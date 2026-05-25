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您应该了解的MQL5向导技巧（第六十五部分）：使用FrAMA与强力指数的交易形态

您应该了解的MQL5向导技巧（第六十五部分）：使用FrAMA与强力指数的交易形态

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Stephen Njuki
Stephen Njuki

引言

本系列文章将继续讲解指标组合策略，前一篇我们探讨了德马克指标（DeMarker）与包络线通道（Envelopes），本次则聚焦FrAMA与强力指数震荡指标的组合用法。FrAMA属于移动平均线类的趋势信号指标，而强力指数则通过成交量验证趋势是否具备持续性。与之前的文章一样，我们将分析由这两个指标组合生成的10种经典交易形态。我们使用欧元兑美元（EURUSD）4小时周期数据进行参数训练与优化，时间范围为2023年。再使用同一货币对2024年的数据进行前向测试。


FrAMA与强力指数背离

第一种交易形态来自FrAMA与强力指数之间的背离。看涨信号：当FrAMA显示下降趋势、价格创更低低点或持续运行在FrAMA下方时，强力指数却形成更高的低点，意味着卖出压力正在减弱。尽管定义相对严谨，这种简单形态仍可通过多种方式实现。我们采用的实现逻辑为：价格跌破FrAMA，且强力指数从低位回升、高于前一低点，但仍处于零轴下方。

看跌信号：当FrAMA确认上升趋势、价格创更高高点，与此同时，强力指数形成更低高点，意味着买入压力正在减弱。我们将在MQL5中按如下方式实现看涨与看跌形态：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 0.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalFRM_FRC::IsPattern_0(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) < FRM(X()) && Close(X() + 1) >  FRM(X() + 1) && 0.0 > FRC(X()) && FRC(X()) > FRC(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()) > FRM(X()) && Close(X() + 1) <  FRM(X() + 1) && 0.0 < FRC(X()) && FRC(X()) < FRC(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

该形态通过对比FrAMA的趋势方向与强力指数的动量，来识别潜在的趋势反转。通常，强烈的看涨/看跌背离预示着趋势正在减弱，这是核心入场逻辑。因此，该形态结合了自适应趋势跟踪与成交量加权动量。

FrAMA依据分形几何自适应调整平滑周期，使其能在过滤噪音的同时，对价格变化保持高度灵敏。而强力指数则通过价格变动 × 成交量来衡量价格波动强度，可作为买入/卖出压力的代表指标。当出现看涨/看跌背离时，FrAMA显示下跌趋势，但强力指数形成更高低点，表明当前下跌趋势动能不足。看跌背离则与之相反。该形态本质上用于捕捉市场的波段转折点与拐点。训练/优化后的测试结果如下，该形态在指定的2024年一年周期内，其前向测试表现不佳。

r0


带强力指数确认的FrAMA交叉信号

形态1基于FrAMA均线交叉并结合强力指数判断信号。看涨信号：价格向上突破FrAMA，或快速FrAMA线上穿慢速FrAMA线，与此同时，强力指数同步上穿零轴。看跌信号：价格向下跌破FrAMA线，同时，强力指数同步下穿零轴并收于其下方。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 1.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalFRM_FRC::IsPattern_1(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) > FRM(X()) && Close(X() + 1) <  FRM(X() + 1) && 0.0 > FRC(X() + 1) && FRC(X()) > 0.0)
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()) < FRM(X()) && Close(X() + 1) >  FRM(X() + 1) && 0.0 < FRC(X() + 1) && FRC(X()) < 0.0)
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

该形态依赖双重交叉信号：一种用于判断趋势变化（即FrAMA均线交叉）；另一种用于确认成交量支撑的动量（即强力指数）。这有助于在震荡市场中减少虚假信号。FrAMA交叉也可以通过快速FrAMA和慢速FrAMA的交叉来实现，此时信号取自快速线的交叉，而非价格。。例如，可选用14和50这两个周期参数。此外，强力指数扮演验证指标的角色，确认趋势变化是否得到成交量的支撑。

