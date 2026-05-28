数据科学与机器学习（第四十一部分）：基于YOLOv8的外汇与股票市场图表形态检测

内容





引言

在机器学习与人工智能（AI）领域，金融市场形态检测是一项极具挑战性的任务。尽管对人类而言这看似轻而易举，但要让机器自动检测并解读这些形态，却需要大量工作。这是因为交易中常用的是表格型二维数据，而形态检测需要处理二维图像数据（如.png、.jpg等格式）。

市场中有大量交易者的策略依赖价格行为与特定图表形态，例如：

上升与下降阶梯形态

上升三角形

下降三角形

对称三角形

旗形

楔形

双顶

双底

头肩

圆弧顶或圆弧底

杯柄

以及其他更多形态

在编程实现中，K线形态、指标信号这类模式无需复杂代码即可识别，而上文提到的图表技术形态则复杂得多。 哪怕只是检测一个简单的W底（双底），也需要编写复杂、良好且优化的代码，那为何不直接使用AI帮我们完成这项繁琐的工作呢？

为了利用人工智能来解决这一问题，本文将介绍一个我在Hugging Face平台上发现的、非常出色的模型 —— YOLOv8。 该模型能够以不错的精度从图片和图表中检测出各类金融图表形态。 想要完全理解本文内容，需要具备机器学习和Python编程语言的基础知识。





什么是YOLOv8？



根据其官方文档：

YOLOv8s是基于YOLO（You Only Look Once，即“你只看一次”）框架的目标检测模型。专为实时检测股票交易数据截图中的各类图表形态而设计。 模型通过自动化分析图表形态，为交易者和投资者提供及时的参考，帮助其做出更有依据的决策。 该模型在多样化数据集上进行了微调优化，能够在实盘交易场景中高精度地检测并分类股票市场形态。

到目前为止，该模型已能精准预测多种形态，其中包括：

头肩顶：

形态简要说明

该形态表明市场可能出现反转。

交易者认为，当出现三组峰谷结构，且中间峰值最高时，意味着股价即将开始下跌。

颈线表示看跌交易者开始卖出的价位。了解更多。

头肩底：

这是头肩顶的反转形态。

M头形态：

形态简要说明

该形态也被称为双顶，由两个连续的圆弧顶组合而成。

这类圆弧顶通常出现在长期上涨趋势之后，是看跌反转的信号。

当双顶形态形成时，第二个顶部通常略低于第一个顶部的高点，意味着此处存在强阻力，看涨动能已衰竭。

双顶形态并不常见，其出现往往表明投资者正在上涨趋势中获取最后一波利润。了解更多。

W底形态：

该形态原理与M头一致，但方向完全相反。了解更多。

Stock Line形态：

我在文档和网络上均未找到相关参考资料，我们暂时跳过这一项。

三角形形态：

这类形态一旦有效确认，可作为持续形态；如果形态失效，则会成为强烈的反转形态。

交易者利用三角形形态，来精准找到个股或品种在上涨或下跌趋势之后、波动区间不断收窄的时机。了解更多。





从MetaTrader 5中获取图表形态



由于YOLOv8是基于图像（图片数据）工作的，我们需要提取大量高质量的图表图片，用于模型测试和演示。

幸运的是，MetaTrader 5平台及MQL5语言提供了一项功能，可以对任意图表和品种进行截图。我们用一个脚本来采集一批图片。

文件：ChartScreenshots.mq5

#property script_show_inputs input uint BarsToCapture = 1000 ; input uint BarsShift = 50 ; void OnStart () { long firstVisibleBar = ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); long chartShift = ChartGetInteger ( 0 , CHART_SHIFT ); double priceMax = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double priceMin = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_PRICE_SCALE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_DATE_SCALE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_GRID , false ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_VOLUMES , false ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_TRADE_HISTORY , false ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_AUTOSCROLL , false ); int steps = ( int ) MathCeil (( double )BarsToCapture / BarsShift); for ( int i = 0 ; i < steps; i++) { int shift = i * ( int )BarsShift; ChartNavigate ( 0 , CHART_END , -shift); Sleep ( 500 ); string filename = StringFormat ( "Screenshots\\%s.%s.%d.png" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), i+ 1 ); FileDelete (filename); if (! ChartScreenShot ( 0 , filename, 640 , 480 , ALIGN_CENTER )) { printf ( "Failed to take screenshot #:%d Error = %d" , i+ 1 , GetLastError ()); continue ; } else { printf ( "Screenshot saved: %s" , filename); } } ChartNavigate ( 0 , CHART_END , -( int )firstVisibleBar); ChartSetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX , priceMax); ChartSetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN , priceMin); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHIFT , chartShift); }

