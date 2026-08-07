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您应该了解的MQL5向导技巧（第七十八部分）：鳄鱼振荡器与AD指标的市场韧性策略

您应该了解的MQL5向导技巧（第七十八部分）：鳄鱼振荡器与AD指标的市场韧性策略

MetaTrader 5指标 |
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Stephen Njuki
Stephen Njuki

引言

在上一篇文章中，我们讲解了鳄鱼震荡器与AD指标组合的5种信号形态，本文将继续介绍这10种形态中的最后5种。我们对每一组指标配对均设置10种信号形态，并将沿用这一格式。前一篇文章中，我们在GBPJPY（英镑兑日元）30分钟周期上进行了测试，结果显示形态0、3、4在滚动外推测试中表现不佳。在通过监督学习进行优化之前，我们先完成对形态5至9的分析与测试。


虚假突破/趋势陷阱（鳄鱼信号无成交量确认）

形态5基于趋势陷阱或未能兑现的突破行情。在多头场景下，会出现多头陷阱：并非鳄鱼每一次“苏醒”都能引发上涨趋势，属于典型的诱多式假突破。常见的多头陷阱表现为：鳄鱼震荡器开始发出趋势信号，例如经过多根K线的红色柱后，某一柱状图翻绿，预示上涨趋势，但与此同时，AD线并未同步走高。在这种多头陷阱中，价格可能短暂上破阻力位，鳄鱼震荡器也会因颚线、牙齿、唇线轻微张开而反映出这一初始动作。但AD指标却保持平缓甚至走低，说明并无真实的资金流入。 

如果在此之后，价格在”陷阱“之后并未出现下破，反而迅速收复突破区间，同时鳄鱼嘴仍保持张开、AD指标转入上升并明显走强，则说明该陷阱只是一次洗盘动作。当价格在两大指标的双重确认下恢复上涨时，即为多头入场信号。可以认为此“多头陷阱”反过来困住了空头仓位，为真正的突破提供了强劲的动力。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 5.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalGator_AD::IsPattern_5(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      clrRed == Color_UP(m_gator, X() + 1) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X() + 1) &&
      clrRed == Color_UP(m_gator, X()) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X())
   )
   {  if
      (
         T == POSITION_TYPE_BUY &&
         Close(X()) > High(X() + 1) &&
         Close(X()) > High(X() + 2) &&
         AD(X()) >= AD_Max(X() + 1, 2)
      )
      {  return(true);
      }
      else if
      (
         T == POSITION_TYPE_SELL &&
         Close(X()) < Low(X() + 1) &&
         Close(X()) < Low(X() + 2) &&
         AD(X()) <= AD_Min(X() + 1, 2)
      )
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

空头情形类似，当鳄鱼震荡器发出看空信号，但AD指标未给出成交量确认时，同样会出现陷阱。在这类情形中，价格可能短暂下破支撑位，鳄鱼也显示出向下“苏醒”的信号。如果AD指标并未因缺乏派发成交量而下跌，甚至小幅走高，则说明此次破位根基不稳。主力资金并未大幅抛售，反而可能在逢低吸纳。此时AD指标缺乏确认，意味着当前的下跌趋势可能无法持续。价格会迅速反弹，令部分交易者措手不及，让那些认为跌势会延续的人陷入亏损。然而，如果价格如代码所示重新回落，且AD指标同步配合走弱，即可入场做空。该形态的测试结果如下：数据显示该模型整体能够实现盈利滚动回测；不过在2025年后段的那6个月中，净值曲线基本走平。

r5

该形态的优势在于结合鳄鱼震荡器实现成交量过滤机制。鳄鱼震荡器会对价格波动做出反应，但真正判断行情是否具备实质动能的，是AD指标。许多技术交易者会陷入误区：对每一次突破或趋势交叉都入场交易。而通过AD指标与价格行为进行同步校验，可以规避大量亏损交易。在实战中，使用这一指标组合本应过滤掉绝大多数信号，但在我们的情形下，依然能够捕捉到足够多的交易机会。识别陷阱还可以进行逆向交易，例如对虚假突破进行反向操作。若发现突破出现典型的成交量背离（价格创新高但AD未同步走高），可以考虑建立反向仓位，并设置较窄的止损。

