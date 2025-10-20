基于Python与MQL5的特征工程（第三部分）：价格角度（2）——极坐标（Polar Coordinates）法

将价格变化转化为角度变化的探索热情未减。正如本系列前文所述，要成功将价格水平变化转化为能代表该变化的角度值，仍需克服诸多挑战。

在社区论坛和帖子中，最常被提及的局限性之一是：此类计算背后缺乏可解释的实际意义。经验丰富的社区成员往往会指出：角度存在于两条直线之间，因此试图通过价格变化计算角度在现实世界中并无实际意义。

对于希望计算价格变化所形成角度的交易者而言，缺乏现实世界中的可解释性仅是众多待克服的挑战之一。在前文中，我们曾尝试通过替换X轴的时间变量，使生成的角度成为价格水平的比率，从而赋予其一定的解释意义。然而在探索过程中，我们发现经此转换后的数据集极易出现大量“无穷大”值。欲快速回顾前文观察结果的读者，可点击此处查阅相关文章。

在尝试将价格变化转化为对应角度变化时，由于缺乏明确的现实世界意义，相关领域的系统性资料极为有限。

我们将从全新的角度解决价格到角度的转换问题。本次，我们将采用比首次尝试时更数学严谨且稳健的方法攻克这一难题。熟悉极坐标的读者可直接跳转至“MQL5实战入门”章节，查看这些数学工具在MQL5中的实现方式。

否则，我们将从基础概念入手，理解极坐标的本质，并建立直观认知：将其应用于MetaTrader 5终端中，计算由价格变化形成的角度，并将这些信号转化为交易策略。也就是说：

我们的解决方案具有现实意义。 我们也同时解决此前无限值或未定义值的问题。





极坐标的定义与应用价值

当我们使用GPS技术或简单的电子表格时，实际上依赖的是笛卡尔坐标系（Cartesian Coordinates）。这是一种通过两组垂直轴表示平面内点的数学系统。

在笛卡尔坐标系中，任意一点由(x, y)坐标对表示：x代表该点与原点的水平距离，y代表该点与原点的垂直距离。

如果需研究具有周期性成分或圆周运动的过程，极坐标比笛卡尔坐标系更适用。极坐标通过两个参数表示平面内点：与参考点（原点）的径向距离和与参考方向的夹角（逆时针方向为正）

金融市场常表现出近乎周期性的重复模式。因此极坐标可能成为其理想表示方式。通过将价格水平表示为极坐标对(r, θ)，可以自然得出交易者所需计算的价格变化角度。

极坐标以(r, θ)对表示，其中：

r：表示径向距离（与原点的距离）

θ：表示参考方向测量的角度

借助MQL5矩阵与向量API的三角函数，可无缝将价格变化转换为表示价格变动的角度。

为实现目标，我们需要先熟悉在讨论中会使用的术语。首先，我们必须定义将被转换的x和y输入。在讨论中，我们将x设置为交易品种的开盘价，y设置为收盘价。

图例1：定义待转换为极坐标的笛卡尔坐标点

在定义好x轴（开盘价）与y轴（收盘价）的输入值后，下一步我们需要计算极坐标对(r, θ)中的首个元素——径向距离r（即该点与原点的距离）。

图例2：基于笛卡尔坐标(x, y)计算径向距离r的闭合公式

从几何角度理解，极坐标可视为对圆的描述。径向距离r与x轴形成的夹角即为θ。因此，极坐标通过r与θ的组合，能够等效传递与笛卡尔坐标(x, y)相同的信息。如图例3所示，当x与y在坐标系中呈现为直角三角形的两条直角边时，可通过x边与y边应用勾股定理计算径向距离r。

图例3：极坐标可视为对圆上点的描述

径向距离r与x轴的夹角θ，赋予了极坐标实际的分析价值。在此简单示例中，θ反映了开盘价与收盘价变动所形成趋势的方向。如下图所示，θ可通过计算收盘价与开盘价的反正切值得出：

图例4：基于开盘价(x)与收盘价(y)计算角度θ

给定任意极坐标(r, θ)，可通过以下两个公式轻松还原其原始价格水平：

图例5：极坐标转换为笛卡尔坐标的方法

截至目前，我们讨论了4个公式，但仅后3个公式涉及角度θ。第一个计算r的公式与θ无关。后3个公式均包含θ，并且可以明确区分。这些三角函数的导数均为大众熟知的结果，可在任意基础微积分教材或在线资源中查询。