该函数会对当前图表截取多张截图，默认覆盖1000根K线，每张截图相比上一张向后平移50根K线。

在调用截图函数之前，我们必须确保图表界面尽可能简洁。哪怕是少量干扰元素，比如网格线、成交量等，都可能干扰模型检测图表上的主要形态。 ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_PRICE_SCALE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_DATE_SCALE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_GRID , false ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_VOLUMES , false ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_TRADE_HISTORY , false ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_AUTOSCROLL , false ); 所有图片将保存至路径：MQL5\Files\Screenshots





基于YOLOv8进行形态检测



根据官方文档，以下是运行该模型并获取预测结果所需的最简代码。

安装

$pip install ultralytics

快速上手：

from ultralytics import YOLOvv8 model = YOLOvv8.from_pretrained( "foduucom/stockmarket-pattern-detection-yolov8" ) source = 'http://images.cocodataset.org/val2017/000000039769.jpg' model.predict(source=source, save= True )

但是，这段代码在您的环境中会报错，因为当前ultralytics库中并没有YOLOvv8这个写法（官方文档有点过时了），正确的实现方式如下：

首先，我们需要导入YOLO对象，并加载针对该任务训练好的模型。

from ultralytics import YOLO import os model = YOLO(os.path.join( 'Models' , 'model.pt' ))

文件model.pt可以在此处下载。下载完成后，将其保存到当前工作目录下名为Models的子文件夹中。

之后，我们只需要调用模型对象的predict方法，并传入图片名称即可，您就能直接得到预测结果啦：)。

model.predict( "image_name.png" , save= True )

当设置save=True时，模型会自动保存标注出高亮形态的结果图片。

然而，这样实现过于简单，无法满足实际需求。让我们为这个预测器创建一个专用类，确保代码可靠、健壮，能够批量分析并预测文件夹中的多张MT5截图。

同时，我们还需要用最优方式处理预测结果并进行可视化展示。

单张图片的形态检测

我们的类构造函数会接收YOLO模型对象，以及存放所有MT5截图的文件夹路径。

class YOLOv8deploy: def __init__(self, model: YOLO, images_folder: str ): """A simple class for deploying YOLOv8 model for detecting trading patterns in chart images Args: model (YOLO): YOLO model object images_folder (str): A path where images will be imported from """ self.model = model self.images_folder = images_folder

我们还需要在类中添加一个函数，用于获取指定文件夹下的所有图片。

该函数在批量预测时非常实用，因为它会返回一个元组，包含图片总数和图片名称列表，让我们清楚知道文件夹中有多少张图片可供处理。

def _get_images(self, folder: str , img_extensions: list =[ '*.png' , '*.jpg' , '*.jpeg' ]) -> tuple : """ A function to help us detect the number of images present in a folder Args: folder (str): A path where images are located img_extensions (list, optional): Image filenames extensions. Defaults to ['*.png', '*.jpg', '*.jpeg']. Returns: tuple: Returns the number of images present in a folder and their names """ image_files = [] for ext in img_extensions: image_files.extend(glob.glob(os.path.join(folder, ext))) return ( len (image_files), image_files)

让我们来扩展这个预测函数，使其能够对单张图片进行预测；同时，这个函数还需要能输出检测到的形态，以及对应形态的置信度。

def predict_image(self, img_name: str , hist: bool = True ): """This function predicts a single image Args: img_name (str): name of the image hist (bool, optional): When set to false it means the function isn't predicting multiple instances and the outcome will be displayed. Defaults to True. """ if os.path.exists(img_name) == False : print ( f"Failed to detect patterns, {img_name} not found" ) return results = self.model.predict(source=img_name, save= True ) for result in results: boxes = result.boxes names = result.names if boxes is not None and len (boxes) > 0 : for box in boxes: cls_id = int (box.cls[ 0 ]) conf = box.conf[ 0 ].item() label = names[cls_id] print ( f"Detected: {label} (confidence: {conf: .2 f} )" ) if not hist: base_name = os.path.splitext(os.path.basename(img_name))[ 0 ] + ".jpg" saved_path = os.path.join(result.save_dir, base_name) print ( "saved path: " ,saved_path) if os.path.exists(saved_path): print ( f"Opening detected image: {saved_path} " ) img = cv2.imread(saved_path) cv2.imshow( "Detected Patterns" , img) cv2.waitKey( 0 ) cv2.destroyAllWindows() else : print ( "No detections." )

