精通日志记录（第七部分）：如何在图表上显示日志

引言

说实话，开发进入心流状态时做出的某些东西，我原本根本没打算写出来。它们通常是灵光一现的结果，是为了解决某个具体痛点而打磨出的细节。没错，本文正是这样一个案例。我甚至曾想过：“不，这太简单了，根本不值得分享……”。但它的实用性和体验之好远超预期，如果藏着掖着，简直是一种罪过。

如果您读到了这里，您可能已经听说过Logify。这是一套专为MQL5 EA开发量身定制的完整日志管理库。它的初衷是打破MT5原生日志系统的局限，赋予开发者更强的掌控力、条理性和专业感。

在本系列的第一篇文章精通日志记录（第一部分）：MQL5 中的基本概念与入门中，我们迈出了构建该库的第一步。我们谈讨了基础理论，剖析了为什么盲从MT5的标准日志等于自讨苦吃，并着手打造一个健壮、可定制且易扩展的解决方案。

正是在这个过程中，我偶然萌生了一个原本不在路线图上的想法。在我自己使用这个库时，我逐渐意识到，在终端里大海捞针般地寻找日志、打开“专家”选项卡、在繁杂的信息中过滤消息。更糟的是，关键报错可能一闪而过，让我们错失排错的良机。这就像经典的“大海捞针”……只不过这次，草堆还着火了。

那一刻我恍然大悟：“要是日志能出现在它们该出现的地方呢？就在图表上，在交易者眼皮底下，在机器人‘活’着的地方。”注意，我说的是摒弃那些散乱的标签、闪烁的箭头，或者只会让界面更乱的图形对象。我指的是一种更加优雅、低调且功能强大的方案：利用老牌的 Comment() 函数。

没错，就是那个大多数人都会刻意忽略、只用来调试变量、调试完就删除的函数。但只要稍加改造，它就能摇身一变，成为简洁、易读、实时刷新且极具价值的日志控制台。

为了避免听起来像在推销，请直接看看它的实际效果：

老实说，我本没打算写这篇文章。这原本只是一个额外的功能，几乎算是个人的突发奇想。但它的效果太好了，既实用又令人满意，以至于把它藏在代码库里实在说不过去。如果您喜欢这种简单、智能且能真正解决问题的方案，请继续读下去。从今天起，您再也不会用老眼光看待 Comment() 函数了。让我们把您的图表变成一个日志控制台吧。





创建新的处理程序

既然明白了在图表上优雅展示日志的用意，那就动手吧。我们的目标是在 Logify 库中创建一个新的专用处理程序，负责捕获日志并使用 Comment() 函数将其直接显示在图表上。

我们将在库的 handlers 文件夹下创建一个名为 LogifyHandlerComment.mqh 的新文件。所有将传统日志转换为图表动态显示的逻辑都将集中在这里，它就像是一个附着在您机器人上的控制台。完成这一步后，您的库文件结构应如下所示：

在这个文件中，我们将声明一个名为 CLogifyHandlerComment 的新类。与 Logify 的其他处理程序一样，它继承自基类 CLogifyHandler 。这保持了架构的一致性、模块化，并符合我们从第一篇文章开始就建立的规范。

第一步（老规矩）是定义模块的基本属性：叫什么，干什么。这始于类的构造函数，我们将其中名称定义为 "comment"，这正是库内用于激活此类日志输出的标识符。

以下是我们类的初始骨架，所有核心方法 Emit()、Flush() 和 Close() 均已声明，等待后续实现：

#property copyright "joaopedrodev" #property link "https://www.mql5.com/en/users/joaopedrodev" #include "LogifyHandler.mqh" class CLogifyHandlerComment : public CLogifyHandler { public : CLogifyHandlerComment( void ); ~CLogifyHandlerComment( void ); virtual void Emit(MqlLogifyModel &data); virtual void Flush( void ); virtual void Close( void ); }; CLogifyHandlerComment::CLogifyHandlerComment( void ) { m_name = "comment" ; } CLogifyHandlerComment::~CLogifyHandlerComment( void ) { } void CLogifyHandlerComment::Emit(MqlLogifyModel &data) { } void CLogifyHandlerComment::Flush( void ) { } void CLogifyHandlerComment::Close( void ) { }