不足之处在于，形态5面临一个难题：真实突破初期往往仅伴随微量成交量增长，AD指标会出现滞后。过于严格的交易者会因成交量确认滞后而错失有效行情。虚假突破与暂未放量的真实突破之间，界限往往非常微妙。此外，AD指标本身也可能产生虚假信号，例如某根K线出现巨量脉冲但价格未变动，会导致AD指标异常跳升，却不代表趋势形成。更重要的一点是市场环境的影响。在央行干预、突发地缘政治事件等特殊时期，价格可在低成交量下剧烈波动并持续运行，因为市场流动性已枯竭。此时，AD指标可能无法如常给出确认，但交易者绝不能站在行情的对立面。因此，在极端行情下，机械忽略所有未获即时成交量确认的鳄鱼信号可能失效。另一个小缺陷是对逐笔数据（tick-data）的依赖，尤其在外汇市场中：若经纪商的逐笔数据存在偏差，AD指标就可能产生误导。

在实战方面，在策略中设定成交量确认规则至关重要。识别出潜在陷阱后，可选择放弃交易；经验丰富的交易者也可在突破失效确认后（如价格重回区间内）进行反向交易。对该形态使用紧密止损，确保如果判断错误、行情实为放量滞后的真实突破，市场能快速证明这一点，从而及时止损。形态5在关键图表价位附近尤为关键，例如重要高低点、历史价位/斐波那契水平。主力资金常在此“假突破”以触发止损，随后反转。通过观察AD指标，可判断大资金是真正入场，还是仅试探流动性。最后，还应辅以新闻过滤器。在重大数据发布前后，成交量读数易出现异常，交易者可选择暂缓入场，或等待市场情绪稳定后再操作。



区间积累/派发形态（鳄鱼休眠 + A/D偏向预示突破）

形态6的多头信号定义于蓄能区间内。当市场处于窄幅震荡、波动率低迷，且鳄鱼指标三线频繁交叉时，鳄鱼震荡器柱状图通常以红色为主 —— 即鳄鱼因缺乏明确趋势而休眠。在此场景下，价格在近乎水平的通道内波动。尽管鳄鱼震荡器未发出信号，但AD指标可揭示盘面下方正在积聚的多头偏向。如果在价格横盘期间，AD线缓慢且稳步上行，意味着上涨波段的整体成交量显著大于下跌波段，即便价格尚未突破。这一蓄能阶段往往是强烈信号：多头资金正在布局。主力机构可能利用平静的震荡区间悄悄吸筹，而未大幅推高价格。

当鳄鱼震荡器走平、无趋势信号，但AD指标持续上行时，可预期下一轮重大行情大概率为向上突破。潜伏的买入动能一旦释放，横盘格局大概率向上突破。交易者可等待突破确认后再入场，以避免假启动；但应偏向多头思路，甚至可在区间支撑位提前加仓多单，布局最终的向上突破。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 6.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalGator_AD::IsPattern_6(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      clrRed == Color_UP(m_gator, X() + 1) &&
      clrRed == Color_LO(m_gator, X() + 1) &&
      clrRed == Color_UP(m_gator, X()) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X())
   )
   {  if
      (
         T == POSITION_TYPE_BUY &&
         Close(X()) > High(X() + 1) &&
         Close(X()) > High(X() + 2) &&
         AD(X()) >= AD_Max(X() + 1, 2)
      )
      {  return(true);
      }
      else if
      (
         T == POSITION_TYPE_SELL &&
         Close(X()) < Low(X() + 1) &&
         Close(X()) < Low(X() + 2) &&
         AD(X()) <= AD_Min(X() + 1, 2)
      )
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

空头情形下的区间派发形态，通常出现在上涨趋势后的横盘整理阶段，或宽幅震荡区间内部。当价格维持区间震荡，但AD指标逐步走低时，往往预示着派发行为正在发生。主力资金可能在反弹过程中悄然出货 —— 下跌波段的成交量持续大于上涨波段，即便价格尚未出现崩盘式下跌。此时鳄鱼仍处于休眠状态，上下柱均以红色为主，表明当前没有明确的趋势。然而，持续下行的AD指标已发出预警：一旦区间破位，极大概率是向下破位。

观察到这一特征的交易者可提前为空头走势做准备，例如避免在区间内做多，并在支撑位被跌破时择机做空，因为盘面已显现持续的隐性抛压。AD指标的这种偏向性，往往会领先于实际破位出现，相当于提前提示交易者当前市场的最小阻力方向是向下。形态6的测试结果如下：

r6

c6

该信号形态在前向步进中能够持续盈利，效果甚至优于我们此前测试过的全部6种形态（形态0至5）。它的优势很大程度上在于能够捕捉机构资金的运作痕迹。即便价格在横盘区间内波澜不惊，也能通过成交量揭示真实动向 —— 区间内的积累/派发行为，往往是大级别行情启动的前兆。通过将AD指标与处于无趋势状态的鳄鱼震荡器结合，您可以在突破方向预判上获得显著优势。多数交易者对所有横盘区间一视同仁，只等价格向任意方向突破；而借助形态6，您能提前知晓成交量在偏向哪一方，从而大幅提高胜算。

因此该形态的一大优势在于风险相对较低：在价格横盘期间，您可以沿着AD指示的方向逐步建仓，或者在区间另一侧附近配合较紧止损，待突破出现时迅速跟进。当突破如期出现时，您已经占据先机。此外，这一方法还能有效规避反向假突破：比如出现明确的吸筹迹象，但价格短暂跌破支撑，同时鳄鱼震荡器下柱短暂翻绿时，您会对这次破位保持怀疑。而实际走势往往会出现剧烈反转。在外汇市场中，由于成交量是去中心化的，我们使用逐笔成交量（tick-volume）构建的AD依然有效。举个例子，欧元兑英镑在东京时段横盘震荡，如果tick-AD整夜缓慢抬升，通常伦敦时段会迎来一波上涨行情。

形态6的不足之处在于，AD指标可能只是平缓漂移，趋势不够明显，难以被有效识别。AD小幅的上下倾斜有可能只是噪声，因此，交易者需要具有一定的经验，才能从随机波动中区分出真正的吸筹行为。此外，横盘区间往往持续时间很长：即便AD持续走高，若缺乏突破催化剂，价格可能继续震荡；如果期间出现重磅消息，成交量偏向甚至可能会反转。可能出现“虚假偏向”：比如区间初期AD上升，但后期大资金开始出货。因此，需要持续更新判断，不能一劳永逸。

另一个缺陷是它并非精确的入场时机信号，只告诉您可能的方向，却不提示突破何时发生。即便方向判断正确，也可能在行情启动前，在区间内反复遭遇洗盘。比如某外汇币种连续数周吸筹、AD持续走高，但如果过早做多，并在区间外侧设置紧止损，就很容易被震荡出局。最后，在某些消息面不确定引发的横盘行情中，区间不同位置可能同时出现吸筹与派发，导致成交量信号模糊。该方法无法给出明确偏向。形态6在图表上的多头信号示例如下：

p6



隐蔽成交量背离（隐蔽多/空头背离 + 鳄鱼震荡器趋势确认）

形态7顾名思义，基于隐蔽成交量背离构建。多头隐蔽背离通常属于趋势延续形态。它出现在上涨趋势的回调阶段：价格出现更高的低点，回调未跌破前一波低点，上涨结构保持完整。在此背景下，AD线在对应位置出现更低的低点。这意味着第二次下跌的抛售成交量比第一次更大，但空头却未能把价格砸得更低。这是盘面内在强势的信号，说明买入方完全消化了增量抛压。

本质上，市场抛售力度更强，价格却守住前低，意味着下跌动能已被强劲买盘抵消。此时鳄鱼震荡器通常会显示整体趋势依然看涨。例如，在回调过程中，因动能回落，鳄鱼震荡器可能出现部分红色柱；但颚线、牙齿、唇线的排列仍保持多头顺序，即便某组间距有所收缩。当价格从更高低点开始回升时，鳄鱼震荡器会迅速翻绿，重新“向上咬合”，确认主升浪重启。AD走低但价格走高的这种隐蔽背离，是成交量层面的线索：多头在回调中悄悄掌控局面。因此，该形态发出高概率多头延续信号 —— 散户被洗盘出局，而主力资金在吸筹。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 7.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalGator_AD::IsPattern_7(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      clrRed == Color_UP(m_gator, X() + 1) &&
      clrRed == Color_LO(m_gator, X() + 1) &&
      clrGreen == Color_UP(m_gator, X()) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X())
   )
   {  if
      (
         T == POSITION_TYPE_BUY &&
         Low(X() + 2) > Low(X() + 1) &&
         Close(X()) > Low(X() + 1) &&
         AD(X()) >= AD_Max(X() + 1, 2)
      )
      {  return(true);
      }
      else if
      (
         T == POSITION_TYPE_SELL &&
         High(X() + 2) < High(X() + 1) &&
         Close(X()) < High(X() + 1) &&
         AD(X()) <= AD_Min(X() + 1, 2)
      )
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

