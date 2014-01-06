有好工具，才能充分发掘技术交易的潜力。

而经验、判断力以及好的交易计算机程序所提供的数学层级，则是杰出交易者不可或缺的工具。

William Blau





简介



本文的第一部分 - <William Blau 的 MQL5 指标与交易系统。第一部分：指标>，是对技术指标与摆动指标的描述，详见 William Blau 下述书中内容 《动量、方向和背离》。

本文中所述之技术指标与摆动指标，均作为 MQL5 语言中的源代码呈现，且已附到归档文件 "Blau_Indicators_MQL5_en.zip" 中。

William Blau 提出的关键分析理念

William Blau 的技术分析由四个阶段构成： 利用价格系列数据（q 柱）计算指标并绘于图表。指标并不反映价格变动的总体趋势，亦不可确定趋势反转点。 指标会利用 EMA 方法平滑多次：第一次（周期为 r）、第二次（周期为 s），以及第三次（周期为 u）；一个平滑的指标绘制完毕。平滑指标相当精确，会重现出最小延迟的价格波动。它允许确定价格变化的趋势和反转点，并会消除价格噪声。 将平滑指标标准化，再绘制标准化的平滑指标。标准化允许指标值被解释为市场的超买或超卖状态。 利用 EMA 方法将标准化的平滑指标平滑一次（周期 ul）；构造一个摆动指标 - 添加指标柱与信号线、市场的超买与超卖水平。摆动指标允许我们区分市场的超买/超卖状态、反转点以及趋势结束。

指标



本文讲解下述几组指标：

针对每组指标如下显示：



平滑指数指标；

标准化平滑指标指数；

基于标准化平滑指标指数的摆动指标。

真实强弱指数部分包含：



对于 William Blau 就价格图表技术分析方面方法的详尽分析；

对于基于动量的指标组中每个指标算法与代码的详尽描述。

William Blau 将指数平滑移动平均线 (EMA) 作为平滑方法使用。而“指数移动平均线”则通过向移动平均线的前一值添加当前价的特定百分比计算得出。



使用 EMA 时，最新价格的权重较大。



EMA 的计算函数：

EMA(k,n) = EMA(k- 1 ,n) + 2 /(n+ 1 ) * (price(k) - EMA(k- 1 ,n)) = price(k) * 2 /(n+ 1 ) + EMA(k- 1 ,n) * (1 - 2 /(n+ 1 ))

其中：

EMA(k,n) - 周期 k 时周期 n 的指数平滑移动平均线；

price(k) - 周期 k 时的价格。

四种移动平均线类型及其在技术分析中使用方法的描述（亦见 iMA），请见《MetaTrader 5 帮助》（“分析/技术指标/趋势指标/移动平均线”）。

函数库

移动平均线计算函数的库位于 "MovingAverages.mqh"。我们关心的是 ExponentialMAOnBuffer()，它会用输入数组 price[] 的 EMA 值填写输出数组 buffer[]。但是，"MovingAverages.mqh" 中所示的 ExponentialMAOnBuffer() 的实施有一个缺点，那就是在周期 n = 1 时不运行。



参见源代码：

if (period <= 1 || rates_total-begin<period) return ( 0 );

但是，William Blau 在书中是用平滑周期 n = 1 表示没有平滑。



由此，ExponentialMAOnBuffer() 函数的代码出现了一些变化：

if (period < 1 || rates_total-begin<period) return ( 0 );

而我们则得到了 ExponentialMAOnBufferWB()。此函数的代码位于 "WilliamBlau.mqh" 文件中。

"WilliamBlau.mqh" 文件中亦包含下述函数：

PriceName() 函数会作为一个字符串返回价格类型：

string PriceName( const int applied_price )

CalculatePriceBuffer() 函数会计算此价格类型的价格数组：

int CalculatePriceBuffer( const int applied_price, const int rates_total, const int prev_calculated, const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], double &Price[] )

价格图表应用的价格类型及时间表

William Blau 考虑到了日时间表的收盘价。本文中制定的指标允许您选择价格类型（参见价格常量），并根据指标的时间表选择价格图表的时间表（参见图表时间表）。





1. 真实强弱指数



要探讨的指标（参见附件）：

Blau_Mtm.mq5 - 率指标（q 周期动量；平滑 q 周期动量）； Blau_TSI.mq5 - 真实强弱指数（标准化平滑 q 周期动量）； Blau_Ergodic.mq5 - 遍历摆动指标（基于“真实强弱指数”）。

1.1. 动量

内置技术指标动量的相关描述及其技术分析用途，均载于“分析/技术指标/摆动指标/动量” 《MetaTrader 5 帮助》部分（亦见 iMomentum）。与标准的动量 (iMomentum) 相比，William Blau 动量会将动量作为绝对价格变化进行计算。

《MQL5：创建自己的指标》一文中，有 William Blau 关于“真实强弱指标” (TSI) MQL5 实施的一个示例。





1.1.1. 利用动量指标进行的技术分析



技术分析的对象，即金融工具的价格图表。图表中的每个元素都是一个价格柱。价格柱具备下述特性：开盘时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、交易量及其它。价格柱会形成并体现某特定离散时间周期（图表时间表）内的价格行为。

价格图表技术分析的任务，就是确定价格变化的当前趋势，揭示价格峰值底值，并预测未来时间周期内的价格变化走向。这里复杂的地方在于价格 - 在其基本走向的限制内移动的同时，生成了多个方向的波动，从而形成了所谓的价格噪声。

William Blau 的主张内容。第一项差异：动量。William Blau 将动量作为每 [日] 价格变化 [收盘] 的相对值进行计算；而且创建了动量指标。从数学的角度来看，该动量函数是价格的一阶导数。





图 1.1.动量指标（q 周期动量）

动量会显示一天周期内的价格波动，呈现整个周期内价格变化的速度（量级）和方向，但它不会体现价格变动的整体趋势，也不会确定趋势反转点。

第二种差异在于平滑。动量移动平均线（日价格波动的累积和）几乎是曲线价格主变量与局部变量两者的精确重现。子窗口 I、 II 中的图 1.2 (a) 所示即为平滑动量（分别是周期为 20 和 300 的移动平均线）。



移动平均线的周期越高，平滑动量就越能精确地接近（重现）价格曲线的波动。从数学的角度来看，动量的平滑函数是动量的整函数，或是价格的恢复函数。





图 1.2 (a).动量指标（平滑 q 周期动量）









图 1.2 (b).动量指标（平滑 q 周期动量）





在图 1.2 (a) 的主窗口中，展示的是平滑 EMA （周期为 5, 20, 100）指标。移动平均线周期内一个轻微的增加导致了一次延迟，而移动平均线实际上已经不能再重现价格曲线的波动了。

第三个差异是再平滑。 动量的第一次平滑定义了价格变动的总体趋势和反转点，但未能消除噪声。要消除价格噪声，就需要针对移动平均线的一个小 周期执行再平滑。



图 1.2 (b) 子窗口 I 中展示的是平滑动量指标（移动平均线周期为 20），子窗口 II 和 III 中展示的是双平滑与三平滑动量（移动平均线周期为 5, 3）。重复平滑会消除价格噪声，但也会向曲线添加少许平移（延迟）。

第四项差异：走向变化信号方面的差异。带有一个小平均线周期的动量平滑，可能会导致平滑动量于价格曲线趋势的背离。



图 1.2 (a) 的子窗口 I 以及图 1.2 (b) 的子窗口 I、II、III 中可见差异（价格变动的方向，与平滑动量中的变化方向有所背离）。这种差异往往意味着走向变化。从数学的角度来看，该背离是平滑周期的一个函数。

我们只要考量超买或超卖区域的背离，就能改善作为趋势改变信号的上述差异解释的可靠性（参见 п. 1.2.1）。





1.1.2. 动量的定义

动量是指一种相对的价格变动。



动量的标志会指明价格变动的方向：正动量 - 整个周期价格上涨；负动量 - 整个周期价格下滑。动量的量级 - 价格变动的相对速度（价格的一阶导数）。





图 1.3.动量的定义

动量公式：

mtm(price) = price - price[ 1 ]

其中：

price - 当前周期的价格 [收盘]；

price [1] - 前一周期的价格 [收盘]。

William Blau 将动量作为当前周期价格 [收盘] 与前一周期价格 [收盘] 的差异进行检查。William Blau 在其单周期动量的计算过程中，采用的是两个周期的价格（当前周期与前一周期）。



我们引入公式以计算某一周期指标的动量，q - 指计算中涉及的时间周期的数量（按 William Blau 的设置，q = 2）。

q 周期动量公式：

mtm(price,q) = price - price[q- 1 ]

其中：

q - 动量计算中使用的柱数；

price - 当前周期的价格 [收盘]；

price [q-1] - 此前 (q-1) 周期的价格 [收盘] 。

在生成的公式中，我们的两个周期动量对应的是 William Blau 的单周期相对动量。

平滑 q 周期动量公式：

Mtm(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( mtm(price,q) ,r),s),u)

其中：

price - [收盘] 价 - 价格图表的价格基础；

q - 动量计算中使用的柱数；

mtm(price,q)=price-price[q-1] - q-周期动量；

EMA (mtm (price, q), r) - 第一次平滑 - 应用于 q 周期动量的 EMA(r)；

EMA (EMA(..., r),s) - 第二次平滑 - 应用于第一次平滑结果的 EMA(s)；

EMA (EMA (EMA (..., r), s), u) - 第三次平滑 - 应用于第二次平滑结果的 EMA(u)。

文件名称 ： Blau_Mtm.mq5

： 名称 ：William Blau 的动量（q 周期动量；平滑 q 周期动量）。

：William Blau 的动量（q 周期动量；平滑 q 周期动量）。 输入参数 ：

： q - 动量计算的周期（默认 q = 2）；



r -应用于动量的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；



s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；



u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



AppliedPrice - 价格类型（默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



图形绘制渲染的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则不采用 EMA 平滑。比如说，如果您设置 Mtm (price, 2,20,5,1)，我们会得到一个双平滑动量；但如果您设置 Mtm (price, 2,1,1,1)，则会得到一个非平滑动量；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u-3 +1)。

1.2. 真实强弱指数



1.2.1. 利用“真实强弱指数”进行技术分析

续：参见章节 1.1.1 的开头。

第五：标准化。通过平滑动量值的标准化实现单一标度（映射至区间 [-1, +1]），允许我们确定市场的超买或超卖状态。利用标准化平滑动量的值重复乘以系数 100，就能将数值系列转换为百分比范围（映射至区间 [-100, 100]）。





图 1.4.标准化平滑动量





如果标准化的平滑动量处于超买或超卖状态，则作为走向变动信号的背离可被视为可靠。





1.2.2. “真实强弱指数”的定义

真实强弱指数 (TSI) - 是标准化动量的一个指标（标准化 q 周期动量）。将平滑动量的值加到单标度（映射至区间 [-1, +1]），再配以平滑动量每个值的标准化（平滑 q 周期价格波动的累积和） - 利用平滑动量值，取绝对值。



乘以系数 100，显示区间变为 [-100, +100] （百分比）。标准化允许将 TSI 值解释为超买（积极）或超卖（消极）市场的量。

“真实强弱指数”公式：

100 * EMA(EMA(EMA( mtm(price,q) ,r),s),u) 100 * Mtm(price,q,r,s,u) TSI(price,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––------–––––––––– = ––––––––––––––––------––––––––––––––– EMA(EMA(EMA( |mtm(price,q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |mtm(price,q)| ,r),s),u)

if EMA(EMA(EMA(|mtm(price,q)|,r),s),u)= 0 , then TSI(price,q,r,s,u)= 0

其中：

price - [收盘] 价 - 价格图表的价格基础；

q - 动量的周期；

mtm(price,q)=price-price[q-1] - q-周期动量；

| Mtm (price, q) | - q 周期动量的绝对值；

Mtm (price, q, r, s, u) - 三次平滑 q 周期动量；

EMA (..., r) - 第一次平滑 - r 周期 EMA，应用于：

1) q 周期动量；

2) q 周期动量绝对值；

1) q 周期动量； 2) q 周期动量绝对值； EMA (EMA(..., r),s) - 第二次平滑 - 应用于第一次平滑结果的 EMA(s)；

EMA (EMA (EMA (..., r), s), u) - 第三次平滑 - 应用于第二次平滑结果的 EMA(u)。

文件名称 ： Blau_TSI.mq5

： 名称 ：William Blau 的“真实强弱指数”（标准化平滑 q 周期相对动量）。

：William Blau 的“真实强弱指数”（标准化平滑 q 周期相对动量）。 输入参数 ：

： q - 动量计算的周期（默认 q = 2）；



r -应用于动量的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；



s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；



u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



AppliedPrice - 价格类型（默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



图形绘制渲染风格的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）。



( 可选 ）两级（默认为 -25 和 +25） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；

）两级（默认为 -25 和 +25） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；

更改单指标窗口标度的下限（默认 -100）和上限（默认 100）（"Scale" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则在对应的 EMA 周期中，不会执行平滑；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u-3 +1)。

1.3. 遍历摆动指标



1.3.1. 利用遍历摆动指标进行技术分析

续：参见下述章节开头 1.1.1, 1.2.1.

第六：超买与超卖市场区域。单位区间 [-1, +1] 或百分比区间 [-100.100]，标准化平滑动量值在上述区间内的变化，允许您定义超买或超卖市场区域。



而表现超买或超卖市场状态特征的技术分析指数类，被称为摆动指标。 每个摆动指标的水平，都在接收到一个超买或超卖市场信号时被确定。摆动指标于趋势市场无效，因为该市场可能处于任意长度周期的某种超买/超卖状况下。

第七：信号线。要获取某个趋势结束或价格变动反转点的相关信号，就要用到信号线。如果主线由下到上穿越了信号线，则会收到买入信号。如果主线由上到下穿越了信号线，则会收到买入信号。如果有条主线 - 则为遍历（真实强弱指数），那么遍历的再平滑则会形成一条信号线。该再平滑流程等同于遍历平滑的最后一次过程。

第八：价格变动的走向。如果主线（遍历）从信号线上方通过，则价格变动的走向为上行（上涨趋势）。如果主线（遍历）从信号线下方通过，则价格变动的走向为下行（下滑趋势）。





图 1.5.遍历摆动指标





1.3.2. 遍历摆动指标的定义

Ergodic(price,q,r,s,u) = TSI(price,q,r,s,u)

SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic(price,q,r,s,u) ,ul)

其中：

Ergodic() - 遍历 - 真实强弱指数 TSI(price,q,r,s,u);

SignalLine() - 单线 - 应用于遍历的 EMA(ul)；

ul - EMA 周期单线 - 根据 William Blau ，ul 必须等于 EMA 遍历最后一个有效周期 (>1)。比如说，如果您要使用一个双平滑 Ergodic (price, q, r, s, u) = Ergodic (price, 2,20,5,1)，则根据 William Blau，ul = s = 5。

文件名称 ： Blau_Ergodic.mq5

： 名称 ：William Blau 基于真实强弱指数的遍历摆动指标。

：William Blau 基于真实强弱指数的遍历摆动指标。 输入参数 ：

： graphic plot #0 - 遍历（真实强弱指数）：



q - 动量计算的周期（默认 q = 2）；





r -应用于动量的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；





s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；





u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



图形标绘 #1 - 信号线：



ul - 周期 EMA 信号线，应用于遍历（默认 ul = 3）；



AppliedPrice - 价格类型（默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



每个图形绘制渲染风格的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）；



两级（默认为 -25 和 +25） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；



更改单指标窗口标度的下限（默认 -100）和上限（默认 100）（"Scale" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则不采用 EMA 平滑；



ul>0。如果 ul = 1，则信号线与遍历线相同；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u + ul-4 +1)。

1.4. 代码（详述）

1.4.1. "Blau_Mtm.mq5" - 指标 Mtm(price,q,r,s,u) - 动量

指标 Mtm (price,q,r,s,u) 的代码：

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property description "q-period Momentum (William Blau)" #include <WilliamBlau.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "Mtm" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 input int q= 2 ; input int r= 20 ; input int s= 5 ; input int u= 3 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice= PRICE_CLOSE ; double MainBuffer[]; double PriceBuffer[]; double MtmBuffer[]; double EMA_MtmBuffer[]; double DEMA_MtmBuffer[]; int begin1, begin2, begin3, begin4; int rates_total_min; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,PriceBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,EMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,DEMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); begin1=q- 1 ; begin2=begin1+r- 1 ; begin3=begin2+s- 1 ; begin4=begin3+u- 1 ; rates_total_min=begin4+ 1 ; PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin4); string shortname=PriceName(AppliedPrice)+ "," + string (q)+ "," + string (r)+ "," + string (s)+ "," + string (u); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Blau_Mtm(" +shortname+ ")" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[] ) { int i,pos; if (rates_total<rates_total_min) return ( 0 ); CalculatePriceBuffer( AppliedPrice, rates_total, prev_calculated, Open,High,Low,Close, PriceBuffer ); if (prev_calculated== 0 ) { pos=begin1; for (i= 0 ;i<pos;i++) MtmBuffer[i]= 0.0 ; } else pos=prev_calculated- 1 ; for (i=pos;i<rates_total;i++) MtmBuffer[i]=PriceBuffer[i]-PriceBuffer[i-(q- 1 )]; ExponentialMAOnBufferWB( rates_total, prev_calculated, begin1, r, MtmBuffer, EMA_MtmBuffer ); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin2,s,EMA_MtmBuffer,DEMA_MtmBuffer); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin3,u,DEMA_MtmBuffer,MainBuffer); return (rates_total); }

我们更仔细地讲讲它们。





1.4.1.1. 指标设置 Mtm (price,q,r,s,u)

参考文献

《MQL5 参考》中有哪些要读的指标设置相关内容：

版权。指标描述

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property description "q-period Momentum (William Blau)"

仅通过 #property 预处理程序指令进行的设置。版本（copyright 与 link 参数）、版本（version 参数）和 mql5 程序的描述（description 参数），均显示于指标窗口的 "Properties" 中（"Properties" 选项卡、"Additional" 选框）。

包含文件

#include <WilliamBlau.mqh>

预处理程序会利用 "WilliamBlau.mqh" 文件中的内容，替换 #Include <WilliamBlau.mqh> 行。尖括号表明 "WilliamBlau.mqh" 文件要从终端数据文件处获取。更多详情，请见包含文件。

根据 "WilliamBlau.mqh" 文件的目录查看介绍。

指标设置（综述）

自定义指标 - 几种图形绘制。指标的图形绘制，既可以显示于价格图表的主窗口，亦可单独窗口显示。每个图形绘制都有特定的绘图方法、颜色、风格和粗细。



图形标绘渲染所用的数据，来自指标缓冲区（每个图形标绘都对应着一到五个指标缓冲区）。我们利用一个指标数组作为一个指标缓冲区。

要设置指标，则有必要（参见图 1.6）：

指定显示指标的窗口。 指定图形标绘的数量。 指定指标缓冲区的数量。 指标数组的声明。 设置一个链接：指标数组 ->指标缓冲区 -> 图形标绘。 描述每个图形标绘的属性。 指定指标值的显示精度。 指定每个作图法初始柱的数量（未渲染图形标绘的情况下）。 设置水平等级，并描述每个水平等级的属性（不存在。） 设置独立指标窗口的大小限制（不存在。） 指定指标的短名称。





图 1.6.动量指标 Mtm (price,q,r,s,u)





指标设置的执行：



a) 或者通过 #property 预处理程序指令，



b) 或者使用专用函数。



更多详情，请参见《指标属性与对应函数之间的关系》。



设置指标的两种方法的区别在于，如果通过 #property 指令，在指标附至价格图表之前就可以使用；而通过专用函数则要等到指标附至价格图表之后才可以。设置的配置由指标的 "Properties" 窗口执行。

设置：指标显示窗口 (1)

#property indicator_separate_window

配置为强制填写，而且只能通过 #property 预处理程序指令。指标显示有两个选项：



在价格图表的主窗口中 - indicator_chart_window； 在独立的窗口中 - indicator_separate_window。

设置：缓冲区的数量 (3) 和图形标绘的数量 (2)

#property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 1

配置为强制填写，而且只能通过 #property 预处理程序指令。指标缓冲区的数量（indicator_buffers 参数）和图形标绘的数量（indicator_plots 参数）没有限制。

设置：指标数组 (4)

double MainBuffer[]; double PriceBuffer[]; double MtmBuffer[]; double EMA_MtmBuffer[]; double DEMA_MtmBuffer[];

指标数组会在全局层面作为一维的双精度类型动态数组声明。

设置：设置指标数组、指标缓冲区与图形标绘之间的链接 (5) 。

SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,PriceBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,EMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,DEMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

此代码被写入事件处理程序 Init() 的 OnInit() 函数中。



而指标缓冲区与对应一维数组的链接，则利用 SetIndexBuffer() 函数进行设置：

bool SetIndexBuffer ( int index, double buffer[], ENUM_INDEXBUFFER_TYPE data_type );

指标缓冲区是一种一维双精度类型 动态数组，大小由客户端控制，以使其始终与指标计算所依据的柱数相符。指标缓冲区的索引从 0 开始。



指标缓冲区可以存储三种数据类型：INDICATOR_DATA, INDICATOR_COLOR_INDEX, INDICATOR_CALCULATIONS。据其显示方法，每个图形标绘都可以对应一到五个指标缓冲区：一到四为指标缓冲区值（数据类型 INDICATOR_DATA），还有一个颜色缓冲区（数据类型 INDICATOR_COLOR_INDEX。）



带有 INDICATOR_CALCULATIONS 类型数据的指标缓冲区，专为中间计算而设计。绑定后，指标数组的索引就和传统数组差不多了（参见下文 1.4.1.2 部分）。

设置：图形标绘的属性 (6)

针对每组图形标绘的配置，指定下述事项：



配置方式有两种可能：



1) 通过 #property 预处理程序指令（实施如下）：

#property indicator_label1 "Mtm" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1

2) 利用图形标绘属性设置的一组函数 - PlotIndexSetDouble()、PlotIndexSetInteger()、PlotIndexSetString()：

PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "Mtm" ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_LINE ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,Blue); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_STYLE , STYLE_SOLID ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_WIDTH , 1 );

此代码被写入事件处理程序 Init() 的 OnInit() 函数中。PlotIndexSet *() 函数的指定：

bool PlotIndexSetDouble | Integer | String ( int plot_index, int prop_id, double | int , char , bool , color | string prop_value );

为改进选定类型图标标绘的显示，我们采用 ENUM_PLOT_PROPERTY 枚举中列出的图形标绘属性 ID。

图形标绘的索引从 0 开始。至于通过 #property 指令进行配置有何益处，请参见上文的《指标参数设置》部分。有些图形标绘属性（颜色、风格、线宽）可通过指标的 "Properties" 窗口（"Colors" 选项卡）进行更改。

设置：指标值的显示精度 ​​(7)

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits );

此代码被写入事件处理程序 Init() 的 OnInit() 函数中。指标设置配置函数 IndicatorSet * () 的指定：

bool IndicatorSetDouble | Integer | String ( int prop_id, double | int , color | string prop_value );

指标属性的标识符，均于 ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY 枚举中列出。

指标值的显示精度只能通过 IndicatorSetInteger() 函数、INDICATOR_DIGITS 指标属性的 ID 以及 ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER 枚举指定。



在一个指标缓冲区正要渲染、值已显示的示例中：邻近指标的短名称、在一个弹出消息中、当鼠标指针置于指标线上方时 - 将被取整为位数 - 该指标所附的工具价格小数点后的位数。

设置：未经渲染下的初始柱数 (8)

渲染 William Blau q 周期动量的数据，分四步形成：

第 1 步，根据来自 PriceBuffer[] 价格数组的数据计算出动量（周期 q）。q 周期动量的值被存放于 MtmBuffer[] 数组中。因为价格数组的索引从 0 开始，价格数组中的有效数据亦由索引 0 开始，所以，MtmBuffer[] 数组中的有效数据会从索引 (q-1) 开始。

第 2 步，平滑 MtmBuffer[] 数组中的有效数据（平滑周期 r）。q 周期动量的平滑值被存放于 EMA_MtmBuffer[] 数组中。因为 MtmBuffer[] 数组的索引从 0 开始，MtmBuffer[] 数组中的有效数据从索引 (q-1) 开始，所以 EMA_MtmBuffer[] 数组中的有效数据会从索引 (q-1) + (r-1) 开始。

第 3 步和第 4 步，完成类似上述的考量，确定 DEMA_MtmBuffer[] 数组（平滑周期 s）以及 MainBuffer[] 数组（平滑周期 u）中的有意义数据从哪个柱开始。参见图 1.7。





图 1.7.Mtm (price,q,r,s,u) 指标的有意义数据







在全局层面声明这些变量：

int begin1, begin2, begin3, begin4;

变量的值 - 是柱的索引，从此开始即为有意义数据，对应变量指标数组。变量值于函数 OnInit() （事件处理程序 Init）中计算，且会被用于 Calculate 事件处理程序的 OnCalculate() 函数中。

begin1=q- 1 ; begin2=begin1+r- 1 ; begin3=begin2+s- 1 ; begin4=begin3+u- 1 ; rates_total_min=begin4+ 1 ; PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin4);

利用 PlotIndexSetInteger() 函数、指标属性 PLOT_DRAW_BEGIN 枚举 ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER 标识符指定图形标绘不显示的初始柱的数量。

配置：指标的短名称 (11)

string shortname=PriceName(AppliedPrice)+ "," + string (q)+ "," + string (r)+ "," + string (s)+ "," + string (u); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Blau_Mtm(" +shortname+ ")" );

此代码被写入事件处理程序 Init() 的 OnInit() 函数中。只能利用 IndicatorSetString() 函数、指标属性 INDICATOR_SHORTNAME （ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING 枚举）的标识符，来指定指标的短名称。PriceName () 函数会返回价格类型的名称 - 根据 AppliedPrice 输入参数的值。PriceName () 函数的代码位于 "WilliamBlau.mqh" 文件中（参见《简介》）。

输入参数

input int q= 2 ; input int r= 20 ; input int s= 5 ; input int u= 3 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice= PRICE_CLOSE ;