规划相关设置：大小、边框和标题

在直接实现主函数之前，我们需要解决任何重视灵活性的系统都必须面对的一个基本问题：如何配置它？好消息是，选项非常简单，且完全符合 Logify 的设计理念。没有晦涩难懂的配置，也没有让人摸不着头脑的参数。这里的重点在于图形控制和布局。

我们的可视化日志处理程序将提供四个主要配置参数：

size –定义希望在图表上看到的日志行数。换句话说，就是可见消息窗口的大小。

–定义希望在图表上看到的日志行数。换句话说，就是可见消息窗口的大小。 frame_style – 图表上日志周围边框的样式。您可以选择：none（无边框，简洁直接）、single（单线边框）或 double（双线边框）。

– 图表上日志周围边框的样式。您可以选择：none（无边框，简洁直接）、single（单线边框）或 double（双线边框）。 direction – 消息的显示方向：从上到下，或从下到上。

– 消息的显示方向：从上到下，或从下到上。 title – 显示在框架顶部的标题。您可以在此处添加 EA 的名称。

基于这些参数，我们创建了一个名为 MqlLogifyHandleCommentConfig 的结构体。它封装了所有配置，并在 CLogifyHandlerComment 类内部使用。以下是该配置的核心代码：

enum ENUM_LOG_FRAME_STYLE { LOG_FRAME_STYLE_NONE = 0 , LOG_FRAME_STYLE_SINGLE, LOG_FRAME_STYLE_DOUBLE, }; enum ENUM_LOG_DIRECTION { LOG_DIRECTION_UP = 0 , LOG_DIRECTION_DOWN, }; struct MqlLogifyHandleCommentConfig { int size; ENUM_LOG_FRAME_STYLE frame_style; ENUM_LOG_DIRECTION direction; string title; MqlLogifyHandleCommentConfig( void ) { size = 20 ; frame_style = LOG_FRAME_STYLE_SINGLE; direction = LOG_DIRECTION_UP; title = "LOGIFY" ; } ~MqlLogifyHandleCommentConfig( void ) { } bool ValidateConfig( string &error_message) { bool is_valid = true ; if (size <= 0 ) { size = 20 ; error_message = "Size must be greater than 0." ; is_valid = false ; } if ( StringLen (title) > 40 ) { error_message = "Title is too long for frame. Max 40 chars." ; is_valid = false ; } return (is_valid); } };

接着，CLogifyHandlerComment 类将此配置作为私有属性 (m_config)。它还暴露了两个必不可少的方法来操作配置：SetConfig() 用于验证并设置配置，GetConfig() 用于返回当前配置。

class CLogifyHandlerComment : public CLogifyHandler { private : MqlLogifyHandleCommentConfig m_config; public : CLogifyHandlerComment( void ); ~CLogifyHandlerComment( void ); void SetConfig(MqlLogifyHandleCommentConfig &config); MqlLogifyHandleCommentConfig GetConfig( void ); }; CLogifyHandlerComment::CLogifyHandlerComment( void ) { m_name = "comment" ; } CLogifyHandlerComment::~CLogifyHandlerComment( void ) { } void CLogifyHandlerComment::SetConfig(MqlLogifyHandleCommentConfig &config) { m_config = config; string err_msg = "" ; if (!m_config.ValidateConfig(err_msg)) { Print ( "[ERROR] [" + TimeToString ( TimeCurrent ())+ "] Log system error: " +err_msg); } ArrayResize (m_logs, m_config.size); } MqlLogifyHandleCommentConfig CLogifyHandlerComment::GetConfig( void ) { return (m_config); }





实现“瀑布”式位移

为什么我们需要这个“瀑布”式位移？很简单。如果我们希望日志在图表上显示时，最新的消息位于底部，而旧的消息逐渐向上移动直至消失，我们就需要一个表现得像动态队列的结构。如果没有这个机制，每条新日志要么直接覆盖前一条，要么无限累积，把您的图表搞得一团糟。