我们将利用这3个导数作为附加的输入，训练计算机学习角度变化与价格水平变化的关联性。





MQL5入门指南



让我们开始吧。我们首先需要编写一个MQL5脚本，从MetaTrader 5终端获取历史市场数据，并计算生成的角度值。

我们需要定义所创建CSV文件名，并指定要获取的K线数量。由于不同经纪商可供获取的历史K线数量可能不同，因此该参数已设为脚本的外部输入项。

#property copyright "Gamuchirai Zororo Ndawana" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs string file_name = _Symbol + " " + " Polar Coordinates.csv" ; input int size = 100 ; int size_fetch = size + 100 ;

当执行脚本时，我们将创建一个文件句柄，用于把价格水平及其对应的角度变化写入文件。

void OnStart () { int file_handle= FileOpen (file_name, FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_CSV , "," ); for ( int i=size;i> 0 ;i--){ if (i == size){ FileWrite (file_handle, "Time" , "Open" , "High" , "Low" , "Close" , "R" , "Theta" , "X Derivatie" , "Y Derivative" , "Theta Derivative" ); } else {

接下来，我们使用图例2中讨论的公式计算r。

double r = MathSqrt ( MathPow ( iOpen ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i), 2 ) + MathPow ( iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i), 2 ));

θ通过y与x比值的反正切计算得出。MQL5 API已为我们提供了相应函数。

double theta = MathArctan2 ( iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i), iOpen ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i));

回顾上面图例5所给出的计算x（开盘价）的公式。我们可对该式关于θ求导，得到开盘价的一阶导数。如您所知，cos( )的导数为-sin( )。

double derivative_x = r * (-( MathSin (theta)));

同样地，由于我们已经掌握三角函数的导数，因此也可以求出y的导数。

double derivative_y = r * MathCos (theta);

最后，我们已知角度θ的一阶导数。然而，MQL5 API并未直接提供三角函数运算，因此需通过数学恒等式将其替换为MQL5内置函数可处理的形式。

double derivative_theta = ( 1 / MathPow ( MathCos (theta), 2 ));

既然已计算出角度值，我们即可着手将数据写入输出文件。

FileWrite (file_handle, iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i), iOpen ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i), iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i), iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i), iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i), r, theta, derivative_x, derivative_y, derivative_y ); } } FileClose (file_handle); }





数据分析

既然数据已经以CSV格式导出，我们即可利用其训练计算机识别交易形成的角度。为加速开发进程，我们将调用多个Python库实现功能。

import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt

对数据进行标注，记录次日价格水平是上涨还是下跌。

data = pd.read_csv( "EURUSD Polar Coordinates.csv" ) data[ "UP DOWN" ] = 0 data.loc[data[ "Close" ] < data[ "Close" ].shift(- 1 ), "UP DOWN" ] = 1 data

以下是我们寻找的交易信号。请注意，当原始数据集中的r与θ同时增大时，价格水平从未下跌。调用该pandas未返回任何结果，这恰好印证了极坐标对在现实交易中的实际意义。掌握r与θ的未来值，等同于预知未来价格水平。

data.loc[(data[ "R" ] < data[ "R" ].shift(- 1 )) & (data[ 'Theta' ] < data[ 'Theta' ].shift(- 1 )) & (data[ 'Close' ] > data[ 'Close' ].shift(- 1 ))

同理，若我们执行相同的查询但方向相反——即寻找r与θ均增大，但未来价格下跌的实例——则会发现pandas仍返回0条匹配结果。

data.loc[(data[ "R" ] > data[ "R" ].shift(- 1 )) & (data[ 'Theta' ] > data[ 'Theta' ].shift(- 1 )) & (data[ 'Close' ] < data[ 'Close' ].shift(- 1 ))]

因此，当计算机预测r与θ的未来值将大于当前值时，即可生成交易信号。接下来，我们可将价格数据以极坐标圆上的点进行可视化。如图例6所示，数据仍难以实现有效地分离。

data[ 'Theta_rescaled' ] = (data[ 'Theta' ] - data[ 'Theta' ]. min ()) / (data[ 'Theta' ]. max () - data[ 'Theta' ]. min ()) * ( 2 * np.pi) data[ 'R_rescaled' ] = (data[ 'R' ] - data[ 'R' ]. min ()) / (data[ 'R' ]. max () - data[ 'R' ]. min ()) fig, ax = plt.subplots(subplot_kw={ 'projection' : 'polar' }) ax.scatter(data[ 'Theta_rescaled' ], data[ 'R_rescaled' ],c=data[ "UP DOWN" ], cmap= 'viridis' , edgecolor= 'black' , s= 100 ) ax.set_title( "Polar Plot of OHLC Points" ) plt.colorbar(plt.cm.ScalarMappable(cmap= 'viridis' ), ax=ax, label= '1(UP) | O(DOWN)' ) plt.show()

