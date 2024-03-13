神经网络变得轻松（第四十九部分）：软性扮演者-评价者

概述

我们继续精练在连续动作空间中运用强化学习解决问题的算法。在之前的文章中，我们研究了深度判定性策略梯度（DDPG）和孪生延迟深度判定性策略梯度（TD3）算法。在本文中，我们将把注意力集中在另一种算法上 — 软性扮演者-评论者（SAC）。它首次出现在 2018 年 1 月 发表的文献 “软性扮演者-评论者：随机扮演者异政策最大熵值深度强化学习” 之中。该方法几乎与 TD3 同步提出。它们有一些相似之处，但在算法上也存在差异。SAC 的主要目标是在给定策略的最大熵的情况下最大化预期回报，其能在随机环境中找到各种最优解。

1. 软性扮演者-评价者算法

在研究 SAC 算法时，我们应该能立即注意到它不是 TD3 方法的直系后代（反之亦然）。但它们有一些相似之处。特别是：



它们都是异政策算法

它们都利用 DDPG 方法

它们都用到 2 个评论者。

但不像之前讨论的两种方法，SAC 使用随机扮演者政策。这允许算法探索不同的策略，并找到最优解，同时考虑到扮演者动作的最大可变性。

说到环境的随机性，我们明白在 S 状态下，当执行 A 动作时，我们在 [Rmin, Rmax] 内获得 R 奖励，概率为 Psa。

软性扮演者-评价者用到的扮演者具有随机政策。这意味着处于 S 状态的扮演者能够以一定的 Pa' 概率从整个动作空间中选择 A' 动作。换言之，在每个特定状态下，扮演者的政策允许我们不一定选择特定的最优动作，而是任何可能的行动（但具有一定程度的概率）。在训练过程中，扮演者学习获得最大奖励的概率分布。

随机扮演者政策的这一属性令我们能够探索不同的策略，并发现在运用判定性策略时可能隐藏的最优解。此外，随机扮演者政策还考虑到环境中的不确定性。在出现噪声或随机因素的情况下，该种类政策可能更具弹性和适应性，因为它们可以生成各种动作，以便有效地与环境交互。

不过，训练扮演者的随机政策也会对训练进行调整。经典强化学习旨在最大化预期回报。在训练过程中，对于每个 S 动作，我们选择 A* 动作，其最有可能给我们带来更大的盈利能力。这种判定性方式建立了明确的关系 St → At → St+1 ⇒ R，并且没有给随机动作留下余地。为了训练随机政略，软性扮演者-评论者算法的作者在奖励函数当中引入了熵正则化。

在这种情况下，entropy (H) 是衡量政策不确定性或多样性的指标。ɑ>0 参数是一个温度系数，令我们能够在所研究环境和动作模型之间取得平衡。

如您所知，熵是随机变量不确定性的度量，且由方程判定

注意，我们谈论的是 [0, 1] 范围内选择动作的概率的对数。在这个可接受值的间隔内，熵函数的图形正在降低，且位于正值区域。因此，选择动作的概率越低，奖励就越高，并且鼓励模型探索环境。

如您所见，有关于此，对 ɑ 超参数的选择提出了相当高的要求。目前，有多种选项可用于实现 SAC 算法。传统的固定参数方法就是其中之一。往往是，我们可以找到参数逐渐减少的实现。很容易就能看出，当 ɑ=0 时，我们得出了判定性强化学习。此外，在训练过程中，模型本身还有多种方式可以优化 ɑ 参数。

我们转入训练评论者。与 TD3 类似，SAC 并行训练 2 个评论者模型，并采用 MSE 作为损失函数。对于未来状态的预测值，从两个评论者目标模型中取较小值。但这里有两个关键区别。

第一个是上面讨论的奖励函数。我们对于当前和后续状态都使用熵正则化，并针对系统下一个状态的成本，参考应用一个折扣因子。

第二个区别是扮演者。SAC 不使用目标扮演者模型。若要选择当前和后续状态下的动作，会用到一个经过训练的扮演者模型。因此，我们强调，实现未来回报是利用现行政策来达成的。此外，使用单个扮演者模型可降低内存和计算资源的成本。

为了训练扮演者政策，我们采用 DDPG 方式。我们通过反向传播贯穿评论者模型的预测行动成本的误差梯度，来获得动作误差梯度。但不像 TD3（其中我们只用了 Critic 1 模型），SAC 的作者建议取用估算行动成本较低的模型。

此处还有一件事。在训练期间，我们更改政策，这会导致在系统特定状态下扮演者的行为发生变化。此外，随机扮演者政策的使用也有助于扮演者动作的多样性。同时，我们依据来自经验回放缓冲区的数据来训练模型，并为其它代理者动作提供奖励。在这种情况下，我们以理论假设为指导，即在训练扮演者的过程中，我们朝着最大化预测奖励的方向前进。这意味着，在任何 S 状态下，采用 π 新政策的动作成本都不低于 π 旧政策的动作成本。