空头趋势延续型隐蔽背离，出现在下跌趋势的反弹修正阶段。当价格出现更低的高点，反弹未能触及前一波高点，下跌结构保持完整。但与此同时，AD指标在此次反弹中创出更高的高点。可解读为第二次反弹的买入成交量比第一次更大，然而买入方却无法将价格推升至更高的高位。这表明盘面存在内在弱势，抛压持续消化掉买盘力量。换言之，尽管买盘力度可观，价格回升却十分有限，这是看跌信号。此时鳄鱼震荡器会显示下跌趋势整体仍有效，即便在反弹动能脉冲期间，最多也只有某一柱状图短暂翻红。

颚线、牙齿、唇线的均线排列会维持空头顺序，或迅速恢复空头排列。当价格从更低的高点拐头向下时，鳄鱼震荡器上下柱状会同步翻绿，表明鳄鱼重新“向下咬合”，确认趋势延续。此处的隐蔽背离表现为：AD走高但价格走低，说明多头反攻乏力，空头即将重新掌控市场，是顺势加仓做空的优质信号。形态7的测试结果如下：

r7

c7

形态7同样能够在前向步进中保持盈利，效果几乎与形态6相当。其优势可以理解为：隐蔽背离往往预示着强劲的趋势延续，因为它揭示了趋势本身的韧性。尽管面临反向的成交量压力，主导趋势依然能够稳固维持。利用AD指标识别隐蔽背离，为传统基于动能的隐蔽背离分析增加了成交量维度。正所谓“成交量不会说谎”。如果巨大的成交量都无法打破趋势结构，往往意味着原方向力量会卷土重来，且力度更强。该形态非常适合在趋势中、价格突破新极值之前寻找二次入场点。由此清晰可见，这段反向走势只是“虚有其表”。在此情形下，鳄鱼震荡器的作用是确认趋势整体并未被破坏。只要颚线、牙齿、唇线的排列没有反转，且鳄鱼没有进入持续双红的休眠状态，就说明趋势只是短暂休整。

因此，将鳄鱼震荡器与AD指标的隐蔽背离结合使用，可以筛选出最优的趋势延续入场机会。在外汇市场中，这类信号通常出现在关键斐波那契回调位附近。例如，某外汇品种处于上升趋势，回调至50%斐波那契位置形成更高低点，同时伴随放量，说明成交巨大但价格并未跌破支撑，随后往往会再度大幅拉升。交易者如果观察到AD指标比价格跌得更深（即隐蔽多头背离），可以在支撑位自信买入，捕捉下一波上涨。

形态7的缺点在于隐蔽背离比常规背离更难识别。因为它更为微妙，价格并未走出极端行情，真正创出新极值的是指标，而不是价格本身，所以存在将正常的成交量脉冲误判为隐蔽背离的风险。例如，在健康的上涨趋势回调中，成交量常会放大，AD指标走低，仅仅是因为下跌波段成交更多，但这并不一定意味着多头陷入危机，可能只是一次洗盘。因此，必须始终确认价格稳固守住了更高的低点。该形态的空头信号在展现图表上的样式如下：

p7



鳄鱼震荡器交叉反转 + 成交量脉冲（主要趋势反转信号）

我们的倒数第二个形态 —— 形态8，基于鳄鱼震荡器交叉反转构建。在多头结构中，该信号通过明确的鳄鱼震荡器交叉与强势成交量佐证，捕捉主要的趋势反转点。多头信号形成于一段显著下跌趋势的末期。首先，鳄鱼的唇线、牙齿、颚线出现多头交叉，通常为绿色的唇线从下方向上穿越红色牙齿与蓝色颚线，预示动能向上转向，新的上升趋势可能启动。在鳄鱼震荡器方面，随着均线收敛，零轴附近的柱状图会逐步收缩，随后颜色翻绿，均线排列转为多头顺序。鳄鱼“苏醒”并反向“咬合”，标志着明确的趋势翻转。

