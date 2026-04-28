MQL5 中的奇异谱分析（SSA）

什么是 SSA？

MetaTrader 5（MT5）最新版本已将 OpenBLAS 运算库初步集成到核心向量与矩阵数据类型中。其中，奇异谱分析（SSA）相关的一系列方法尤为值得关注。本文将深入讲解 MQL5 中全新的 SSA 工具，拆解其在行情分析与预测中的使用方法。本指南旨在为希望充分发挥 SSA 分析潜力的交易者提供参考。我们将深入剖析 SSA 的核心方法，拆解其两步式分解与重构流程。更重要的是，我们会讲解新增的 SSA 向量方法各自的作用，并演示如何解读、最优组合其输出结果，以获取可执行的交易决策依据。

奇异谱分析是一种非参数化技术，专门用于时间序列数据的分析与预测。其核心目标是将时间序列分解为若干个可加分量，通常包含：缓慢变化的趋势项、各类周期项、以及残差噪声项。SSA 的显著特点是：对底层数据生成过程几乎不做预设假设。SSA 的理论基础融合了统计学与信号处理理论。本质上，SSA 基于谱分解原理，通过在重构嵌入空间中分析主成分，揭示时间序列的频率特征。你可以将其理解为专门适配时间序列数据的主成分分析（PCA）：借助降维原理，挖掘被噪声或复杂交互关系掩盖的隐藏结构与规律。





MQL5 中的 SSA

在 MQL5 中，SSA 计算已原生集成为向量数据类型的方法，同时也在 Alglib 数学库中提供了实现。Alglib 版 SSA 的优势主要在于实时行情处理，而直接通过向量调用的全新 SSA 功能更适合探索性数据分析。注意：本文主要讲解实数运算相关用法，MQL5 也提供了等效的复数运算方法，使用逻辑一致，仅解读方式需适配复数域。

所有新增的向量 SSA 方法，第一个必填参数都是窗口长度。该参数决定了时间序列如何转换为更高维度的结构 ——轨迹矩阵。你可能会问：为什么需要构建高维结构？ 答案就藏在 SSA 与 PCA 的关联中。要知道，PCA 是应用于多变量数据集的降维技术。而 SSA 会将单变量时间序列重构为类似多变量数据集的结构。实现方式是：将时间序列按等长片段排列为矩阵行。其中，每一行的长度由窗口长度参数定义。

举个例子：时间序列Y=[y1​,y2​,y3​,y4​,y5​,y6​]，总长度 N=6。 如果设置窗口长度 L=3，就会生成如下轨迹矩阵。

矩阵的行数 R 计算公式：R=N−L+1。本例中：R=6−3+1=4。最终生成一个 R×L 维度的矩阵（本例为 4×3），这就是轨迹矩阵。该矩阵的反对角线上呈现出典型的汉克尔矩阵（Hankel Matrix）特征。构建轨迹矩阵是 SSA 方法的第一步。因此，窗口长度是 SSA 的核心参数：它直接决定轨迹矩阵的维度，进而显著影响谱分解的分辨率与分量分离效果。

为了清晰讲解 SSA 的原理，我们将用一个确定性序列演示其应用，序列样式如下。

该序列由预设的可叠加分量构成：趋势项 + 两组周期项 + 随机噪声。将这些分量叠加后，会得到一段看似无规律的序列。SSA 的目标就是挖掘出这些隐藏的底层分量。实现方式是：对轨迹矩阵或其协方差矩阵进行分解，得到特征模态—— 和 PCA 原理一致，这些模态会揭示序列的主成分。





分量相对贡献度与累计贡献度

MQL5 向量方法SingularSpectrumAnalysisSpectrum() 会输出一个向量，代表序列各分量的相对贡献度。该向量内的实数总和为 1，数值按降序排列，表示每个分量的占比权重。这些贡献度对应矩阵分解计算出的特征值相对大小。

vector relative_contributions; if (!full_process.SingularSpectrumAnalysisSpectrum(WindowLen,relative_contributions)) { Print ( " error " , GetLastError ()); return ; } relative_contributions*= 100.0 ; vector cumulative_contributions = relative_contributions.CumSum();

计算相对贡献度的累加和，即可得到累计贡献度。通过这些数值，我们能快速确定：最少需要选取多少个分量，才能实现对原始序列的高精度拟合。相对贡献度的图表通常会呈现出明显的近似平台期，这表明部分分量的贡献度数值相近。这种数值相近性，通常意味着这些分量共同代表了同一个周期要素。