这是一个非常主观的假设，但它与我们的模型训练范式完全一致。为了不累积可能的误差，我建议在训练期间更频繁地更新经验回放缓冲区，同时考虑更新扮演者政策。

使用类似于 TD3 的 τ 因子平滑目标模型的更新。

这与 TD3 方法还有一点区别。软性扮演者-评论者算法在扮演者训练和更新目标模型时不能使用延迟。在此，所有模型都会在每个训练步骤中更新。

我们总结一下软性扮演者-评论者算法：

在奖励函数中引入熵正则化。

在训练开始时，扮演者和 2 个评论者模型以随机参数进行初始化。

作为与环境交互的结果，将填充经验回放缓冲区。我们保持环境状态、动作、后续状态和奖励不变。

填满经验回放缓冲区后，我们训练模型

我们从经验回放缓冲区中随机提取一组数据



判定未来状态的动作，同时考虑扮演者的当前政策



使用至少 2 个目标评论者模型的当前政策来判定未来状态的预测值



更新评论者模型



更新动作政策



更新目标模型。

训练模型的过程是迭代的，并重复进行，直至得到所需的结果，或达到评论者损失函数图形上的最小极值。

2. 利用 MQL5 实现

在软性扮演者-评论者算法理论概述之后，我们转入利用 MQL5 实现它。我们面临的第一件事是检测特定动作的概率。实际上，对于扮演者政策的表格化实现来说，这是一个非常简单的问题。但在使用神经网络时这会造成困难。毕竟，我们不保留有关环境条件和所采取动作的统计数据。它被“硬连线”到我们模型的可定制参数之中。有关于此，我想起了分布式 Q-训练。您也许还记得，我们谈到过有关预期回报概率分布的研究。分布式 Q-学习允许我们获得给定数量的固定区间奖励值的概率分布。完全参数化的 Q-函数（FQF）模型允许我们研究区间值及其概率。

2.1创建一个新的神经层类

继承自 CNeuronFQF 类，我们将创建一个新的神经层类来实现所提出的 CNeuronSoftActorCritic 算法。新类的方法集非常标准，但它也有自己的特性。

特别是，在我们的实现中，我们决定使用自定义熵正则化参数。为此目的，添加了 cAlphas 神经层。该实现使用 CNeuronConcatenate 类型的层。为了决定比率的大小，我们将用到当前状态的嵌入，以及在输出中用到分位数分布。

此外，我们还添加了一个单独的缓冲区来记录熵值，稍后我们将在奖励函数中用到它。

添加的两个对象都声明为静态，这允许我们将类构造函数和析构函数留空。

class CNeuronSoftActorCritic : public CNeuronFQF { protected : CNeuronConcatenate cAlphas; CBufferFloat cLogProbs; virtual bool feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; virtual bool updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; public : CNeuronSoftActorCritic( void ) {}; ~CNeuronSoftActorCritic( void ) {}; virtual bool Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint actions, uint quantiles, uint numInputs, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch); virtual bool calcAlphaGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL); virtual bool GetAlphaLogProbs( vector < float > &log_probs) { return (cLogProbs.GetData(log_probs) > 0 ); } virtual bool CalcLogProbs(CBufferFloat *buffer); virtual bool Save( int const file_handle) override ; virtual bool Load( int const file_handle) override ; virtual int Type( void ) override const { return defNeuronSoftActorCritic; } virtual void SetOpenCL(COpenCLMy *obj); };

首先，我们将查看类的 Init 初始化方法。方法参数完全重复父类相似方法的参数。我们立即在方法主体中调用父类方法。我们经常使用这种技术，因为所有必要的控制都已在父类中实现了。所有继承对象的初始化也一并执行。一次检查父类方法的结果取代了所提及操作的完全控制。我们所要做的就是初始化添加的对象。

首先，我们初始化 ɑ 比率计算层。如上所述，我们将向该模型的输入提交当前状态的嵌入，其大小将等于前一个神经层的大小。此外，我们将在当前层的输出中添加一个分位数分布，该分位数分布将包含在内部层 cQuantile2 当中（其在父类中声明和初始化）。在 cAlphas 层的输出端，我们将获得每个单独动作的温度系数。相应地，层的大小将等于动作的数量。

系数应为非负数。为了满足这个需求，我们将该层的激活函数定义为 Sigmoid。

在方法结束时，我们用零值初始化熵缓冲区。它的大小也等于动作的数量。马上在当前 OpenCL 关联环境中创建缓冲区。

bool CNeuronSoftActorCritic::Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint actions, uint quantiles, uint numInputs, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch) { if (!CNeuronFQF::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, actions, quantiles, numInputs, optimization_type, batch)) return false ; if (!cAlphas.Init( 0 , 0 , OpenCL, actions, numInputs, cQuantile2.Neurons(), optimization_type, batch)) return false ; cAlphas.SetActivationFunction(SIGMOID); if (!cLogProbs.BufferInit(actions, 0 ) || !cLogProbs.BufferCreate(OpenCL)) return false ; return true ; }

接下来，我们转入实现前向验算。在此，我们从父类借用训练分位数和概率分布的过程，不做任何修改。但我们必须加入一些过程，安排检测温度系数，以及计算熵值。甚至，虽然温度的计算涉及调用经由 cAlphas 层的直接验算，但检测熵值应从 “0” 开始实现。

我们必须计算扮演者每个动作的熵。在这个阶段，我们期望此处的动作不会太多。由于所有源数据都在 OpenCL 关联环境存储器当中，故逻辑上应将我们的操作转移到该环境。首先，我们将创建 OpenCL 内核程序 SAC_AlphaLogProbs，来实现此功能。