图例6：以极坐标圆上的极点形式可视化价格数据

让我们快速核查数据中是否存在空值。

data.isna().any()

图例7：检查所有值是否为空





数据建模



完美定义所有数据值。接下来，我们需要对数据进行标注。再次提醒，我们的预测目标是θ与r的未来值。

LOOK_AHEAD = 1 data[ 'R Target' ] = data[ 'R' ].shift(-LOOK_AHEAD) data[ 'Theta Target' ] = data[ 'Theta' ].shift(-LOOK_AHEAD) data.dropna(inplace= True ) data.reset_index(drop= True ,inplace= True )

请记住，我们需剔除最后两年的数据，以便将其作为模型应用的测试集。

_ = data.iloc[-(( 365 * 2 ) + 230 ):,:] data = data.iloc[:-(( 365 * 2 ) + 230 ),:] data

图例8：剔除最后两年数据后的数据集

当前，使用现有数据训练计算机模型。我们选择梯度提升树作为模型，因其特别擅长捕捉变量间的交互效应。

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor from sklearn.model_selection import train_test_split,TimeSeriesSplit,cross_val_score

现定义时间序列分割对象。

tscv = TimeSeriesSplit(n_splits= 5 ,gap=LOOK_AHEAD)

定义输入和目标。

X = data.columns[ 1 :- 5 ] y = data.columns[- 2 :]

将数据分为训练和测试两部分。

train , test = train_test_split(data,test_size= 0.5 ,shuffle= False )

现在划分训练集与测试集。

train_X = train.loc[:,X] train_y = train.loc[:,y] test_X = test.loc[:,X] test_y = test.loc[:,y]

需要标准化训练和测试的划分。

mean_scores = train_X.mean() std_scores = train_X.std()

缩放数据。

train_X = ((train_X - mean_scores) / std_scores) test_X = ((test_X - mean_scores) / std_scores)

初始化模型。

model = GradientBoostingRegressor()

准备一张表格用于存储结果。

results = pd.DataFrame(index=[ "Train" , "Test" ],columns=[ "GBR" ])

调整模型以预测r。

results.iloc[ 0 , 0 ] = np.mean(np. abs (cross_val_score(model,train_X,train_y[ "R Target" ],cv=tscv))) results.iloc[ 1 , 0 ] = np.mean(np. abs (cross_val_score(model,test_X,test_y[ "R Target" ],cv=tscv))) results

GBR

训练 0.76686 测试 0.89129

调整模型以预测θ。

results.iloc[ 0 , 0 ] = np.mean(np. abs (cross_val_score(model,train_X,train_y[ "Theta Target" ],cv=tscv))) results.iloc[ 1 , 0 ] = np.mean(np. abs (cross_val_score(model,test_X,test_y[ "Theta Target" ],cv=tscv))) results

GBR

训练 0.368166 测试 0.110126





导出到ONNX



加载我们需要的库。

import onnx import skl2onnx from skl2onnx.common.data_types import FloatTensorType

初始化两个模型。

r_model = GradientBoostingRegressor() theta_model = GradientBoostingRegressor()

将全局标准化分数存储为CSV格式文件。

mean_scores = data.loc[:,X].mean() std_scores = data.loc[:,X].std() mean_scores.to_csv( "EURUSD Polar Coordinates Mean.csv" ) std_scores.to_csv( "EURUSD Polar Coordinates Std.csv" )

初始化整个数据集。

data[X] = ((data.loc[:,X] - mean_scores) / std_scores)

根据缩放的数据调整模型。

r_model.fit(data.loc[:,X],data.loc[:,'R Target']) theta_model.fit(data.loc[:,X],data.loc[:,'Theta Target'])

定义输入形状。

initial_types = [( "float_input" ,FloatTensorType([ 1 , len (X)]))]

准备用于保存的ONNX原型。

r_model_proto = skl2onnx.convert_sklearn(r_model,initial_types=initial_types,target_opset= 12 ) theta_model_proto = skl2onnx.convert_sklearn(theta_model,initial_types=initial_types,target_opset= 12 )

