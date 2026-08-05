MQL5 向导技巧（第七十七部分）：使用 Gator 振荡器与积累/派发振荡器（AD Oscillator）

引言

继续探索指标组合在生成关键交易信号方面的应用，我们现在来看看 Gator 振荡器和累积/派发振荡器（AD）。与 AD 振荡器不同，Gator 振荡器是方向中性的，但我们利用它们来互补地跟踪动量和成交量，以此作为信号确认。Gator 振荡器的方向中性意味着我们将依赖另一个指标或价格行为来建立趋势。本文采用后一种方式，即价格行为判断趋势方向。





鳄鱼振荡器 (Gator Oscillator)

Gator 振荡器由比尔·威廉姆斯（Bill Williams）创建，用于衡量其另一个伞形指标“鳄鱼”（Alligator）中三条移动平均线之间的收敛和发散程度。这个“鳄鱼”指标由三个著名的缓冲区组成，即“颚”（jaws）、“齿”（teeth）和“唇”（lips）。然而，Gator 振荡器通过定义“鳄鱼”的四个阶段——即睡眠（sleeping）、醒来（waking）、进食（eating）和饱腹（sating），从而将 Alligator 指标的状态以更直观的方式呈现出来。这四个阶段映射了一个周期中的各个点，包括趋势市场和横盘/震荡情况。它们在识别趋势的开始（即“颚”张开）或其衰竭（也称为“颚”闭合）方面特别有效。

支持者认为，它的优势在于通过零轴上下的绿色/红色柱状图颜色变化，提供了清晰的趋势阶段变化视觉信号。弱点在于它本身不具备预测性，实际上需要价格行为或其他指标来进行实际的入场/出场逻辑判断。Gator 振荡器的公式定义如下步骤。首先，我们确定中间价（median price）：





然后是“颚”（jaw）、“齿”（teeth）和“唇”（lips）的移动平均线缓冲区：





其中：

SMMA(series, n)：针对价格类型“series”、周期为 n 的平滑移动平均线。在这里，我们的“series”（价格类型）即为中间价。

jaw_period=13, jaw_shift=8

teeth_period=8, teeth_shift=5

lips_period=5, lips_shift=3

在定义了这三个特征缓冲区后，我们现在可以设定上下直方图的指标数值。





其中：

∣⋅∣: 绝对值。

Gator_Up（绘制在零轴上方），Gator_Down（绘制在零轴下方，为负值）。

我们的“鳄鱼线”，即“颚”、“齿”和“唇”这三个特征缓冲区，使用了带有前移的平滑移动平均线（SMMA）——这使得该指标能够“向前看”，表现得更像一个市场阶段探测器，而非普通的移动平均线交叉。Gator_Up 直方图是“颚”与“齿”之间的绝对差值。当此值增加时，我们可以推断鳄鱼的嘴巴正在张开，因此趋势即将开始。另一方面，Gator_Down 直方图是“齿”与“唇”之间绝对差值的负值——其增加意味着负值变得更大，这确认了趋势阶段或其衰竭。通常使用绿色的柱体来标记柱体长度的增加。红色用于标记长度的减少，而在停滞时，我们保持前一根柱体的颜色。

Gator 振荡器在择时入场以避开沉寂/低波动性市场方面非常有用。只有当直方图柱体都在扩张时，即绿色信号所标记的“进食”阶段，才考虑入场。该指标也非常适合趋势跟踪，而不适用于区间交易或均值回归。使用位移值配置这些均线缓存区是核心要点，一旦将位移值清零，最终生成的指标会面目全非，基本无法使用。最后，必须结合价格行为来判断突破走势、更高高点或是更低低点。该指标本身不自带多空偏向，想要正常发挥作用，这是唯一可行的使用方式。





震荡指标：积累/派发震荡指标（AD Oscillator）

本文介绍的第二款指标为积累/派发震荡指标（AD，Accumulation/Distribution）。该指标结合价格与成交量数据，测算市场的买入力量与卖出力量。它能够识别吸筹（也称作聪明资金买入）与派发（聪明资金卖出）行为，以此甄别真实的资金流向。实际使用过程中，该指标与行情价格形成背离走势时，会根据实际盘面情况，分别发出风险警示信号或是入场利好信号。举例而言：价格持续走高，但 AD 指标数值同步下行，往往意味着盘面正在发生隐蔽的筹码派发行为。指标优势是该指标将成交量纳入计算体系，而非单纯依靠价格数据运算，能够更准确地研判一段趋势是否具备持续运行的动能。指标短板是在低成交活跃度行情、流动性稀薄且容易被资金操控的市场环境中，该指标的有效性会大幅下降。