在内核参数中，我们将传递 5 个数据缓冲区和 2 个常量：

outputs — 结果缓冲区包含每个动作的分位数值的概率加权总和

quantiles — 平均分位数值（cQuantile2 内层结果缓冲区）

probs — 概率张量（cSoftMax 内层结果缓冲区）

alphas — 温度系数的向量

log_probs — 熵值的向量（在本例中，记录结果的缓冲区）

count_quants — 每个动作的分位数

activation — 激活函数类型。

CNeuronFQF 类在输出端不使用激活函数。我甚至要说这与类背后的观点相矛盾。毕竟，在模型训练过程中，预期奖励的分位数平均值的分布是由实际奖励本身来界定的。在我们的例子中，在自层输出端，我们期望从连续分布取得扮演者动作的确定值。由于各种技术或其它境况，代理者允许的动作界域也许会受到限制。激活函数允许我们这样做。但对于我们，在判定实际动作的概率后，获得所应用激活函数的实际概率估算非常重要。因此，我们将其实现添加到此内核之中。

__kernel void SAC_AlphaLogProbs(__global float *outputs, __global float *quantiles, __global float *probs, __global float *alphas, __global float *log_probs, const int count_quants, const int activation ) { const int i = get_global_id( 0 ); int shift = i * count_quants; float quant1 = - 1 e37f; float quant2 = 1 e37f; float prob1 = 0 ; float prob2 = 0 ; float value = outputs[i];

我们辨别内核主体中的当前操作流。它将向我们展示正在分析的操作的序号。然后，我们将检测分位数和概率缓冲区的偏移。

接下来，我们将声明局部变量。为了检测特定动作的概率，我们需要找到 2 个最接近的分位数。在 quant1 变量中，我们将写入最低分位数的平均值。quant2 变量将包含最接近顶部的分位数的平均值。在初始阶段，我们以明显的极值来初始化指定的变量。我们将相应的概率存储在 prob1 和 prob2 变量当中，此刻我们将用零值初始化它们。确切说，在我们的理解中，获得这种极值的概率是 “0”。

我们将来自缓冲区中的所需值保存到局部变量之中。

由于 OpenCL 关联环境的特殊内存组织，访问局部变量比从全局内存缓冲区检索数据快很多倍。依据局部变量操作，我们提升了整体 OpenCL 程序的性能。

现在我们已将所需值存储在局部变量之中，我们可以 毫不费力地将激活函数应用于神经层操作结果的缓冲区。

switch (activation) { case 0 : outputs[i] = tanh( value ); break ; case 1 : outputs[i] = 1 / ( 1 + exp(- value )); break ; case 2 : if ( value < 0 ) outputs[i] = value * 0.01 f; break ; default : break ; }

接下来，我们安排循环，搜索所有平均分位数值，并寻找最接近的值。

此处应注意的是，我们并未针对平均分位数值进行排序。加权平均检测不受此影响，且我们之前已避免了执行不必要的操作。因此，在极高概率下，最接近所需值的分位数并不会位于分位数缓冲区的相邻元素当中。因此，我们要遍历所有值。

为免于将同一分位数的值写入两个变量，我们使用逻辑运算符 “>=” 作为下限，严格使用 “<” 作为上限。当一个分位数更接近先前存储的分位数时，我们将先前声明的相应变量中的值重写为分位数平均值及其概率。

for ( int q = 0 ; q < count_quants; q++) { float quant = quantiles[shift + q]; if ( value >= quant && quant1 < quant) { quant1 = quant; prob1 = probs[shift + q]; } if ( value < quant && quant2 > quant) { quant2 = quant; prob2 = probs[shift + q]; } }

在完成循环的所有迭代后，我们的局部变量内将包含最接近分位数的数据。必要的值在该范围内的某处。然而，我们对动作概率分布的认知仅受所研究分布的限制。在这种情况下，我们假设两个最接近的分位数之间概率具有线性依赖性。有了足够多的分位数，考虑到实际动作区域的数值分布范围有限，我们的假设与事实相距不远。

float prob = fabs (value - quant1) / fabs (quant2 - quant1); prob = clamp(( 1 -prob) * prob1 + prob * prob2, 1.0 e- 3 f, 1.0 f); log_probs[i] = -alphas[i] * log (prob); }

在检测动作概率之后，我们检测动作的熵，并将结果值乘以温度系数。为了避免熵值过高，我将概率的下限限制在 0.001。

现在我们转入主程序。在此，我们为该类创建一个前向验算方法 CNeuronSoftActorCritic::feedForward。

如您所记，在此，我们广泛利用了继承对象中虚拟方法的能力。因此，方法参数完全重复了前面讨论过的所有类的相似方法。

在方法主体中，我们为了计算温度系数，首先调用父类的前向验算方法，和相似层方法。在此，我们只需检查这些方法的执行结果。

bool CNeuronSoftActorCritic::feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) { if (!CNeuronFQF::feedForward(NeuronOCL)) return false ; if (!cAlphas.FeedForward( GetPointer (cQuantile0), cQuantile2.getOutput())) return false ;

接下来，我们必须计算奖励函数的熵分量。为此，我们安排了启动上面讨论的内核的过程。我们将根据正在分析的动作数量在一维任务空间中运行它。

uint global_work_offset[ 1 ] = { 0 }; uint global_work_size[ 1 ] = {Neurons()};