想象一下：图表上的可用空间不是无限的。视觉上，只能容纳比如 10 行文本，再多就会重叠或超出屏幕。因此，我们需要确保每当新消息出现时，它占据队列的首位，将其他消息向上推。如果已经达到限制（例如 10 行），最旧的那条就直接被丢弃。

这种行为在许多应用程序中都很经典，在计算机科学中被称为“循环缓冲区”、“滑动队列”，或者更技术性地说法是“在线性数组中移动元素”。在这里，为了简化，我们称之为“瀑布”式位移，因为信息确实像水流一样，一行接一行地流动。

这实际上是如何运作的？逻辑出奇地简单，但极其高效：

我们维护一个名为 m_logs[] 的数组，作为我们的“可视化控制台”。该数组大小固定，例如 10 个元素，即图表上的 10 行。 每当有新的日志消息到达时，它需要出现在列表的最前面（数组的位置 0）。 为此，我们移动现有元素：位置 8 的移到 9，位置 7 的移到 8，依此类推……直到位置 0 的被推到位置 1。 完成后，位置 0 空出，我们在那里插入全新的消息，让它闪耀在屏幕顶端。

视觉上，这就像多米诺骨牌效应。每条新消息将前一条向下推一个位置。空间耗尽时，队尾的那条就直接掉落，从屏幕和内存里彻底消失。简单、清爽且高效。

如果没有这个机制，每条新日志都会直接在 Comment() 中覆盖前一条；或者反过来，我们会不受控制地累积行数，污染图表。这两种情况都不可取。因此，“瀑布”式位移不仅仅是美观问题，更是确保图表日志实用性和可读性的必要功能。

既然您已经彻底理解了“瀑布”式位移的工作原理，让我们通过 Emit() 方法将其付诸实践。每当需要处理并显示新的日志消息时，就会调用此方法。它所做的正是我们讨论的内容：应用“瀑布”式位移，组合所有格式化的文本（包括边框、标题和对齐），最后使用原生的 Comment() 函数将其输出到图表上。

为了避免代码杂乱，我们将逻辑拆分为几个辅助函数，分别负责组装边框、标题和行内容。

该过程由三个简单步骤组成：

级别过滤：如果消息未达到处理程序配置的日志级别，则将其丢弃。 “瀑布”式位移：将 m_logs[] 数组中的现有日志向前移动一个位置，为新消息腾出零号位。（遵循级联移位逻辑） 注释合成：使用辅助函数生成：

头部：顶部边框和标题（如果有）。

主体：日志列表，根据配置的方向排序。

尾部：底部边框（如果已配置）。

结果使用 MQL5 自带的 Comment() 显示。为此，我们使用了一些辅助函数：

GetSideBorder() → 返回侧边框字符： │ 代表单线边框。 ║ 代表双线边框。 "" (空) 代表无边框。

GetBorderTop() → 返回顶部边框线： 例如：┌───────┐ 或 ╔═══════╗

→ 返回顶部边框线： GetBorderMiddle() → 返回标题下方的分隔线： 例如：├───────┤ 或 ╠═══════╣

→ 返回标题下方的分隔线： GetBorderBottom() → 返回底部边框线： 例如：└──────┘ 或 ╚═══════╝

BuildHeader() → 组装包含标题（如果配置了）和边框的头部。

→ 组装包含标题（如果配置了）和边框的头部。 BuildFooter() → 仅生成边框的尾部。

FormatLogLines() → 格式化所有日志行： 应用侧边框（如果有）。 方向配置（LOG_DIRECTION_UP 或 LOG_DIRECTION_DOWN）。



以下是完整代码：

void CLogifyHandlerComment::Emit(MqlLogifyModel &data) { if (data.level < this .GetLevel()) { return ; } for ( int i = m_config.size- 1 ; i > 0 ; i--) { m_logs[i] = m_logs[i- 1 ]; } m_logs[ 0 ] = data; string comment = BuildHeader(); comment += FormatLogLines(); comment += BuildFooter(); Comment (comment); } string CLogifyHandlerComment::GetSideBorder() { if (m_config.frame_style == LOG_FRAME_STYLE_SINGLE) return "│" ; if (m_config.frame_style == LOG_FRAME_STYLE_DOUBLE) return "║" ; return "" ; } string CLogifyHandlerComment::GetBorderTop() { if (m_config.frame_style == LOG_FRAME_STYLE_SINGLE) return "┌───────────────────────────────────────────┐