除此之外，在外汇市场中，我们通常只能使用 tick volume（跳动量）替代真实成交量进行计算。想要得出该指标完整计算公式，第一步需要先求解资金流向乘数。如下所示：





其中：

当期最高价 − 当期最低价 ≠ 0；若二者差值为 0，赋值结果为非数值 NaN（规避除零报错问题）。

接下来我们需要计算资金流量成交量。计算公式如下：





据此计算完成后，便可求解积累/派发线（ADL，Accumulation-Distribution-Line）。





积累/派发线本质是滚动累加的资金流量成交量数值。下一步需要计算最终的 AD 震荡指标数值。对应计算公式如下：





其中：

EMA (序列，周期 n)：对指定数据序列，采用周期 n 计算指数移动平均线。本文计算所用的数据序列即为积累/派发线（ADL）指标缓冲区。

常规默认参数取值：快线周期 = 3，慢线周期 = 10，快线周期数值小于慢线周期。本次开发为实现 AD 震荡指标与鳄鱼震荡指标行情节奏匹配，两个周期分别选用斐波那契数列数值：5 与 13。

资金流向乘数能够反映收盘价在单根 K 线高低价区间内所处的位置：数值为 + 1 代表价格运行至区间最高点，-1 对应区间最低点，0 则为区间中位位置。资金流量成交量以成交量为权重对该乘数进行加权运算，也就是说：伴随着大额成交量产生的价格波动具备更高的行情参考权重、信号有效性更强。积累/派发线（ADL）是资金流量的累计总值，反映当前市场成交流中究竟是多头还是空头占主导。总而言之，AD 震荡指标本质上属于带方向符号的成交量指标，数值由积累/派发线快线 EMA 与慢线 EMA 的差值计算得出。指标数值为正数代表多头占优，数值为负数代表空头占优。

总结来说，AD 震荡指标可用于趋势验证，比如判断盘面上涨行情是否具备真实资金支撑。价格走势与 AD 指标形成背离结构时，能够提前预警当下主流行情为虚假行情，或是原有趋势即将终结。该指标在流动性匮乏的市场、成交量数据缺失或失真的场景下，使用效果会大打折扣。它更适合作为已有交易模型的过滤条件，或是专门用来捕捉背离信号。不适合作为独立的入场/出场工具。

介绍完这两款指标，下面讲解二者组合形成的 10 类交易信号形态。本次回测选用英镑兑日元（GBPJPY）30 分钟周期图表，使用 2023 年历史数据做模型训练，2024 年数据用作样本外向前滚动测试。我们将依照下述规则，逐个对 10 个带有序号编号的信号形态开展回测验证：

形态编号范围为 0～9，便于 EA 智能交易程序计算映射数值、独立调用对应形态。举例：某形态编号为 1，需将参数PatternsUsed设置为 2 的 1 次方，计算结果等于 2；若编号为 4，则取值为 2 的 4 次方，结果为 16，其余编号以此类推。本次一共 10 种形态，该参数有效最大赋值为 1023。0 至 1023 之间，若非 2 的整数次幂的数字，即代表同时启用多种信号形态的组合策略。





量能确认型突破（鳄鱼指标苏醒信号 + AD 指标数值激增）

第一种信号形态判定条件：盘面经历一段横盘整理阶段（鳄鱼休眠状态）后，鳄鱼震荡指标出现苏醒特征。具体表现为鳄鱼指标其中一条柱线翻绿，另一条柱线维持红色。该形态代表鳄鱼的颚部、牙齿、唇线三条均线开始发散，可能预示一轮新的上涨趋势正在启动”。当 AD 震荡指标同步快速冲高时，即可确认本次多头突破有效。AD 指标创出阶段新高或陡峭拉升，代表买方力量伴随成交量集中释放，说明本轮上涨拥有真实量能加持。综上，两个信号同时出现，代表趋势方向与资金量能共振，共同指向较为强劲的向上突破。我们在 MQL5 中实现该策略的代码如下：