与往常一样，在将内核放入执行队列之前，我们将初始数据传递给其参数。

if (!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_SAC_AlphaLogProbs, def_k_sac_alp_alphas, cAlphas.getOutputIndex())) { printf ( "Error of set parameter kernel %s: %d; line %d" , __FUNCTION__ , GetLastError (), __LINE__ ); return false ; } if (!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_SAC_AlphaLogProbs, def_k_sac_alp_log_probs, cLogProbs.GetIndex())) { printf ( "Error of set parameter kernel %s: %d; line %d" , __FUNCTION__ , GetLastError (), __LINE__ ); return false ; } if (!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_SAC_AlphaLogProbs, def_k_sac_alp_outputs, getOutputIndex())) { printf ( "Error of set parameter kernel %s: %d; line %d" , __FUNCTION__ , GetLastError (), __LINE__ ); return false ; } if (!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_SAC_AlphaLogProbs, def_k_sac_alp_probs, cSoftMax.getOutputIndex())) { printf ( "Error of set parameter kernel %s: %d; line %d" , __FUNCTION__ , GetLastError (), __LINE__ ); return false ; } if (!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_SAC_AlphaLogProbs, def_k_sac_alp_quantiles, cQuantile2.getOutputIndex())) { printf ( "Error of set parameter kernel %s: %d; line %d" , __FUNCTION__ , GetLastError (), __LINE__ ); return false ; } if (!OpenCL.SetArgument(def_k_SAC_AlphaLogProbs, def_k_sac_alp_count_quants, ( int )(cSoftMax.Neurons() / global_work_size[ 0 ]))) { printf ( "Error of set parameter kernel %s: %d; line %d" , __FUNCTION__ , GetLastError (), __LINE__ ); return false ; } if (!OpenCL.SetArgument(def_k_SAC_AlphaLogProbs, def_k_sac_alp_activation, ( int )activation)) { printf ( "Error of set parameter kernel %s: %d; line %d" , __FUNCTION__ , GetLastError (), __LINE__ ); return false ; }

请注意，我们不检查任何缓冲区。事实是，在父类的直接验算方法，以及该层计算温度比率的阶段，所有用到的缓冲区均已通过检查。唯一尚未检查的是记录内核操作结果的内部缓冲区。但这是一个内部对象。其创建是在类对象的初始化阶段控制的。无法从外部程序访问该对象。这里出错的概率非常低。因此，我们冒着这样的风险来加快我们的程序。

在方法结束时，我们将内核放入执行队列，并检查操作结果。

if (!OpenCL.Execute(def_k_SAC_AlphaLogProbs, 1 , global_work_offset, global_work_size)) { printf ( "Error of execution kernel %s: %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return false ; } return true ; }

我想再次指出，在这种情况下，我们检查的是将内核放入执行队列的结果，而非在内核内部执行操作的结果。为了获得结果，我们需要将 cLogProbs 缓冲区数据加载到主内存之中。此功能是在 GetAlphaLogProbs 方法中实现的。该方法代码只有一行，且是在类结构描述模块中提供。

我们转入创建反向验算功能。该功能的主要部分已在父类方法中实现。尽管看起来很奇怪，但我们不至于重新定义贯穿神经层的误差梯度分配方法。事实是，熵正则化的误差梯度分布并不完全符合我们的一般结构。我们从评论者模型的最后一层按动作获得误差梯度。我们在奖励函数之中包含熵正则化本身。相应地，它的误差也将在奖励预测的级别上，即在评论者结果层的级别上。在此，我们遇到 2 个问题：

引入额外的梯度缓冲区将破坏反向验算方法的虚拟化模型。 在扮演者反向验算阶段，我们根本没有关于评论者的误差数据。有必要为整个模型构建一个新流程。

为了简化起见，我创建了一个新的并行过程，仅用于熵正则化误差的梯度，且无需彻底修改模型中的反向验算过程。

首先，我们将在 OpenCL 程序中创建一个内核。它的代码非常简单。我们只需将得到的误差梯度乘以熵即可。然后，我们通过层的激活函数的导数来调整结果值，以便计算温度比率。

__kernel void SAC_AlphaGradients(__global float *outputs, __global float *gradient, __global float *log_probs, __global float *alphas_grad, const int activation ) { const int i = get_global_id( 0 ); float out = outputs[i]; float grad = -gradient[i] * log_probs[i]; switch (activation) { case 0 : out = clamp( out , - 1.0 f, 1.0 f); grad = clamp(grad + out , - 1.0 f, 1.0 f) - out ; grad = grad * max( 1 - pow( out , 2 ), 1.0 e- 4 f); break ; case 1 : out = clamp( out , 0.0 f, 1.0 f); grad = clamp(grad + out , 0.0 f, 1.0 f) - out ; grad = grad * max( out * ( 1 - out ), 1.0 e- 4 f); break ; case 2 : if ( out < 0 ) grad = grad * 0.01 f; break ; default : break ; } alphas_grad[i] = grad; }

于此我们应当注意，为了简化计算，我们只需将梯度乘以来自 log_probs 缓冲区中的值即可。如您所记，在前向验算期间，我们在此设置熵值，同时考虑温度比率。从数学角度来看，我们需要将来自缓冲区的值除以该值。但对于温度，我们使用 sigmoid 作为激活函数。因此，其值始终在 [0,1] 范围内。除以小于 1 的正数只会增加误差梯度。在这种情况下，我们故意不这样做。

