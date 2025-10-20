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开发回放系统（第 78 部分）：新 Chart Trade（五）

开发回放系统（第 78 部分）：新 Chart Trade（五）

MetaTrader 5示例 |
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Daniel Jose
Daniel Jose

概述

在上一篇文章“开发回放系统（第 77 部分）：新 Chart Trade（四）中，我尽可能彻底地解释了这个主题，同时尽量不让事情变得过于复杂，尽管这通常是一个相当复杂的话题。当前的问题是：如何开发通信协议？如果您想在不同的应用程序或程序之间传输信息，无论它们是否在同一环境中运行，这都是必不可少的。在我们的具体案例中，我们希望 Chart Trade 指标能够指导 EA 交易采取什么行动。换句话说，当用户告诉 Chart Trade 他们想要卖出时，EA 交易将执行卖出订单。当用户表示想要买入时，EA 交易将下达市场买入订单。

在最近的文章中，我主要解释了为什么我们应该创建 Chart Trade 指标，最重要的是，在尝试编写其他任何代码之前，如何设计消息协议。然而，到目前为止，我们只关注指标。

然而，如果不首先检查位于 EA 交易中的接收方，那么这种解释是不完整的。这是因为 MetaTrader 5 明确禁止指标发送订单、管理头寸或直接与负责与交易服务器通信的系统进行交互。换句话说，指标不能启动、关闭或修改头寸或订单。

有些人可能会说这里存在漏洞，但事实上，情况完全不同。当我们开发另一个不可或缺的工具时，我们将在未来的文章中探讨这一点。然而，就目前而言，我们仍处于建立订单系统的早期阶段。

此时，我们主要关注的是不同的：了解 EA 交易如何知道正在发生的事情。这很关键，因为用户永远不会直接与 EA 交易交互。相反，用户将只与 Chart Trade 指标进行交互。Chart Trade 反过来必须向 EA 交易传达指令。毕竟，如果负责实际向市场发送请求的组件（无论是开仓还是平仓）不知道发生了什么，那么仅靠指标是无用的。请记住：只有 EA 交易才有权在 MetaTrader 5 中执行这些操作，没有其他程序可以做到这一点。

所以，本文的核心问题是： 


EA 交易如何理解 Chart Trade？

让我们从这个问题开始。如果您还不确定这是如何工作的，我建议您重新阅读上一篇文章，在那里我解释了如何设计消息协议。这个背景是必不可少的，因为在这里我们将看到如何让“魔法”发生。Chart Trade 指标和 EA 交易都不知道对方的存在，并且它们并不需要这样，只要双方相信信息能够被传达和理解就足够了。 

即使不知道图表上有 EA 交易，Chart Trade 指标仍然可以向其传达用户的意图。这是一个引人入胜的观察过程。

更重要的是，一旦你了解了这一机制，你将能够为 MetaTrader 5 设计更多功能的程序和应用程序。而这些知识远远超出了 MetaTrader 5 本身。

是的，亲爱的读者，这种程序或进程之间的消息交换在 Windows、Linux、macOS 等操作系统中也被广泛使用。每个现代系统都依赖于这一原则：开发几个可以相互通信的较小程序，从而创建一个广泛且可持续的生态系统。

每个应用程序都可以优化以执行特定任务，但当它们结合在一起时，它们几乎可以完成任何事情，在实施、维护和改进方面的成本要低得多。

从现在开始，我鼓励您放弃构建维护或更新繁琐的大型、复杂、一体化应用程序的想法。相反，考虑创建更小、更简单的程序。这种简单性带来了灵活性，使增强或改进应用程序变得更加容易。对许多人来说，这可能是新的。但请相信我，大多数行业都是这样运作的。没有人再构建完全单片的系统了，因为这样做不仅昂贵，而且非常不切实际，尤其是在需要修改或改进它们的时候。

更简单的应用程序更容易调试、调整或优化。因此，EA 交易将被编程为仅处理 MetaTrader 5 要求其处理的内容：发送和修改订单和头寸。其他一切都将委托给其他程序和应用程序。

为了真正理解 EA 交易如何解释 Chart Trade，让我们首先创建一段非常简单的代码。我的意思确实是简单，在这个阶段，我们不会发送订单、平仓或撤销交易 —— 目前还不会。现在这样做只会使事情变得不必要地复杂化。

我们需要的是最简单的例子，这样你就可以理解接收方是如何工作的。这将使您更清楚地了解消息协议如何允许 Chart Trade 指标（不知道 EA 交易的存在）在其中触发操作。