YOLOv8提供的predict函数会返回一个包含检测框信息的字典 —— 该框会显示在图像中，精准框出检测到的特定图表形态，并附带该形态的置信度水平。 提取这些信息后，我们将其打印到Python控制台或命令提示符（CMD）中。 在函数的最后，当hist被设置为False时，该函数会通过cv2模块在窗口对话框中显示预测结果。 当您需要可视化查看模型生成的、包含检测结果的图像时，这一功能非常实用。

示例：

images_path = r"C:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F4F6C6D7A7155578A6DEA66D12B1D40D\MQL5\Files\Screenshots" symbol = "EURUSD" timeframe = "PERIOD_H1" imgs = 100 pattern_detector = YOLOv8deploy(model=model, images_folder=images_path) pattern_detector.predict_image(img_name=os.path.join(images_path, f" {symbol} . {timeframe} . { 11 } .png" ), hist= False )

在Screenshots文件夹中有一张取自EURUSD.PERIOD_H1（欧元兑美元1小时周期）图片，文件编号标记为11，我们准备对其进行可视化展示。

原始图片。

模型运行预测函数后，在独立窗口对话框中生成的结果图片如下。

批量检测多张图片的形态

从Screenshots文件夹获取所有图片后，我们对其进行遍历，并将每张图片传入刚才编写好的predict_image函数中。

def predict_images(self): _, image_names = self._get_images(self.images_folder) for image_name in image_names: self.predict_image(img_name=image_name)

现在，让我们调用该函数，对采集到的多张图片进行批量预测。这一过程类似于回测：通过传入多张历史采集的图表图片，我们可以检验该模型的效果是否可靠。

pattern_detector.predict_images()

输出：

模型生成的所有预测结果与图片，均可在当前工作目录下的runs\predict*路径中找到。

如上可见，该模型实现了不错的预测效果，但和所有已构建的机器学习模型一样，它也存在一些不足与局限。以下是其中几点：





YOLOv8的偏差、风险和局限性

01：模型性能可能会受图表样式、屏幕分辨率以及市场行情的影响。

02：市场剧烈波动与交易数据中的噪声会影响识别准确率。

剧烈波动会引起虚假突破和异常形态，模型在这类图表和行情中必然会出现识别错误。

03：如果某类市场特有的形态在训练数据中样本不足，就会给检测带来困难。

避免在形态不明确的市场与时间周期上使用，应当将模型部署在合适的市场，才能发挥其最佳效果。





基于YOLOv8在MetaTrader 5中检测图表模式

重申一下，YOLOv8模型基于图片进行推理，并以图片格式输出预测结果，而原生MQL5语言无法直接读取和解析这类图片。然而，MQL5支持处理.BMP位图格式的图片，这是一个很好的实现起点。

由于MQL5支持创建图片对象，并可以将图片嵌入MT5图表的背景层，因此已有不少现成方案可供实现。让我们把YOLOv8生成的、已标注好图表形态的图片，在MetaTrader 5里打开并放到图表背景中，就像在本文中实现的那样。

将图片添加到图表背景后，我们可以隐藏前景中正在刷新的K线，把整张图表以带K线的图片形式呈现并更新。

要实现这一点，我们需要在Python类中修改几处内容：首先是优化预测函数，使得所有带预测结果的图片保存到指定的同一个文件夹中。

文件名：deploy.py

def predict_image(self, img_name: str , save_path: str ): """This function predicts a single image Args: img_name (str): name of the image hist (bool, optional): When set to false it means the function isn't predicting multiple instances and the outcome will be displayed. Defaults to True. """ if os.path.exists(img_name) == False : print ( f"Failed to detect patterns, {img_name} not found" ) return results = self.model.predict(source=img_name, save= True , project=save_path , name= "YOLOv8 Images" , exist_ok= True ) for result in results: boxes = result.boxes names = result.names base_name = os.path.splitext(os.path.basename(img_name))[ 0 ] + ".jpg" saved_path = os.path.join(result.save_dir, base_name) convert_jpg_to_bmp(saved_path, os.path.join(result.save_dir, os.path.splitext(os.path.basename(img_name))[ 0 ] + '.bmp' )) if boxes is not None and len (boxes) > 0 : for box in boxes: cls_id = int (box.cls[ 0 ]) conf = box.conf[ 0 ].item() label = names[cls_id] print ( f"Detected: {label} (confidence: {conf: .2 f} )" ) else : print ( "No detections." )