保存ONNX文件。

onnx.save(r_model_proto, "EURUSD D1 R Model.onnx" ) onnx.save(theta_model_proto, "EURUSD D1 Theta Model.onnx" )





MQL5入门指南

现在，我们准备构建我们的交易应用程序。

#property copyright "Gamuchirai Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa" #property version "1.00" #define ONNX_INPUTS 9 #define ONNX_OUTPUTS 1 #define TF_1 PERIOD_D1 #define TRADING_VOLUME 0.1

作为系统资源加载ONNX模型。

#resource "\\Files\\EURUSD D1 R Model.onnx" as uchar r_model_buffer[]; #resource "\\Files\\EURUSD D1 Theta Model.onnx" as uchar theta_model_buffer[];

定义我们的全局变量。我们将使用其中一些变量标准化我们的数据，存储ONNX模型的预测等等。

double mean_values[] = { 1.1884188643844635 , 1.1920754015799868 , 1.1847545720868993 , 1.1883860236998025 , 1.6806588395310122 , 0.7853854898794739 ,- 1.1883860236998025 , 1.1884188643844635 , 1.1884188643844635 }; double std_values[] = { 0.09123896995032886 , 0.09116171300874902 , 0.0912656190371797 , 0.09120265318308786 , 0.1289537623737421 , 0.0021932437785043796 , 0.09120265318308786 , 0.09123896995032886 , 0.09123896995032886 }; double current_r,current_theta; long r_model,theta_model; vectorf r_model_output = vectorf ::Zeros(ONNX_OUTPUTS); vectorf theta_model_output = vectorf ::Zeros(ONNX_OUTPUTS); double bid,ask; int ma_o_handler,ma_c_handler,state; double ma_o_buffer[],ma_c_buffer[];

加载交易库。

#include <Trade/Trade.mqh> CTrade Trade;

我们的交易应用主要由事件处理器构成。在应用生命周期的每个阶段，我们将调用专用函数执行与当前目标对应的任务。因此，初始化阶段会设置技术指标，而当新价格数据到达时，则更新这些指标的读数。

//+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { if (!setup()) { Comment ( "Failed To Load Corretly" ); return ( INIT_FAILED ); } Comment ( "Started" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { OnnxRelease (r_model); OnnxRelease (theta_model); } void OnTick () { update(); }

从ONNX模型获取预测结果。请注意，我们将所有模型输入强制转换为浮点类型，以确保模型接收到符合其预期格式和大小的数据。

void get_model_prediction( void ) { double o = iOpen ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); double h = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); double l = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); double c = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); current_r = MathSqrt ( MathPow (o, 2 ) + MathPow (c, 2 )); current_theta = MathArctan2 (c,o); vectorf model_inputs = { ( float ) o, ( float ) h, ( float ) l, ( float ) c, ( float ) current_r, ( float ) current_theta, ( float )(current_r * (-( MathSin (current_theta)))), ( float )(current_r * MathCos (current_theta)), ( float )( 1 / MathPow ( MathCos (current_theta), 2 )) }; for ( int i = 0 ; i < ONNX_INPUTS;i++) { model_inputs[i] = ( float )((model_inputs[i] - mean_values[i]) / std_values[i]); } OnnxRun (r_model, ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ,model_inputs,r_model_output); OnnxRun (theta_model, ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ,model_inputs,theta_model_output); Comment ( StringFormat ( "R: %f

Theta: %f

R Forecast: %f

Theta Forecast: %f" ,current_r,current_theta,r_model_output[ 0 ],theta_model_output[ 0 ])); }

每当有新的价格出现时，请更新系统。

void update( void ) { static datetime time_stamp; datetime current_time = iTime ( _Symbol ,TF_1, 0 ); bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); if (current_time != time_stamp) { CopyBuffer (ma_o_handler, 0 , 0 , 1 ,ma_o_buffer); CopyBuffer (ma_c_handler, 0 , 0 , 1 ,ma_c_buffer); time_stamp = current_time; get_model_prediction(); manage_account(); if ( PositionsTotal () == 0 ) get_signal(); } }