同时，同样不了解 Chart Trade 的 EA 交易仍然可以响应用户请求。请记住：用户永远不会直接与 EA 交易进行交互。

实现此目的的最简单的代码如下所示，它已完整呈现。

01. //+------------------------------------------------------------------+
02. #property copyright "Daniel Jose"
03. #property description "Demo version between interaction"
04. #property description "of Chart Trade and Expert Advisor"
05. #property version   "1.78"
06. #property link "https://www.mql5.com/pt/articles/11760"
07. //+------------------------------------------------------------------+
08. #include <Market Replay\Defines.mqh>
09. //+------------------------------------------------------------------+
10. class C_Decode
11. {
12.    private   :
13.       struct stInfoEvent
14.       {
15.          EnumEvents ev;
16.          string     szSymbol;
17.          bool       IsDayTrade;
18.          ushort     Leverange;
19.          double     PointsTake,
20.                     PointsStop;
21.       }info[1];
22.    public   :
23. //+------------------------------------------------------------------+
24.       C_Decode()
25.          {
26.             info[0].szSymbol = _Symbol;
27.          }
28. //+------------------------------------------------------------------+   
29.       bool Decode(const int id, const string sparam)
30.       {
31.          string Res[];
32.       
33.          if (StringSplit(sparam, '?', Res) != 6) return false;
34.          stInfoEvent loc = {(EnumEvents) StringToInteger(Res[0]), Res[1], (bool)(Res[2] == "D"), (ushort) StringToInteger(Res[3]), StringToDouble(Res[4]), StringToDouble(Res[5])};
35.          if ((id == loc.ev) && (loc.szSymbol == info[0].szSymbol)) info[0] = loc;
36.          
37.          ArrayPrint(info, 2);
38.       
39.          return true;
40.       }
41. //+------------------------------------------------------------------+   
42. }*GL_Decode;
43. //+------------------------------------------------------------------+
44. int OnInit()
45. {
46.    GL_Decode = new C_Decode;
47.    
48.    return INIT_SUCCEEDED;
49. }
50. //+------------------------------------------------------------------+
51. void OnTick() {}
52. //+------------------------------------------------------------------+
53. void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)
54. {
55.    switch (id)
56.    {
57.       case CHARTEVENT_CUSTOM + evChartTradeBuy     :
58.       case CHARTEVENT_CUSTOM + evChartTradeSell    :
59.       case CHARTEVENT_CUSTOM + evChartTradeCloseAll:
60.          (*GL_Decode).Decode(id - CHARTEVENT_CUSTOM, sparam);
61.          break;
62.    }
63. }
64. //+------------------------------------------------------------------+
65. void OnDeinit(const int reason)
66. {
67.    delete GL_Decode;
68. }
69. //+------------------------------------------------------------------+

EA 交易源代码

拜托，你是说上面的代码很简单？老实说，我不明白。在我看来，这看起来非常复杂，我几乎什么都看不懂。我感觉自己在这里彻底迷失了。如果这就是你所说的简单，那么我只能想象复杂的东西会是什么样子！是的，这段代码真的很简单。但它确实使用了你们中许多人通常不会遇到的某些元素。或者，更确切地说，你们中的许多人甚至没有意识到的事情在 MQL5 中是可能的。所以，如果您的情况如此，并且您真的打算将来成为一名专业程序员，请继续关注我。遵循我即将给出的解释，因为事实上事情比看起来要简单得多。该代码简单明了，非常直接地实现了它需要做的事情。

我即将分享的知识将帮助你放慢速度，更清晰地思考，更冷静地处理问题。它也提醒我们，编程可以而且应该是有趣的。如果你认为这只是无聊、困难或过于复杂的工作，那么也许你应该考虑完全做点别的。忘记编程或开发，因为当你编码的时候，你应该真的感觉自己就像糖果店里的孩子 —— 永远不要确定你会先挑哪种糖果。

题外话已经够多了，让我们看看这段代码实际上是如何工作的。前 7 行对于任何人来说都应该不成问题，即使是初学者也应该能够轻松地理解它们。而第 8 行是我们熟悉的，这里我们在代码中包含一个文件。该文件是头文件，包含我们很快将需要的定义。现在，让我们跳过第 10 行到第 42 行之间的代码，这是因为我们稍后会仔细讨论它。首先，我们需要介绍一些小而重要的细节。

这就引出了代码中第一个真正重要的函数。它就是 OnInit，从第 44 行开始。由于第 42 行发生的事情，事情可能与许多人预期的略有不同。在第46行，我们使用 new 运算符分配内存并初始化类 C_Decode。为什么这样分配内存？让编译器来处理它不是更简单吗？是的，这样会更容易。但作为一名程序员，您必须学会控制何时何地使用类。如果你把它留给编译器，你有时可能会使用带有你不期望的值的类。