现在，成交量确认则由AD线提供，理想情况是在交叉发生时或之前出现。AD指标出现显著的买入量激增，或相对于近期水平的极端高位，标志着伴随趋势转变出现了买盘放量。例如，底部出现放量恐慌性抛售后，价格反转向上，突破鳄鱼指标三线，同时AD线因成交量事件大幅拉升，印证真实的买盘兴趣。

鳄鱼指标三线交叉（基础买入信号）叠加AD成交量峰值或向上突破的组合，通常会产生最强劲的多头反转信号之一。这表明不仅价格转向，而且反转得到巨量资金支撑，往往是机构资金入场的信号。交易者可凭借该形态放心做多，因为它通常会开启一段持续的上升趋势。我们在MQL5中对形态8的实现如下：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 8.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalGator_AD::IsPattern_8(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      clrRed == Color_UP(m_gator, X()) &&
      clrRed == Color_LO(m_gator, X()) &&
      STD_DEV(X()) <= fmax(Gator_UP(m_gator, X()), Gator_LO(m_gator, X())) &&
      5.0*STD_DEV(X()) > (AD_Max(X() + 1, 2) - AD_Min(X() + 1, 2))
   )
   {  if
      (
         T == POSITION_TYPE_BUY &&
         Close(X()) > 0.5 * (High(X() + 1) + Low(X() + 1)) &&
         AD(X()) > AD(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
      else if
      (
         T == POSITION_TYPE_SELL &&
         Close(X()) < 0.5 * (High(X() + 1) + Low(X() + 1)) &&
         AD(X()) < AD(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

空头形态是上述多头形态的反向版本，用于捕捉主要趋势的顶部反转。一段强势上涨趋势结束时，鳄鱼指标三线出现空头向下交叉，同时伴随成交量放量，即构成看跌反转信号。唇线从上向下穿越牙齿线与颚线，均线排列顺序完全反转，形成空头排列。此时鳄鱼震荡器柱状线先收缩，随后上下柱同步翻绿，表明下跌趋势正在形成。为了排除震荡假信号并确认真实的趋势反转，我们需要结合AD指标验证。在交叉发生前后，AD线出现明显跳水或空头放量跳水，证实大规模抛售（派发）正在发生。该形态通常出现在顶部放量见顶的行情中：价格在巨量推动下最后冲高，随后立即反转，跌破鳄鱼指标三线。

AD指标往往会先见顶，随后大幅回落，至少会跌破自身的上升趋势线，这标志着派发行为已占据主导。当鳄鱼指标三线死叉走空，同时成交量显示多头资金大规模离场，一轮有力度的下跌行情便已具备条件。交易者可依据该形态入场做空，精准捕捉新一轮下跌趋势的初期阶段。形态8的测试结果如下：

r8

形态8是交易频率较高的信号之一，开仓次数较多，净值曲线也存在一些震荡区间，但在前向步进中依然能实现稳定盈利。该形态的优势首先在于，它将清晰、规则化的趋势反转信号与成交量验证相结合。尽管这样说听起来略显浅白，但两者恰好互补短板。鳄鱼震荡器交叉本身在震荡行情中可能滞后或出现假信号，而加入成交量脉冲的条件，能确保我们只参与有实质资金推动的有效交叉。

反过来，单纯的成交量放量可能标志转折点，然而，有时候缺乏后续动能，因此需要通过均线交叉确认趋势结构真正改变。这能过滤掉那些无法引发趋势反转的脉冲量。两者的协同效应，是精准捕捉市场趋势格局切换的关键。在高于4小时的大周期上，该形态效果尤为可靠。例如典型走势，在一段长期的下跌后，出现放量大阳线吞没形态，推动鳄鱼指标三线收敛并交叉，形成教科书式的反转形态，随后往往开启多周期大涨。

另一大优势在于交易心理层面。多数趋势跟踪者要很晚才会确认趋势反转，而借助成交量与均线交叉，交易者可以在鳄鱼“苏醒并开始进食”时提前入场。由于止损只需设置在拐点外侧，而新趋势可能大幅延伸，因此能获得极佳的风险回报比。



多周期共振（大周期鳄鱼趋势 + 小周期成交量入场）

我们最后一种信号形态基于多周期联动。多头共振更偏向策略型结构，通过两个周期配合提升信号可靠性。以测试所用的30分钟周期为例，如果更高周期（如4小时）的鳄鱼震荡器处于明确的“进食”趋势阶段，或至少从休眠中向上苏醒，就说明宏观层面具备强烈的上涨偏向。当主交易小周期上AD指标显示持续数周的吸筹迹象后，只需等待与大趋势同向的鳄鱼震荡器叠加成交量多头信号即可。