下图是我们示例序列的相对贡献度与累计贡献度图表。

图表显示：前两个分量分别贡献了序列总方差的约 68% 和 12%。

仅前五个分量，就占据了总方差的 98% 以上。相对贡献度图表呈现出独特的形态，清晰体现出前 5 个分量的主导地位。将主导分量与其余分量区分开的临界点，通常被称为拐点（肘点）；低于该水平的分量被称为噪声基底。该临界点可粗略估算信号与噪声的分离边界。相对贡献度图表的另一个显著特征是：第二、第三个分量紧密聚集，与第四、第五个分量明显区分开。这表明这些成组的分量彼此相关，可能分别代表序列中独有的特征。





序列分量提取

完成对示例序列的分析后，我们已经明确了决定序列整体走势的主要分量。若要评估这些分量的规律性，将其可视化会是很有效的方式。此时，向量方法SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents()就能发挥作用。该方法最核心的输出是分量序列矩阵。但需要注意：尽管 MQL5 官方文档说明矩阵的列代表估算的分量序列，但该方法实际是将每个分量序列存储为矩阵的行。此外，该方法的向量输出结果中，还包含序列表征矩阵分解后的原始特征值。

matrix components; vector eigvalues; if (!full_process.SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents(WindowLen,components,eigvalues)) { Print ( " error " , GetLastError ()); return ; }

分量序列矩阵的行按照相对贡献度从大到小排列。因此，第一行对应的是最大特征值的分量，同时也是相对贡献度最高的分量。下图展示了示例序列的所有分解分量。

如果将其与原始分量的图表对比，你可能会发现一些偏差。这恰恰说明：SSA 分解并非绝对精确。该方法无法精准识别出序列的真实周期分量，只能对这些分量进行最优拟合与估算。不过，将所有独立的分量序列相加，最终可以还原出原始序列。





滤波处理

得到分量序列集合后，我们可以结合 SSA 分析结果，区分哪些分量代表底层有效信号，哪些代表非确定性噪声。如果我们的核心目标是提取主导周期，可以直接剔除相对贡献度较低的分量，从而生成滤波后的序列。这种操作的前提假设是：贡献度较低的分量均为掩盖主信号的噪声。

用户可以直接通过SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries()方法对序列执行滤波操作。只需指定需要纳入滤波序列的主导分量数量即可。

vector filtered; if (!full_process.SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries(WindowLen,FilterComponents,filtered)) { Print ( " error " , GetLastError ()); return ; }

SSA 方法通常擅长分离噪声，但其效果取决于数据中噪声的类型。仅通过剔除低贡献度分量，往往无法彻底分离噪声。这也会直接影响有效信号、趋势或特定周期分量的提取效果。对这些分量的解读，通常需要通过显著性统计检验进行验证。影响特定分量分离的另一个因素是强趋势：趋势的主导性可能会掩盖数据中其他低频震荡信号。





预测

SSA 方法最实用的功能之一就是时间序列预测。该功能由SingularSpectrumAnalysisForecast()方法实现。时间序列完成分解与重构后，预测步骤通常采用递归预测算法。该算法基于重构分量普遍满足的线性递推关系（LRR）实现。其核心假设是：这些重构分量遵循可预测的规律模式。算法会根据奇异向量和重构序列计算出一组系数。这些系数代表了重构信号中历史数据与未来数据的线性关系。预测新数据点时，算法会对重构序列前窗口长度个数值进行线性加权组合（权重为计算出的系数）。该过程会迭代执行，从而生成连续的多步预测值。

vector forecast; if (!full_process.SingularSpectrumAnalysisForecast(WindowLen,FilterComponents,ForecastLen,forecast)) { Print ( " error " , GetLastError ()); return ; }

显而易见，这类预测假设历史模式会在未来完全重现。当然，在现实世界的时间序列中，这种情况几乎不可能成立。尽管如此，SSA 依然具备实用价值 —— 通过聚焦具有规则波形的特定分量，能让复杂行情过程更具可预测性。





参数选择与预处理

我们已经明确，SSA 对序列的分解无法提取出时间序列的真实周期分量。它仅能提取分量的估算值。这是该方法的一个明显局限性，而SSA 对窗口长度的高度敏感性，会进一步加剧这一局限。窗口长度的选择可根据分解目标确定。如果核心目标是分离趋势，窗口长度越大越好。如果更关注震荡分量，则需要匹配震荡周期；例如：寻找周期为 20 的周期分量时，可将窗口长度设为 20。

