9E8FAFF9EA373522ECC6D5159962\MQL5\Files\myconfiguration.ini");





6. 可能的错误

当从终端启动，而测试器没有连接上测试代理的时候可能会出现状况，

测试器将在"日志"页面出现类似如下的记录:

2016.07 . 15 15 : 10 : 48.327 Tester EURUSD: 历史数据开始于 2014.01 . 14 00 : 00 2016.07 . 15 15 : 10 : 49.212 Core 1 代理的处理开始 2016.07 . 15 15 : 10 : 49.717 Core 1 连接到 127.0 . 0.1 : 3002 2016.07 . 15 15 : 11 : 00.771 Core 1 测试器代理认证错误 2016.07 . 15 15 : 11 : 01.417 Core 1 连接关闭

测试代理记录包含这些内容:

2016.07 . 15 16 : 08 : 45.416 启动 MetaTester 5 x64 build 1368 ( 13 Jul 2016 ) 2016.07 . 15 16 : 08 : 45.612 服务器 MetaTester 5 开始于 127.0 . 0.1 : 3000 2016.07 . 15 16 : 08 : 45.612 启动初始化结束 2016.07 . 15 16 : 09 : 36.811 服务器 MetaTester 5 停止 2016.07 . 15 16 : 09 : 38.422 Tester 关闭测试机

在这种情况下，推荐增加终端运行的延迟 ("sleeping" 变量), 并且退出所有可能阻止CPU内核使用的消耗资源的应用程序。





结论

同时在四种测试模式下测试所选EA交易的任务就这样结束了，在启动EA交易后，就可以几乎同时在全部四个终端中观察测试。

本文也展示了如何调用 Win API 函数，例如: