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您应该了解的MQL5向导技巧（第七十一部分）：使用MACD与OBV形态

您应该了解的MQL5向导技巧（第七十一部分）：使用MACD与OBV形态

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Stephen Njuki
Stephen Njuki

引言

将趋势跟踪类震荡指标MACD与OBV搭配使用。二者互为补充：一个追踪趋势，另一个衡量成交量。我们以英镑兑日元（GBPJPY）交易品种为例，将2023年作为训练周期，2024年作为前向步进测试窗口期。在2023年的“训练” 与参数优化过程中，除了寻找最优的形态信号权重外，还对入场价格间隙与止盈目标进行了优化。整个测试过程不设置止损，仅依靠自定义信号类中的平仓阈值权重，来平掉不再符合开仓逻辑的持仓。

下方展示的测试报告大多显示盈利，但这并不代表前向步进一定成功，因为测试区间同时包含了EA的参数优化周期。这是本系列一贯沿用的测试方式，并将继续沿用。因此，读者在解读测试结果时需注意这一点，同时也要注意测试周期非常短。 

我们依次测试10种信号形态，规则如下：

形态索引从0到9，便于EA计算并专属调用对应的映射值。例如，如果形态索引为1，则参数PatternsUsed需设置为2的1次方，即2；如果索引为4，则为2的4次方，即16，以此类推。由于总共有10种形态，因此该参数的最大有效值为1023。0到1023之间非2的纯指数的数值，代表10种形态中的多种形态组合。


MACD指标

MACD用于计算两条指数移动平均线之间的差值，主要用于显示趋势方向，也可认为其同时跟踪动量。MACD线（又称柱形图）是该指标的核心。指标附带的额外缓冲，即信号线，是对MACD线的平滑处理，用于识别指标拐点，进而产生买卖信号。柱形图为正值代表多头趋势，负值则代表空头趋势。 

该指标的常用用法包括：柱形图与信号线的交叉（重要交易信号）；柱形图穿越零轴，常预示趋势反转；价格趋势与柱形图趋势之间的顶底背离。常用默认参数：快速EMA周期为12；慢速EMA周期为26；信号线平滑周期为9。本次测试将沿用这些默认参数。不过读者可根据需要自行调整，尤其是当MACD与其他采用不同关键周期的指标搭配使用时。其公式如下：

如果，


接下来，

其中：

  • t为当前时间周期或 K 线索引
  • EMA12(t)为收盘价的12周期指数移动平均线
  • EMA26(t)为收盘价的26周期指数移动平均线
  • MACD(t)为快速EMA与慢速EMA的差值
  • EMA9(MACD(t))为MACD值的9周期指数移动平均线，即信号线


OBV能量潮指标

该震荡指标的核心作用，是通过累计成交量衡量市场买卖力量。其核心逻辑为：如果收盘价上涨，视为多头力量增强，对应成交量计入OBV；如果收盘价下跌，对应成交量从OBV中扣除；如果价格持平则指标值不变。因此，其解释十分直观：当OBV上行时，确认上涨趋势；当OBV下行时，确认下跌趋势。同时，OBV与价格出现背离，往往预示着趋势可能反转。

OBV的本质是累计值，通常从0开始，随时间累加成交量变化。对外汇交易者而言，由于外汇市场是去中心化的，计算时使用的是tick量，而非真实的成交量。该指标主要用途包括：趋势确认、背离识别、结合成交量优化开仓与平仓点位。其计算公式如下：

其中：

  • OBV(t)为t时刻的能量潮指标值
  • OBV(t−1)为上一周期的能量潮指标值
  • Vt为t时刻的成交量
  • Ct为t时刻的收盘价

指标定义完成后，我们来看它们的信号形态组合。


MACD交叉与趋势性OBV

我们的第一种形态使用了一种将MACD交叉与OBV趋势方向相结合的策略。MACD交叉是关键信号，用于捕捉潜在的趋势反转。OBV的趋势方向则从成交量角度提供确认，起到过滤虚假MACD信号的作用。MACD呈U形反转，其柱状图收于信号线上方，且在前一根K线时MACD线位于信号线下方，即可确认看涨信号。同时，OBV处于上升趋势，表明多头成交量在累积，进一步强化做多逻辑。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 0.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_0(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && MACD_UP(X()) && OBV(X()) > OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && MACD_DN(X()) && OBV(X()) < OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

空头信号逻辑同样基于交叉形态，即MACD收于信号线下方，且在前一根K线时位于其上方，形成看跌交叉。与此同时，OBV呈下降趋势，说明成交量分布偏空，进一步强化看空逻辑。该形态旨在捕捉趋势/突破行情中，得到动量与成交量双重确认的交易机会。借助成交量的过滤作用，它也能在震荡/横盘市场中有效剔除MACD产生的噪音。

不过也需要注意一些极端情况：在低成交量时段，OBV可能给出虚假方向；而MACD在剧烈反转行情中会存在滞后性，可能导致入场点位偏晚。仅使用这一形态（将PatternsUsed参数设置为1），以2023年为优化周期，在2023.01.01至2025.01.01区间进行回测，得到如下报告。该形态未通过前向步进。

r0

以下是形态0的使用建议汇总：

主题

建议

时间周期

最适合在1小时至4小时周期使用。应避免在分钟级周期使用，除非配合更长的周期指标做过滤。

指标设置

优先使用MACD默认参数（12, 26, 9）。如果有真实成交量数据，OBV建议优先使用真实成交量。

入场规则

通常建议在K线收盘时入场，尽量避免中途入场，尤其是在小周期上。

止损

可放置在近期波段高/低点附近。也可以用动态ATR来设置止损幅度。

止盈

可按1:1.5的风险收益比设置移动止盈，锁定利润。

确认

可搭配RSI或MA斜率等第三方指标做二次确认。

新闻过滤

尽量避免在高影响力数据公布前入场。

回测

该形态高度依赖成交量结构，必须进行充分回测。

除上述使用建议外，还可以对该形态做部分优化：可以增加背离过滤，尽管后续会考虑单独探讨这种专门的形态；可以加入冷却期/防抖周期，避免连续重复信号，比如每x根K线只允许一次信号；另外，还可以用斜率或变化率判断，确保信号出现时MACD和/或OBV没有走平。


MACD零轴交叉与OBV突破

下一个形态，索引为1，用于识别MACD穿越零轴的信号，并通过OBV捕捉极端成交量压力进行过滤。该组合用于捕捉早期趋势反转，且反转得到多头或空头成交量的支撑。多头信号：MACD柱形从下向上穿越零轴并收于零轴上方，也就是常说的零轴上穿，柱形由负转正，标志着动量发生转向。

需要注意的是，MACD会频繁产生这类信号，因此必须配合OBV进行过滤：要求OBV创最近12个周期（MACD快速均线周期）以来的新高。也就是说，当前OBV必须大于或等于其12周期内的最大值。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 1.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_1(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  int _index = -1;
   m_obv.Refresh(-1);
   if(T == POSITION_TYPE_BUY && MACD(X()) > 0.0 && MACD(X() + 1) < 0.0 && OBV(X()) >= m_obv.MaxValue(0, X(), 12, _index))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && MACD(X()) < 0.0 && MACD(X() + 1) > 0.0 && OBV(X()) <= m_obv.MinValue(0, X(), 12, _index))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

同样地，空头信号的条件：MACD柱形从上向下穿越零轴并收于其下方，动量由正转负，同时OBV处于筑底状态。当前OBV需处于或低于其12周期低点，表明卖方成交量显著增强。该形态的策略逻辑要点：MACD零轴交叉比信号线交叉信号更强，因为它代表整体趋势方向的彻底转变；OBV区间过滤不仅确认了成交量方向，还能确保成交量足够高；旨在捕捉新趋势的早期入场点，适用于突破或波段行情。该形态的测试报告如下所示。该形态未通过前向步进。

r1

以下是形态1的使用建议汇总。

方面

建议

时间周期

该形态最适用于1小时、4小时及日线周期。更低的周期极易出现反复震荡与大量虚假信号。

市场环境

适用于趋势反转阶段或趋势形成初期。不适合窄幅震荡行情。

止损策略

多单可依托近期波段低点设置止损，空单依托近期波段高点，有助于实现动态止损。

持仓规模

仓位应分步、渐进式建仓，因为初期信号往往更偏临时性，而非确定性信号。

确认

配合RSI 或MA斜率可对该形态做补充确认，实现更精准入场。

避免过拟合

作为OBV周期的12期应保持较短，以维持指标的灵敏性。

新闻过滤

高影响力数据会扭曲成交量读数，因此重大数据公布前后至少30分钟内应避免开仓。

回测周期

鉴于该形态对成交量敏感，在不同波动率环境下广泛测试十分重要。


MACD背离与OBV上升趋势

第三种形态通过MACD方向与OBV量能确认价格反转信号，捕捉小幅多空反转。它关注的是相对位置变化，而非形态1中的绝对数值水平。多头信号的条件：价格创更低低点（形成扫流动性或假破位），同时MACD柱形抬升，且OBV成交量持续升高。三者共振，构成看涨背离形态。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 2.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_2(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Low(X()) < Low(X() + 1) && MACD(X()) > MACD(X() + 1) && OBV(X()) > OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && High(X()) > High(X() + 1) && MACD(X()) < MACD(X() + 1) && OBV(X()) < OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

同理，空头信号的条件：价格创出更高的高点，而MACD在当前的看跌趋势下从上涨转为下跌，同时OBV同步走低。这同样构成了看跌背离：价格冲高，但动量与成交量均缺乏支撑。从中可以总结几点交易思路：这是一种短期反转衰竭形态，仅依靠成交量与动量做确认；在趋势停顿区域效果较好，例如艾略特第三浪相关的趋势停顿区，或重要支撑/阻力位附近；非常适合做逆势交易或均值回归策略。对该形态的测试同样未取得正向的前向步进。相关报告如下：

r2

以下是该形态的使用建议汇总。

主题

建议

时间周期

适合短期反转交易的周期为30分钟、1小时，波段交易可使用日线周期。

信号环境

该形态在近期高低点附近或关键支撑阻力位使用效果最优。 

确认K线

等待出现反转K线形态（如锤子线、流星线）可提高信号精准度。

止损策略

多单止损放在近期低点下方，空单止损放在近期高点上方。

盈利目标

可根据入场位置，设定在通道中位或近期结构位。

趋势中慎用

该信号属于逆势信号，应避免在强势K线行情中反向交易。

与RSI相结合

可叠加RSI背离优化入场，增强信号的可靠性。

回测波动性资产

该形态较适合大宗商品及部分商品类相关指数。


MACD柱形反转与OBV支撑

第四种信号形态，用于捕捉MACD动量短暂修正后的短期趋势延续。核心是识别动量回调，并由OBV方向进行确认。多头趋势延续信号的条件：MACD柱状图增加并超过先前值，先前值也小于其之前的MACD值，同时OBV处于上升趋势。该看涨形态代表动量先回落再回升，且回升得到成交量支撑，是典型的趋势延续信号。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 3.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_3(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && MACD(X()) > MACD(X() + 1) && MACD(X() + 1) < MACD(X() + 2) && OBV(X()) > OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && MACD(X()) < MACD(X() + 1) && MACD(X() + 1) > MACD(X() + 2) && OBV(X()) < OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