" ; if (m_config.frame_style == LOG_FRAME_STYLE_DOUBLE) return "╔═══════════════════════════════════════════╗

" ; return "" ; } string CLogifyHandlerComment::GetBorderMiddle() { if (m_config.frame_style == LOG_FRAME_STYLE_SINGLE) return "├───────────────────────────────────────────┤

" ; if (m_config.frame_style == LOG_FRAME_STYLE_DOUBLE) return "╠═══════════════════════════════════════════╣

" ; return "" ; } string CLogifyHandlerComment::GetBorderBottom() { if (m_config.frame_style == LOG_FRAME_STYLE_SINGLE) return "└───────────────────────────────────────────┘

" ; if (m_config.frame_style == LOG_FRAME_STYLE_DOUBLE) return "╚═══════════════════════════════════════════╝

" ; return "" ; } string CLogifyHandlerComment::BuildHeader() { string header = "" ; if (m_config.title != "" && m_config.title != NULL ) { if (m_config.frame_style == LOG_FRAME_STYLE_NONE) { header += " " + m_config.title + "

" ; header += "─────────────────────────────────────────────

" ; } else { header += GetBorderTop(); header += GetSideBorder() + " " + m_config.title + "

" ; header += GetBorderMiddle(); } } else { if (m_config.frame_style != LOG_FRAME_STYLE_NONE) { header += GetBorderTop(); } } return header; } string CLogifyHandlerComment::BuildFooter() { if (m_config.frame_style != LOG_FRAME_STYLE_NONE) return GetBorderBottom(); return "" ; } string CLogifyHandlerComment::FormatLogLines() { string result = "" ; string side = GetSideBorder(); if (m_config.direction == LOG_DIRECTION_UP) { for ( int i = m_config.size- 1 ; i >= 0 ; i--) { string line = m_logs[i].formated; if (line != "" ) { result += side + " " + line + "

" ; } else { result += side + "

" ; } } } else { for ( int i = 0 ; i <= m_config.size- 1 ; i++) { string line = m_logs[i].formated; if (line != "" ) { result += side + " " + line + "

" ; } else { result += side + "

" ; } } } return result; }





结束时清除日志

为了完成 CLogifyHandlerComment 类的实现，还缺少一个基本但极必要的细节：当处理程序关闭时，清除图表上绘制的内容。最后，如果 Emit() 函数负责在屏幕上显示消息，那么 Close() 方法的使命恰恰相反：删除所有内容。

您想知道最棒的部分吗？它简单得可笑。与其他可能需要关闭文件、连接或释放内存的处理程序不同，这里我们的工作只是从图表中移除注释。MetaTrader 对此非常直接：只需调用不带任何参数的 Comment() 函数，即 Comment("")。

void CLogifyHandlerComment::Close( void ) { Comment ( "" ); }





实战测试 CLogifyHandlerComment 处理程序

理论不结合实践，终究只是纸上谈兵。所以，让我们运行程序，看看它在 MetaTrader 图表上的表现。为了测试它，我们创建了一个简单的脚本。在这里，我们模拟了一个典型的EA场景，触发不同级别的日志：从调试消息到警报和严重错误。