相信我，这并不罕见。特别是在大型代码库中，类在多个地方声明，混乱是不可避免的。在某些时候，事情会变得错综复杂。通过明确使用 new 和 delete，您可以确保完全控制代码的开始和结束位置。许多初级程序员都难以理解这个概念。尽管听起来很奇怪，但有些人无法清楚地确定他们的代码在哪里结束。甚至从哪里开始。但它确实发生了。

所以当第 46 行运行时，会为 C_Decode 类分配内存，同时调用第 24 行。此行是 C_Decode 类的构造函数。在此构造函数中，仅初始化一个变量。它是交易品种名称，或者换句话说，是运行 EA 交易的资产的名称。现在，请密切注意：在此模型中，未启用跨订单权限。到目前为止，您可能并不完全清楚。但请继续阅读 —— 您很快就会明白为什么这里不允许跨订单操作。只需稍作修改（它们真的很简单），就可以启用跨订单。但就目前而言，别担心。请记住：此代码仅用于演示消息协议如何工作。它实际上并不是为了向交易服务器发送任何请求。

回到 OnInit 函数。执行完第 46 行后，第 48 行返回一个值，表示初始化成功。这很重要，因为如果返回值不是 INIT_SUCCEEDED ，MetaTrader 5 将自动采取措施停用 EA 交易。其中一个步骤是触发 Deinit 事件，该事件调用 EA 交易代码中的 OnDeinit 过程。

如果您的代码不包含此过程，MetaTrader 5 将恢复默认措施。无论哪种方式，您的应用程序都将不再获得 CPU 时间。换句话说，它不会被安排执行。

并且图表上留下的任何属于该应用程序的信息都将被忽略。应用程序在图表上创建和放置对象是很常见的，但是如果 MetaTrader 5 触发 Deinit 并且您的代码不会删除这些对象，它们将保留在图表上。这通常会误导性地显示虚假或无效的数据。

因此，始终执行 OnDeinit 过程是一种很好的做法。通常它的作用很小，但在我们的例子中，它包含一行重要的内容：第 67 行。这里我们使用 delete 操作符来释放我们分配的内存。此时，C_Decode 的析构函数被调用。由于我们没有明确声明析构函数，因此当使用 delete 时编译器会自动提供一个析构函数。因为 delete 操作符需要析构函数。你不必担心这个,但了解其内部工作原理还是值得的。

现在我们已经了解了 EA 交易代码的开始和结束位置，让我们继续。在第 51 行，我们遇到了资产收到的每个报价时调用的过程。此过程对于每个 EA 交易来说都是强制性的。但是，您应该避免在其中放置太多的逻辑。关于构建全自动 EA 交易的系列文章解释了其中的原因。如果你有兴趣创建一个具有一定自动化程度的 EA，我强烈建议你阅读该系列。

它由 15 篇文章组成，首先是创建自动运行的 EA（第 01 部分）：概念和结构。阅读这个系列将对你有极大的帮助。事实上，在这个回放/模拟系列中，我们将重复使用自动化 EA 系列中的一些概念。无论如何，不要跳过它。

现在，继续前进：另一个重要过程出现在第 53 行。它就是 OnChartEvent。这就是事情开始变得真正有趣的地方。但为了保持有序，我们将在下一节中对此进行研究。


如何从事件中解码消息

在本回放/模拟器系列的前几篇文章中，我解释了 EventChartCustom 和 OnChartEvent 是如何互连的。我们大量使用此连接来使回放/模拟器服务能够将数据发送到控制指标。这是必需的，以便指标能够准确知道我们在模拟或回放中的位置。如果您还没有读过这些文章（并且刚刚读到本系列的这一部分），我建议您回去查看一下。

一个例子是开发回放系统（第 60 部分）：玩转服务（一） 。关于这个主题有七篇文章。阅读所有这些内容不仅会帮助你理解技术细节，还会帮助你理解为什么这种方法是有意义的。

当时，该服务使用数字参数与控制指标进行通信。这是最简单的部分，因为信息可以在 lparam 或 dparam 等参数中轻松获得。但在这里，情况发生了变化。这次我们将使用 sparam 参数。换句话说，消息现在将是一个字符串。这个字符串里面是我们需要的信息。问题在于信息是经过编码的，其编码方式由消息协议定义。我在上一篇文章中解释了这个概念。在这里，我们将重点根据协议解码该消息。