反之，空头信号的条件：MACD柱形向下回落，且前一根K线曾出现MACD小幅向上反弹；同时OBV因卖方成交量压力而持续走低。该看跌形态通常表明：下跌趋势中的短暂多头修正已被“吞没”，卖方重新夺回控制权。可总结出以下策略要点：该形态捕捉趋势恢复式的快速回踩，适合趋势跟踪交易者与剥头皮交易者；入场点在趋势重启之时，而非突破之时；在走势清晰、无频繁震荡的趋势中表现良好。该形态同样未通过前向步进。测试报告如下：

r3

以下是针对该形态附加的使用建议，更适合单独使用，而非与其他形态组合，便于精细调优。

主题

建议

时间周期

非常适合用于15分钟至1小时的趋势跟踪系统。

环境

必须严格用于已形成明确方向的趋势市场，避免在盘整震荡行情中使用。

入场时机

优先等待出现明显的确认K线形态，如光头光脚K线（Marubozu）或吞没形态。

止损/止盈策略

止损可设置在回调位外侧，止盈目标按止损距离的倍数设置。

成交量过滤

需确认OBV的上涨/下跌并非走平，而是具有明显力度，长期来看这一点至关重要。

避免重复入场

如果形态反复出现但并未带动趋势延续，应避免重复入场。

配合MA过滤

可使用EMA作为辅助过滤器，用于确立或确认趋势方向。

波动率过滤

可额外使用ATR或布林带指标来衡量趋势强度。


MACD盘整与OBV放量

第五种形态（形态4），用于识别MACD贴近零轴盘整配合OBV方向突破的信号。该形态用于捕捉多空力量暂时平衡、MACD处于中性区间的阶段，并判断随后是否出现由成交量驱动的重大突破。多头信号解读：当MACD在零轴附近窄幅震荡、反复波动时，随后OBV大幅走高，且涨幅至少高于前一数值的0.5%。该形态通常意味着经过一段时间盘整后，主力资金开始吸筹，价格即将向上启动。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 4.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_4(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  int _index = -1;
   m_macd.Refresh(-1);
   if(m_macd.MaxValue(0, X(), 3, _index) >= 0.0 && m_macd.MinValue(0, X(), 3, _index) <= 0.0)// && fabs(m_macd.MinValue(0, X(), 3, _index) - m_macd.MaxValue(0, X(), 3, _index)) <= High(X()) - Low(X()))
   {  if(T == POSITION_TYPE_BUY && OBV(X()) >= 1.005 * OBV(X() + 1))
      {  return(true);
      }
      else if(T == POSITION_TYPE_SELL && OBV(X()) <= 0.995 * OBV(X() + 1))
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

空头信号与多头信号逻辑类似，同样是MACD在零轴附近徘徊、无明确趋势，随后OBV较前一数值下跌超过0.5%，表明抛压急剧放大。这类信号通常预示着区间即将被向下破位。形态4的特殊之处在于，尽管加入了成交量确认，这一形态的触发仍相对及时，且信号数量较少，有助于避免仅依据价格突破的系统所产生的假突破。该形态的测试同样交易次数偏少，且未通过前向步进。

r4

以下是该形态的使用指导。

分类

建议

市场环境

适用于突破前的盘整行情。

时间周期

1小时至4小时周期效果最优，信号更清晰。

确认

可配合K线突破形态或布林带开口扩张一同使用。

成交量质量

务必确保OBV并非走平或杂乱波动，平滑的趋势性运行至关重要。

风险控制

多单止损设置在区间低点稍内侧，空单止损设置在区间高点稍内侧。

波动率过滤

可搭配ATR或价格压缩逻辑辅助识别盘整区间。


MACD向零轴靠拢与OBV上行

下一种是由成交量支撑的逆势交易形态。其特征为：MACD走势与价格趋势相反，同时关注其向零轴靠拢的位置。OBV需要确认成交量支持反转方向。形态5旨在捕捉早期动量转变，但因MACD柱形仍处于反向区域，需保持谨慎。多头信号条件：MACD柱形抬升，表明多头动量正在恢复，但其数值仍低于零轴，说明市场整体仍处于空头环境中。同时OBV上升，显示买盘在逐步累积。可以理解为空头行情中的阶段性多头修复反弹。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 5.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_5(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && MACD(X()) > MACD(X() + 1) && MACD(X()) < 0.0 && OBV(X()) > OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && MACD(X()) < MACD(X() + 1) && MACD(X()) > 0.0 && OBV(X()) < OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