更多详情，请见输入变量。输入参数可通过指标的 "Properties" 窗口（"Inputs" 选项卡）进行更改。





1.4.1.2. 指标 Mtm (price,q,r,s,u) 的计算

计算：算法

计算指标 Mtm(price,q,r,s,u) 的算法：

检查是否有足够的数据来计算指标。 依据指定价格类型计算价格数组 - PriceBuffer[] 数组的形成 索引柱的确定 - 由此开始/继续 q 周期动量的计算。 q 周期动量的计算 - MtmBuffer[] 数组的填充。 EMA 方法的第一次平滑（周期 r） - EMA_MtmBuffer[] 数组的填充。 EMA 方法的第二次平滑（周期 s） - DEMA_MtmBuffer[] 数组的填充。 EMA 方法的第三次平滑（周期 u） - MainBuffer[] 数组的填充。 - #0 图形标绘渲染值的计算。

计算：OnCalculate() 函数

指标值的计算，在 Calculate 事件处理程序的 OnCalculate() 函数中执行。我们采用第二种形式的 OnCalculate() 函数调用。

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[] ) { return (rates_total); }

rates_total 自变量是价格图表会被渲染且可供指标处理的柱数。prev_calculated - 是当前OnCalculate() 函数开始调用时该指标处理的价格图表的柱数。



OnCalculate() - 函数返回该指标在当前调用结束时处理的价格图表的柱数。此函数会返回 rates_total 参数且必须如此构建，即，在第一次调用时，价格图表所有未被处理的柱都要被处理。



也就是说，如果第一次调用 OnCalculate() 函数时，prev_calculated 参数等于 0，那么到第二次调用时，prev_calculated 参数或者等于 rates_total、或者等于 rates_total +1，而且从第二次调用开始，OnCalculate() 函数只处理（计入）最后一个柱。想要更加深入的例证解析，请看这里。

指标缓冲区与 Time[]、Open[]、High[]、Low[]、Close[]、TickVolume[]、Volume[] 及 Spread[] 数组，都默认从左到右、从数组开头到结尾、从最老到最新数据的索引方向。第一个元素的索引等于 0。指标缓冲区的大小由客户端控制，以使其始终与指标计算所依柱数相符。

计算：检查是否有足够的数据来计算指标 (1)

if (rates_total<rates_total_min) return ( 0 );

全局变量 rates_total_min 是指标输入时间序列的最小值，通过 Init 事件处理程序的 OnInit() 函数计算得出。

rates_total_min=begin4+ 1 ;

计算：PriceBuffer[] 价格数组 (2)

CalculatePriceBuffer( AppliedPrice, rates_total, prev_calculated, Open,High,Low,Close, PriceBuffer );

要填充 PriceBuffer[] 价格数组，则使用 CalculatePriceBuffer() 函数。CalculatePriceBuffer() 函数的代码位于 "WilliamBlau.mqh" 文件中（参见《简介》）。价格类型于输入参数 AppliedPrice 中指定。

计算：柱索引的定义 - 由此开始/继续 q 周期动量的计算 (3)

pos 局部变量 是指标会根据当前调用的 OnCalculate() 函数从此开始的柱索引。我们将带有 MtmBuffer[] 数组准备阶段的 pos 变量的计算，与 MtmBuffer[] 数组非有效元素归零阶段的计算合并起来。

计算：q 周期动量 (4)

if (prev_calculated== 0 ) { pos=begin1; for (i= 0 ;i<pos;i++) MtmBuffer[i]= 0.0 ; } else pos=prev_calculated- 1 ; for (i=pos;i<rates_total;i++) MtmBuffer[i]=PriceBuffer[i]-PriceBuffer[i-(q- 1 )];

q 周期动量是作为当前周期 PriceBuffer[i] 与前面各周期 PriceBuffer[i-(q-1)] 的 price(q-1) 之间的差异进行计算的。

计算：EMA 方法平滑 (5-7)

ExponentialMAOnBufferWB( rates_total, prev_calculated, begin1, r, MtmBuffer, EMA_MtmBuffer ); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin2,s,EMA_MtmBuffer,DEMA_MtmBuffer); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin3,u,DEMA_MtmBuffer,MainBuffer);

ExponentialMAOnBuffer() 函数在简介中已经讲过。根据 r 周期移动第一次 EMA 的计算示例：ExponentialMAOnBuffer() 函数会利用 MtmBuffer[] 输入数组的 EMA (r) 值来填充 EMA_MtmBuffer[] 输出数组；而且直到索引 (begin1-1) （含）的非有效数据，均用零值填充。

1.4.2. "Blau_TSI.mq5" - 指标 TSI(price,q,r,s,u) - 真实强弱指数

TSI (price,q,r,s,u) 指标代码（基于代码 "Blau_Mtm.mq5" 的变更与添加构建）：

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property description "True Strength Index (William Blau)" #include <WilliamBlau.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 10 #property indicator_plots 1 #property indicator_level1 - 25 #property indicator_level2 25 #property indicator_levelcolor Silver #property indicator_levelstyle STYLE_DOT #property indicator_levelwidth 1 #property indicator_minimum - 100 #property indicator_maximum 100 #property indicator_label1 "TSI" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 input int q= 2 ; input int r= 20 ; input int s= 5 ; input int u= 3 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice= PRICE_CLOSE ; double MainBuffer[]; double PriceBuffer[]; double MtmBuffer[]; double EMA_MtmBuffer[]; double DEMA_MtmBuffer[]; double TEMA_MtmBuffer[]; double AbsMtmBuffer[]; double EMA_AbsMtmBuffer[]; double DEMA_AbsMtmBuffer[]; double TEMA_AbsMtmBuffer[]; int begin1, begin2, begin3, begin4; int rates_total_min; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,PriceBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,EMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,DEMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 5 ,TEMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 6 ,AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 ,EMA_AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,DEMA_AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,TEMA_AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); begin1=q- 1 ; begin2=begin1+r- 1 ; begin3=begin2+s- 1 ; begin4=begin3+u- 1 ; rates_total_min=begin4+ 1 ; PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin4); string shortname=PriceName(AppliedPrice)+ "," + string (q)+ "," + string (r)+ "," + string (s)+ "," + string (u); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Blau_TSI(" +shortname+ ")" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[] ) { int i,pos; double value1,value2; if (rates_total<rates_total_min) return ( 0 ); CalculatePriceBuffer( AppliedPrice, rates_total, prev_calculated, Open,High,Low,Close, PriceBuffer ); if (prev_calculated== 0 ) { pos=begin1; for (i= 0 ;i<pos;i++) { MtmBuffer[i]= 0.0 ; AbsMtmBuffer[i]= 0.0 ; } } else pos=prev_calculated- 1 ; for (i=pos;i<rates_total;i++) { MtmBuffer[i]=PriceBuffer[i]-PriceBuffer[i-(q- 1 )]; AbsMtmBuffer[i]= MathAbs (MtmBuffer[i]); } ExponentialMAOnBufferWB( rates_total, prev_calculated, begin1, r, MtmBuffer, EMA_MtmBuffer ); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin1,r,AbsMtmBuffer,EMA_AbsMtmBuffer); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin2,s,EMA_MtmBuffer,DEMA_MtmBuffer); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin2,s,EMA_AbsMtmBuffer,DEMA_AbsMtmBuffer); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin3,u,DEMA_MtmBuffer,TEMA_MtmBuffer); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin3,u,DEMA_AbsMtmBuffer,TEMA_AbsMtmBuffer); if (prev_calculated== 0 ) { pos=begin4; for (i= 0 ;i<pos;i++) MainBuffer[i]= 0.0 ; } else pos=prev_calculated- 1 ; for (i=pos;i<rates_total;i++) { value1= 100 *TEMA_MtmBuffer[i]; value2=TEMA_AbsMtmBuffer[i]; MainBuffer[i]=(value2> 0 )?value1/value2: 0 ; } return (rates_total); }

下面我们只是仔细研究一下代码 "Blau_Mtm.mq5" 的修改与添加。

1.4.2.1. 指标 TSI (price,q,r s,u) 的配置（代码 "Blau_Mtm.mq5" 的变更与添加）

指标设置（综述）

指标 TSI(price,q,r,s,u) 的配置与指标 Mtm(price,q,r,s,u) 的配置有所区别（见图 1.8）：

指定指标显示窗口（无变化） 指定图形结构的数量（无变化） 指定指标缓冲区数量（缓冲区数量增加。） 声明指标数组（添加到数组。） 分配数组/缓冲区/标绘：指标数组 ->指标缓冲区 -> 图形标绘（重组）。 描述每个图形标绘的属性（标签已更改） 指定指标值的显示精度（精度已改变） 为每个图形标绘指定初始柱的数量（且不显示于图形标绘上）（无变化） 设置水平等级，并描述每个水平等级的属性（新） 设置独立指标窗口标度的限制（新） 指定短的指标名称（名称已改变。）





图 1.8.真实强弱指数 TSI (price,q,r,s,u) 指标







配置（变化）

在代码 "Blau_Mtm.mq5" 中完成下述细微修改。

1. mql5 程序的简短描述有变化：

#property description "True Strength Index (William Blau)"

2. （配置 6 中）图形标绘的数量未增长，绘制方法（DRAW_LINE - 线）、线条颜色（蓝）、线条风格（STYLE_SOLID - 实线）及线宽 (1) 都保留不变，#0 图形标绘的标签已变：

#property indicator_label1 "TSI"

3. （配置 7 中）指标值的显示精度已有变化：

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 );

4. （配置 11 中）指标的短名称已变：

IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Blau_TSI(" +shortname+ ")" );

配置：水平等级 (9)

要配置水平等级，必须针对每一等级指定下述内容：



配置方式有两种可能：

1) 利用 #property 预处理程序指令（实施如下）。

#property indicator_level1 - 25 #property indicator_level2 25 #property indicator_levelcolor Silver #property indicator_levelstyle STYLE_DOT #property indicator_levelwidth 1

2) 利用一组 IndicatorSet *() 函数：

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 2 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 0 ,- 25 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 1 , 25 ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELCOLOR ,Silver); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELSTYLE , STYLE_DOT ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELWIDTH , 1 ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 0 , "Oversold" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 1 , "Overbought" );

此代码被写入事件处理程序 Init() 的 OnInit() 函数中。水平等级的索引从 0 开始。要改进水平等级的显示，就要用到 INDICATOR_LEVEL * 指数属性的标识符 - 均于 ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY 枚举中列出。



每个等级的描述，都只利用 IndicatorSetString() 函数、INDICATOR_LEVELTEXT 指标属性标识符（ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING 枚举）来设定。等级描述直接置于等级左上方。

通过指标的 "Properties" 窗口（"Levels" 选项卡），您可以添加/移除水平等级、更改每个等级的值和描述，以及等级渲染的风格。

配置：独立指标窗口的标度限制 (10)

配置方式有两种可能：



1) 利用 #property 预处理程序指令（实施如下）。

#property indicator_minimum - 100 #property indicator_maximum 100

2) 利用 IndicatorSetDouble() 函数、INDICATOR_MINIMUM 指标属性的标识符以及 INDICATOR_MAXIMUM （ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE 枚举）。

IndicatorSetDouble ( INDICATOR_MINIMUM ,- 100 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_MAXIMUM , 100 );

此代码被写入事件处理程序 Init() 的 OnInit() 函数中。独立指标窗口标度的上限和下限，可通过指标 "Properties" 窗口（"Scale" 选项卡）进行更改。

配置（变化）：指标缓冲区 (3-5)

配置中的变化“指标数组 -> 指标缓冲区 -> 图形标绘”：

1. （配置 3 中）缓冲区数量有增长：

#property indicator_buffers 10

2. （配置 4）计算 q 周期动量绝对值所需的指标数组添加：

double AbsMtmBuffer[]; double EMA_AbsMtmBuffer[]; double DEMA_AbsMtmBuffer[]; double TEMA_AbsMtmBuffer[];

MainBuffer[] 数组的目的有改变：

double MainBuffer[]; double TEMA_MtmBuffer[];

3. （配置 5 中）“指标数组 -> 指标缓冲区 -> 图形标绘”的连接有变化：

SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,PriceBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,EMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,DEMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 5 ,TEMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 6 ,AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 ,EMA_AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,DEMA_AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,TEMA_AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );





1.4.2.2. 指标 TSI (price,q,r s,u) 的计算（代码 "Blau_Mtm.mq5" 的变更与添加）

计算：算法

计算指标 TSI (price,q,r,s,u) 的算法：

检查是否有足够的数据来计算指标。 依据指定价格类型计算价格数组 - PriceBuffer[] 数组的形成. 索引柱的确定 - 由此开始/继续 q 周期动量的计算。 q 周期动量及其绝对值的计算 - MtmBuffer[] 与 AbsMtmBuffer[] 数组的填充。 EMA 方法的第一次平滑（周期 r） - EMA_MtmBuffer[] 与 EMA_AbsMtmBuffer[] 数组的填充。 EMA 方法的第二次平滑（周期 s） - DEMA_MtmBuffer[] 与 DEMA_AbsMtmBuffer[] 数组的填充。 EMA 方法的第三次平滑（周期 u） - TEMA_MtmBuffer[] 与 TEMA_AbsMtmBuffer[] 数组的填充。 索引柱的确定 - 由此开始/继续真实强弱指数的计算。 真实强弱指数的计算 - MainBuffer[] 数组的填充 - #0 标绘值的计算。