bool CSignalGator_AD::IsPattern_0( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( clrRed == Color_UP(m_gator, X()) && clrGreen == Color_LO(m_gator, X()) ) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && High(X() + 2 ) > High(X() + 3 ) && High(X() + 1 ) >= High(X() + 2 ) && Close(X()) >= High(X() + 1 ) && AD(X() + 1 ) > AD(X() + 2 ) && AD(X()) > AD(X() + 1 ) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && Low(X() + 2 ) < Low(X() + 3 ) && Low(X() + 1 ) <= Low(X() + 2 ) && Close(X()) <= Low(X() + 1 ) && AD(X() + 1 ) < AD(X() + 2 ) && AD(X()) < AD(X() + 1 ) ) { return ( true ); } } return ( false ); }

反过来，空头入场结构的判定逻辑同样依托鳄鱼指标苏醒形态，柱线变色规则和前文多头信号一致，鳄鱼柱线颜色本身不会区分涨跌方向。这种不带多空偏向的鳄鱼苏醒信号，同样有可能对应下行突破行情。鳄鱼指标发出苏醒信号的同时，AD 指标曲线同步下行并创出阶段新低。AD 指标走低代表市场出现筹码派发、集中抛售行为。由于鳄鱼信号本身具备方向中性的特点，我们在该形态逻辑中叠加了价格行为信号，前文代码里对高低点的判断就是基于这一设计。AD 指标下行，说明价格下跌过程伴随着实际成交放量，进一步印证空头行情的有效性。

该形态的优势在于：等待鳄鱼指标从休眠状态切换至张口状态，精准捕捉一轮新趋势的启动节点。依托 AD 指标完成量能校验，能够大量过滤虚假突破行情。两类信号共振出现时，行情后续延续力度通常较强。前文划定的训练集与测试集数据回测报告可印证该特性。

即便样本外滚动测试最终收益勉强收正，整体表现的可信度依旧不足。由此引出该形态存在的短板问题。首要问题集中在信号时效性：鳄鱼苏醒信号存在一定滞后性，尤其当鳄鱼颚部、牙齿、唇线三组指标缓冲区，在突破 K 线走完收盘后才发生交叉时，延迟会更加明显。这点十分关键：遇到重大数据行情引发的极速突破时，价格往往率先启动，鳄鱼指标还来不及给出绿色确认信号。除此之外，量能激增有可能只是一次性脉冲行情，例如亚洲盘尾盘这类低流动性时段。此种环境下，跳动量的骤然冲高容易释放虚假信号，对交易者形成误导。





强势趋势延续形态（鳄鱼 “进食阶段” + AD 指标持续上行）

第二种形态，编号为形态 1。多头入场条件建立在已然成型的上涨趋势之中：鳄鱼震荡指标进入进食阶段，上下两根柱线全部显示为绿色。该形态代表鳄鱼的颚、齿、唇三条均线大幅张开，行情处于明确的运行趋势中。在此盘面背景下，价格不断走高的同时，AD 指标同步稳步抬升，反映市场持续吸筹、买单量能源源不断入场。AD 指标稳步走高能够证实上涨行情拥有成交量背书，每一轮价格冲高都有足量资金参与成交。两大指标良性共振，意味着多头趋势还有充足的上行空间。交易者可在量能数据维持向好的前提下，借行情小幅回撤休整的机会顺势加仓跟进趋势。我们在 MQL5 中实现该策略的代码如下：

bool CSignalGator_AD::IsPattern_1( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( clrGreen == Color_UP(m_gator, X() + 1 ) && clrRed == Color_LO(m_gator, X() + 1 ) && clrGreen == Color_UP(m_gator, X()) && clrGreen == Color_LO(m_gator, X()) ) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X() + 1 ) > Close(X() + 2 ) && Close(X()) > Close(X() + 1 ) && AD(X() + 1 ) > AD(X() + 2 ) && AD(X()) > AD(X() + 1 ) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X() + 1 ) < Close(X() + 2 ) && Close(X()) < Close(X() + 1 ) && AD(X() + 1 ) < AD(X() + 2 ) && AD(X()) < AD(X() + 1 ) ) { return ( true ); } } return ( false ); }