在完成 SAC_AlphaGradients 内核的工作后，我们把工作转入主程序，并创建 CNeuronSoftActorCritic::calcAlphaGradients 方法。在这个阶段，我们首先将内核放入执行队列中，然后调用内部对象的方法。因此，我们在开始该过程之前安排了一个控制单元。

bool CNeuronSoftActorCritic::calcAlphaGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) { if (!OpenCL || !NeuronOCL || !NeuronOCL.getGradient() || !NeuronOCL.getGradientIndex()< 0 ) return false ;

接下来，我们定义内核的任务空间，并将输入数据传递给其参数。

uint global_work_offset[ 1 ] = { 0 }; uint global_work_size[ 1 ] = {Neurons()}; if (!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_SAC_AlphaGradients, def_k_sac_alg_outputs, cAlphas.getOutputIndex())) { printf ( "Error of set parameter kernel %s: %d; line %d" , __FUNCTION__ , GetLastError (), __LINE__ ); return false ; } if (!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_SAC_AlphaGradients, def_k_sac_alg_alphas_grad, cAlphas.getGradientIndex())) { printf ( "Error of set parameter kernel %s: %d; line %d" , __FUNCTION__ , GetLastError (), __LINE__ ); return false ; } if (!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_SAC_AlphaGradients, def_k_sac_alg_gradient, NeuronOCL.getGradientIndex())) { printf ( "Error of set parameter kernel %s: %d; line %d" , __FUNCTION__ , GetLastError (), __LINE__ ); return false ; } if (!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_SAC_AlphaGradients, def_k_sac_alg_log_probs, cLogProbs.GetIndex())) { printf ( "Error of set parameter kernel %s: %d; line %d" , __FUNCTION__ , GetLastError (), __LINE__ ); return false ; } if (!OpenCL.SetArgument(def_k_SAC_AlphaGradients, def_k_sac_alg_activation, ( int )cAlphas.Activation())) { printf ( "Error of set parameter kernel %s: %d; line %d" , __FUNCTION__ , GetLastError (), __LINE__ ); return false ; }

之后，我们将内核放入执行队列，并监视操作的执行。

if (!OpenCL.Execute(def_k_SAC_AlphaGradients, 1 , global_work_offset, global_work_size)) { printf ( "Error of execution kernel %s: %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return false ; }

在方法的最后，我们调用内部温度系数计算层的反向验算方法。

return cAlphas.calcHiddenGradients( GetPointer (cQuantile0), cQuantile2.getOutput(), cQuantile2.getGradient()); }

此外，我们将覆盖 CNeuronSoftActorCritic::updateInputWeights 神经层更新参数的方法。该方法算法十分简单。它只调用父类和内部对象的相似方法。该方法的完整代码可在附件中找到。您还可从中找到本文中所用的所有方法和类的完整代码，包括操控新类文件的方法，这些我现在都不会赘述。

2.2修改 CNet 类

新类完成后，我们声明一些常量，它们都服务于所创建的内核。我们还要把新内核添加到上下关联对象的初始化过程、以及 OpenCL 程序之中。在创建每个新内核时，我都讲解过该功能，50 多次了，故我不会再啰嗦。

我们的函数库功能不允许用户直接访问特定的神经层。整个交互过程都经由 CNet 类层次的整体模型功能构建的。为了获取熵分量的值，我们将创建 CNet::GetLogProbs 方法。

在参数中，该方法接收指向设置值的向量指针。

在方法主体中，我们安排了一个控件模块，并逐步降低对象的级别。首先，我们检查神经层的动态数组对象是否存在。然后我们去往下一层，检查指向最后一个神经层对象的指针。接下来，我们再往下走，检查最后一个神经层的类型。这应该是我们新的 CNeuronSoftActorCritic 层。

bool CNet::GetLogProbs( vectorf &log_probs) { if (!layers) return false ; int total = layers.Total(); if (total <= 0 || !layers.At(total - 1 )) return false ; CLayer *layer = layers.At(total - 1 ); if (!layer.At( 0 ) || layer.At( 0 ).Type() != defNeuronSoftActorCritic) return false ; CNeuronSoftActorCritic *neuron = layer.At( 0 );

仅当所有控制级别都成功通过之后，我们才会转向神经层的相似方法。

return neuron.GetAlphaLogProbs(log_probs); }

请注意，在此阶段，我们仅限于模型中的最后一层。这意味着该层只能用作扮演者的最后一层。

此外，该方法仅从缓冲区读取数据，且不会启动计算。因此，仅当扮演者直接验之后调用它才有意义。事实上，这并非是一项限制。确切说，熵正则化仅用于在收集原始数据和训练模型时形成奖励。在这些过程中，扮演者依据生成动作执行前向验算才是主要的。

对于反向验算的需要，我们将创建 CNet::AlphasGradient 方法。正如我们上面所说，梯度的熵分布超出了我们之前所构建过程的界域。这也反映在方法算法当中。我们按这样一种方式构建了这种方法，我们将它称为评论者。在方法参数中，我们将传递指向扮演者对象的指针。

该方法的控制单元算法也要相应构建。首先，我们检查指向扮演者对象的指针是在有效期，并且它包含最新的 CNeuronSoftActorCritic 层。

bool CNet::AlphasGradient(CNet *PolicyNet) { if (!PolicyNet || !PolicyNet.layers) return false ; int total = PolicyNet.layers.Total(); if (total <= 0 ) return false ; CLayer *layer = PolicyNet.layers.At(total - 1 ); if (!layer || !layer.At( 0 )) return false ; if (layer.At( 0 ).Type() != defNeuronSoftActorCritic) return true ; CNeuronSoftActorCritic *neuron = layer.At( 0 );