算法变化的本质（简述）：



a) （参见段落 4-7）q 周期动量绝对值（*AbsMtmBuffer[] 数组群）的计算，与 q 周期动量（数组群 * MtmtBuffer[]）的计算并行执行；

b) （参见 8-9 部分）已添加 TSI 的计算。

计算：q 周期动量绝对值 (3-7)

if (prev_calculated== 0 ) { pos=begin1; for (i= 0 ;i<pos;i++) { MtmBuffer[i]= 0.0 ; AbsMtmBuffer[i]= 0.0 ; } } else pos=prev_calculated- 1 ; for (i=pos;i<rates_total;i++) { MtmBuffer[i]=PriceBuffer[i]-PriceBuffer[i-(q- 1 )]; AbsMtmBuffer[i]= MathAbs (MtmBuffer[i]); } ExponentialMAOnBufferWB( rates_total, prev_calculated, begin1, r, MtmBuffer, EMA_MtmBuffer ); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin1,r,AbsMtmBuffer,EMA_AbsMtmBuffer); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin2,s,EMA_MtmBuffer,DEMA_MtmBuffer); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin2,s,EMA_AbsMtmBuffer,DEMA_AbsMtmBuffer); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin3,u,DEMA_MtmBuffer,TEMA_MtmBuffer); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin3,u,DEMA_AbsMtmBuffer,TEMA_AbsMtmBuffer);

计算：真实强弱指数 (8-9)

if (prev_calculated== 0 ) { pos=begin4; for (i= 0 ;i<pos;i++) MainBuffer[i]= 0.0 ; } else pos=prev_calculated- 1 ; for (i=pos;i<rates_total;i++) { value1= 100 *TEMA_MtmBuffer[i]; value2=TEMA_AbsMtmBuffer[i]; MainBuffer[i]=(value2> 0 )?value1/value2: 0 ; }

1.4.3. "Blau_Ergodic.mq5" - Ergodic(price,q,r,s,u,ul) - 遍历摆动指标

Ergodic (price,q,r,s,u,ul) 指标的代码基于 "Blau_TSI.mq5" 代码的变化：

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property description "Ergodic Oscillator (William Blau)" #include <WilliamBlau.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 11 #property indicator_plots 2 #property indicator_level1 - 25 #property indicator_level2 25 #property indicator_levelcolor Silver #property indicator_levelstyle STYLE_DOT #property indicator_levelwidth 1 #property indicator_minimum - 100 #property indicator_maximum 100 #property indicator_label1 "Ergodic" #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 Silver #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label2 "Signal" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 input int q= 2 ; input int r= 20 ; input int s= 5 ; input int u= 3 ; input int ul= 3 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice= PRICE_CLOSE ; double MainBuffer[]; double SignalBuffer[]; double PriceBuffer[]; double MtmBuffer[]; double EMA_MtmBuffer[]; double DEMA_MtmBuffer[]; double TEMA_MtmBuffer[]; double AbsMtmBuffer[]; double EMA_AbsMtmBuffer[]; double DEMA_AbsMtmBuffer[]; double TEMA_AbsMtmBuffer[]; int begin1, begin2, begin3, begin4, begin5; int rates_total_min; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,PriceBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,EMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 5 ,DEMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 6 ,TEMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 ,AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,EMA_AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,DEMA_AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,TEMA_AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); begin1=q- 1 ; begin2=begin1+r- 1 ; begin3=begin2+s- 1 ; begin4=begin3+u- 1 ; begin5=begin4+ul- 1 ; rates_total_min=begin5+ 1 ; PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin4); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin5); string shortname=PriceName(AppliedPrice)+ "," + string (q)+ "," + string (r)+ "," + string (s)+ "," + string (u)+ "," + string (ul); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Blau_Ergodic(" +shortname+ ")" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[] ) { int i,pos; double value1,value2; if (rates_total<rates_total_min) return ( 0 ); CalculatePriceBuffer( AppliedPrice, rates_total, prev_calculated, Open,High,Low,Close, PriceBuffer ); if (prev_calculated== 0 ) { pos=begin1; for (i= 0 ;i<pos;i++) { MtmBuffer[i]= 0.0 ; AbsMtmBuffer[i]= 0.0 ; } } else pos=prev_calculated- 1 ; for (i=pos;i<rates_total;i++) { MtmBuffer[i]=PriceBuffer[i]-PriceBuffer[i-(q- 1 )]; AbsMtmBuffer[i]= MathAbs (MtmBuffer[i]); } ExponentialMAOnBufferWB( rates_total, prev_calculated, begin1, r, MtmBuffer, EMA_MtmBuffer ); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin1,r,AbsMtmBuffer,EMA_AbsMtmBuffer); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin2,s,EMA_MtmBuffer,DEMA_MtmBuffer); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin2,s,EMA_AbsMtmBuffer,DEMA_AbsMtmBuffer); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin3,u,DEMA_MtmBuffer,TEMA_MtmBuffer); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin3,u,DEMA_AbsMtmBuffer,TEMA_AbsMtmBuffer); if (prev_calculated== 0 ) { pos=begin4; for (i= 0 ;i<pos;i++) MainBuffer[i]= 0.0 ; } else pos=prev_calculated- 1 ; for (i=pos;i<rates_total;i++) { value1= 100 *TEMA_MtmBuffer[i]; value2=TEMA_AbsMtmBuffer[i]; MainBuffer[i]=(value2> 0 )?value1/value2: 0 ; } ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin4,ul,MainBuffer,SignalBuffer); return (rates_total); }

下面我们只是仔细研究一下代码 "Blau_TSI.mq5" 的修改与添加。

1.4.3.1. 指标 Ergodic (price,q,r,s,u,ul) 的配置（代码 "Blau_TSI.mq5" 的变更与添加）

指标设置（综述）

指标 Ergodic (price,q,r,s,u,ul) 的配置与指标 TSI (price,q,r,s,u) 的配置有所区别（见图 1.9）：

指定指标显示窗口（无变化） 指定图形标绘的数量（添加了一个图形标绘） 指定指标缓冲区数量（缓冲区数量增加。） 声明指标数组（添加到数组） 设置一个关联：指标数组 ->指标缓冲区 -> 图形标绘（重组）。 描述每个图形标绘的属性（属性有更改，添加了一个图形标绘。） 指定指标值的显示精度（无变化。） 为每个图形结构指明初始柱的数量（且不显示于图形标绘）（添加了一个图形标绘。） 设置水平等级，并描述每个水平等级的属性（无变化。） 设置指标窗口独立标度的限制（无变化。） 指定短的指标名称（名称已改变。）





图 1.9.遍历 (price,q,r,s,u,ul) 指标







配置（变化）

"Blau_TSI.mq5" 代码已有如下更改。

1. mql5 程序的简短描述有变化：

#property description "Ergodic Oscillator (William Blau)"

2. 添加了一个输入参数：

input int ul= 3 ;

3. （配置 11 中）指标的短名称已变：

string shortname=PriceName(AppliedPrice)+ "," + string (q)+ "," + string (r)+ "," + string (s)+ "," + string (u)+ "," + string (ul); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Blau_Ergodic(" +shortname+ ")" );

配置（变化）：图形标绘 (2, 6)

1. （配置 2 中）又添加了一个图形标绘（信号线）：

#property indicator_plots 2

2. （配置 6 中） a) 改变了第一个图形标绘 #0 "Ergodic" 的属性。



此前，我们使用（标识符 DRAW_LINE）作为行显示的一种方式，现在我们则用来自零线的一个直方图（DRAW_HISTOGRAM，源于 ENUM_DRAW_TYPE 枚举）



更改了线条的显示颜色和线宽：

#property indicator_label1 "Ergodic" #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 Silver #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2

b) 添加了一个图形标绘 #1 "Signal" （信号线）：

#property indicator_label2 "Signal" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1

配置（变化）：指标缓冲区 (3-5)

配置中的变化“指标数组 -> 指标缓冲区 -> 图形结构”：

1. （配置 3 中）缓冲区数量有增长：

#property indicator_buffers 11

2. （配置 4 中）添加了一个计算和渲染信号线值所需的指标数组：

double SignalBuffer[];

3. （配置 5 中）“指标数组 -> 指标缓冲区 -> 图形标绘”的关系有变化：

SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,PriceBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,EMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 5 ,DEMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 6 ,TEMA_MtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 ,AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,EMA_AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,DEMA_AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,TEMA_AbsMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

设置：未经渲染下的初始柱数 (8)

图形标绘 #0 "Ergodic" 未经渲染的初始柱数量没有变化。计算方法列于 1.4.1.1 部分。

图形标绘 #1 "Signal" 未经渲染的初始柱数量的计算方法相同。SignalBuffer[] 数组是 MainBuffer[] 数组有效数据平滑（周期 ul）的结果。



因为 MainBuffer[] 数组的索引从 0 开始，所以 MainBuffer[] 数组的有效数据从索引 (q-1)+(r-1)+(s-1)+(u-1) 开始，SignalBuffer[] 数组的有效数据从索引 (q-1)+(r-1)+(s-1)+(u-1)+(ul-1) 开始。

声明了全局变量 begin5：

int begin1, begin2, begin3, begin4, begin5;

计算（完成，更多内容请见 1.4.1.1 部分）：

begin1=q- 1 ; begin2=begin1+r- 1 ; begin3=begin2+s- 1 ; begin4=begin3+u- 1 ; begin5=begin4+ul- 1 ; rates_total_min=begin5+ 1 ; PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin4); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin5);





1.4.3.2. Ergodic (price,q,r,s,u,ul) 指标的计算（代码 "Blau_TSI.mq5" 的变更与添加）

计算：算法

计算指标 Ergodic (price,q,r,s,ul) 的算法：

检查是否有足够的数据来计算指标。 依据指定价格类型计算价格数组 - PriceBuffer[] 数组的填充. 索引柱的确定 - 由此开始/继续 q 周期动量的计算。 q 周期动量及其绝对值的计算 - MtmBuffer[] 与 AbsMtmBuffer[] 数组的填充。 EMA 方法的第一次平滑（周期 r） - EMA_MtmBuffer[] 与 EMA_AbsMtmBuffer[] 数组的填充。 EMA 方法的第二次平滑（周期 s） - DEMA_MtmBuffer[] 与 DEMA_AbsMtmBuffer[] 数组的填充。 EMA 方法的第三次平滑（周期 u） - TEMA_MtmBuffer[] 与 TEMA_AbsMtmBuffer[] 数组的填充。 索引柱的确定 - 由此开始/继续真实强弱指数的计算。 遍历（真实强弱指数）的计算 - MainBuffer[] 数组的填充 - #0 图形标绘渲染值的计算。 信号线的计算 - 利用 EMA 方法进行的遍历平滑（周期 ul） - SignalBuffer[] 数组的填充 - 图形标绘 #1 渲染值的计算。

算法中的本质变化（简述） a) （参见第 1 部分）指标输入时间序列最小值要求已变更；b) （参见段落 10）信号线计算已变更。

计算（变更）：检查是否有足够的数据来计算指标 (1)

算法中没有变化：

if (rates_total<rates_total_min) return ( 0 );

全局变量 rates_total_min 的值已变更，（指标输入时间序列的最小值，通过 Init 事件处理程序的 OnInit() 函数计算得出）：

rates_total_min=begin5+ 1 ;

计算：信号线 (10)

ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin4,ul,MainBuffer,SignalBuffer);

2. 随机动量



将探讨过的指标（参见附件）划分为两个组。

I. 基于随机变量的指标：

Blau_TStoch.mq5 - 随机变量（q 周期随机变量；平滑 q 周期随机变量）； Blau_TStochI.mq5 - 随机指数（标准化平滑 q 周期随机变量）； Blau_TS_Stochastic.mq5 - 随机 TS 摆动指标（基于随机变量指数）。

II.基于随机动量的指标：

Blau_SM.mq5 - 随机动量（q 周期随机动量；平滑 q 周期随机动量）； Blau_SMI.mq5 - 随机动量指数（标准化平滑 q 周期动量）； Blau_SM_Stochastic.mq5 - 随机 SM 摆动指标（基于随机动量指数）。





2.1. 基于随机变量的指标

"分析/技术指标/摆动指标/随机摆动指标"部分的《MetaTrader 客户端用户指南》，讲述了内置于MetaTrader 5 客户端的随机摆动指标的技术指标，及其在技术分析中的应用方式（亦请参见 iStochastic。）

2.1.1. George Lane 的随机摆动指标

随机变量、随机摆动指标 (Stochastic, Stochastic Oscillator) - 是一个显示与之前 q 周期价格波动相关价格的指标。而 George Lane 则是该指标的创造者和推广者。

区别：

快随机指标 ，有时被称为 %K；

，有时被称为 %K； 慢随机指标（信号线），有时被称为 %D。

George Lane 提出的随机指标公式：

price - LL(q) %K = 100 * ------------- HH(q) - LL(q)

%D = SMA(%k, ul)

