时间序列挖掘的数据标签（第1部分）：通过EA操作图制作具有趋势标记的数据集

汇总

当我们设计人工智能模型时，我们通常需要首先准备数据。良好的数据质量将使我们在模型训练和验证方面事半功倍。但我们的外汇或股票数据是特殊的，其中包含复杂的市场信息和时间信息，数据标注很困难，但我们可以很容易地在图表上分析历史数据的趋势。

本节介绍了一种通过EA操作图制作带有趋势标记的数据集的方法，您可以根据自己的想法直观地操作数据，当然您也可以使用相同的方法来扩展和自定义自己的数据集！

目录：





定义标签数据格式

当我们从客户那里获得外汇或股票数据时（本文不讨论从文件中读取或从其他网站下载的外部数据），一般情况是：

Time(时间) Open(开盘价) High(最高价) Low(最低价) Close(收盘价) Tick_volume(分时交易量) 2021-12-10 01:15:00

1775.94

1775.96

1775.58

1775.58

173 2021-12-10 01:30:00

1775.58

1776.11

1775.48

1775.88

210 2021-12-10 01:45:00

1775.88

1776.22

1775.68

1776.22

212 2021-12-10 02:00:00

1776.22

1777.57

1775.98

1777.02

392 2021-12-10 02:15:00

1776.99

1777.72

1776.89

1777.72

264

以上是5个时间序列数据的样子。它们的收盘价（Close）和开盘价（Open）自始至终都是相互联系的，连贯性很强。假设我们认为前两个是上升趋势，其他是下降趋势（以上5个数据为例）。一般标记方法将数据分为两部分：

Time(时间) Open(开盘价) High(最高价) Low(最低价) Close(收盘价) Tick_volume(分时交易量) 2021-12-10 01:15:00

1775.94

1775.96

1775.58

1775.58

173 2021-12-10 01:30:00

1775.58

1776.11

1775.48

1775.88

210

Time(时间) Open(开盘价) High(最高价) Low(最低价) Close(收盘价) Tick_volume(分时交易量) 2021-12-10 01:45:00

1775.88

1776.22

1775.68

1776.22

212 2021-12-10 02:00:00

1776.22

1777.57

1775.98

1777.02

392 2021-12-10 02:15:00

1776.99

1777.72

1776.89

1777.72

264

然后告诉我们的模型哪个部分是上升趋势，哪个部分是下降趋势，但这忽略了它们的整体属性，会破坏数据的完整性，那么我们如何解决这个问题呢？

一种可行的方法是在我们的时间序列中添加趋势分组，如下所示（以上述5条数据为例，或遵循上述假设）：

Time(时间) Open(开盘价) High(最高价) Low(最低价) Close(收盘价) Tick_volume(分时交易量) Trend_group(趋势组) 2021-12-10 01:15:00

1775.94

1775.96

1775.58

1775.58

173 0 2021-12-10 01:30:00

1775.58

1776.11

1775.48

1775.88

210 0 2021-12-10 01:45:00

1775.88

1776.22

1775.68

1776.22

212 1 2021-12-10 02:00:00

1776.22

1777.57

1775.98

1777.02

392 1 2021-12-10 02:15:00

1776.99

1777.72

1776.89

1777.72

264 1

但如果我们想在模型中进行趋势发展分析，比如当前趋势发展到什么程度（例如波动理论告诉我们，一般趋势一般包括趋势阶段和调整阶段，趋势阶段有5个波动阶段，调整阶段有3个波动调整等），我们需要进一步标注数据，我们可以通过添加另一个索引列来实现这一点，该列表示数据中趋势的发展（假设以下10个数据中的前2个数据为上升趋势，后5个数据为上涨趋势，中间的其余数据为下降趋势），如下所示：