控制模块的第二部分针对最后一个评论者层运作相似的检查。此处对于神经层的类型没有限制。

if (!layers) return false ; total = layers.Total(); if (total <= 0 || !layers.At(total - 1 )) return false ; layer = layers.At(total - 1 );

所有控制成功通过之后，我们转向新神经层梯度的分配方法。

return neuron.calcAlphaGradients((CNeuronBaseOCL*) layer.At( 0 )); }

公平而言，使用完全参数化的模型可以让我们检测独立动作的概率。但它不允许创建真正的随机扮演者政策。扮演者随机性涉及从学习的分布中抽取动作，这在 OpenCL 关联环境端是无法做到的。在变分自动编码器中，为了解决类似的问题，我们曾用过一个重新参数化的技巧，并在主程序一端生成了一个随机值的向量。但在这种情况下，我们需要加载概率分布以便进行抽样。取而代之，在收集样本数据库阶段，我们将在某个环境中对计算出的值进行抽样（类似于 TD3），然后询问模型此类动作的熵。出于这些目的，我们将创建 CNet::CalcLogProbs 方法。它的算法类似于 GetLogProbs 方法的构造，但不像前一个，在参数中，我们将收到一个指向含有样本值的数据缓冲区指针。方法在同一缓冲区中进行操作的结果，我们将得到它们的概率。

附件中提供了所有类及其方法的完整代码。

2.3创建模型训练 EA

在完成为模型创建新对象的工作后，我们转入编排其创建和训练的过程。如前，将用到 3 个 EA：

研究 — 收集样本数据库

学习 — 模型训练

测试 ― 检查得到的结果。

为了减少文章的篇幅，并节省您的时间，我将重点放在针对上一篇文章中相似智能系统版本所做的修改，按问题编排算法。

首先是模型架构。在此，我们只修改了最后一个扮演者层，将其替换为新的 CNeuronSoftActorCritic 类。我们按照动作数量、及每个动作的 32 个分位数来指定层大小（正如 FQF 方法的作者所建议的那样）。

我们用 sigmoid 作为激活函数，类似于上一篇文章中的实验。

bool CreateDescriptions(CArrayObj *actor, CArrayObj *critic) { ......... ......... if (!(descr = new CLayerDescription())) return false ; descr.type = defNeuronSoftActorCritic; descr.count = NActions; descr.window_out = 32 ; descr.optimization = ADAM; descr.activation = SIGMOID; if (!actor.Add(descr)) { delete descr; return false ; } ......... ......... return true ; }

“...\SoftActorCritic\Research.mq5” EA 算法已从上一篇文章中转移而来，几乎没做任何修改。历史数据收集模块和交易操作模块均未发生任何变化。仅在环境奖励方面修改了 OnTick 函数。如上所述，软性扮演者-评论者算法将熵正则化添加到奖励函数当中。

如前，我们采用账户余额的相对变化作为补偿。我们还针对缺乏持仓增加了处罚。但接下来我们需要添加熵正则化。我为此创建了上面提到的 CalcLogProbs 方法。但有一处细微差别。我们类的分位数分布存储的值直至激活函数起作用。在制定决策过程中，我们使用扮演者模型的激活结果。我们使用 sigmoid 作为扮演者输出端的激活函数。

通过数学变换，我们得出

我们用此属性，并将抽样动作调整为所需的形式。然后，我们将数据从向量传输到数据缓冲区，如果可能，将信息传输到 OpenCL 关联环境内存。

在完成这样的准备工作后，我们询问扮演者所执行动作的熵。

注意，考虑到温度比率，我们得到了 6 个动作的熵。但我们的奖励是一个数字来评估当前状态和动作的整体。在这个实现中，我们使用了总熵值，它非常适合概率和对数的上下文，因为复杂事件的概率等于其组成部分事件的概率的乘积。乘积的对数等于各个因子的对数之和。不过，可能还有其它方法。在训练期间可以检查它们与每个个案的相适度。不要害怕实验。

void OnTick () { ......... ......... float reward = Account[ 0 ]; if ((buy_value + sell_value) == 0 ) reward -= ( float )(atr / PrevBalance); for ( ulong i = 0 ; i < temp.Size(); i++) sState.action[i] = temp[i]; temp.Clip( 0.001 f, 0.999 f); temp = MathLog ((temp - 1.0 f) * (- 1.0 f) / temp) * (- 1 ); Result.AssignArray(temp); if (Result.GetIndex() >= 0 ) Result.BufferWrite(); if (Actor.CalcLogProbs(Result)) { Result.GetData(temp); reward += temp.Sum(); } if (!Base.Add(sState, reward)) ExpertRemove (); }

最重要的修改是针对 “...\SoftActorCritic\Study.mq5” EA 中的模型训练。我们来仔细看看指定 EA 的 Train 函数。这是安排整个模型训练过程的地方。

在函数开始时，我们从经验回放缓冲区中抽样一组数据，就像之前一样。

void Train( void ) { int total_tr = ArraySize (Buffer); uint ticks = GetTickCount (); for ( int iter = 0 ; (iter < Iterations && ! IsStopped ()); iter ++) { int tr = ( int )(( MathRand () / 32767.0 ) * (total_tr - 1 )); int i = ( int )(( MathRand () * MathRand () / MathPow ( 32767 , 2 )) * (Buffer[tr].Total - 2 ));