其中：

% K - 快随机指标；

% D - 慢随机指标（信号线）；

price - 当前周期的价格 [收盘]；

q - 随机指标计算中使用的价格图表时间周期的数量；

HH (q) - q 周期最高价之前 q 周期最大值；

LL (q) - q 周期最低价之前 q 周期最大值；

SMA (% K, ul) - 应用于快随机指标 (% K) 的订单 ul 的简单移动平均线。

根据 George Lane 的解释，基础理念即为：在某个价格上涨趋势期间（上行走势），价格倾向于靠近之前的最大值停止。如果是在某个价格下滑期间（下行走势），则价格倾向于靠近之前最小值停止。

2.1.2. William Blau 的随机摆动指标





图 2.1.William Blau 基于随机变量的指标

2.1.2.1. 随机变量



随机变量 - 是当前周期的价格 [收盘] 与之前 q 周期价格波动范围最低点的距离。q 周期随机变量的值会显示为价格平移量 - 相对于 q 周期价格波动范围最低点。q 周期随机变量值为正数或等于零。





图 2.2.随机变量的定义

q 周期随机变量公式：

stoch(price,q) = price - LL(q)

其中：

price - 当前周期的价格 [收盘]；

q - 随机变量计算中涉及到的价格图表时间周期的数量；

LL (q) - q 周期最低价之前 q 周期最大值。

q 周期随机变量公式：

TStoch(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(price,q) ,r),s),u)

其中：

price - [收盘] 价 - 价格图表的价格基础；

q - 随机变量计算中使用的柱数；

stoch(price,q)=price-LL(q) - q-周期随机变量；

EMA (stoch (price,q),r) - 第一次平滑 - 应用于 q 周期随机变量的周期 r 的 EMA；

EMA (EMA(..., r),s) - 第二次平滑 - 应用于第一次平滑结果的周期 s 的 EMA；

EMA (EMA (EMA (..., r), s), u) - 第三次平滑 - 应用于第二次平滑结果的周期 u 的 EMA。

TStoch(price,q,r,s,u) - 随机变量。规范



文件名称 ： Blau_TStoch.mq5

： 名称 ：依 William Blau，随机指标（q-周期随机；平滑 q-周期随机）。

：依 William Blau，随机指标（q-周期随机；平滑 q-周期随机）。 输入参数 ：

： q - 随机指标计算的周期（默认 q = 5）；



r -应用于随机指标的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；



s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；



u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



AppliedPrice - 价格类型（默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



图形绘制渲染的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则不采用 EMA 平滑；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u-3 +1)。

2.1.2.2. 随机指数

随机指数指标是标准化的平滑 q-周期随机变量。



平滑 q-周期随机变量的值，被映射至某个百分比格式（区间 [0, 100]）。平滑 q-周期随机变量的每个值，均按 q-周期价格范围的值标准化。标准化允许将平滑标准化 q-周期随机变量的值，解释为市场超买/超卖状态的程度。

随机指数公式：

100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u) 100 * TStoch(price,q,r,s,u) TStochI(price,q,r,s,u) = ---------------------------------------- = ---------------------------------- EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)

if EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)= 0 , then TStochI(price,q,r,s,u)= 0

其中：

price - [收盘] 价 - 价格图表的价格基础；

q - 随机变量计算中使用的柱数；

LL (q) - q 周期最低价格的最小值；

HH (q) - q 周期最高价格的最大值；

stoch(q)=price-LL(q) - q-周期随机变量；

TStoch(price,q,r,s,u) - 三次平滑 q-周期随机变量；

HH(q)-LL(q) - q-周期价格范围；

EMA (..., r) - 第一次平滑 - EMA(r)，应用于：

q-周期随机变量； q-周期价格范围；

EMA (EMA(..., r),s) - 第二次平滑 - 应用于第一次平滑结果的 EMA(s)；

EMA (EMA (EMA (..., r), s), u) - 第三次平滑 - 应用于第二次平滑结果的 EMA(u)。

TStochI(price,q,r,s,u) - 随机指数。规范



文件名称 ： Blau_TStochI.mq5

： 名称 ：依 William Blau，随机指数（标准化平滑 q-周期随机变量）。

：依 William Blau，随机指数（标准化平滑 q-周期随机变量）。 输入参数 ：

： q - 随机指标计算的周期（默认 q = 5）；



r -应用于随机指标的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；



s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；



u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



AppliedPrice - 价格类型（默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



图形标绘渲染风格的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）；



( 可选 ）两级（默认为 40 和 60） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；

）两级（默认为 40 和 60） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；

更改独立指标窗口标度的下限（默认 0）和上限（默认 100）（"Scale" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则在对应的 EMA 周期中，不会执行平滑；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u-3 +1)。

2.1.2.3. 随机摆动指标

随机摆动指标的定义：

TS_Stochastic(price,q,r,s,u) = TStochI(price,q,r,s,u)

SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( TS_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)

其中：

TS_Stochastic() - 快随机指标，%k - 随机指数 TStochI(price,q,r,s,u)；

SignalLine() - 慢随机指标（信号线），% d - 应用于快随机指标 (% k) 的 ul 周期 EMA；

ul - EMA 周期信号线 - 根据 William Blau，ul 值必须等于 EMA 快随机指标最后一个有效周期 (>1)。

TS_Stochastic(price,q,r,s,u,ul) - 随机摆动指标。规范



文件名称 ： Blau_TS_Stochastic.mq5

： 名称 ：依 William Blau，随机摆动指标（基于随机指数）。

：依 William Blau，随机摆动指标（基于随机指数）。 输入参数 ：

： 图形标绘 #0 - 快随机指标（随机指数），% k：



q - 随机指标计算的周期（默认 q = 5）；





r -应用于随机指标的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；





s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；





u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



图形标绘 #1 - 慢随机指标（信号线），% d：



ul - 周期 EMA 信号线，应用于快随机指标（默认 ul = 3）；



AppliedPrice - 价格类型（默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



每个图形标绘渲染风格的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）；



可选）两级（默认为 40 和 60） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；



更改独立指标窗口标度的下限（默认 0）和上限（默认 100）（"Scale" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则不采用 EMA 平滑；



ul>0。如果 ul = 1，则慢随机指标（信号线）与快随机指标线相同；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u + ul-4 +1)。

2.1.2.4. 连续性



William Blau' 的随机摆动指标包括 George Lane 的随机摆动指标。要在 MetaTrader 5 中实现 TS_Stochastic (William Blau) 与标准随机摆动指标 (George Lane) 的对应，必须指定下述内容：

TS_Stochastic( price=Close, q=KPeriod, r= 1 , s= 1 , u= 1 , ul=DPeriod )

Stochastic( KPeriod=q, DPeriod=ul, Slowing= 1 , price="Low/High", method="Exponential" )





图 2.3.William Blau 随机摆动指标包含 George Lane 的随机摆动指标

2.1.2.5. 随机摆动指标的代码

基于 TS_Stochastic (price,q,r,s,u,ul) 指标示例：

1) 指标数组、指标缓冲区与图形标绘之间的关联：

SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,PriceBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,LLBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,HHBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 5 ,StochBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 6 ,EMA_StochBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 ,DEMA_StochBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,TEMA_StochBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,HHLLBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,EMA_HHLLBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,DEMA_HHLLBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 12 ,TEMA_HHLLBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

2) q-周期随机指标与 q-周期价格范围的计算算法：

for (i=pos;i<rates_total;i++) { min= 1000000.0 ; max=- 1000000.0 ; for (k=i-(q- 1 );k<=i;k++) { if (min>Low[k]) min=Low[k]; if (max<High[k]) max=High[k]; } LLBuffer[i]=min; HHBuffer[i]=max; StochBuffer[i]=PriceBuffer[i]-LLBuffer[i]; HHLLBuffer[i]=HHBuffer[i]-LLBuffer[i]; }





2.2. 基于随机动量的指标







图 2.4.William Blau 基于随机动量的指标

2.2.1. 随机动量

随机动量（随机动量，SM） - 是指当前周期价格与之前整个 q 周期的价格范围中间位置的距离。q-周期随机动量的值会呈现价格在价格范围中的位置。



q-周期随机动量的标志会呈现价格相对于 q-周期价格范围中间位置的位置：正随机动量 - 价格在中间点以上；负随机动量 - 价格在中间点以下。





图 2.5.随机动量的定义

q-周期随机动量公式：

sm(price,q) = price - 1 / 2 * [LL(q) + HH(q)]

其中：

price - 当前周期的价格 [收盘]；

q - 随机动量计算中使用的柱数；

LL (q) - q 周期最低价格的最小值；

HH (q) - q 周期最高价格的最大值；

1/2* [LL(q)+HH (q)] - q-周期价格范围的中间位置。

平滑 q-周期随机动量公式：

SM(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( sm(price,q) ,r),s),u)

其中：

price - [收盘] 价 - 价格图表的价格基础；

q - 随机动量计算中使用的柱数；

sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-周期随机动量；

EMA (mtm (price, q), r) - 第一次平滑 - 应用于 q-周期随机动量的 EMA(r)；

EMA (EMA(..., r),s) - 第二次平滑 - 应用于第一次平滑结果的 EMA(s)；

EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 第三次平滑 - 应用于第二次平滑结果的 EMA(u)。





2.2.1.2. SM(price,q,r,s,u) - 随机动量。规范

文件名称 ： Blau_SM.mq5

： 名称 ：依 William Blau，随机动量指标（q-周期随机动量；平滑 q-周期随机动量）。

：依 William Blau，随机动量指标（q-周期随机动量；平滑 q-周期随机动量）。 输入参数 ：

： q - 随机动量指标计算的周期（默认 q = 5）；



r -应用于随机动量的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；



s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；



u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



AppliedPrice - 价格类型（默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



图形绘制渲染的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则不采用 EMA 平滑；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u-3 +1)。

2.2.2. 随机动量指数

随机动量指数 (SMI) - 是一个标准化的随机率指标（标准化平滑 q-周期随机动量）。平滑 q-周期随机动量的值，以百分比格式给出（区间 [-100, 100]）。



平滑 q-周期随机动量的每个值，均按 q-周期价格波动范围的半数值标准化。标准化允许将 SMI 的值解释为市场的超买水平（正值）或超卖水平（负值）的程度。

随机动量指数公式：

100 * EMA(EMA(EMA( price- 1 / 2 *[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u) 100 * SM(price,q,r,s,u) SMI(price,q,r,s,u) = ---------------------------------------------------- = ---------------------------------------- EMA(EMA(EMA( 1 / 2 *[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( 1 / 2 *[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)

if EMA(EMA(EMA( 1 / 2 *[HH(q)-LL(q)],r),s),u)= 0 , then SMI(price,q,r,s,u)= 0

其中：

price - [收盘] 价 - 价格图表的价格基础；

LL (q) - q 周期最低价格的最小值；

HH (q) - q 周期最高价格的最大值；

sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-周期随机动量；

SM(price,q,r,s,u) - 三次平滑 q-周期随机动量；

HH(q)-LL(q) - q-周期价格范围；

1/2* [LL(q)+HH (q)] - q-周期价格范围的中间位置；

1/2*[HH(q)-LL(q)] - q-周期价格范围的一半位置；

EMA (..., r) - 第一次平滑 - EMA(r)，应用于：

1) q-周期随机动量

2) q-周期价格范围的一半位置；

1) q-周期随机动量 2) q-周期价格范围的一半位置； EMA (EMA(..., r),s) - 第二次平滑 - 应用于第一次平滑结果的 EMA(s)；

EMA (EMA (EMA (..., r), s), u) - 第三次平滑 - 应用于第二次平滑结果的 EMA(u)。





2.2.2.2. SM(price,q,r,s,u) - 随机动量指标。规范

文件名称 ： Blau_SMI.mq5

： 名称 ：依 William Blau，随机动量指数（标准化平滑 q-周期随机动量）。

：依 William Blau，随机动量指数（标准化平滑 q-周期随机动量）。 输入参数 ：

： q - 随机动量指标计算的周期（默认 q = 5）；



r -应用于随机动量的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；



s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；



u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



AppliedPrice - 价格类型（默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



图形绘制渲染风格的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）。



( 可选 ）两级（默认为 -40 和 +40） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；

）两级（默认为 -40 和 +40） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；

更改单指标窗口标度的下限（默认 -100）和上限（默认 100）（"Scale" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则在对应的 EMA 周期中，不会执行平滑；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u-3 +1)。

2.2.3. 随机摆动指标

SM_Stochastic(price,q,r,s,u) = SMI(price,q,r,s,u)

SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( SM_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)

随机摆动指标的定义：

其中：

SM_Stochastic() - 随机动量指数 SMI(price,q,r,s,u)；

SignalLine() - 信号线 - 应用于随机动量指数的 ul 周期 EMA；



ul - EMA 周期信号线 - 根据 William Blau，ul 值必须等于 EMA 随机率指数最后一个有效周期 (>1)。





2.2.3.1. SM_Stochastic(price,q,r,s,u,ul) - 随机摆动指标。规范

文件名称 ： Blau_SM_Stochastic.mq5

： 名称 ：依 William Blau，随机摆动指标（基于随机动量）。

：依 William Blau，随机摆动指标（基于随机动量）。 输入参数 ：

： 图形标绘 #0 - 随机动量指数：



q - 随机动量指标计算的周期（默认 q = 5）；





r -应用于随机动量的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；





s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；





u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



图形标绘 #1 - 信号线：



ul - 周期 EMA 信号线，关于随机率的指数（默认 ul = 3）；



AppliedPrice - 价格类型（默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



每个图形标绘渲染风格的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）；



两级（默认为 -40 和 +40） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；



更改单指标窗口标度的下限（默认 -100）和上限（默认 100）（"Scale" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则在对应的 EMA 周期中，不会执行平滑；



ul>0。如果 ul = 1，则信号线与随机率指数一致；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u + ul-4 +1)。