Time(时间) Open(开盘价) High(最高价) Low(最低价) Close(收盘价) Tick_volume(分时交易量) Trend_group(趋势组) Trend_index(趋势索引) 2021-12-10 03:15:00 1776.38 1777.94 1775.47 1777.71 565 0 0 2021-12-10 03:30:00 1777.75 1778.93 1777.68 1778.61 406 0 1 2021-12-10 03:45:00 1778.58 1778.78 1777.65 1778.16 388 1 0 2021-12-10 04:00:00 1778.14 1779.42 1778.06 1779.14 393 1 1 2021-12-10 04:15:00 1779.16 1779.49 1778.42 1779.31 451 1 2 2021-12-10 04:30:00 1779.22 1779.42 1778.36 1778.37 306 0 0 2021-12-10 04:45:00 1778.42 1778.51 1777.60 1777.78 411 0 1 2021-12-10 05:00:00 1777.81 1778.68 1777.61 1778.57 372 0 2 2021-12-10 05:15:00 1778.54 1779.29 1778.42 1779.02 413 0 3 2021-12-10 05:30:00 1778.97 1779.49 1778.48 1778.50 278 0 4

注意：

1. 定义上升趋势的Trend_group为0 2. 定义下降趋势的Trend_group为1

接下来，我们将开始在客户端操作图表，根据我们想要的模式标记数据。

初始化图表和文件

因为我们需要看图表来标记数据，所以图表不能随意滚动，必须根据我们的手动操作进行滚动，因此我们需要禁用 CHART_AUTOSCROLL 和 CHART_SHIFT：

ChartSetInteger ( 0 , CHART_AUTOSCROLL , false ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHIFT , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , 1 );

代码的绿色部分旨在允许我们使用鼠标滚轮控制图表

文件的初始化应首先检查是否存在现有标签文件，如果存在历史文件，则将文件名保存到变量“reName”中：

do { if ( StringFind (name, Symbol ())!=- 1 && StringFind (name, ".csv" )!=- 1 ) reName=name; } while ( FileFindNext (hd,name));

int hd= FileFindFirst ( "*" ,name, 0 );

这里应该注意的是，我们使用的是“do-while”循环，它与“while”循环的不同之处在于，它首先执行运算符，然后计算表达式。但是名称的初始化是个问题，我们可以这样做





如果有一个原始的标记文件，打开该文件并使用read_csv（）函数获取标记的最后时间：

read_csv(file_handle,a);

shift = - iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,( datetime )a[i- 8 ]); ChartNavigate ( 0 , CHART_END ,shift);

然后将图表滚动到最后标记的时间：





如果没有历史记录文件，就创建一个文件：

file_handle = FileOpen ( StringFormat ( "%s%d-%d.csv" , Symbol (), Period (),start_t), FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_READ );

shift = - iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,( datetime )start_t); ChartNavigate ( 0 , CHART_END ,shift);

ObjectCreate ( 0 , "Start" , OBJ_VLINE , 0 ,( datetime )start_t, 0 )

if ( FileIsExist (reName)) { file_handle = FileOpen (reName, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_READ ); string a[]; int i= 0 ; read_csv(file_handle,a); i = ArraySize (a); shift = - iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,( datetime )a[i- 8 ]); ChartNavigate ( 0 , CHART_END ,shift); } else { file_handle = FileOpen ( StringFormat ( "%s%d-%d.csv" , Symbol (), Period (),start_t), FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_READ ); Print ( "There is no history file,create file：" , StringFormat ( "%s%d-%d" , Symbol (), Period (),start_t)); shift = - iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,( datetime )start_t); ChartNavigate ( 0 , CHART_END ,shift); ObjectCreate ( 0 , "Start" , OBJ_VLINE , 0 ,( datetime )start_t, 0 ); }

shift = - iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,( datetime )start_t);