空头信号的条件：MACD走低，但仍处于正值区域，同时OBV逐步回落。即牛市环境中的阶段性空头回调。形态5的设计思路为：以成交量作为可信度依据，谨慎捕捉早期反转，但并不要求MACD完全交叉。可结合以下建议使用。在有限测试中，该形态同样未通过前向步进，报告如下：

r5

方面

建议

时间周期

1小时、4小时周期均可使用，而日线周期能避免噪音，展现更清晰的趋势背景。

成交量过滤

如果OBV走势平缓，该过滤条件会显得尤为必要。

避免在剧烈波动行情中使用

该形态不适用于高波动率市场环境。

搭配趋势过滤器

可配合MA或ADX指标，用以确认趋势环境。

入场时机

等待K线确认信号，或是等待价格有效突破关键高低点后再入场。

交易管理

鉴于该形态属于反转类型，采用紧凑止损，或分批离场的方式会更为稳妥。


MACD相对零轴平稳运行与OBV极值

第七种形态，索引为6，是一种趋势-成交量峰值探测形态。它用于识别某一方向上的强劲趋势，此时MACD持续维持在零轴某一侧，并配合OBV成交量峰值进行判断。该形态用于捕捉趋势延续机会。多头信号的条件：当MACD连续12根K线保持正值，同时OBV处于或高于其12根K线的高点，表明买盘在积极吸筹。这意味着市场处于稳健的多头动量中，成交量预示趋势将得以延续。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 6.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_6(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  int _index = -1;
   m_macd.Refresh(-1);
   m_obv.Refresh(-1);
   if(T == POSITION_TYPE_BUY && m_macd.MinValue(0, X(), 12, _index) > 0.0 && OBV(X()) >= m_obv.MaxValue(0, X(), 12, _index))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && m_macd.MinValue(0, X(), 12, _index) < 0.0 && OBV(X()) <= m_obv.MaxValue(0, X(), 12, _index))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

空头信号特征则相反：MACD连续12根及以上K线处于零轴下方，同时OBV处于或接近其12根K线低点。这表明市场处于稳定的空头掌控中，OBV验证了卖方正在以强劲成交量主导价格下行。该信号形态同样未通过前向步进，至此，这组指标组合下已有7个形态全部测试失败。报告如下：

r6

形态6的使用建议如下：

方面

建议

适用场景

形态6适用于强势、有明确方向的趋势市场，横盘或震荡行情严禁使用。

动量强度

ADX指标作为可选过滤器，入场前提为ADX数值大于25。

结合价格行为

可参考支撑阻力位附近的突破K线、内包K线或钉子线拒绝形态。

成交量验证

OBV应呈现平稳斜率，避免毛刺过多或走平。

离场策略

可采用移动止损，或在斐波那契扩展位离场。


MACD隐性背离与OBV极值

第八种信号形态下，多头信号的条件：价格未再创出更低的低点，MACD抬升，OBV上行。可理解为：价格看似下探但动能不足，成交量持续放大，MACD显示多头动量已启动。在MQL5中的代码实现如下：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 7.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_7(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Low(X()) > Low(X() + 1) && MACD(X()) < MACD(X() + 1) && OBV(X()) > OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && High(X()) < High(X() + 1) && MACD(X()) > MACD(X() + 1) && OBV(X()) < OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

反之，空头信号的条件：价格高点不断抬高，MACD走低，OBV下行。与多头信号一样，这便构成了隐性背离。在本文列出的全部10种信号形态中，这是唯一一个通过前向步进的形态。测试报告如下：

r7

对该形态做进一步优化与改进的建议如下：

方面

最优实践

结合结构位确认

可依托趋势线、支撑阻力位或斐波那契区域入场，提升信号精准度。

叠加其他信号

加入RSI背离或锤子线、吞没形态等K线反转形态，可减少不利波动。

强势趋势中避免使用

该形态并非趋势跟踪型，剥头皮交易者应避开。

合理设置止损

将止损放在近期波段高/低点外侧，适用于短期反转，而非长期趋势反转。


MACD信号线交叉与OBV支撑

我们的倒数第二种信号形态，多头信号的条件：MACD在U形反转后位于零轴上方，同时OBV显示资金正向流入。这是一个得到成交量放大确认的多头动量转向信号。在MQL5中的代码实现如下：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 8.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_8(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && MACD(X() + 1) > 0.0 && MACD_UP(X())  && OBV(X()) > OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && MACD(X() + 1) < 0.0 && MACD_DN(X())  && OBV(X()) < OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