2.2.4. 随机摆动指标的代码



SM_Stochastic (price, q, r, s, u, ul)：

1) 指标数组、指标缓冲区与图形标绘之间的关联：

SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,PriceBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,LLBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,HHBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

2) q-周期随机动量与 q-周期价格范围一半位置的计算算法：

if (prev_calculated== 0 ) { pos=begin1; for (i= 0 ;i<pos;i++) { SMBuffer[i]= 0.0 ; HalfHHLLBuffer[i]= 0.0 ; LLBuffer[i]= 0.0 ; HHBuffer[i]= 0.0 ; } } else pos=prev_calculated- 1 ; for (i=pos;i<rates_total;i++) { min= 1000000.0 ; max=- 1000000.0 ; for (k=i-(q- 1 );k<=i;k++) { if (min>Low[k]) min=Low[k]; if (max<High[k]) max=High[k]; } LLBuffer[i]=min; HHBuffer[i]=max; SMBuffer[i]=PriceBuffer[i]- 0.5 *(LLBuffer[i]+HHBuffer[i]); HalfHHLLBuffer[i]= 0.5 *(HHBuffer[i]-LLBuffer[i]); }

3. 趋势偏离指标



将探讨过的指标（参见附件）划分为两个组。

I. 基于市场趋势偏差的指标。

Blau_MDI.mq5- 趋势平均偏差指标（平均偏差、移动平均线偏差）； Blau_Ergodic_MDI.mq5- 遍历 MDI 摆动指标（基于平均偏差）。

II.基于平滑/异同移动平均线的指标。

Blau_MACD.mq5- 平滑/异同移动平均线（MACD；平滑 MACD）； Blau_Ergodic_MACD.mq5- 遍历 MACD 摆动指标（基于 MACD 指标）。





3.1. 基于市场趋势偏差的指标。







图 3.1.William Blau 基于市场趋势偏差的指标

3.1.1. 平均偏差指标



趋势平均偏差是指价格与应用于价格的 r 周期 EMA （指数平滑移动平均线）的距离。

市场发展的趋势：应用于价格的 EMA(r) 用于确定价格的上升趋势（指数增长）或下滑趋势（指数下降）。



移动平均线会平滑价格曲线，但移动平均线周期的少许增长会导致延迟，且在价格反转点清晰可见（参见附加的 1.1.1 和图 1.2）。与趋势的平均偏差值会呈现出应用于价格的 EMA(r) 的距离。



与趋势的平均偏差标志会呈现出应用到价格的相对于 EMA(r) 的价格位置：与趋势的正偏差 - 价格高于指数；负偏差 - 价格低于指数。

与趋势平均偏差的公式：

md(price,r) = price - EMA(price,r)

其中：

price - 当前周期的价格；

EMA (price,r) - 市场趋势 - 应用于价格的 r 周期 EMA。

参见“分析/技术指标/趋势指标”部分中的《客户端 MetaTrader 用户指南》：



Alexander Elder 在其“熊市力量指标”与“牛市力量指标”中使用了类似的指数。参见“分析/技术指标/摆动指标”部分中的《客户端 MetaTrader 用户指南》：



与趋势平均偏差指标（平均偏差指数，MDI） - 是一种与市场趋势的平滑平均偏差。

与趋势平均偏差指标的公式：

MDI(price,r,s,u) = EMA(EMA( md(price,r) ,s),u) = EMA(EMA( price-EMA(price,r) ,s),u)

其中：

price - [收盘] 价 - 价格图表的价格基础；

EMA (price, r) - 市场趋势 - EMA(r) 第一次平滑，应用于价格；

md (price,r) = price-EMA (price,r) - 与趋势的平均偏差 - 与应用于价格的 EMA(r) 的价格偏差；

EMA (md (price, r), s) - 第二次平滑 - EMA(s)，应用于与趋势的平均偏差；

EMA (EMA (md(price,r),s),u) - 第三次平滑 -EMA(u)，应用于第二次平滑的结果。





3.1.1.3. MDI(price,r,s,u) - 平均偏差指数。规范

文件名称 ： Blau_MDI.mq5

： 名称 ：依 William Blau，与市场平均偏差的指标（平均偏差；平滑平均偏差）。

：依 William Blau，与市场平均偏差的指标（平均偏差；平滑平均偏差）。 输入参数 ：

： r -应用于价格的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；



s - 应用于平均偏差的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；



u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



AppliedPrice - 价格类型（默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



图形绘制渲染的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）。

限制 ：

： r>1;



s>0, u>0。如果 s 或 u 等于 1，则不采用 EMA 平滑；



价格数组的最小尺寸 = (r+s+u-3+1)。

3.1.2. 遍历 MDI 摆动指标

Ergodic_MDI(price,r,s,u) = MDI(price,r,s,u)

SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MDI(price,r,s,u) ,ul)

遍历 MDI 摆动指标的定义：

其中：

Ergodic_MDI() - 遍历 - 平均偏差指数 MDI(price,r,s,u)；

SignalLine() - 信号线 - 应用于遍历的 ul 周期 EMA；

ul - EMA 信号线周期 - 根据 William Blau，ul 值必须等于 EMA 遍历最后一个有效周期 (>1)。





3.1.2.2. Ergodic_MDI(price,r,s,u,ul) - 遍历 MDI 摆动指标。规范

文件名称 ： Blau_Ergodic_MDI.mq5

： 名称 ：依 William Blau 的遍历 MDI 摆动指标（基于平均偏差指数）。

：依 William Blau 的遍历 MDI 摆动指标（基于平均偏差指数）。 输入参数 ：

： 图形标绘 #0 - 遍历（与趋势平均偏差的指标）：



r -应用于价格的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；





s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；





u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



图形标绘 #1 - 信号线：



ul - 周期 EMA 信号线，应用于遍历（默认 ul = 3）；



AppliedPrice - 价格类型（默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



每个图形结构渲染风格的更改 - 颜色、宽度、线型（ "Colors" 选项卡）。

限制 ：

： r>1;



s>0, u>0。如果 s 或 u 等于 1，则不采用 EMA 平滑；



ul>0。如果 ul = 1，则信号线与遍历线相同；



价格数组的最小尺寸 = (r+s+u+ul-4+1)。

3.1.3. 遍历摆动指标的代码

作为示例，我们来研究研究 Ergodic_MDI (price,r,s,u,ul) 指标：

1) 指标数组、指标缓冲区与图形标绘之间的关联：

SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,PriceBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,EMA_PriceBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,MDBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 5 ,DEMA_MDBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

2) 平均偏差计算的算法：

if (prev_calculated== 0 ) { pos=begin2; for (i= 0 ;i<pos;i++) MDBuffer[i]= 0.0 ; } else pos=prev_calculated- 1 ; ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin1,r,PriceBuffer,EMA_PriceBuffer); for (i=pos;i<rates_total;i++) MDBuffer[i]=PriceBuffer[i]-EMA_PriceBuffer[i];

3.2. 基于平滑/异同移动平均线的指标







图 3.2.William Blau 的指标基于平滑/异同移动平均线

3.2.1. 平滑/异同移动平均线的指标

平滑/异同移动平均线（平滑/异同移动平均线，MACD） - 是两个指数平滑移动平均线之间的区别：应用于价格的快 EMA(s) 和慢 EMA(r)。



MACD 标志会显示快 EMA(s) 相对 EMA(r) 的位置：正 MACD - EMA(s) 在 EMA(r) 上方；负 MACD - EMA(s) 在 EMA(r) 下方。按绝对值更改 MACD：|MACD| 增长表明移动平均线之间有背离，而 |MACD| 下降则表明移动平均线之间有会聚。



平滑/异同移动平均线的公式：

macd(price,r,s) = EMA(price,s) - EMA(price,r)

s < r

其中：

price - 当前周期的价格 [收盘]；

EMA(price,r) - 慢 EMA(r)，应用于价格；

EMA(price,s) - 快 EMA(r)，应用于价格。

MACD 指标会显示快慢指数平均线（平滑/异同移动平均线）之间的关系。



MACD 指标的公式：

MACD(price,r,s,u) = EMA( macd(price,r,s) ,u) = EMA( EMA(price,s)-EMA(price,r) ,u)

s < r

其中：

price - [收盘] 价 - 价格图表的价格；

EMA (price,r) - 第一次平滑 - 应用于价格的 EMA(r) 慢指数；

EMA(price,s) - 第二次平滑 - 快 EMA(s)，应用于价格；

macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA (price,r) - MACD；

EMA(macd (r,s),u) - 第三次平滑 - 应用于 MACD 的 EMA(u)：一个快 EMA (price,s) 和一个慢 EMA (price,r)。

3.2.1.1. MACD(price,r,s,u) - 平滑/异同移动平均线指标。规范

文件名称 ： Blau_MACD.mq5

： 名称 ：依 William Blau 的 MACD 指标（MACD；平滑 MACD）。

：依 William Blau 的 MACD 指标（MACD；平滑 MACD）。 输入参数 ：

： r -应用于价格的第一次 EMA （慢） 的周期（默认 r = 20）；



s - 应用于价格的第二次 EMA （快）的周期（默认 s = 5）；



u - 应用于平滑/异同移动平均线的第三次 EMA 周期（默认 u = 3）；



AppliedPrice - 价格类型（默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



图形绘制渲染的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）。

限制 ：

： r>1, s>1;



s <r （受该理论要求限制，不在程序层面检查）；



u>0。如果 u = 1，则不执行平滑。



价格数组的最小尺寸 = ([max(r,s)]+u-2+1)。

3.2.2. 遍历 MACD 摆动指标

Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)

SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)

遍历 MACD 摆动指标的定义：

其中：

Ergodic_MACD () - 遍历 - 是平滑/异同移动平均线 MACD(price,r,s,u) 的一个指标；

SignalLine() - 信号线 - 应用于遍历的 EMA(ul)；

ul - EMA 信号线周期 - 根据 William Blau，ul 必须等于 EMA 遍历最后一个有效周期 (>1)。

在“分析/技术指标/摆动指标/MACD”部分的《MetaTrader 客户端用户指南》中，讲述的是内置于 MetaTrader 5 客户端中的平滑/异同移动平均线 (MACD)，以及其在技术分析中的使用方式（亦见 iMACD。）

对比标准 MACD，William Blau 会采用指数平滑移动平均线（标准 MACD 中采用的是简单移动平均线）。

3.2.2.1. Ergodic_MACD(price,r,s,u,ul) - 遍历 MACD 摆动指标。规范

文件名称 ： Blau_Ergodic_MACD.mq5

： 名称 ：依 William Blau 的遍历 MACD 摆动指标（基于平滑/异同移动平均线指标）。

：依 William Blau 的遍历 MACD 摆动指标（基于平滑/异同移动平均线指标）。 输入参数 ：

： 图形标绘 #0 - 遍历（平滑/异同移动平均线）：



r -应用于价格的第一次 EMA （慢） 的周期（默认 r = 20）；





s - 应用于价格的第二次 EMA （快）的周期（默认 s = 5）





u - 应用于平滑/异同移动平均线的第三次 EMA 周期（默认 u = 3）；



图形标绘 #1 - 信号线：



ul - 周期 EMA 信号线，应用于遍历（默认 ul = 3）；



AppliedPrice - 价格类型（默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



每个图形结构渲染风格的更改 - 颜色、宽度、线型（ "Colors" 选项卡）。

限制 ：

： r>1, s>1;



s <r （受该理论要求限制，不在程序层面检查）；



u>0。如果 u = 1，则不执行平滑。



ul>0。如果 ul = 1，则信号信与遍历一致；



价格数组的最小尺寸 = ([max(r,s)]+u+ul-3+1)。

3.2.3. 遍历 MACD 摆动指标的代码



作为示例，我们来研究研究 Ergodic_MACD (price,r,s,u,ul) 指标：

1) 指标数组、指标缓冲区与图形标绘之间的关联：

SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,PriceBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,EMA1_PriceBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,EMA2_PriceBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 5 ,MACDBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

2) 平滑/异同移动平均线的算法：

if (prev_calculated== 0 ) { pos=begin2; for (i= 0 ;i<pos;i++) MACDBuffer[i]= 0.0 ; } else pos=prev_calculated- 1 ; ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin1,r,PriceBuffer,EMA1_PriceBuffer); ExponentialMAOnBufferWB(rates_total,prev_calculated,begin1,s,PriceBuffer,EMA2_PriceBuffer); for (i=pos;i<rates_total;i++) MACDBuffer[i]=EMA2_PriceBuffer[i]-EMA1_PriceBuffer[i];

3.3. 增加

在根据 William Blau 计算 MDI 摆动指标与 MACD 摆动指标时，不能采用标准化（请参考页面1.2.1, 1.3.1). 因此，遍历 MDI 摆动指标与 MACD 摆动指标不能用于解释市场的超买或超卖程度。