ChartNavigate ( 0 , CHART_END ,-shift);

int OnInit () { string name; string reName= "1" ; int hd= FileFindFirst ( "*" ,name, 0 ); int shift; ChartSetInteger ( 0 , CHART_AUTOSCROLL , false ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHIFT , false ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , 1 ); do { if ( StringFind (name, Symbol ())!=- 1 && StringFind (name, ".csv" )!=- 1 ) reName=name; } while ( FileFindNext (hd,name)); if ( FileIsExist (reName)) { file_handle = FileOpen (reName, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_READ ); string a[]; int i= 0 ; read_csv(file_handle,a); i = ArraySize (a); shift = - iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,( datetime )a[i- 8 ]); ChartNavigate ( 0 , CHART_END ,shift); } else { file_handle = FileOpen ( StringFormat ( "%s%d-%d.csv" , Symbol (), Period (),start_t), FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_READ ); Print ( FileTell (file_handle)); Print ( "No history file，create file：" , StringFormat ( "%s%d-%d" , Symbol (), Period (),start_t)); shift = - iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,( datetime )start_t); ChartNavigate ( 0 , CHART_END ,shift); ObjectCreate ( 0 , "Start" , OBJ_VLINE , 0 ,( datetime )start_t, 0 ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

然后将图表滚动到全局变量“start_t”指定的位置添加一条垂直红线以标记起始列：这部分的逻辑是这样组织的：注意：由于我们想将图表向左移动，我们必须在“iBarShift（）”函数之前添加“-”当然，它也可以在ChartNavigate（）函数中实现，例如：本文中的代码仍然是根据第一种方法实现的。这些初始化操作将在我们的OnInit（）中实现，包括定义我们需要的变量。最重要的是明确我们希望图表移动的位置并开始标记。这主要由变量“shift”和“start_t”控制。我们将反映在最终代码中：

注意：

1. start_t变量-指定开始的时间范围； 2. shift 变量-指定要移位的列数，代码示例通过转换指定的时间显示要移位的列数； 3. read_csv（）函数将在稍后定义。

void read_csv( int hd, string &arry[]) { int i= 0 ; while (! FileIsEnding (hd)) { ArrayResize (arry,i+ 1 ); arry[i]= FileReadString (hd); i++; } }

注意：我们使用“while”循环来查找历史注释文件的结束行，获取文件中的最后一行数据，并查找我们最后一次注释的结束时间。此注释将图表滚动到此柱状图，以便我们可以从此处继续进行注释。





设计和标记操作逻辑

Home —移动到图表的最后一个柱；

End — 移动到图表的第一个柱；

Page Up — 将图表向后移动一个窗口的距离；

Page Down — 将图表向前移动一个窗口的距离；

Ctrl+I — 打开一个包含指标列表的窗口；

Ctrl+B — 打开一个包含对象列表的窗口；

Alt+1—图表显示为一系列柱形；

Alt+2 — 该图表被显示为日式蜡烛的序列；

Alt+3— 图表显示为连接收盘价格的线；

Ctrl+G — 在图表窗口中显示/隐藏网格；

"+"— 放大图表；

"-" - 缩小图表；

F12 — 逐步滚动图表（逐条滚动）；

F8 — 打开属性窗口；

Backspace — 从图表中删除最后添加的对象；

Delete — 删除所有选定的对象；

Ctrl+Z — 取消删除最后一个对象。

#define KEY_B 66 #define KEY_S 83

if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { switch (lparam) { case KEY_B: if (first) { col= clrBlue ; typ = 0 ; Num+= 1 ; tp = "start"; } else { col= clrRed ; typ = 1 ; tp = "end"; } ob = OBJ_ARROW_BUY ; first = !first; Name = StringFormat ("%d-%d-%s",typ,Num,tp); break ; case KEY_S: if (first) { col= clrRed ; typ = 1 ; Num+= 1 ; tp = "start"; } else { col= clrBlue ; typ = 0 ; tp = "end"; } ob = OBJ_ARROW_SELL ; first = !first; Name = StringFormat ("%d-%d-%s",typ,Num,tp); break ; default : Print ("You pressed："+lparam+" key, do nothing！"); } ChartRedraw ( 0 ); }