该形态在趋势行情中效果显著，因为FrAMA的自适应性能够及时识别趋势，而强力指数则过滤掉低成交量的突破。在实际应用时，建议将FrAMA周期设置在12-50区间，以捕捉中期趋势。强力指数上穿/下穿零轴的条件，也可以替换为上穿/下穿它自身的移动平均线（如果有该数据缓冲）。该形态不适合在市场盘整阶段使用，因为FrAMA交叉在此环境中会频繁产生大量虚假信号（洗盘）。想要获得理想的效果，关键是回测优化出合适的FrAMA与强力指数周期；而我们尚未进行这一步，目前两者均直接使用了14周期。以下是包含训练期与测试期的策略测试结果。该形态同样未能通过前向测试：

r1


带强力指数超买/超卖形态的FrAMA趋势方向

形态2采用FrAMA趋势方向结合强力指数的超买/超卖状态判断信号。买入信号：价格运行在FrAMA上方（确认上升趋势），同时，强力指数进入超卖区间后开始回升。强力指数的这一回调反弹被视为买入机会。卖出信号：价格运行在FrAMA下方（确认下降趋势），同时，强力指数进入超买区间后开始回落。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 2.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalFRM_FRC::IsPattern_2(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) > FRM(X())  && 0.0 >= FRC(X()) && FRC(X()) > FRC(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()) < FRM(X())  && 0.0 <= FRC(X()) && FRC(X()) < FRC(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

该信号形态结合了FrAMA的趋势确认与强力指数的极值区间，用于识别回调与反转点位。它非常适合在趋势行情中执行均值回归策略。在超买/超卖区域出现成交量放量，能显著提升该信号的可靠性。该形态充分利用了FrAMA清晰的趋势判断能力，以及强力指数基于成交量加权的极值信号优势。可根据交易品种的波动率，调整强力指数的超买超卖阈值。在本策略中，我们并未使用固定的绝对阈值，因为这类数值会随品种价格单位而变化。取而代之，我们通过强力指数自身的形态来判断是否触及阈值。因此，结合关键支撑位的价格回调或K线形态进行二次确认，能大幅优化该信号的精准度。

该形态可用于1小时等较短周期的日内交易，同时也能与更高周期保持方向一致。切勿在强趋势行情中逆势交易，除非强力指数出现明显的极端背离信号。该形态同样未能通过前向测试：测试报告如下：

r2


带平滑处理后强力指数的FrAMA斜率

形态3采用FrAMA斜率结合平滑处理后的强力指数判断信号。看涨信号：FrAMA呈现陡峭的正斜率（强劲上涨趋势），同时，平滑后的强力指数在正值区域大幅冲高。看跌信号：FrAMA呈现陡峭的负斜率（强劲下跌趋势），同时，平滑后的强力指数为负值且持续走低。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 3.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalFRM_FRC::IsPattern_3(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && FRM(X()) - FRM(X() + 1) > FRM(X() + 1) - FRM(X() + 2) && FRM(X() + 1) - FRM(X() + 2) > 0.0 && FRC(X()) - FRC(X() + 1) > FRC(X() + 1) - FRC(X() + 2) && FRC(X() + 1) - FRC(X() + 2) > 0.0)
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_BUY && FRM(X()) - FRM(X() + 1) < FRM(X() + 1) - FRM(X() + 2) && FRM(X() + 1) - FRM(X() + 2) < 0.0 && FRC(X()) - FRC(X() + 1) < FRC(X() + 1) - FRC(X() + 2) && FRC(X() + 1) - FRC(X() + 2) < 0.0)
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

我们并未读取二次平滑缓冲区，而是观察强力指数的变化幅度。通过追踪这些变化的大小并关注其增幅，相当于模拟出了一条平滑后的强力指数。该形态通过FrAMA斜率衡量趋势强度，并与平滑后的强力指数结合使用，在成交量稳定的趋势行情中效果较好。