比如说，建议采用 “分析/技术指标/摆动指标/MACD”部分《MetaTrader 客户端用户指南》的 MACD 指标信息：

MACD 亦可用作一个超买/超卖指标。如果较短的移动平均线明显远离较长的移动平均线（即 MACD 升高），则很可能是安全价格过多放开，很快就会返回更加合理的水平。



本例中是通过技术分析的角度。





4. 烛形动量

将探讨过的指标（参见附件）划分为两个组。

Blau_CMtm.mq5- 是烛形动量指标（q-周期烛形动量；平滑 q-周期烛形动量）； 指数（标准化平滑 q-周期烛形动量）： Blau_CMI.mq5 - 烛形动量指数（按 q-周期烛形动量的绝对值标准化）；

- 烛形动量指数（按 q-周期烛形动量的绝对值标准化）； Blau_CSI.mq5- 烛形指数（按 q-周期烛形长度标准化）； 烛形的遍历摆动指标 Blau_Ergodic_CMI.mq5 - 遍历 CMI 摆动指标（基于烛形动量指数）；

- 遍历 CMI 摆动指标（基于烛形动量指数）； Blau_Ergodic_CSI.mq5- 遍历 CSI 摆动指标（基于烛形指数）。





图 4.1.William Blau 基于烛形动量的指标（按 q-周期烛形动量绝对值标准化）





图 4.2.William Blau 基于烛形动量的指标（按 q-周期烛形的长度标准化）

4.1. 烛形动量

4.1.1. 烛形动量的定义

动量（参阅段落 1.1） - 是当前价格（通常是今日收盘价）与之前价格（通常是昨天收盘价）之间的差别。该动量可以体现出价格图中任意时间周期的价格变动。

烛形动量（依 William Blau） - 是同一周期内（一个烛形内），收盘价与开盘价之间的差异。烛形动量的标志会指明价格变动的方向：正烛形动量 - 整个周期价格上涨；负烛形动量 - 整个周期价格下滑。

烛形动量的公式：

cmtm = close - open

其中：

close - （烛形）[当前] 周期的收盘价；

open - （烛形）[当前] 周期的开盘价；

从通用性的角度考虑，我们来展开一下烛形动量的定义：



烛形动量可以体现出价格图表中任意时间周期的价格变动；

价格基础（收盘价、开盘价）可任意设定。





图 4.3.q 周期烛形的定义





q-周期烛形动量公式：

cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q- 1 ]

其中：

q - 是烛形动量计算中用到的价格图表的柱数；

price1 - q 周期结束时的 [收盘] 价；

price2[q-1] - q 周期开始时的 [开盘] 价。

平滑 q-周期烛形动量公式：

CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)

其中：

q - 是烛形动量 q-周期计算中用到的价格图表的柱数；

price1 - q 周期结束时的 [收盘] 价；

price2 - q 周期开始时的 [开盘] 价；

cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - q-周期烛形动量；

EMA (cmtm (price1, price2, q), r) - 第一次平滑 - EMA(r)，应用于 q-周期烛形动量；

EMA (EMA(..., r),s) - 第二次平滑 - 应用于第一次平滑结果的 EMA(s)；

EMA (EMA (EMA (..., r), s), u) - 第三次平滑 - 应用于第二次平滑结果的 EMA(u)。





文件名称 ： Blau_CMtm.mq5

： 名称 ：依 William Blau，烛形动量指标（平滑 q-周期烛形动量）。

：依 William Blau，烛形动量指标（平滑 q-周期烛形动量）。 输入参数 ：

： q - 烛形动量的周期（默认 q = 1）；



r -应用于 q-周期烛形动量的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；



s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；



+u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



AppliedPrice1 - 价格类型 [收盘] （默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。

AppliedPrice2 - 价格类型 [开盘] （默认 AppliedPrice= PRICE_OPEN ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



图形绘制渲染的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则不采用 EMA 平滑；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u-3 +1)。





4.2. 标准化烛形动量

4.2.1. 烛形动量指数

烛形动量指数 (CMI) - 是指标准化 q-周期烛形动量。



平滑 q-周期烛形动量的值作为一个百分比给出（映射区间 [-100, 100]）。q-周期烛形平滑动量的每个值，均按平滑 q-周期烛形动量的值标准化，取绝对值。标准化允许将 CMI 值解释为市场超买（正值）或超卖（负值）的程度。

烛形动量指数的公式：

100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––-------------––––––––-–––––––––––––––– = –––––––––––––––-------------–––-––––––––––––– EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)

if EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,pric2,q)|,r),s),u)= 0 , then CMI(price1,price2,q,r,s,u)= 0

其中：

q - 烛形 q-周期动量计算过程中涉及到的价格图的时间周期数量；

price1 - q 周期结束时的 [收盘] 价；

price2 - q 周期开始时的 [开盘] 价；

cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1], - q-周期烛形动量；

|cmtm(price1,pric2,q)| - q-周期烛形动量的绝对值；

CMtm (price,q,r,s,u) - 三次平滑 q-周期烛形动量；

EMA (..., r) - 第一次平滑 - EMA(r)，应用于

1) q-周期烛形动量

2) q-周期烛形动量的绝对值；

1) q-周期烛形动量 2) q-周期烛形动量的绝对值； EMA (EMA(..., r),s) - 第二次平滑 - 应用于第一次平滑结果的 EMA(s)；

EMA (EMA (EMA (..., r), s), u) - 第三次平滑 - 应用于第二次平滑结果的 EMA(u)。





4.2.1.1. CMI(price1,price2,q,r,s,u) - 烛形动量指数。规范

文件名称 ： Blau_CMI.mq5

： 名称 ：依 William Blau 的 q-周期烛形动量指数（标准化平滑 q-周期烛形动量；按 q-周期烛形动量绝对值标准化）。

：依 William Blau 的 q-周期烛形动量指数（标准化平滑 q-周期烛形动量；按 q-周期烛形动量绝对值标准化）。 输入参数 ：

： q - 烛形动量的周期（默认 q = 1）；



r -应用于 q-周期烛形动量的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；



s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；



u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



AppliedPrice1 - 价格类型 [收盘] （默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。

AppliedPrice2 - 价格类型 [开盘] （默认 AppliedPrice= PRICE_OPEN ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



图形绘制渲染风格的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）。



( 可选 ）两级（默认为 -25 和 +25） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；

）两级（默认为 -25 和 +25） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；

更改单指标窗口标度的下限（默认 -100）和上限（默认 100）（"Scale" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则在对应的 EMA 周期中，不会执行平滑；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u-3 +1)。

4.2.2. 烛形指数

烛形指数 (CSI) - 是标准化 q-周期烛形动量（标准化平滑 q-周期烛形动量）标准化的一个指标。平滑 q-周期烛形动量的值作为一个标度百分比给出（映射区间 [-100, 100]）。



平滑 q-周期烛形动量的每个值，都按 q-周期价格范围（或按 q-周期烛形的长度）的值标准化。标准化允许将 CSI 值解释为市场超买（正值）或超卖（负值）的程度。

烛形指数的公式：

100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) CSI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––-–––-------------––––––––––––– = ––––––––––––––––--––-––––––––––––– EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)

if EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)= 0 , then CSI(price1,price2,q,r,s,u)= 0

其中：

q - 是烛形动量 q-周期计算中用到的价格图表的柱数；

price1 - q 周期结束时的 [收盘] 价；

price2 - q 周期开始时的 [开盘] 价；

cmtm(price1,pric2,q)=price1-price2[q-1] - q-周期烛形动量；

LL (q) - q 周期最低价格的最小值；

HH(q) - q 周期最高价格的最高值

HH(q)-LL(q) - q-周期价格范围（q-周期烛形的长度）；

CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - 三次平滑 q-周期烛形动量；

EMA (..., r) - 第一次平滑 - EMA(r)，应用于

1) q-周期烛形动量

2) q-周期价格范围（或 q-周期烛形的长度）；

1) q-周期烛形动量 2) q-周期价格范围（或 q-周期烛形的长度）； EMA (EMA(..., r),s) - 第二次平滑 - 应用于第一次平滑结果的 EMA(s)；

EMA (EMA (EMA (..., r), s), u) - 第三次平滑 - 应用于第二次平滑结果的 EMA(s)。

4.2.2.1. CSI(price1,price2,q,r,s,u) - 烛形指数。规范

文件名称 ： Blau_CSI.mq5

： 名称 ：依 William Blau 的 q-周期烛形指数（标准化平滑 q-周期烛形动量；按 q-周期烛形长度标准化）。

：依 William Blau 的 q-周期烛形指数（标准化平滑 q-周期烛形动量；按 q-周期烛形长度标准化）。 输入参数 ：

： q - q-周期烛形动量指标计算的周期（默认 q = 1）；



r -应用于 q-周期烛形动量的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；



s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；



u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



AppliedPrice1 - 价格类型 [收盘] （默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。

AppliedPrice2 - 价格类型 [开盘] （默认 AppliedPrice= PRICE_OPEN ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



图形绘制渲染风格的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）。



( 可选 ）两级（默认为 -25 和 +25） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；

）两级（默认为 -25 和 +25） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；

更改单指标窗口标度的下限（默认 -100）和上限（默认 100）（"Scale" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则不采用 EMA 平滑；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u-3 +1)。

4.3. 烛形的遍历摆动指标

4.3.1. 遍历 CMI 摆动指标

Ergodic_CMI(price1,pric2,q,r,s,u) = CMI(price1,pric2,q,r,s,u)

SignalLine(price1,pric2,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_CMI(price1,pric2,q,r,s,u) ,ul)

遍历 CMI 摆动指标的定义：

其中：

Ergodic_CMI() - 遍历 - 烛形动量指数 CMI(price1,price2,q,r,s,u)；

SignalLine() - 信号线 - 应用于遍历的 EMA(ul)；

ul - EMA 信号线周期 - 根据 William Blau，ul 必须等于 EMA 遍历最后一个有效周期 (>1)。

Ergodic_CMI(price1,pric2,q,r,s,u,ul) - 遍历 CMI 摆动指标。规范

文件名称 ： Blau_Ergodic_CMI.mq5

： 名称 ：依 William Blau 的遍历 CMI 摆动指标（基于烛形动量指数）。

：依 William Blau 的遍历 CMI 摆动指标（基于烛形动量指数）。 输入参数 ：

： 图形标绘 #0 - 遍历（烛形动量指数）：



q - 烛形动量的周期（默认 q = 1）；





r -应用于 q-周期烛形动量的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；





s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；





u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



图形标绘 #1 - 信号线：



ul - 应用于遍历的信号线周期（默认 ul = 3）；



AppliedPrice1 - 价格类型 [收盘] （默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。

AppliedPrice2 - 价格类型 [开盘] （默认 AppliedPrice= PRICE_OPEN ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



每个图形标绘渲染风格的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）；



两级（默认为 -25 和 +25） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；



更改单指标窗口标度的下限（默认 -100）和上限（默认 100）（"Scale" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则在对应的 EMA 周期中，不会执行平滑；



ul>0。如果 ul = 1，则信号信与遍历一致；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u + ul-4 +1)。







遍历 CMI 摆动指标的代码：



作为示例，我们来研究研究 Ergodic_CMI (price1,price2,r,s,u,ul) 指标：

1) 指标数组、指标缓冲区与图形标绘之间的关联：

SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,Price1Buffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,Price2Buffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,CMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 5 ,EMA_CMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 6 ,DEMA_CMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 ,TEMA_CMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,AbsCMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,EMA_AbsCMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,DEMA_AbsCMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,TEMA_AbsCMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

2) 计算 cmtm 与 |cmtm| 的算法：

CalculatePriceBuffer( AppliedPrice1, rates_total, prev_calculated, Open,High,Low,Close, Price1Buffer ); CalculatePriceBuffer(AppliedPrice2,rates_total,prev_calculated,Open,High,Low,Close,Price2Buffer); if (prev_calculated== 0 ) { pos=begin1; for (i= 0 ;i<pos;i++) { CMtmBuffer[i]= 0.0 ; AbsCMtmBuffer[i]= 0.0 ; } } else pos=prev_calculated- 1 ; for (i=pos;i<rates_total;i++) { CMtmBuffer[i]=Price1Buffer[i]-Price2Buffer[i-(q- 1 )]; AbsCMtmBuffer[i]= MathAbs (CMtmBuffer[i]); }





4.3.2. 遍历 CSI 摆动指标

遍历 CSI 摆动指标定义如下：



Ergodic_CSI(price1,pric2,q,r,s,u) = CSI(price1,pric2,q,r,s,u)

SignalLine(price1,pric2,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_CSI(price1,pric2,q,r,s,u) ,ul)

其中：

Ergodic_CSI() - 遍历 - 烛形指数 CSI(price1,price2,q,r,s,u)；

SignalLine() - 信号线 - 应用于遍历的 EMA(ul)；

ul - EMA 信号线周期 - 根据 William Blau，ul 值必须等于 EMA 遍历最后一个有效周期 (>1)。





4.3.2.1. Ergodic_CSI(price1,pric2,q,r,s,u,ul) - 遍历 CSI 摆动指标。规范

文件名称 ： Blau_Ergodic_CSI.mq5

： 名称 ：依 William Blau 的遍历 CSI 摆动指标（基于烛形指数）。

：依 William Blau 的遍历 CSI 摆动指标（基于烛形指数）。 输入参数 ：

： 图形标绘 #0 - 遍历（烛形指数）：



q - q-周期烛形动量指标计算的周期（默认 q = 1）；





r -应用于 q-周期烛形动量的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；





s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；





u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



图形标绘 #1 - 信号线：



ul - 周期 EMA 信号线，应用于遍历（默认 ul = 3）；



AppliedPrice1 - 价格类型 [收盘] （默认 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