看跌信号的条件：经历N形向下反转之后，MACD处于看跌区域，位于零轴下方，同时OBV因抛压持续走低。遗憾的是，与本文大多数形态一样，该形态同样未通过前向步进。其测试报告如下：

r8

可用于提升该形态表现的优化措施如下：

重点区域

建议

入场时机

仅在OBV同步配合时，于MACD交叉后立即交易，避免滞后。

成交量验证

OBV不得与交叉信号相矛盾或背离，应排除OBV走平或背离的情况。

结合价格结构

与多数信号一样，该形态在关键支撑阻力位效果更强。

避免震荡行情

在横盘市场中，即便有OBV确认，MACD交叉信号仍易杂乱，仅在趋势品种上交易。

止损设置

使用ATR或近期K线高低点设置动态止损，该形态意在捕捉趋势启动，而非简单反弹。


MACD零轴信号线交叉与OBV放量

我们的最后一种形态（形态9）作为趋势反转信号，用于捕捉新趋势的起点。在趋势转换后尽早入场以最大化利润，但同样需要警惕反向波动。多头信号的条件：MACD从下向上穿越零轴并收于上方，同时出现U形反转；OBV同步显著上涨，涨幅超过0.5%。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 9.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_9(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && MACD(X() + 1) < 0.0 && MACD(X()) > 0.0 && MACD_UP(X())  && OBV(X()) >= 1.005 * OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && MACD(X() + 1) > 0.0 && MACD(X()) < 0.0 && MACD_UP(X())  && OBV(X()) <= 0.995 * OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

与之对应的空头信号条件：MACD从上向下穿越零轴并收于下方，同时出现N形反转，OBV同步出现大幅下跌。我们采用0.5%作为阈值，该数值灵敏度很高，读者可自行尝试其他参数。遗憾的是，在我们为期两年的小范围测试周期内，该形态同样未能通过前向步进。其测试报告如下：

r9

可以通过以下任意一种方法对该形态进行优化，方法也同样适用于前面介绍的其他9种形态。

分类 最优实践

资产选择

最适用于日均成交量较大的品种 —— 主要直盘货币对、股指，以及高流动性股票或加密货币。

市场环境

应避免在横盘震荡行情中使用，此时MACD零轴交叉容易产生大量虚假信号。结合ADX等趋势指标使用效果会更显著。

成交量阈值

OBV过滤阈值（如0.5%）可根据市场特性调整。对于加密货币等高波动品种可采用更高的阈值。

交易管理

可采用动态止损（如基于ATR或波段高低点）。建议按风险回报比（如1:2）设置初始止盈。

过滤噪音

为提高信号可靠性，可将形态9与K线确认信号结合使用，这一点同样适用于以上其他信号形态。


结论

在本文中，我们引入了一套趋势指标与成交量指标的组合方案，但测试结果极差。在测试窗口期如此短的情况下，采用50/50数据划分进行前向步进验证本就难度很大；但即便如此，与我们以往研究过的其他指标组合相比，本次结果也明显低于应有水平。按照惯例，在介绍完指标组合后，我们通常会进一步应用监督学习进行优化。而由于上一轮测试中，大量形态均未能通过前向步进，下一篇文章中我们可研究的对象可谓绰绰有余。


名称 描述
WZ-71.mq5 向导组装式EA，其文件头中注明了组装时所使用的文件
SignalWZ-71.mqh 指标组合自定义信号类文件

随附文件旨在通过MQL5向导组装为一个EA。此处附有一份指南，供新读者了解具体操作方法。

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/18462

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WZ-71.mq5 (7.94 KB)

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Stephen Njuki
Stephen Njuki

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