空头版本的判定逻辑与之相仿，正如开篇内容所述，鳄鱼震荡指标本身不存在多空方向偏向，指标读数规则保持一致。也就是鳄鱼指标进入进食阶段，两根柱线全部为绿色，但价格走势同步下行。与此同时 AD 指标持续走低，代表市场筹码持续派发，抛售行情伴随大额成交量集中兑现。鳄鱼指标确认趋势动量具备持续性，AD 指标印证空头抛压充沛，此时下跌趋势结构完整、并未遭到破坏。将启用形态参数设置为 2，对该形态进行回测，所得测试报告结果如下：

本次样本外向前滚动测试的表现，相较 0 号形态更加稳定可信。究其原因，该形态结合了趋势跟踪逻辑叠加成交量验证，具备天然优势。锁定鳄鱼进食阶段，能够精准抓住行情盈利效率最高的黄金区间。鳄鱼的颚部、牙齿、唇线三组数组排列次序正常，均线大幅发散，趋势方向明确清晰。AD 指标同步共振，则能够确认趋势内部动能并未衰减：盘面无背离结构出现，主力资金也没有大规模离场的迹象。尤其在外汇市场中，一小时至四小时周期出现这类指标共振，代表趋势延续信号可靠性很高。交易者依托该形态，可以长时间持仓拿住盈利订单。下文配图为 1 号形态对应的空头盘面示意图，可供参考对照：

回调续涨入场形态（鳄鱼指标短暂回落完成修复后重新走强 + AD 指标数值保持坚挺）

第三种信号形态，多头入场条件依托原有上涨趋势运行，盘面常会出现暂时性回撤、横盘整理行情，典型形态诸如牛市旗形。此时鳄鱼震荡指标会体现出原有趋势短暂走弱：一根柱线转为红色，另一根依旧维持绿色，代表鳄鱼颚、齿、唇三条均线开始收拢，进入鳄鱼指标的收敛整理阶段。这类行情变化一般是行情动量短暂休整导致。关键要点：价格回撤过程中，AD 指标走平或是小幅抬升，说明盘面没有出现明显的筹码派发行为。事实上，价格回落的这段时期，市场大概率正在悄然吸筹。

当鳄鱼上下两根柱线重新全部变回绿色时，即可触发多头二次进场的顺势延续信号。与此同时 AD 指标需要维持在近期高位附近，证明多头量能根基并未受损。我们按如下方式编码：

bool CSignalGator_AD::IsPattern_2( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( clrRed == Color_UP(m_gator, X() + 1 ) && clrGreen == Color_LO(m_gator, X() + 1 ) && clrGreen == Color_UP(m_gator, X()) && clrGreen == Color_LO(m_gator, X()) ) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && High(X()) > High(X() + 1 ) && Close(X()) <= Close(X() + 1 ) && AD(X() + 1 ) > AD(X() + 2 ) && AD(X()) > AD(X() + 1 ) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && Low(X()) < Low(X() + 1 ) && Close(X()) >= Close(X() + 1 ) && AD(X() + 1 ) < AD(X() + 2 ) && AD(X()) < AD(X() + 1 ) ) { return ( true ); } } return ( false ); }

空头结构与上述多头逻辑呈镜像关系，盘面价格走势明确处于下跌通道。此种行情下，AD 指标在下行过程中仅有微弱反弹回升，说明价格反弹阶段并没有实质性的资金吸筹行为。和多头形态判定规则一致：原本一根柱线为红、一根为绿的状态，转变为两根柱线全部翻绿时，即可确认空头顺势进场信号成立。对 2 号形态开展回测，输出报告如下：

即便并未搭载 EA 程序标配的各类风控机制，该形态的样本外向前滚动测试收益表现，相比前两种形态更加稳定可靠。补充说明本次回测规则：测试过程只设置止盈点位，未直接配置止损，依靠 EA 内部的平仓阈值等效充当止损功能。另外本次测试所用数据区间有限，各位读者在实盘启用该形态策略前，务必自行做好充分验证与审慎评估。该形态多头开仓对应的盘面示意图如下：





量能背离反转形态（价格与 AD 指标形成背离 + 鳄鱼指标趋势动能衰减）

第四类信号形态，编号 3 号形态。其多头结构属于逆势反转信号：原有下跌趋势显露衰竭迹象，同时量能数据预示一波多头反攻行情即将到来。通常走势表现为：价格创出更低低点，但 AD 指标却走出更高低点，或是逆势率先拐头向上运行。这种多头底背离结构代表：纵然价格持续下探，主动性买盘已经在悄悄入场，主力资金大概率正在低位分批吸筹。