可以从客户端的帮助主题轻松查询此部分。定义'b'键，'s'键，由虚拟键值定义：按‘b’然后按‘s’表示上升趋势，按‘s’然后按‘b’表示下降趋势，以上升趋势为例：1)此时按‘b’表示上升趋势。我们设置“typ”变量为0，“tp”变量为“start”，箭头颜色为“clrBlue”，标签计数“Num”增加1。需要注意的是，我们只需要在数据段的开头增加变量，并指定再次按下按钮将通过先反转来执行标记数据段的“end”部分2) 按's'标记上升趋势结束，“typ”变量仍然为0，“tp”变量设置为“end”，箭头颜色仍然为“clrBlue”，标签计数“Num”保持不变。需要注意的是，我们只需要在数据段的开头增加变量，而‘first’的反转用于指定再次按下按钮将执行标记数据段的“start”部分。3) 执行switch语句后，调用函数ChartRedraw（）来重新绘制图表。

注意：

1. “typ”变量 - 0表示上升趋势，1表示下降趋势； 2. “Num”变量 —标记计数，会直观地显示在图表上； 3. “first”变量 - 控制我们的标签总是成对的，确保每个组都是“b”和“s”或“s”和“b”，而不会混淆； 4. “tp”变量 - 用于确定数据段的开始或结束。



2. 在图表上单击鼠标左键以确定标记的位置

if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; datetime dt = 0 ; double price = 0 ; int window= 0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,dt,price)) { ObjectCreate ( 0 ,Name,ob,window,dt,price); ObjectSetInteger ( 0 ,Name, OBJPROP_COLOR ,col); if (tp== "start" ) Start=dt; else { if (file_handle) file_write(Start,dt); } ChartRedraw ( 0 ); } else Print ( "ChartXYToTimePrice return error code: " , GetLastError ()); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_DELETE ) { Print ( "The object with name " ,sparam, " has been deleted" ); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CREATE ) { Print ( "The object with name " ,sparam, " has been created!" ); }

注意：

1. ChartXYToTimePrice（）函数主要用于获取我们鼠标点击位置的柱的属性，包括当前时间和价格。我们使用全局变量“dt”来取得当前时间； 2. 当我们点击鼠标时，我们还需要判断当前动作是数据段的开始还是结束。我们使用全局变量“tp”来判断。 3. 具体操作流程





如果要标记上升趋势，请先按“b”键，在图表上开始标记的列上单击鼠标左键，然后按“s”键，然后在图标上的列末尾单击鼠标左按钮，完成标记。图表上显示成对的蓝色箭头，如下图所示：





如果要标记下降趋势，请先按‘s’键，在图表上开始标记的列上单击鼠标左键，然后按‘b’键，然后在图表上的列末尾单击鼠标左按钮。标记完成后，将显示成对的红色箭头，如下图所示：





贴标输出栏会随时显示贴标动作，非常直观地监控贴标过程，如图所示：

注意：这个部分实际上可以更好地优化，比如增加撤销最后一个动作的功能，然后你可以随时调整标记的位置，也可以避免错误的操作，但我是个懒人，所以…（^o^）





组织数据并写入文件

datetime Start; MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, false );

if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; datetime dt = 0 ; double price = 0 ; int window= 0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,dt,price)) { ObjectCreate ( 0 ,Name,ob,window,dt,price); ObjectSetInteger ( 0 ,Name, OBJPROP_COLOR ,col); if (tp== "start" ) Start=dt; else { if (file_handle) file_write(Start,dt); } ChartRedraw ( 0 ); } else Print ( "ChartXYToTimePrice return error code: " , GetLastError ()); }

void file_write( datetime start, datetime end) { MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, false ); int n_cp= CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,start,end,rates); if (n_cp> 0 ) { if ( FileTell (file_handle)== 2 ) { FileWrite (file_handle, "time" , "open" , "high" , "low" , "close" , "tick_volume" , "trend_group" , "trend_index" ); for ( int i= 0 ; i<n_cp; i++) { FileWrite (file_handle, rates[i].time, rates[i].open, rates[i].high, rates[i].low, rates[i].close, rates[i].tick_volume, typ, i); } } else { for ( int i= 0 ; i<n_cp; i++) { FileWrite (file_handle, rates[i].time, rates[i].open, rates[i].high, rates[i].low, rates[i].close, rates[i].tick_volume, typ, i); } } } else Print ( "No data copied！" ); FileFlush (file_handle); typ= 3 ; }