管理交易账户。如果某笔交易出现亏损，我们将立即平仓止损。否则，如果已进场但均线交叉形态动摇我们对持仓的信心，则立即平仓离场。

void manage_account() { if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ) < AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )) { while ( PositionsTotal () > 0 ) Trade.PositionClose( Symbol ()); } if (state == 1 ) { if (ma_c_buffer[ 0 ] < ma_o_buffer[ 0 ]) Trade.PositionClose( Symbol ()); } if (state == - 1 ) { if (ma_c_buffer[ 0 ] > ma_o_buffer[ 0 ]) Trade.PositionClose( Symbol ()); } }

设置系统变量，如技术指标和ONNX模型。

bool setup( void ) { ma_o_handler = iMA ( Symbol (),TF_1, 50 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); ma_c_handler = iMA ( Symbol (),TF_1, 10 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); r_model = OnnxCreateFromBuffer (r_model_buffer, ONNX_DEFAULT ); theta_model = OnnxCreateFromBuffer (theta_model_buffer, ONNX_DEFAULT ); if (r_model == INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (theta_model == INVALID_HANDLE ) return ( false ); ulong input_shape[] = { 1 ,ONNX_INPUTS}; ulong output_shape[] = { 1 ,ONNX_OUTPUTS}; if (! OnnxSetInputShape (r_model, 0 ,input_shape)) return ( false ); if (! OnnxSetInputShape (theta_model, 0 ,input_shape)) return ( false ); if (! OnnxSetOutputShape (r_model, 0 ,output_shape)) return ( false ); if (! OnnxSetOutputShape (theta_model, 0 ,output_shape)) return ( false ); return ( true ); }

检查是否存在交易信号。我们主要核查均线交叉策略的指向性。随后，将验证ONNX模型给出的预期结果。因此，若均线交叉显示看跌信号，但r与θ两个ONNX模型给出看涨信号，则暂不进场，直至两套系统达成一致。

void get_signal( void ) { if (ma_c_buffer[ 0 ] > ma_o_buffer[ 0 ]) { if ((r_model_output[ 0 ] < current_r) && (theta_model_output[ 0 ] < current_theta)) { return ; } if ((r_model_output[ 0 ] > current_r) && (theta_model_output[ 0 ] > current_theta)) { Trade.Buy(TRADING_VOLUME * 2 , Symbol (),ask, 0 , 0 ); Trade.Buy(TRADING_VOLUME * 2 , Symbol (),ask, 0 , 0 ); state = 1 ; return ; } Trade.Buy(TRADING_VOLUME, Symbol (),ask, 0 , 0 ); state = 1 ; return ; } if (ma_c_buffer[ 0 ] < ma_o_buffer[ 0 ]) { if ((r_model_output[ 0 ] > current_r) && (theta_model_output[ 0 ] > current_theta)) { return ; } if ((r_model_output[ 0 ] < current_r) && (theta_model_output[ 0 ] < current_theta)) { Trade.Sell(TRADING_VOLUME * 2 , Symbol (),bid, 0 , 0 ); Trade.Sell(TRADING_VOLUME * 2 , Symbol (),bid, 0 , 0 ); state = - 1 ; return ; } Trade.Sell(TRADING_VOLUME, Symbol (),bid, 0 , 0 ); state = - 1 ; return ; } }

我们没有使用未定义的系统常数。

#undef ONNX_INPUTS #undef ONNX_OUTPUTS #undef TF_1





系统测试

现在，让我们开始测试系统。再次提醒，在数据预处理阶段，我们删除了2022年1月1日的数据，以确保回测结果能真实反映策略在完全未见过的数据上的表现。

图例9：回测设置

现在指定初始帐户设置。





图例10：针对样本外数据的第二轮关键回测参数配置

我们可以观察到新系统生成的交易信号净值曲线。策略初始资金为5000美元，最终资金约7000美元，收益良好，激励我们持续优化策略。

图例11：基于角度变换信号的回测结果

让我们对结果进行详细分析。该策略在样本外数据上的准确率达到88%。这一数据颇具鼓舞性，可为读者提供良好的起点——通过扩展我们在本应用中演示的MetaTrader 5终端功能，构建自有应用。或者可以将我们的框架作为参考，完全替换为读者自研的交易策略。

图例12：回测结果深度解析





结论

今日展示的解决方案，演示了如何通过将价格水平变化转化为角度变化，挖掘潜在交易优势。我们的方法为您提供了一个简洁优雅的框架，既融合交易逻辑又兼顾数学逻辑，实现二者的最优平衡。更重要的是，不同于盲目预测价格的普通市场参与者，您现在掌握了替代性预测目标——这些目标与价格本身同等重要，且比价格本身更易实现稳定地预测。