）。

AppliedPrice2 - 价格类型 [开盘] （默认 AppliedPrice= PRICE_OPEN ）。

）。 此外 ：

： 于独立窗口中显示；



每个图形标绘渲染风格的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）；



两级（默认为 -25 和 +25） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；



更改单指标窗口标度的下限（默认 -100）和上限（默认 100）（"Scale" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则在对应的 EMA 周期中，不会执行平滑；



ul>0。如果 ul = 1，则信号信与遍历一致；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u + ul-4 +1)。







4.3.2.2. 遍历 CSI 摆动指标的代码：



基于 Ergodic_CSI (price1, price2,r,s,u,ul) 指标示例：

1) 指标数组、指标缓冲区与图形标绘之间的关联：

SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,Price1Buffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,Price2Buffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,LLBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 5 ,HHBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 6 ,CMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 ,EMA_CMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,DEMA_CMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,TEMA_CMtmBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,HHLLBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,EMA_HHLLBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 12 ,DEMA_HHLLBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 13 ,TEMA_HHLLBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

2) cmtm 与 q-周期价格范围计算的算法：

CalculatePriceBuffer( AppliedPrice1, rates_total, prev_calculated, Open,High,Low,Close, Price1Buffer ); CalculatePriceBuffer(AppliedPrice2,rates_total,prev_calculated,Open,High,Low,Close,Price2Buffer); if (prev_calculated== 0 ) { pos=begin1; for (i= 0 ;i<pos;i++) { CMtmBuffer[i]= 0.0 ; HHLLBuffer[i]= 0.0 ; LLBuffer[i]= 0.0 ; HHBuffer[i]= 0.0 ; } } else pos=prev_calculated- 1 ; for (i=pos;i<rates_total;i++) { CMtmBuffer[i]=Price1Buffer[i]-Price2Buffer[i-(q- 1 )]; min= 1000000.0 ; max=- 1000000.0 ; for (k=i-(q- 1 );k<=i;k++) { if (min>Low[k]) min=Low[k]; if (max<High[k]) max=High[k]; } LLBuffer[i]=min; HHBuffer[i]=max; HHLLBuffer[i]=HHBuffer[i]-LLBuffer[i]; }

5. 方向趋势



要探讨的指标（参见附件）：

Blau_HLM.mq5- 是一个虚拟平仓指标（q-周期复合高低动量；平滑 q-周期复合高低动量）； Blau_DTI.mq5- 方向趋势指数（标准化平滑 q-周期复合高低动量）； Blau_Ergodic_DTI.mq5- 遍历 DTI 摆动指标（基于方向趋势指数）。





图 5.1.方向趋势指数指标



5.1. 复合高低动量

5.1.1. 上涨趋势与下降趋势动量的定义

趋势定义之一。 如果最高价格的值有增长，则有一个上涨趋势。如果最低价格的值有下降，则有一个下降趋势。

第 1 部分中讨论过的一组动量指标，则可被用于计算价格最大值动量：

Mtm( price=High, q, r, s, u ) TSI( price=High, q, r, s, u ) Ergodic( price=High, q, r, s, u )

亦可用于最低价格的计算：

Mtm( price=Low, q, r, s, u ) TSI( price=Low, q, r, s, u ) Ergodic( price=Low, q, r, s, u )

上涨趋势动量或高动量上行 (HMU) 是当前周期最高价格与 q-周期价格范围开头最高价格之间的正差异。q-周期上涨趋势动量的值，会呈现当前周期最高价格对比 q-周期价格波动范围开头最高价格的相对增长速率。

q-周期上涨趋势动量公式：

HMU(q) = High - High[q- 1 ], if High - High[q- 1 ] > 0

HMU(q) = 0 , if High - High[q- 1 ] <= 0

其中：

q - 上涨趋势动量计算中涉及到的价格图表时间周期的数量；

High - 当前周期的最高价格；

High[q–1] - (q-1) 周期以前的最高价格。

下降趋势动量或低动量下行 (LMD) 是当前周期最低价格与 q-周期价格波动范围开头最低价格之间的正差异。q-周期下降趋势动量的值，会呈现当前周期最低价格对比 q-周期价格范围开头最低价格的相对下降速率。

q-周期下降趋势动量公式：

LMD(q) = -(Low - Low[q- 1 ]), if Low - Low[q- 1 ] < 0

LMD(q) = 0 , if Low - Low[q- 1 ] >= 0

其中：

q - 下降趋势动量计算中涉及到的价格图表时间周期的数量；

Low - 当前周期的最低价格；

Low[q-1] - (q-1) 周期以前的最低价格。

复合高低动量（高低动量，HLM） - 是 q-周期上涨趋势动量与 q-周期下降趋势动量之间的差异。复合高低动量的标志表明价格变动的趋势：正 HLM - 价格增长趋势（上涨趋势）；而负 HLM - 则是价格降低趋势（下降趋势）。

公式：

HLM(q) = HMU(q) - LMD(q)

其中：

q - 上涨趋势与下降趋势动量计算中涉及到的价格图表时间周期的数量；

HMU(q) - q 周期上涨趋势动量；

LMD(q) - q 周期下降趋势动量。

q-周期复合高低动量公式（虚拟平仓）：

HLM(q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) = EMA(EMA(EMA( HMU(q)-HMD(q) ,r),s),u)

其中：

q - 上涨趋势与下降趋势动量计算中涉及到的价格图表时间周期的数量；

HMU(q) - q 周期上涨趋势动量；

LMD(q) - q 周期下降趋势动量；

HLM(q) = HMU(q)-LMD(q) - q-周期复合高低动量；

EMA (HLM (q), r) - 第一次平滑 - 应用于 q-周期复合高低动量的 EMA(r)；

EMA (EMA(..., r),s) - 第二次平滑 - 应用于第一次平滑结果的 EMA(s)



EMA (EMA (EMA (..., r), s), u) - 第三次平滑 - 应用于第二次平滑结果的 EMA(u)。

最大值与最小值复杂动量的累积和的曲线图，被称为虚拟平仓。





文件名称 ： Blau_HLM.mq5

： 名称 ：依 William Blau 的虚拟平仓指标（q-周期复合高低动量；平滑 q-周期复合高低动量）。

：依 William Blau 的虚拟平仓指标（q-周期复合高低动量；平滑 q-周期复合高低动量）。 输入参数 ：

： q - HLM 计算的周期（默认 q = 2）；



r -应用于 HLM 的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；



s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；



u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）。

此外 ：

： 于独立窗口中显示；



图形绘制渲染的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则在对应的 EMA 周期中，不会执行平滑；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u-3 +1)。

5.2. 方向趋势指数

5.2.1. “方向趋势指数”的定义

方向趋势指数（方向趋势指数，DTI） - 是标准化 q-周期复合高低动量（标准化平滑 HLM）的一个指标。平滑 HLM 的值作为一个标度百分比给出（显示区间 [-100, 100]）。

平滑 HLM 的每个值都按某平滑 HLM 的值进行标准化，取绝对值。标准化允许将 DTI 值解释为市场超买（正值）或超卖（负值）的程度。

方向趋势指数的公式：

100 * EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) 100 * HLM(q,r,s,u) DTI(q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––---––––––– = ––––––––––––––--––––––––––––––– EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)

if EMA(EMA(EMA(|HLM(q)|,r),s),u)= 0 , then DTI(price,q,r,s,u)= 0

其中：

q - 上涨趋势与下降趋势动量计算中涉及到的价格图表时间周期的数量；

HLM(q) = HMU(q)-LMD(q) - q-周期最大值与最小值的复合；

|HLM(q)| - 绝对值 HLM(q)；

HLM(q,r,s,u) - 三次平滑 HLM(q)；

EMA (..., r) - 第一次平滑 - EMA(r)，应用于

1) HLM (q)

2) HLM (q) 绝对值；

1) HLM (q) 2) HLM (q) 绝对值； EMA (EMA(..., r),s) - 第二次平滑 - 应用于第一次平滑结果的 EMA(s)；

EMA (EMA (EMA (..., r), s), u) - 第三次平滑 - 应用于第二次平滑结果的 EMA(s)。

文件名称 ： Blau_DTI.mq5

： 名称： 依 William Blau 的方向趋势指数（标准化平滑 q-周期复合高低动量）。

依 William Blau 的方向趋势指数（标准化平滑 q-周期复合高低动量）。 输入参数 ：

： q - HLM 计算的周期（默认 q = 2）；



r -应用于 HLM 的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；



s - 应用于第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；



u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）。

此外 ：

： 于独立窗口中显示；



图形绘制渲染风格的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）。



( 可选 ）两级（默认为 -25 和 +25） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；

）两级（默认为 -25 和 +25） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；

更改单指标窗口标度的下限（默认 -100）和上限（默认 100）（"Scale" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则在对应的 EMA 周期中，不会执行平滑；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u-3 +1)。

5.3. 遍历 DTI 摆动指标

5.3.1. 遍历 DTI 摆动指标的定义：

Ergodic_DTI(q,r,s,u) = DTI(q,r,s,u)

SignalLine(q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_DTI(q,r,s,u) ,ul)

其中：

Ergodic_DTI() - 遍历 - 方向趋势指数 DTI(q,r,s,u)；

SignalLine() - 信号线 - 应用于遍历的 ul 周期指数移动平均线；

ul - EMA 信号线周期 - 根据 William Blau，ul 值必须等于 EMA 遍历最后一个有效周期 (>1)。

文件名称 ： Blau_Ergodic_DTI.mq5

： 名称 ：依 William Blau 的遍历 DTI 摆动指标（基于方向趋势指数）。

：依 William Blau 的遍历 DTI 摆动指标（基于方向趋势指数）。 输入参数 ：

： 图形标绘 #0 - 遍历（方向趋势指数）：



q - HLM 计算的周期（默认 q = 2）；





r - 就 HLM 的第一次 EMA 的周期（默认 r = 20）；





s - 就第一次平滑结果的第二次 EMA 的周期（默认 s = 5）；





u - 应用于第二次平滑结果的第三次 EMA 的周期（默认 u = 3）；



图形结构 #1 - 信号线：



ul - 周期 EMA 信号线，应用于遍历（默认 ul = 3）；

此外 ：

： 于独立窗口中显示；



每个图形标绘渲染风格的更改 - 颜色、粗细、线型（ "Colors" 选项卡）；



两级（默认为 -25 和 +25） - 添加/移除某级别；更改值、级别描述，更改级别的渲染风格（"Levels" 选项卡）；



更改单指标窗口标度的下限（默认 -100）和上限（默认 100）（"Scale" 选项卡）。

限制 ：

： q>0;



r>0, s>0, u>0。如果 r, s 或 u 等于 1，则不采用 EMA 平滑；



ul>0。如果 ul = 1，则信号信与遍历一致；



价格数组最小尺寸 = (q-1 + r + s + u + ul-4 +1)。





5.4. 遍历 DTI 摆动指标的代码

Ergodic_DTI (q,r,s,u,ul) 指标：

1) 指标数组、指标缓冲区与图形标绘之间的关联：

SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,HMUBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,LMDBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,HLMBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 5 ,EMA_HLMBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 6 ,DEMA_HLMBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 ,TEMA_HLMBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,AbsHLMBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,EMA_AbsHLMBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,DEMA_AbsHLMBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,TEMA_AbsHLMBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

2) 计算 HLM 与 |HML| 的算法：

if (prev_calculated== 0 ) { pos=begin1; for (i= 0 ;i<pos;i++) { HLMBuffer[i]= 0.0 ; AbsHLMBuffer[i]= 0.0 ; HMUBuffer[i]= 0.0 ; LMDBuffer[i]= 0.0 ; } } else pos=prev_calculated- 1 ; for (i=pos;i<rates_total;i++) { HMUBuffer[i]=High[i]-High[i-(q- 1 )]; HMUBuffer[i]=(HMUBuffer[i]> 0 )?HMUBuffer[i]: 0 ; LMDBuffer[i]=- 1 *(Low[i]-Low[i-(q- 1 )]); LMDBuffer[i]=(LMDBuffer[i]> 0 )?LMDBuffer[i]: 0 ; HLMBuffer[i]=HMUBuffer[i]-LMDBuffer[i]; AbsHLMBuffer[i]= MathAbs (HLMBuffer[i]); }

总结



《William Blau 的 MQL5 中的指标与交易系统。第一部分：指标》，是对 MQL5 中开发指标与摆动指标的描述，详见 William Blau 下述书中内容 《动量、方向和背离》。

而上述指标与摆动指标在制定交易决策过程中的使用，则会于《William Blau 的 MQL5 中的指标与交易系统。第二部分：交易系统》中讲到。

本文随附档案 ("Blau_Indicators_MQL5_en.zip") 的目录：