在其他实现方式中，如果要计算FrAMA角度，可将斜率换算为变化率。变化率越高，代表角度越陡峭；变化率越低，代表角度越平缓。因此，我们也使用FrAMA变化率作为斜率抬升的代表指标。策略中使用的平滑强力指数，能够过滤短期噪音，突出具备持续动量的价格行为。因此，将这两者结合起来：如果FrAMA斜率陡峭上行且平滑强力指数上升，则确认存在强劲的看涨趋势；如果斜率下降且强力指数回落，则表明存在显著的看跌势头。这组指标组合在波段交易中表现稳健，因为它专注于捕捉持续性趋势。该形态同样未通过前向测试，测试报告如下：

r3

在实际编写时，如果觉得变化率的灵敏度不足，也可以对FrAMA斜率的计算方式进行调整。使用变化率方法时，周期设置在13～21之间，通常能在灵敏度与降噪之间取得更好平衡。入场时机应选择在两个指标方向一致时，即同为正斜率或同为负斜率。离场信号则可通过FrAMA斜率走平或强力指数反转来判断，标志着趋势衰竭。


带强力指数放量的FrAMA突破

形态4采用FrAMA有效突破配合强力指数放量冲高判断信号。看涨信号：价格明确向上突破FrAMA，通常突破幅度超过1%，同时，强力指数出现大幅正向尖刺，约为其均值的两倍，表明买盘成交量显著放大。看跌信号：价格明确向下跌破FrAMA且幅度足够，同时，强力指数出现大幅负向尖刺，同样约为均值的两倍，表明卖盘成交量显著放大。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 4.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalFRM_FRC::IsPattern_4(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) > FRM(X()) && Close(X() + 1) <  FRM(X() + 1) && Close(X()) - Close(X() + 1) >= High(X() + 1) - Low(X() + 1) && FRC(X()) >= 2.0 * FRC(X() + 1) && FRC(X() + 1) > 0.0)
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()) < FRM(X()) && Close(X() + 1) >  FRM(X() + 1) && Close(X()) - Close(X() + 1) <= High(X() + 1) - Low(X() + 1) && FRC(X()) <= 2.0 * FRC(X() + 1) && FRC(X() + 1) < 0.0)
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

该形态通过价格大幅向上或向下突破FrAMA来识别突破行情，并由强力指数放量确认突破有效性。在高波动市场环境中，这通常属于概率较高的交易形态。FrAMA突破预示着新趋势启动，而强力指数则充当过滤假突破的验证工具。该指标组合非常适合高波动资产，例如加密货币或小盘股 —— 在这类资产中，成交量放量往往领先于持续性行情。FrAMA的自适应性确保能及时捕捉突破信号，而强力指数则有效过滤虚假突破。

该形态要求强力指数的放量幅度至少达到平均值/前值的两倍。如果突破发生在关键价位，可叠加三角形、旗形等图表形态做附加确认。将止损位设置在FrAMA下方或上方，也能有效降低风险。需持续监控成交量趋势，避免在低流动性市场中逆势对抗突破。该形态测试结果如下，遗憾的是，与这组指标在14周期下的大多数形态一样，仍未通过前向测试。

r4


带强力指数反转的FrAMA支撑/阻力位

形态5采用FrAMA作为动态支撑/阻力位，结合强力指数反转判断信号。看涨信号：价格在FrAMA这一动态支撑位获得反弹，即价格从上方回落、触及或接近FrAMA后出现反弹。与此同时，强力指数上穿零轴，或在其他实现方式中上穿其5/13周期指数移动平均线（EMA）。这标志着看涨成交量开始放大。

看跌信号：当价格在下跌趋势中触及或接近FrAMA时，FrAMA作为动态位遇阻，同时，强力指数下穿零轴或其自身均线，标志着看跌成交量开始增强。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 5.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalFRM_FRC::IsPattern_5(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) >= FRM(X()) && Close(X() + 1) <=  FRM(X() + 1) && Close(X() + 2) >=  FRM(X() + 2) && FRC(X()) > 0.0 && FRC(X() + 1) < 0.0)
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()) <= FRM(X()) && Close(X() + 1) >=  FRM(X() + 1) && Close(X() + 2) <=  FRM(X() + 2) && FRC(X()) < 0.0 && FRC(X() + 1) > 0.0)
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

该形态结合了趋势环境与动量转向，在震荡与趋势行情中均有不错的表现。FrAMA充当动态支撑与阻力位，价格在此出现反弹或遇阻，而强力指数则给出反转信号。这一组合适用性广泛，因为FrAMA会自适应市场环境，强力指数则提供精准的入场时机。

在历史数据中测试该形态，需要先验证FrAMA作为支撑/阻力位的可靠性。如果希望强力指数的信号更灵敏，可以考虑用强力指数的均线替代本文所用的判断方式。该形态也可与宏观静态支撑/阻力区域结合使用，以获得更高的共振。在低成交量时段应避免交易，因为此时强力指数可能出现滞后。该形态同样在仅用2023年的数据训练、2024年的数据测试的模式下，未能通过前向测试。其跨周期测试报告如下：

r5


带强力指数回调的FrAMA趋势延续

我们的第七种形态（形态6）基于FrAMA趋势延续与强力指数回调判断信号。看涨信号：价格持续运行在FrAMA上方，确认看涨趋势，同时，强力指数向零轴回落，甚至小幅转为负值，随后从该处回升并翻正。这标志着买盘压力重新增强。

看跌信号：价格持续在FrAMA下方，确认看跌形态。强力指数从负值区域向零轴回升，甚至短暂上穿零轴，随后重新回落至零轴下方。与看涨信号类似，这标志着卖出压力重新增强。简言之，形态6旨在回调过程中识别趋势延续的交易机会。FrAMA定义趋势方向，强力指数验证成交量动能回归。理论上，该形态在强势趋势中具备较高的风险回报比。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 6.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalFRM_FRC::IsPattern_6(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) > FRM(X()) && Close(X() + 1) >  FRM(X() + 1) && Close(X() + 2) >  FRM(X() + 2) && FRC(X()) > 0.0 && FRC(X() + 1) <= 0.0 && FRC(X() + 2) >= 0.0)
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()) < FRM(X()) && Close(X() + 1) <  FRM(X() + 1) && Close(X() + 2) <  FRM(X() + 2) && FRC(X()) < 0.0 && FRC(X() + 1) >= 0.0 && FRC(X() + 2) <= 0.0)
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

该形态同样适合在回调后顺势入场，因为 FrAMA 可以确认趋势仍在延续，而强力指数验证成交量配合。实际使用时，务必等待强力指数在零轴附近企稳回升后再做决策，因为趋势通常具有持续性。可以搭配斐波那契回调位辅助使用，让回调位置与斐波那契回撤区域相互印证。止损可设置在近期波段高低点，或以FrAMA作为参考。

该形态不适用于震荡市场，因为此时的回调更易形成虚假信号。本形态是仅有的两个能通过一年期前向测试的策略之一，且仅使用前一年数据进行训练。其测试报告如下：

r6

所有测试与训练仅基于一年数据，严格来说，这样并不足以得出长期有效的结论。对于其他未能通过前向测试的形态而言，这一点尤为关键。


带强力指数扩张的FrAMA波动率收缩

我们的第八种形态（形态7）结合FrAMA波动率收缩与强力指数趋势判断信号。看涨信号：FrAMA走平（表现为低斜率或价格窄幅震荡），同时，强力指数从零轴附近正向大幅冲高，逼近超买区域。看跌信号：同样是FrAMA走平，而强力指数从零轴附近大幅下跌，逼近超卖区域。

与RSI或随机指标不同，强力指数震荡指标没有固定的绝对数值来定义极值区间。其极值水平会随交易品种的不同而变化。从代码编写角度来看，这让超买和超卖区域的定义变得有些棘手。尽管如此，我们仍在MQL5中按如下方式实现该形态：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 7.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalFRM_FRC::IsPattern_7(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && fabs(FRM(X()) -  FRM(X() + 5)) <= fabs(Close(X()) - Close(X() + 1))  && FRC(X()) > 0.0 && FRC(X() + 1) < 0.0 && FRC(X()) - FRC(X() + 1) >= 2.0 * fabs(FRC(X() + 1)))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && fabs(FRM(X()) -  FRM(X() + 5)) >= fabs(Close(X()) - Close(X() + 1))  && FRC(X()) < 0.0 && FRC(X() + 1) > 0.0 && FRC(X()) - FRC(X() + 1) <= -2.0 * fabs(FRC(X() + 1)))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