学术文献中的实证研究表明：窗口长度 L 决定了震荡信号的解析范围，可识别的周期区间为 L/5 至 L。问题在于，目标分量的周期通常无法提前预知，因此需要大量试错调整。通用经验法则：将窗口长度设置为目标序列长度的 1/2 到 2 倍之间。更长的窗口长度用于放大慢变分量（趋势），而更短的窗口长度用于捕捉更精细的细节。

除了对窗口长度敏感，使用者还需注意：时间序列中的强趋势会影响分解结果。强趋势会掩盖序列中的其他低频分量。解决该问题的核心方法：在执行 SSA 之前，对原始序列进行去趋势处理。可采用的预处理方式包括中心化或移除线性趋势，代码示例如下：

if (m_detrend) { vector reg = m_buffer.LinearRegression(); m_buffer -= reg; }

在滤波或预测时，确定需要选择多少个分量，可以借助相对贡献度与累计贡献度图表。在相对贡献度图表中，核心是找到肘点—— 用于区分信号与噪声。图表中，信号对应的点会与逐步趋近于零的噪声点形成明显分界。观察分解过程中原始特征值的衰减曲线，也能看到同样的分界特征。另一种可行方案：设定一个目标方差占比（通常为 85%~95%），然后在累计贡献度序列中，找到满足该占比所需的分量数量。





分量分组

我们知道，SSA 分解无法完美还原序列的真实底层分量 —— 这一点在简单示例中已经得到验证。我们得到的是一组近似真实分量的估算序列。我们只需要确定如何组合这些估算分量，就能更清晰地识别出定义数据规律的真实要素。这可以通过构建分量序列的加权相关矩阵实现。加权相关矩阵用于衡量每一对分量序列偏离正交状态的程度。如果一对分量序列完全正交，则它们大概率是相互独立的分量。

相关性越高，说明这一对分量越应该合并。下方代码片段展示了一个通用方法：输入分量序列矩阵与 SSA 分解的窗口长度参数，计算加权相关矩阵。该函数声明在文章附带的 ssa.mqh 头文件中。

matrix component_corr( ulong windowlen, matrix &components) { double w[]; ulong fsize = components.Cols(); ulong r = fsize - windowlen + 1 ; for ( ulong i = 0 ; i<fsize; i++) { if (i>= 0 && i<=windowlen- 1 ) w.Push(i+ 1 ); else if (i>=windowlen && i<=r- 1 ) w.Push(windowlen); else if (i>=r && i<=fsize- 1 ) w.Push(fsize-i); } vector weights; weights.Assign(w); ulong d = windowlen; vector norms(d); matrix out = matrix ::Identity(d,d); for ( ulong i = 0 ; i<d; i++) { norms[i] = weights.Dot( pow (components.Row(i), 2.0 )); norms[i] = pow (norms[i],- 0.5 ); } for ( ulong i = 0 ; i<d; i++) { for ( ulong j = i+ 1 ; j<d; j++) { out[i][j] = MathAbs (weights.Dot(components.Row(i)*components.Row(j))*norms[i]*norms[j]); out[j][i] = out[i][j]; } } return out; }

下方展示了示例序列前六大分量的分量相关系数矩阵局部片段。

图表中可以看到，索引 (1:2) 对应的两个分量高度相关，印证了第 2、3 号分量存在关联性，而索引 (3:4) 则反映第 4、5 号分量之间的关联关系。该分析结论与前文相对贡献度图表的目视观察结果完全吻合。据此可以推断：这两组关联分量，对应示例序列中的周期性成分。而排名首位的独立分量特征明显，大概率代表趋势项。结合前文累计贡献度可知，这五个分量合计贡献占比超过 98%，其余分量则基本可判定为噪声。





价格序列分解实操演示

本节展示一款以EA 智能交易系统实现的应用案例，可对任意一段价格样本进行分量分解与可视化查看。该工具搭载图形交互界面，支持自定义交易品种、时间周期与价格序列长度，一键完成序列展示与 SSA 分解。同时提供分解前去趋势可选功能，也可按需查看相对贡献度、累计贡献度图表。下图为该工具运行截图：以欧美货币对（EURUSD）收盘价为例，底部图表展示其中一组分解后的独立分量。





结论

本文系统介绍了 MQL5 中全新的奇异谱分析（SSA）工具，重点讲解了向量数据类型基于 OpenBLAS 的新增底层能力。文中对 SSA 分析方法进行了通俗完整的概述，刻意弱化复杂数学推导，侧重实操应用。总而言之，奇异谱分析是量化交易者与数据分析人员的实用工具，但想要充分发挥其效用，必须合理选择参数，并理解其运行特性与局限性。本文提及的所有完整代码，均附于文末可供下载使用。