回想一下，在上一篇文章中，我提到消息将包含事件本身。这很重要，因为它允许接收者（在我们的例子中是 EA 交易）验证消息是否已损坏。

由于三种可识别的事件类型使用相同的协议，因此它们都可以得到一致的处理。在第 57 至 59 行中，您将看到 EA 交易必须拦截的这三个事件。由于它们都可以经历相同的解码过程，因此唯一真正相关的行是第 60 行。该行调用从第 29 行开始的代码。现在请密切关注，如果你不明白这个解释，请再读一遍，因为虽然它不常见，但它非常重要。

在第 31 行，我们声明一个局部变量：一个动态数组。由于它是动态的，程序本身可以处理内存分配，所以我们不必担心。然后，在第 33 行，我们调用 StringSplit，它用给定字符分隔的子字符串填充数组。在我们的例子中，该字符是一个问号（?）。为什么选择这个特定的选项？

我在上一篇文章中解释过这一点。选择问号作为分组值的分隔符。在拆分过程中，我们希望获得固定数量的子字符串。如果消息有效（或至少最低限度有效），我们应该得到 6 个字符串。如果 StringSplit 返回更多或更少，则测试失败，我们返回 false。如果正好返回 6 个，我们就继续。

现在，第 34 行是事情变得非常有趣的地方。这不是常见的代码，但也不是外来代码。为了理解它，您需要将它与第 13 行声明的结构一起查看。请密切关注此处。第 34 行的每个元素直接对应于 stInfoEvent 结构中的一个字段。我在这里所做的是故意的。注意 stInfoEvent 中声明的变量的顺序，这非常重要。现在查看第 34 行中值的顺序，哇！它们是匹配的！结果相当于编写以下更明确的代码：

      stInfoEvent loc;
          
      loc.ev = (EnumEvents) StringToInteger(Res[0]);
      loc.szSymbol = Res[1];
      loc.IsDayTrade = (Res[2] == "D");
      loc.Leverange = (ushort) StringToInteger(Res[3]);
      loc.PointsTake = StringToDouble(Res[4]);
      loc.PointsStop = StringToDouble(Res[5]);

代码片段 - 模型 01

这两种方法在功能上是相同的。然而，有一个重要的警告：第 34 行存在风险。上述代码版本避免了这种风险。如果您更改 stInfoEvent 的结构，就会出现这种风险。为什么呢？当编写如第 34 行所示的代码时，更改 stInfoEvent 结构会出现问题，但在编写代码片段所示的部分时则不是。

原因很简单。这可能看起来很愚蠢，但它仍然会引起很多头痛和数小时的努力，试图弄清楚为什么一切都出了问题。假设您决定交换第 19 行和第 20 行声明的变量。使用上面的明确版本，没有任何问题 —— 分配仍然正确映射。

但是由于第 34 行的紧凑分配，一切都变得不合适了。原本应该分配给 PointsTake 的内容最终却分配给了 PointsStop，反之亦然。听起来像是无稽之谈，这不是玩笑，这确实发生了。

这与编译器如何在内存中组织变量有关。这与传统 C 语言编程中有时有意使用的原理相同。开发人员直接操纵内存布局来强制某些行为。但这远远超出了本文的范围。

结论很简单：只有在结构完全定义并最终确定后，才能使用紧凑的分配风格。一旦确定，就不要更改。如果这样做，您必须重新审视并调整以紧凑风格编写的每项分配（如第 34 行）。要查看这一点，请使用此代码测试系统，只需更改第 34 行或 stInfoEvent 结构中的变量声明顺序。

让我们回到代码。在第 35 行，我们检查数据是否与预期值匹配 —— 资产名称和事件类型。如果是的话，我们将值分配给静态数组。请注意：此分配仅用于测试和演示目的。目前，我们只需要将 stInfoEvent 放在一个数组中。原因在于第 37 行。在这一行中，我们使用 MQL5 函数 ArrayPrint 。该函数在终端中显示数组内容。下图显示了一个这样的结果。

图片


结论

正如本文所解释的，EA 交易仍然无法向交易服务器发送请求。这是故意的。在这样做之前，您必须充分了解代码的工作原理 —— 更重要的是，了解 Chart Trade 和 EA 交易之间的通信协议如何运作。没有这个基础，您可能会遇到严重的问题。

尽管如此，以这种方式呈现它也有其好处。在此过程中，我能够解释您将来可能会遇到的概念，但不会立即理解它为什么起作用（或不起作用）。无论如何，我们现在已经为接下来的事情做好了准备。在下面的视频中，您可以看到系统在实践中的表现。所以，在下一篇文章之前，事情会变得更加有趣。


本文由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原文地址： https://www.mql5.com/pt/articles/12492

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