定义变量“Start”和“MqlRates rates[]”以保存趋势的开始时间和数据序列：注意：1. 这里我们不需要定义结束时间，因为从图表中获得的最后一个时间就是结束时间； 2. “ArraySetAsSeries（rates，false）”函数中的标志被指定为“false”，以确保时间段按顺序连接。当tp=“end”时，我们将数据段写入文件（代码的绿色部分）：通过“CopyRates（）”函数获取分段数据，并通过遍历“rates[]”中包含的每条数据添加“trend_group”和“trend_index”列，我们需要在“file_write（）”中实现这些功能：





注意：

1. 第一次写入文件时，我们需要写入索引头； 2. Trend_group实际上是全局变量“typ”； 3. 我们没有在此函数中调用FileClose（）函数，因为我们的标记尚未完成。我们将在OnDeinit（）函数中调用此函数，将最终结果写入文件。 4. 应特别注意此处使用的代码的黄色部分

if ( FileTell (file_handle)== 2 )

FileWrite (file_handle, "time" , "open" , "high" , "low" , "close" , "tick_volume" , "trend_group" , "trend_index" );

要确定文件中是否有数据（当然，也可以使用其他方法，例如在初始化过程中添加变量为其赋值），如果文件中没有数据，则需要添加这样的头：如果文件中有数据，则无需添加标头，否则数据将被截断，这一点非常重要





让我们检查不同数据段之间的一致性，发现数据是完美的：





附件：完整的EA代码示例

#define KEY_B 66 #define KEY_S 83 int Num= 0 ; int typ= 3 ; string Name; string tp; color col; bool first= true ; ENUM_OBJECT ob; int file_handle= 0 ; int start_t= 1403037112 ; datetime Start;

1. 全局变量和常量的定义。参数“start_t”可以由1970年1月1日起的每秒数据定义。当然，它也可以由标准的“datetime”定义，也可以由输入变量“input int start_t=1403037112；”定义，以便在以后运行EA时随时更改：

注意：当然，您也可以根据个人喜好将按钮定义为输入变量。

input int KEY_B= 66 ; input int KEY_S= 83 ;

这样做的好处是，如果你觉得按钮不容易使用，你可以在每次执行EA时随意更改按钮，直到你满意为止，我们的代码暂时不会更改。





2. OnInit（）函数，在这里我们初始化我们的准备工作：

int OnInit () { string name; string reName= "1" ; int hd= FileFindFirst ( "*" ,name, 0 ); int shift; ChartSetInteger ( 0 , CHART_AUTOSCROLL , false ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHIFT , false ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , 1 ); do { if ( StringFind (name, Symbol ())!=- 1 && StringFind (name, ".csv" )!=- 1 ) reName=name; } while ( FileFindNext (hd,name)); if ( FileIsExist (reName)) { file_handle = FileOpen (reName, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_READ ); string a[]; int i= 0 ; read_csv(file_handle,a); i = ArraySize (a); shift = - iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,( datetime )a[i- 8 ]); ChartNavigate ( 0 , CHART_END ,shift); } else { file_handle = FileOpen ( StringFormat ( "%s%d-%d.csv" , Symbol (), Period (),start_t), FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_READ ); Print ( FileTell (file_handle)); Print ( "No history file，create file：" , StringFormat ( "%s%d-%d" , Symbol (), Period (),start_t)); shift = - iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,( datetime )start_t); ChartNavigate ( 0 , CHART_END ,shift); ObjectCreate ( 0 , "Start" , OBJ_VLINE , 0 ,( datetime )start_t, 0 ); } Print ( "EA:" , MQL5InfoString ( MQL5_PROGRAM_NAME ), "Working！" ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_OBJECT_CREATE , true ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_OBJECT_DELETE , true ); ChartRedraw ( 0 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }





3. 因为我们所有的键盘和鼠标操作都是在图表上完成的，所以我们将主要的逻辑函数放入OnChartEvent（）函数中，以实现：

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { switch (lparam) { case KEY_B: if (first) { col= clrBlue ; typ = 0 ; Num+= 1 ; tp = "start" ; } else { col= clrRed ; typ = 1 ; tp = "end" ; } ob = OBJ_ARROW_BUY ; first = !first; Name = StringFormat ( "%d-%d-%s" ,typ,Num,tp); break ; case KEY_S: if (first) { col= clrRed ; typ = 1 ; Num+= 1 ; tp = "start" ; } else { col= clrBlue ; typ = 0 ; tp = "end" ; } ob = OBJ_ARROW_SELL ; first = !first; Name = StringFormat ( "%d-%d-%s" ,typ,Num,tp); break ; default : Print ( "You pressed：" +lparam+ " key, do nothing！" ); } ChartRedraw ( 0 ); } if (id== CHARTEVENT_CLICK &&(typ!= 3 )) { int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; datetime dt = 0 ; double price = 0 ; int window= 0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,dt,price)) { ObjectCreate ( 0 ,Name,ob,window,dt,price); ObjectSetInteger ( 0 ,Name, OBJPROP_COLOR ,col); if (tp== "start" ) Start=dt; else { if (file_handle) file_write(Start,dt); } ChartRedraw ( 0 ); } else Print ( "ChartXYToTimePrice return error code: " , GetLastError ()); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_DELETE ) { Print ( "The object with name " ,sparam, " has been deleted" ); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CREATE ) { Print ( "The object with name " ,sparam, " has been created!" ); } }

注意：在实现此函数时，我们更改了上面的代码

if (id== CHARTEVENT_CLICK &&(typ!= 3 ))

我们这样做的原因很简单，我们避免了意外点击鼠标引起的错误操作，并使用“typ”变量来控制鼠标操作是否有效。当我们标记一个趋势时，我们将执行file_write（）函数。我们在该函数的末尾添加此行

typ= 3 ;

然后你可以在开始下一段标记之前随意地用鼠标在图表上操作，不需要任何动作，直到你找到合适的位置并准备标记下一个趋势。





4. 写入数据函数 - file_write（）的实现：

void file_write( datetime start, datetime end) { MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, false ); int n_cp= CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,start,end,rates); if (n_cp> 0 ) { if ( FileTell (file_handle)== 2 ) { FileWrite (file_handle, "time" , "open" , "high" , "low" , "close" , "tick_volume" , "trend_group" , "trend_index" ); for ( int i= 0 ; i<n_cp; i++) { FileWrite (file_handle, rates[i].time, rates[i].open, rates[i].high, rates[i].low, rates[i].close, rates[i].tick_volume, typ, i); } } else { for ( int i= 0 ; i<n_cp; i++) { FileWrite (file_handle, rates[i].time, rates[i].open, rates[i].high, rates[i].low, rates[i].close, rates[i].tick_volume, typ, i); } } } else Print ( "No data copied！" ); FileFlush (file_handle); typ= 3 ; }

void read_csv( int hd, string &arry[]) { int i= 0 ; while (! FileIsEnding (hd)) { ArrayResize (arry,i+ 1 ); arry[i]= FileReadString (hd); i++; } }

void OnDeinit ( const int reason) { FileClose (file_handle); Print ( "Write data！" ); }

5. 读取文件函数 - read_csv（）的实现：6. 这里仍然有一个重要的问题没有得到解决，即初始化EA时打开的文件句柄“file_handle”没有被释放。我们在最后一个OnDeinit（）函数中释放句柄。当调用函数“FileClose（file_handle）”时，所有数据实际上都会写入csv文件，因此在EA仍在运行时不要试图打开csv文件尤为重要：



注意：本文中显示的代码仅用于演示。如果您想在实践中使用它，建议您进一步改进代码。在文章的最后，将提供演示中涉及的CSV文件和最终MQL5文件。本系列的下一篇文章将介绍如何通过与python结合的客户端对数据进行注释。

感谢您的耐心阅读，希望您有所收获，祝您生活愉快，下一章再见！