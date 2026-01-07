文章 "基于MQL5中表模型的表类和表头类：应用MVC概念"

本文是致力于使用MVC（模型-视图-控制器）架构范式在MQL5中实现表模型系列文章的第二部分。本文基于先前创建的表模型来开发表类和表头。已经开发的类将构成进一步实现视图和控制器组件的基础，这些内容将在随后的文章中讨论。

第一篇文章中，我们涵盖了表格控件的创建，并使用MVC架构模板在MQL5中创建了一个表模型。开发了单元格、行和表模型的类，这些类能够以方便和结构化的形式组织数据。

现在我们进入下一个阶段——表类和表头的开发。表的列头不仅仅是列标签，而是管理表及其列的工具。它们允许您添加、删除和重命名列。当然，表可以在没有表头类的情况下工作，但这样它的功能将受到限制。将创建一个没有列头的简单静态表，因此也就没有控制列的功能。

为了实现列控制功能，必须改进表模型。我们将用允许您操作列的方法来补充它：更改它们的结构、添加新列或删除现有列。这些方法将被表头类使用，以方便地控制其结构。

基于MQL5中表模型的表类和表头类：应用MVC概念


作者：Artyom Trishkin