借助预测函数将图片保存至指定文件夹的功能，我们可以将所有文件统一存放在MQL5系统文件目录下新建的YOLOv8 Images子文件夹中。

YOLOv8输出的图片为JPEG或JPG格式，如果要在MetaTrader 5中使用，就必须先将其转换为BMP位图格式。实现该转换功能的函数如下：

def convert_jpg_to_bmp(jpg_path, bmp_path): """ Convert a JPG image to 24-bit RGB BMP format Args: jpg_path (str): Path to input JPG file bmp_path (str): Path to save output BMP file """ try : with Image. open (jpg_path) as img: if img.mode != 'RGB' : img = img.convert( 'RGB' ) img.save(bmp_path, 'BMP' ) print ( f"Successfully converted {jpg_path} to {bmp_path} " ) return True except Exception as e: print ( f"Conversion failed: {str(e)} " ) return False

现在，我们将演示如何检测并预测单张图片上的形态。

files_path = r"C:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F4F6C6D7A7155578A6DEA66D12B1D40D\MQL5\Files" images_path = os.path.join(files_path, "Screenshots" ) pattern_detector = YOLOv8deploy(model=model, images_folder=images_path) pattern_detector.predict_image(img_name=image_filename, save_path=files_path)

我们可以将这一流程自动化。设置为每隔数分钟，脚本就从MQL5\Files\Screenshots中读取图片，完成形态预测，并将结果图片保存至MQL5\Files\YOLOv8 Images中。

files_path = r"C:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F4F6C6D7A7155578A6DEA66D12B1D40D\MQL5\Files" images_path = os.path.join(files_path, "Screenshots" ) symbol = "EURUSD" timeframe = "PERIOD_H1" def scheduledYOLOv8Run(): now = datetime.now() date = now.day current_day = now.weekday() current_hour = now.strftime( "%H" ) image_filename = os.path.join(images_path, f" {symbol} . {timeframe} . {date} . {current_day+ 1 } . {current_hour} .png" ) pattern_detector = YOLOv8deploy(model=model, images_folder=images_path) pattern_detector.predict_image(img_name=image_filename, save_path=files_path) print ( f"Processed image at {datetime.now().strftime( '%Y-%m-%d %H:%M:%S' )} " ) schedule.every( 1 ).minutes.do(scheduledYOLOv8Run) print ( "Scheduler started. Press Ctrl+C to stop." ) while True : schedule.run_pending() time.sleep( 1 )

现在，让我们来配置合适的环境，以便将生成好的Bitmap（.BMP）格式图片部署到MetaTrader 5图表中。

首先，我们初始化定时器处理函数，用于自动实现截图、并用标注好预测形态的图片更新图表这一整套流程。

文件名： YOLOv8 EA.mq5

input uint chart_scale = 3 ; input uint timer_seconds = 60 ; int chart_width, chart_height; int OnInit () { if (! EventSetTimer (timer_seconds)) { printf ( "%s failed to set the timer, Error = %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } showBars( true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

名为showBars的函数，用于清理并配置图表环境，为截图操作做好准备。

void showBars( bool show= true ) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_PRICE_SCALE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_DATE_SCALE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_GRID , false ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_VOLUMES , false ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_TRADE_HISTORY , false ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_AUTOSCROLL , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHIFT , true ); if ( ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ) != chart_scale) ChartSetInteger ( 0 , CHART_SCALE , chart_scale); if (show) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_BACKGROUND , clrWhite ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_FOREGROUND , clrBlack ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_UP , clrTomato ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BULL , clrTomato ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_DOWN , clrLightSeaGreen ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BEAR , clrLightSeaGreen ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_ASK_LINE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_BID_LINE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_ASK , clrTurquoise ); } else { ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_BACKGROUND , clrWhite ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_FOREGROUND , clrBlack ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_UP , clrWhite ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BULL , clrWhite ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_DOWN , clrWhite ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BEAR , clrWhite ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_ASK_LINE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_BID_LINE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_ASK , clrTurquoise ); } ChartRedraw (); }