接下来，我们检测未来状态的预测值。该算法重复了在 TD3 方法中实现的类似过程。唯一的区别是没有目标扮演者模型。在此，我们使用可训练的扮演者模型来判定未来状态下的动作。

State.AssignArray(Buffer[tr].States[i + 1 ].state); float PrevBalance = Buffer[tr].States[i].account[ 0 ]; float PrevEquity = Buffer[tr].States[i].account[ 1 ]; Account.Clear(); Account.Add((Buffer[tr].States[i + 1 ].account[ 0 ] - PrevBalance) / PrevBalance); Account.Add(Buffer[tr].States[i + 1 ].account[ 1 ] / PrevBalance); Account.Add((Buffer[tr].States[i + 1 ].account[ 1 ] - PrevEquity) / PrevEquity); Account.Add(Buffer[tr].States[i + 1 ].account[ 2 ]); Account.Add(Buffer[tr].States[i + 1 ].account[ 3 ]); Account.Add(Buffer[tr].States[i + 1 ].account[ 4 ] / PrevBalance); Account.Add(Buffer[tr].States[i + 1 ].account[ 5 ] / PrevBalance); Account.Add(Buffer[tr].States[i + 1 ].account[ 6 ] / PrevBalance); if (Account.GetIndex() >= 0 ) Account.BufferWrite();

填充源数据缓冲区，调用扮演者的前向验算方法和 2 个评论者 目标模型。

if (!Actor.feedForward( GetPointer (State), 1 , false , GetPointer (Account))) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); ExpertRemove (); break ; } if (!TargetCritic1.feedForward( GetPointer (Actor), LatentLayer, GetPointer (Actor)) || !TargetCritic2.feedForward( GetPointer (Actor), LatentLayer, GetPointer (Actor))) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); break ; }

如 TD3 方法一样，我们使用最低的预测状态成本值来训练评论者。但在这种情况下，我们添加了一个熵分量。

vector < float > log_prob; if (!Actor.GetLogProbs(log_prob)) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); break ; } TargetCritic1.getResults(Result); float reward = Result[ 0 ]; TargetCritic2.getResults(Result); reward = Buffer[tr].Revards[i] + DiscFactor * ( MathMin (reward, Result[ 0 ]) + log_prob.Sum() - Buffer[tr].Revards[i + 1 ]);

此处需要注意的是，在保存轨迹的过程中，考虑到折扣因素，我们保存了累计奖励额度，直到验算结束。在这种情况下，每次向新状态转换的独立奖励都包括熵正则化。为了训练评论者模型，我们调整了存储的累积奖励，考虑更新政策所用。为此，我们取后续状态的最低预测成本之间的差值，考虑到熵分量与保存在回放缓冲区中的该状态的累积奖励经验。按折扣系数调整结果值，并将其加到当前状态的保存值之中。在这种情况下，我们假设在优化模型的过程中动作成本不会降低。

接下来，我们将面对训练评论者模型阶段。为此，我们用系统的当前状态填充数据缓冲区。

State.AssignArray(Buffer[tr].States[i].state); PrevBalance = Buffer[tr].States[ MathMax (i - 1 , 0 )].account[ 0 ]; PrevEquity = Buffer[tr].States[ MathMax (i - 1 , 0 )].account[ 1 ]; Account.Update( 0 , (Buffer[tr].States[i].account[ 0 ] - PrevBalance) / PrevBalance); Account.Update( 1 , Buffer[tr].States[i].account[ 1 ] / PrevBalance); Account.Update( 2 , (Buffer[tr].States[i].account[ 1 ] - PrevEquity) / PrevEquity); Account.Update( 3 , Buffer[tr].States[i].account[ 2 ]); Account.Update( 4 , Buffer[tr].States[i].account[ 3 ]); Account.Update( 5 , Buffer[tr].States[i].account[ 4 ] / PrevBalance); Account.Update( 6 , Buffer[tr].States[i].account[ 5 ] / PrevBalance); Account.Update( 7 , Buffer[tr].States[i].account[ 6 ] / PrevBalance); Account.BufferWrite();

请注意，在这种情况下，我们不再检查 OpenCL 关联环境中是否存在帐户状态描述缓冲区。保存数据后，我们立即调用将数据传输到关联环境的方法。因为我们所有的模型都在同一个 OpenCL 关联环境中工作，故这成为可能。我们之前已探讨过这种方式的优点。在目标模型上调用前向验算方法时，缓冲区已在关联环境中创建好了。否则，我们在执行时会收到错误。因此，我们现阶段不再将时间和资源浪费在不必要的验证上。

加载数据后，我们调用扮演者的前向验算方法，并加载奖励的熵分量。

if (!Actor.feedForward( GetPointer (State), 1 , false , GetPointer (Account))) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); break ; } Actor.GetLogProbs(log_prob);

在此阶段，我们掌握了评论者的正向和反向验算的所有必要数据。但在此阶段，我们略微偏离了作者的算法。事实上，该方法的作者在更新了评论者的参数后，建议采用具有最低分数的评论者来更新扮演者的政策。根据我们的观察，尽管估算值存在偏差，但动作误差的梯度几乎没有变化。故此，我决定简单地轮换评论者模型。在偶数迭代中，我们根据经验回放缓冲区中的动作更新 Critic2 模型。我们基于第一位评论者的评估来训练扮演者的政策。