此外，我们将处理程序配置为直接在图表上显示日志，采用单线边框风格，日志逐行向下滚动（即最新的在底部，旧的被推至顶部）。

#include <Logify/Logify.mqh> CLogify logify; int OnInit () { MqlLogifyHandleCommentConfig m_config; m_config.size = 10 ; m_config.frame_style = LOG_FRAME_STYLE_NONE; m_config.direction = LOG_DIRECTION_UP; m_config.title = "Expert name" ; CLogifyHandlerComment *handler_comment = new CLogifyHandlerComment(); handler_comment.SetConfig(m_config); handler_comment.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG); handler_comment.SetFormatter( new CLogifyFormatter( "hh:mm:ss" , "{date_time} [{levelname}]: {msg}" )); logify.AddHandler(handler_comment); logify.Debug( "Initializing Expert Advisor..." , "Init" , "" ); Sleep ( 1500 ); logify.Debug( "RSI indicator value calculated: 72.56" , "Indicators" , "Period: 14" ); Sleep ( 800 ); logify.Info( "Buy order sent successfully" , "Order Management" , "Symbol: EURUSD, Volume: 0.1" ); Sleep ( 800 ); logify. Alert ( "Stop Loss adjusted to breakeven level" , "Risk Management" , "Order ID: 12345678" ); Sleep ( 500 ); logify.Error( "Failed to send sell order" , "Order Management" , "Reason: Insufficient balance" ); Sleep ( 100 ); logify.Fatal( "Failed to initialize EA: Invalid settings" , "Initialization" , "Missing or incorrect parameters" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

为什么要使用Sleep()？Sleep() 并非必须，但在这里用于稍稍拉开日志的时间间隔，模拟事件在不同时间发生的情况，使测试更逼真，图表上的视觉效果也更舒适。如果您觉得文字描述不足以展现其效果，请看下图了解实际样子：

让我们看看其他边框的样子。





至此，我们的 CLogifyHandlerComment 处理程序已经过测试、验证，并达到 100% 可用状态。





结论

至此，本系列关于构建 Logify 文章的已经全部结束。Logify 是一个完整、健壮且完全可定制的 MQL5 日志库。在这段旅程中，我们从日志系统的基础理论出发，探讨了架构搭建、处理程序创建、格式配置，直至最终实现这个可视化处理器——利用 Comment() 函数直接将日志显示在图表上。

我们的目标很简单，但却极其必要：填补MetaTrader 5平台在EA和工具开发方面存在的空白——即缺乏一个完善、灵活且设计精良的日志系统。现在，关注本系列的朋友们已经掌握了一套功能强大的工具集，它能够生成条理清晰的日志，支持按级别筛选，根据需求进行格式化，甚至还能以优雅且实用的方式在图表上实时查看。

本文标志着本系列文章的结束（至少暂时如此）。该库功能完备、成熟，足以满足最常见的各种需求。然而，技术是有生命的。总有改进、调整、优化甚至新点子涌现的空间。如果有这一天（而且极大概率会有），放心，我会在新文章里带上这些更新，继续挖掘Logify的潜力。

目前，该项目已达成其宗旨：为开发者提供一个强大的工具，用于调试、分析和监控他们的机器人及指标。愿 Logify 助您将混乱转化为秩序，把杂乱的消息变成有价值的信息。

下次再见。





文件名

说明

Experts/Logify/LogiftTest.mq5

用于测试库功能的文件，包含一个实际示例

Include/Logify/Formatter/LogifyFormatter.mqh

负责格式化日志记录的类，将占位符替换为具体值

Include/Logify/Handlers/LogifyHandler.mqh

用于管理日志处理程序的基类，包括级别设置和日志发送

Include/Logify/Handlers/LogifyHandlerComment.mqh

将技术日志直接输出到MetaTrader图表注释的处理程序 Include/Logify/Handlers/LogifyHandlerConsole.mqh

将格式化后的日志直接发送到 MetaTrader 终端控制台的日志处理程序

Include/Logify/Handlers/LogifyHandlerDatabase.mqh

将格式化后的日志发送到数据库的日志处理程序（目前仅包含打印输出，但很快我们会将其保存到真正的 sqlite 数据库中）

Include/Logify/Handlers/LogifyHandlerFile.mqh

将格式化后的日志发送到文件的日志处理程序

Include/Logify/Utils/IntervalWatcher.mqh

检查一个时间间隔是否已经过去，允许您在库内部创建定时执行的例程。

Include/Logify/Logify.mqh

日志管理的核心类，集成了级别、模型和格式化功能

Include/Logify/LogifyLevel.mqh

定义 Logify 库日志级别的文件，支持精细控制

Include/Logify/LogifyModel.mqh 用于建模日志记录的结构体，涵盖级别、消息、时间戳和上下文等详细信息