当以false作为参数调用该函数时，就会将图表的所有显示属性（包括K线颜色）设置为与图表背景完全相同，从而让所有元素不可见。

这一步是必要的，因为我们要在当前图表背景上加载图片，不希望前景K线叠加在图片上，从而造成视觉混乱。

将.BMP格式转换为图表对象，并将其设置为当前图表背景的函数如下：

bool chartBackGroundSet( string filename, int width, int height) { string obj_name = "background-img" ; if (! ObjectCreate ( 0 ,obj_name, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { printf ( "%s failed to create a bitmap in the chart window! Error = %s" , __FUNCTION__ ,ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } if (! ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BMPFILE , filename)) { printf ( "%s failed to load the image! Error = %s" , __FUNCTION__ ,ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , obj_name, OBJPROP_XDISTANCE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , obj_name, OBJPROP_YDISTANCE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , obj_name, OBJPROP_XSIZE , width); ObjectSetInteger ( 0 , obj_name, OBJPROP_YSIZE , height); ObjectSetInteger ( 0 , obj_name, OBJPROP_BACK , true ); ObjectSetInteger ( 0 , obj_name, OBJPROP_ZORDER , - 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , obj_name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , obj_name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ChartRedraw ( 0 ); return true ; }

最后，我们自动化整个流程：自动截取图表图片并保存至Screenshots目录中，以供Python脚本读取；自动从YOLOv8 Images文件夹中读取已完成预测的图片；再自动将图片绘制显示在MetaTrader 5图表上。

void OnTimer ( void ) { showBars( true ); ObjectsDeleteAll ( 0 ); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ); if (takeScreenShot()) { Print ( "Screen shot taken: " , TimeCurrent ()); Sleep ( 100 ); } chart_width = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); chart_height = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); MqlDateTime time_struct; TimeToStruct ( TimeLocal (), time_struct); string filename = StringFormat ( "\\Files\\YOLOv8 Images\\%s.%s.%d.%d.%d.bmp" , Symbol (), EnumToString ( Period ()),time_struct.day, time_struct.day_of_week, time_struct.hour); string fileshort_name = filename; bool checkfile = false ; if ( StringReplace (fileshort_name, "\\Files\\" , "" )> 0 ) checkfile = true ; if (checkfile) while (! FileIsExist (fileshort_name)) { printf ( "%s not found" ,fileshort_name); return ; } if (!chartBackGroundSet(filename, chart_width, chart_height)) return ; showBars( false ); }

最后，我们将这款智能交易系统（EA）加载到欧元兑美元1小时周期图表上（与Python脚本保持一致）。Python脚本保持运行，将定时器设置为60秒。

在欧元兑美元1小时图表上等待60秒后，MetaTrader 5就会接收到来自模型的检测结果图片。





太棒了！





总结

在我看来，YOLOv8是一款令人印象深刻的模型。和其他机器学习模型一样，它也存在局限与不足，但在检测上文提到的各类图表形态时，它的确能准确识别出不少形态。向其开发者致敬，因为我过去也曾尝试为该任务构建类似模型，效果却很不理想。

尽管我们常使用AI模型来自动化交易策略，但就目前而言，该模型仅输出人类可识别的图片，并不适用于算法自动交易。它更适合作为手动交易者的形态检测辅助工具。如果要将其用于程序化策略，可以通过建立Python与MetaTrader之间的通信，将模型predict 方法输出的状态与预测结果以文本或JSON格式进行传输。

此致敬礼。





附件表



文件名与路径 说明/用法 Experts\YOLOv8 EA.mq5 用于截取图表截图，并将YOLOv8预测后的图片加载到当前图表的一款EA。 Include\errordescription.mqh 用于将MetaTrader 5和MQL5生成的错误代码转换为人们可读文本的一个库。 Scripts\ChartScreenshots.mq5 用于从MetaTrader 5指定图表中批量截取历史多帧截图的一款脚本。 YOLOv8 Proj\test.py 用于在多张图片上批量测试YOLOv8模型的一款Python脚本。 YOLOv8 Proj\deploy.py 用于持续部署并运行YOLOv8模型的一款Python脚本。 YOLOv8 Proj\requirements.txt 包含项目所用的全部Python依赖库及其版本号。