形态7旨在通过FrAMA识别前期低波动时期，并捕捉随后强力指数的扩张性行情。该形态用于捕捉盘整后的爆发式行情。强力指数所反映的成交量支撑，是提升信号可靠性的关键。FrAMA波动率收缩与成交量放量的组合，使其非常适合区间突破交易 —— FrAMA用于识别低波动状态，强力指数用于确认突破强度。 

判断FrAMA的走平程度时，除了观察斜率，还可将其变动与ATR等指标对比。强力指数的阈值设定至关重要，需要合理定义；在本策略中，我们通过其相对零轴的波动幅度来判断。将该形态与布林带或肯特纳通道结合，可进一步确认波动率收缩。止损可设置在盘整区间内部。该形态同样未通过前向测试，其相关测试报告如下：

r7


带强力指数背离过滤的FrAMA趋势强度

倒数第二种形态（形态8）结合FrAMA趋势运行强度与强力指数背离来判断信号。看涨信号：FrAMA以陡峭斜率强势上行，同时，强力指数未出现看跌背离，由此确认看涨趋势有效。看跌信号：FrAMA显示强势下跌趋势，同时，强力指数未出现看涨背离。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 8.                                             |
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bool CSignalFRM_FRC::IsPattern_8(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) > Close(X() + 1)  && FRC(X()) > FRC(X() + 1) && FRM(X()) - FRM(X() + 1) >= 2.0 * FRM(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()) < Close(X() + 1)  && FRC(X()) < FRC(X() + 1) && FRM(X()) - FRM(X() + 1) <= -2.0 * FRM(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

该形态的关键在于：看涨信号要求价格需明显高于FrAMA；看跌信号则要求价格明显低于FrAMA。通过FrAMA判断趋势强度，并结合强力指数进行过滤，能够有效减少虚假信号，提升趋势行情中的交易准确率，同时实现趋势与成交量分析的平衡。形态8中的这一指标组合，能让交易者持有强势趋势头寸，并在动量减弱时避免入场，因为强力指数在这里起到了过滤作用。

在实现该策略时，如果趋势阈值基于FrAMA斜率或价格变动百分比，可进一步优化入场点位。监控强力指数以发现隐性背离，如果背离在多个时间周期上持续存在则退出交易，并且对FrAMA参数进行充分回测，以优化趋势强度识别。形态8的前向测试同样未通过，测试报告如下：

r8


带强力指数共振的FrAMA多周期

形态9（最后一组指标组合）将两个指标的基础用法应用于不同时间周期。看涨信号：FrAMA在小周期和大周期上同时处于上升趋势，且两个周期的强力指数均位于零轴上方。在本策略测试中，我们采用日线作为大周期，配合4小时主周期进行验证。看跌信号：FrAMA在主周期与大周期上同时处于下跌趋势，同时，两个周期的强力指数都位于零轴下方。我们在MQL5中按照如下方式实现该逻辑：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 9.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalFRM_FRC::IsPattern_9(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) > Close(X() + 1) && FRC(X()) > FRC(X() + 1) && FRM(X()) > FRM(X() + 1) && FRC(X()) > FRC(X() + 1) && FRM(X()) > FRM(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()) < Close(X() + 1) && FRC(X()) < FRC(X() + 1) && FRM(X()) < FRM(X() + 1) && FRC(X()) < FRC(X() + 1) && FRM(X()) < FRM(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

