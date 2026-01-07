文章 "基于MQL5中表模型的表类和表头类：应用MVC概念" 新评论 MetaQuotes 2026.01.07 09:30 新文章 基于MQL5中表模型的表类和表头类：应用MVC概念已发布： 本文是致力于使用MVC（模型-视图-控制器）架构范式在MQL5中实现表模型系列文章的第二部分。本文基于先前创建的表模型来开发表类和表头。已经开发的类将构成进一步实现视图和控制器组件的基础，这些内容将在随后的文章中讨论。 在第一篇文章中，我们涵盖了表格控件的创建，并使用MVC架构模板在MQL5中创建了一个表模型。开发了单元格、行和表模型的类，这些类能够以方便和结构化的形式组织数据。 现在我们进入下一个阶段——表类和表头的开发。表的列头不仅仅是列标签，而是管理表及其列的工具。它们允许您添加、删除和重命名列。当然，表可以在没有表头类的情况下工作，但这样它的功能将受到限制。将创建一个没有列头的简单静态表，因此也就没有控制列的功能。 为了实现列控制功能，必须改进表模型。我们将用允许您操作列的方法来补充它：更改它们的结构、添加新列或删除现有列。这些方法将被表头类使用，以方便地控制其结构。 作者：Artyom Trishkin 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在第一篇文章中，我们涵盖了表格控件的创建，并使用MVC架构模板在MQL5中创建了一个表模型。开发了单元格、行和表模型的类，这些类能够以方便和结构化的形式组织数据。
现在我们进入下一个阶段——表类和表头的开发。表的列头不仅仅是列标签，而是管理表及其列的工具。它们允许您添加、删除和重命名列。当然，表可以在没有表头类的情况下工作，但这样它的功能将受到限制。将创建一个没有列头的简单静态表，因此也就没有控制列的功能。
为了实现列控制功能，必须改进表模型。我们将用允许您操作列的方法来补充它：更改它们的结构、添加新列或删除现有列。这些方法将被表头类使用，以方便地控制其结构。
作者：Artyom Trishkin