Actions.AssignArray(Buffer[tr].States[i].action); if (Actions.GetIndex() >= 0 ) Actions.BufferWrite(); if ((iter % 2 ) == 0 ) { if (!Critic1.feedForward( GetPointer (Actor), LatentLayer, GetPointer (Actor)) || !Critic2.feedForward( GetPointer (Actor), LatentLayer, GetPointer (Actions))) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); break ; } Result.Clear(); Result.Add(reward-log_prob.Sum()); if (!Critic1.backProp(Result, GetPointer (Actor)) || !Critic1.AlphasGradient( GetPointer (Actor)) || !Actor.backPropGradient( GetPointer (Account), GetPointer (Gradient), LatentLayer) || !Actor.backPropGradient( GetPointer (Account), GetPointer (Gradient))) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); break ; } Result.Update( 0 ,Buffer[tr].Revards[i]); if (!Critic2.backProp(Result, GetPointer (Actions), GetPointer (Gradient))) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); break ; } }

在奇数迭代中更改 Critic1 模型。

else { if (!Critic2.feedForward( GetPointer (Actor), LatentLayer, GetPointer (Actor)) || !Critic1.feedForward( GetPointer (Actor), LatentLayer, GetPointer (Actions))) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); break ; } Result.Clear(); Result.Add(reward); if (!Critic2.backProp(Result, GetPointer (Actor)) || !Critic2.AlphasGradient( GetPointer (Actor)) || !Actor.backPropGradient( GetPointer (Account), GetPointer (Gradient), LatentLayer) || !Actor.backPropGradient( GetPointer (Account), GetPointer (Gradient))) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); break ; } Result.Update( 0 ,Buffer[tr].Revards[i]); if (!Critic1.backProp(Result, GetPointer (Actions), GetPointer (Gradient))) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); break ; } }

注意调用反向验算方法的顺序。首先，我们执行评论者反向验算。然后我们通过熵分量传递梯度。接下来，我们通过扮演者的主数据处理模块执行反向验算。这令我们能够根据评论者的需求定制卷积层。做完所有之后，我们针对扮演者执行彻底的反向验算，从而优化其动作政策。

在函数操作结束时，我们更新目标模型，并向用户显示信息消息，从而直观地监控训练过程。

TargetCritic1.WeightsUpdate( GetPointer (Critic1), Tau); TargetCritic2.WeightsUpdate( GetPointer (Critic2), Tau); if ( GetTickCount () - ticks > 500 ) { string str = StringFormat ( "%-15s %5.2f%% -> Error %15.8f

" , "Critic1" , iter * 100.0 / ( double )(Iterations), Critic1.getRecentAverageError()); str += StringFormat ( "%-15s %5.2f%% -> Error %15.8f

" , "Critic2" , iter * 100.0 / ( double )(Iterations), Critic2.getRecentAverageError()); Comment (str); ticks = GetTickCount (); } } Comment ( "" ); PrintFormat ( "%s -> %d -> %-15s %10.7f" , __FUNCTION__ , __LINE__ , "Critic1" , Critic1.getRecentAverageError()); PrintFormat ( "%s -> %d -> %-15s %10.7f" , __FUNCTION__ , __LINE__ , "Critic2" , Critic2.getRecentAverageError()); ExpertRemove (); }

完整的智能系统代码可在文后附件中找到。在那里，您还可以找到测试 EA 代码。针对它所做的更改类似于主要数据收集 EA 中的更改，我们不再详述它们。

3. 测试

该模型依据 EURUSD H1 自 2023 年 1 月至 5 月期间的历史数据进行了训练和测试。指标参数和所有超参数均设置为默认值。

我深表遗憾，我必须承认，在撰写本文时，我没能训练出一个能够在训练集上产生盈利的模型。根据测试结果，我的模型在 5 个月的训练期间亏损了 3.8%。





从积极的一面来看，最大的盈利交易高于最大亏损交易的 3.6 倍。平均盈利交易仅略高于平均亏损交易。但可盈利交易份额为 49%。本质上，这 1% 不足以达到 “0”。

对于训练集之外的数据，形势几乎没有变化。甚至盈利交易的份增加到了 51%。但平均盈利交易的规模下降，再次造成亏损。





模型在训练集之外的稳定性是一个积极因素。但问题仍然是我们如何摆脱亏损。也许，原因在于算法的变化，或膨胀的温度比率刺激了更多的市场研究。

此外，原因可能是抽样动作值过于分散。当抽样动作概率接近 “0” 时，高熵会令其奖励膨胀，这会扭曲扮演者政策。为了找到原因，我们需要额外的测试。我将与您分享他们的结果。

结束语

在本文中，我们介绍了软性扮演者-评论者（SAC）算法，该算法旨在解决连续动作空间中的问题。它基于最大化政策熵的思想，它允许代理者探索不同的策略，并在随机环境中找到最优解，同时考虑到最大化行动变数。

该方法的作者建议利用熵正则化，将其添加到训练标的物函数之中。这令算法能够鼓励对新动作的探索，防止它过于僵化、并固守在某些策略上。

我们利用 MQL5 实现了该方法，但不幸的是，我们未能训练出一个可盈利的策略。不过，经过训练的模型在训练集内外都表现出稳定的性能。这表明该方法能够普适所获得的经验，并将其转移到未知的环境条件下。

我给自己设定了一个目标，即寻找机会来训练可盈利的扮演者政策。结果将在稍后公布。

参考文献列表

本文中用到的程序