将这两个指标的基础信号在两个时间周期上形成共振，可以构建出高胜率的交易机会。形态9通过趋势与成交量的方向共振来提升信号可靠性。该形态非常适合波段交易与持仓交易。通过最大化多因子共振，可有效减少虚假信号。在2023年的数据上优化训练后，用2024年的数据进行测试，报告如下。它也是本文总共10种形态中，第二个能够通过前向测试的策略。

r9

本策略中我们使用了日线周期，但如果测试时间段超过一年，也可以采用更高的周期，以保证策略的稳健性。此外，除了要求强力指数位于零轴上方/下方之外，还可以追加条件 —— 看涨信号要求强力指数自身呈上升趋势，看跌信号要求强力指数呈下降趋势。同时，我们对FrAMA使用固定的14周期，但在大规模测试中，可以针对不同时间周期自定义该参数。

在我们测试的10种形态中，仅2种通过了前向测试。严格来说，仅用一年时间训练/优化任何EA，仍不足以保证其能在下一年顺利通过前向测试。对于大多数可交易品种而言，资产市场趋势的持续时间往往超过一年，因此，要构建更稳健的交易系统，必须跨多年度进行训练与优化，以获得均衡的参数。

尽管如此，但在往期文章中，即便同样使用仅一年的短训练窗口并在随后一年进行测试，我们也获得了“更有前景”的结果。因此，FrAMA与强力指数这组指标表现不佳，背后可能存在底层逻辑问题。我们将在下方分析其原因。


为什么FrAMA与强力指数的组合效果不佳？

FrAMA是趋势跟踪指标，它根据价格波动的分形维度自适应调整平滑度。它能高效追踪价格，且滞后性较低。而强力指数（价格变动 × 成交量）的核心构成是价格变化，因此它主要反映的也是价格变动特征。这种重叠导致两个指标均高度受价格趋势影响。它们更容易产生重复的冗余信号，而非互补性的市场分析。

对于预测来说这是个问题，因为在金融时间序列预测中，多样化的输入才能捕捉到市场行为的不同维度，包括趋势、动量、波动率、成交量等。冗余信号会减少模型可用的信息量，限制它在各种市场环境下的泛化能力。例如，例如，如果两个指标同时发出上涨信号，可能只是在放大噪音，而非提供独特有效的特征。

与其将FrAMA与强力指数搭配，不如将其与能提供正交（互不相关）信息的指标组合，例如支撑/阻力类或动量类指标。它们可能分别是布林带和RSI。这类组合能确保模型接收多样化输入，从而提升价格预测能力。

强力指数的另一个弱点是严重依赖成交量，由于我们无法获取真实成交量，只能使用逐笔变动量作为替代。这会降低强力指数的可靠性。此外，FrAMA还存在滞后性与灵敏度不匹配的问题。FrAMA的自适应平滑与强力指数对价格和成交量的快速响应存在冲突，在高波动时期易产生相互矛盾的信号。

也可以认为这组指标本身的预测力有限，因为两者本质上都不是为预测未来价格水平而设计的。其设计初衷更适用于识别当前趋势与成交量状态，而非预测未来价格。


结论

在本文中，我们探究了FrAMA与强力指数震荡指标这一指标组合。尽管其盈利表现不如我们在往期文章中提到的部分组合，但在得出任何长期性结论之前，仍需像以往一样，综合考量策略研究过程中的诸多因素。其中最关键的一点是，在实盘部署前，务必使用目标券商的真实分笔数据，进行跨多年度的回测验证。在下一篇文章中，我们将探讨机器学习能否优化这一指标组合，以及具体如何实现。

名称 描述
wz-65.mq5 向导组装文件，其标题显示所使用的文件
SignalWZ-65.mqh 信号类文件

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/18144

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Stephen Njuki
Stephen Njuki

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数据科学与机器学习（第四十部分）：斐波那契回调位在机器学习中的应用 数据科学与机器学习（第四十部分）：斐波那契回调位在机器学习中的应用
斐波那契回调位是技术分析中常用的工具，可以帮助交易者识别潜在的价格反转区域。本文将探讨如何将这些斐波那契回调位转化为机器学习模型的目标变量，从而借助这一强大的工具让模型更好地理解市场规律。