例如，小周期出现回调或横盘，鳄鱼处于休眠状态，随后出现类似形态1的多头突破，或形态3的回调延续，且方向与大周期趋势一致。AD确认应出现在较低、也就是主交易周期上。这种将“小周期多头形态嵌套在大周期多头趋势中”的结构，能大幅提高胜率。简言之，大周期鳄鱼充当趋势过滤器，确认方向；小周期AD提供带成交量验证的精准入场点。再举一个典型外汇案例，英镑兑日元4小时图处于上涨趋势，鳄鱼指标三线多头发散，AD同步上行；此时在30分钟主周期上出现局部AD放量，即可更有把握地做多，因为交易方向与主导趋势完全一致。在MQL5中的代码实现如下：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 9.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalGator_AD::IsPattern_9(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      clrGreen == Color_UP(m_gator, X()) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X()) &&
      (clrGreen == Color_UP(m_gator_h4, X())
      ||
      clrGreen == Color_LO(m_gator_h4, X()))
   )
   {  //printf(__FUNCSIG__+" close- "+DoubleToString(Close(X()))+", range- "+DoubleToString(0.5 * (High(X() + 1) + Low(X() + 1))));
      if
      (
         T == POSITION_TYPE_BUY &&
         Close(X()) > High(X() + 1) &&
         AD(X()) < AD(X() + 1) &&
         CloseH4(X()) > CloseH4(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
      else if
      (
         T == POSITION_TYPE_SELL &&
         Close(X()) < Low(X() + 1) &&
         AD(X()) < AD(X() + 1) &&
         CloseH4(X()) < CloseH4(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

空头共振形态同理，用于确认空头趋势下的做空信号，要求大周期上呈现持续的派发特征。即大周期鳄鱼震荡器处于下跌趋势，同时AD指标显示资金在持续派发。由于作为主指标的鳄鱼震荡器本身可能呈趋势中性，因此必须像上面的实现那样，同时结合两个周期的价格行为来判断。市场可能出现一段小幅反弹，并以形态8所示的空头背离结束，或是走出一段小型盘整后破位下跌，同时鳄鱼如形态1所示开始“苏醒向下”。

也可以是前文介绍的任意小周期空头形态发出信号，同时大周期宏观环境明确利好空头。在这种情形下执行做空，会大幅提高交易胜算。入场周期上的成交量确认，保证了当下行情的有效性；而大周期鳄鱼震荡器则确保交易方向与整体市场流向一致。该形态的测试报告如下，同样在前向步进中能够持续盈利。

r9

当实现该形态时，请务必牢记，我们的目标是多周期共振，而非过度束缚。在持仓管理中，建议采用分批减仓策略，在小周期的常规目标位兑现部分利润。同时必须考虑大周期的波动水平，如果ATR值较大，则相应地减仓。形态9的核心思路是确保所有信号都在合理的市场环境下执行，从而做出更稳健的交易决策。



结论

总而言之，我们完整讲解了鳄鱼震荡器与AD指标组合的最后5种信号形态。内容涵盖虚假突破处理、区间蓄能研判、隐蔽背离应用、趋势主反转识别以及多周期共振等多个方面。这些交易模型均能实现盈利性滚动回测，说明其确实有效提升了策略表现。当然，对于本文展示的短期测试结果，仍需遵循常规的审慎解读原则。在下一篇文章中，我们将尝试通过监督学习，优化上一篇中表现欠佳的形态0、3和4。

名称 描述
wz-77.mq5 向导组装式EA，其头文件显示组装中所包含的文件
SignalWZ_77.mqh
 自定义信号类文件，供MQL5向导使用，使用指南在此

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/18992

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WZ-77.mq5 (7.94 KB)
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Stephen Njuki
Stephen Njuki

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本文聚焦于构建一套搭载真正的量子模拟器的交易系统，而非仅使用数学类比。该系统通过3个虚拟量子比特、量子门以及量子叠加原理对市场进行分析，并以MQL5编写为MetaTrader 5平台的交易EA实现。其核心突破在于从简单模拟转向真正遵循量子原理处理金融信息。