鳄鱼指标本身无多空偏向，此时会发出趋势衰竭类的伞形信号；举例来讲，原先下行阶段显示绿色的下方柱线开始收窄、翻红，反映下跌行情动能正在消退。此时鳄鱼指标进入均线收拢修复阶段，鳄鱼的颚、齿、唇三条均线不断聚拢靠近。部分行情场景中，鳄鱼上下两组柱线会同步全部变为红色。我们在 MQL5 中实现该策略的代码如下：

bool CSignalGator_AD::IsPattern_3( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( clrRed == Color_UP(m_gator, X() + 1 ) && clrRed == Color_LO(m_gator, X() + 1 ) && clrRed == Color_UP(m_gator, X()) && clrGreen == Color_LO(m_gator, X()) ) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) - Low(X() + 1 ) > 0.5 * (High(X() + 1 ) - Low(X() + 1 )) && AD(X() + 2 ) > AD(X()) && AD(X()) > AD(X() + 1 ) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && High(X() + 1 ) - Close(X()) > 0.5 * (High(X() + 1 ) - Low(X() + 1 )) && AD(X() + 2 ) < AD(X()) && AD(X()) < AD(X() + 1 ) ) { return ( true ); } } return ( false ); }

空头反转结构诞生于上涨行情濒临衰竭阶段：价格创出阶段新高，但 AD 指标未能同步刷新高点，甚至转头下行，该现象构成空头量能顶背离信号。换句话来讲，即便价格不断创出新高，市场吸筹行为却在持续衰减，筹码派发行为开始显现。在该阶段，鳄鱼震荡指标会体现出上涨行情的拉升力度不断减弱。和前文多头背离信号逻辑一致，原本显示绿色的上方柱线可能翻红，极端情况下两根柱线会同步转为红色。

这代表行情动能发生衰减，鳄鱼的颚、齿、唇三条均线进一步收拢靠拢。该形态的核心判定规则：价格急速冲高创出新高，但 AD 指标并未同步确认新高，同时鳄鱼指标从进食阶段转入饱腹阶段，此时空头反转信号正式生效。套用比尔・威廉姆斯的经典描述：鳄鱼吃饱之后即将重新进入休眠状态，空头势力大概率会接管盘面走势。采用与 0～2 号形态完全一致的时间区间对本形态开展回测，测试报告如下：

该形态在样本外向前滚动测试中表现不佳，最终未能实现正向盈利。其缺陷集中在信号确认的时间把控上，实际研判难度较高。背离结构往往会持续一段时间后行情才会真正反转，正如交易界一句名言：市场维持背离走势的时间，足以耗尽交易者全部本金。绝大多数交易者（尤其是外汇参与者）都会使用杠杆交易，这一点格外需要重视。鳄鱼指标或许会提前给出预警信号，例如单根柱线变红，但行情很可能短暂延续原有趋势：价格再度下探创出更低低点，AD 指标也仅仅走平、并未向上修复。这类二次探底行情会使过早入场者反复遭遇假突破/止损。单纯依靠单次背离无法确保行情立刻反转，交易者往往需要叠加额外确认条件：价格跌破趋势线，或是鳄鱼颚 / 齿 / 唇数组发生交叉。

除此之外，极强的单边行情里，量能背离经常直接失效；一轮大级别趋势运行途中会多次出现小型背离，直至最终的顶部或底部才会完成反转。AD 指标属于累加计算指标，在长时间趋势运行后，即便价格依旧可以再走出一两轮极值行情，AD 指标的上涨斜率也会自然放缓，被动形成背离形态。因此仅凭第一次背离信号入场，必然伴随着极高的交易风险。另外基本面消息冲击也会直接让背离形态失效：例如盘面已经形成多头底背离，此时突发利空基本面快讯，价格会放量刷新新低，直接抹平此前的背离信号价值。





趋势衰竭离场信号（鳄鱼饱腹阶段 + 量能逐步萎缩）

和本系列往期文章一致，本次鳄鱼指标搭配 AD 指标一共设计了 10 组交易信号形态；本篇文章仅讲解前五组形态。剩余 5～9 号形态将放在下篇文章讲解。

本篇最后介绍 4 号形态，其多头逻辑依托于下跌趋势衰竭判定。行情经历长期下跌后会抵达临界拐点，盘面呈现衰竭特征，区别于剧烈的背离式反转行情。鳄鱼震荡指标会进入比尔・威廉姆斯定义的饱腹阶段，该阶段出现在鳄鱼双柱全绿的进食阶段之后。随后其中一根指标柱线转为红色。前文已有说明，该形态代表鳄鱼三线开始收拢，下跌趋势的动能持续衰减。盘面并不会立刻出现背离与反转，行情大多进入横盘震荡区间，核心判断依据：原有下跌趋势基本终结或即将走完。

同一时间段内，AD 指标通常走平或小幅抬升，意味着大规模筹码派发行为已经终止，空头不再占据盘面主导地位，下行的量能抛压大幅缓解。此时虽未形成标准的多头背离，但量能层面已经不再支撑价格继续下行。对于持有空头持仓的交易者而言：鳄鱼指标停止向下发散叠加空方量能消退，是十分稳妥的平仓离场信号。下跌行情已然动力枯竭，激进型交易者可以提前布局多单，等待市场筑底完成、主力资金开始吸筹拉升行情。我们在 MQL5 中按如下方式实现该形态：

bool CSignalGator_AD::IsPattern_4( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( clrGreen == Color_UP(m_gator, X() + 1 ) && clrRed == Color_LO(m_gator, X() + 1 ) && clrRed == Color_UP(m_gator, X()) && clrGreen == Color_LO(m_gator, X()) ) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) > Close(X() + 1 ) && Low(X() + 1 ) > Low(X()) && AD(X()) > AD(X() + 1 ) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()) < Close(X() + 1 ) && High(X() + 1 ) < High(X()) && AD(X()) < AD(X() + 1 ) ) { return ( true ); } } return ( false ); }

空头形态同样基于长期趋势衰竭逻辑构建。一轮持续性上涨行情走完后，鳄鱼震荡指标在充分 “进食” 后会进入饱腹阶段。和多头衰竭信号表现一致：其中一根柱线由绿转红，再次说明鳄鱼的颚、齿、唇三组指标缓冲区持续收拢压缩。价格或许仍运行在阶段高位区间，但盘面已经开始出现反复震荡、横盘拉锯走势；鳄鱼对上涨行情的 “消化动力” 正在衰减。与之对应，即便价格尚未出现大幅回落，AD 指标也停止上行甚至小幅拐头，这代表买盘成交量已经萎缩，多头不再主动推升行情。

造成该现象的原因通常是市场集中止盈离场，或是多头动能彻底耗尽。交易者可将其视作空头开仓预警信号、提前布局空单，若叠加其他指标共振确认则可靠性更高；此时量能与趋势动量均已不再支撑价格继续走高。对 4 号形态回测后的报告结果如下：

该形态在样本外向前滚动测试阶段收益持平，严格来讲具备一定交易潜力，但表现仍不及 1 号、2 号形态。该信号形态的优势在于：不同于剧烈的背离反转信号，趋势衰竭形态能更从容地捕捉趋势尾声。对于持仓管理极具实用价值，可解答交易者核心问题 ——“盈利持仓何时离场？” 鳄鱼指标长期全绿后首次出现红色柱线，是行情格局转变的强力预警。

当该信号搭配 AD 指标走平的量能线索共同出现时，能清晰判断：继续顺势持仓的盈利空间会持续收窄。趋势强度与量能动能同步拐头向下，该形态往往预示市场即将进入震荡洗盘，或是缓慢反转行情。相比快速急跌反转，衰竭信号留给交易者充足的应对反应时间。





结论

本文共讲解 10 套组合信号形态中的前五套，全部由鳄鱼震荡指标与积累/派发（AD）震荡指标组合生成。两类指标结合后，能够实现更丰富、兼顾成交量维度的信号识别，同步优化趋势跟踪效果与持仓风控管理。前文已经说明，二者搭配形成多维过滤体系：既可验证趋势动量、提前捕捉行情衰竭，还能过滤单一指标体系极易踩坑的虚假波动。

但不存在百分百无失误的交易方法；信号滞后、入场时机偏晚、成交量数据本身存在各类异常偏差，都需要交易者持续人工监控与调整。核心优势：借助 MQL5 wizard 向导（新手友好工具）将这套双指标逻辑搭建为智能 EA 程序后，可为系统化交易者提供一套更稳健的工具组合，其信息维度也高于单独使用趋势或成交量指标。剩余 5～9 号信号形态，将在下一篇文章展开讲解。