开发回放系统（第 42 部分）：图表交易项目（I）

概述

在上一篇文章《开发回放系统（第 41 部分）：开始第二阶段（II）》中，我展示了如何创建由鼠标控制的指标。您也许会认为这很无聊，且长远来看这并无益处。如果是这样的话，那只是因为您从未明白发生了什么。

每次我们创建新事物时，我们都必须进行一连串测试并创造条件，如此某个程序或过程才能与其它程序或过程共存。该条件的实现展示您是否准备好宣示自己是专业人士。

当一个程序或进程与其它模块发生冲突时，初学者通常会遇到问题。在这种情况下，任何奇怪的事情都可能发生。初学者也许会发现这些问题很难或不可能解决，但专业人士应该能够应对这种状况。

我的观点是：编写一款智能系统，其可执行一千零一种操作、或拥有一系列指标和图形元素、或包含许多基于市场工作的程序或进程，但若您尝试将它们组合在一个图表上时，它们开始相互冲突，那么这样的智能系统是没有意义的。

或者更糟糕的是，在创建了一个极其可靠和稳定的程序之后，有时您需要开发的另一个程序会用到第一个程序的部分功能，而在此过程中，新程序开始爆出一连串错误并失败，尤其是当与其它进程放在一起时。排除这些故障肯定需要时间，在于其中一些故障很简单，但有些则非常复杂。

我为什么这么说呢？因为我们已经为鼠标创建了一个指标。MetaTrader 5 平台有各种可以帮助我们的工具。其中一些较简单，需要改进从而满足每个人的独特需求。您可以通过创建各种程序来获得完美的枪械，这是在市场上使用的完美武器。但我希望您思考的是：如果我们取代尝试创造完美的武器，转而开始创造各种兼容的零部件，当组合后，每次都可以为我们遇到的问题组装成专门设计的武器，那会怎样？

这似乎是一个不错的解决方案，不是吗？这正是我们在创建鼠标指标时所做的。基于该指标，我们将开始创建一系列对我们有很大帮助的零部件。

自本系列开发回放/模拟器系统的最开始，我就一直说，我们的意图是按相同的方式使用 MetaTrader 5 平台，无论正在开发的系统中，亦或真实市场中。重点是要正确完成。没有人愿意在训练和学习时用一种工具，而在战斗时不得不换另一种工具。相信我，使用回放/模拟器是学习，但在真实账户上交易是一场真正的战斗。在实战中，您需要运用训练时之所学，并成为习惯。

在鼠标指标之后，还需要尽快创建另外两个工具。其一很简单，另一个相当复杂，因为我们将不得不处置数据模拟。故此，我们从一些简事开始，慢慢习惯，当我们转到更复杂的事情时，我们对一切如何运作已具备了良好的概念。

简单工具就是图表交易（Chart Trade）。其最后版本，是在文章中《从头开始开发智能交易系统（第 30 部分）：图表交易作为指标？！》中加以讲述。与我们现在要做的事情相比，该指标看似一个孩子的玩具，在于它是如此简单、且非通用。我们创建一个新的图表交易，它可以与已创建的指标（即鼠标指标）和谐共存。





新的图表交易



图表交易，我们曾在上述文章中讨论过，将作为基础，但我们不会使用其代码或模板。我们将创建另一个，更成熟、更符合我们的需求。

您将看到我将讲述的新代码要简单得多，且更紧凑，这意味着修改和更正内容会更容易。这个思路是使用鼠标指标来移动、单击、并与图表上的任意元素交互。为此，我们需要创建一些相当不寻常的代码。我将逐步演示所有内容，如此轻松跟踪正在做什么、以及如何完成，因为它与许多人已习惯在 MetaTrader 5 中所见和所用的内容非常不同。当来到编程时，一开始很多东西也许不明白。

我们从图表交易用到的、我最近叙述过的一个概念开始：RAD 编程。RAD 这个词代表 R apid A application D evelopment。多年前，当我开始为 Windows 系统编程时，我就被灌输了这个概念。它极大有助于创建高效的应用程序，令您可以把更多时间直接花用在代码上，取代有关程序外观的忧虑。在文章《一个图表上的多指标（第 06 部分）：将 MetaTrader 5 转变为 RAD 系统（II）》中，我展示过如何在 MetaTrader 5 中使用类似的东西。

然而，在此处的改进版本中，再次用到相同的概念。如果您想从正确的立足点开始，请阅读上述文章、以及更前面的文章，这对于了解我们将要做什么也很重要。此处是文章《一个图表上的多指标（第 05 部分）：将 MetaTrader 5 转变为 RAD 系统（I）》。重点是理解那里的解释。当前的话题将更加丰富和复杂，尽管与未来我们的期待相比，这个指标是最简单的部分。

新模板将如下图例所示 01：

图例 01 - RAD 模板

图例 01 展示了图表交易所具有的实际视图。这是一个图表交易模板，而非图表交易本身。后者可以在下面的视频 01 中看到，我在其中演示了它与鼠标指标之间的交互。观看视频，并了解其工作原理。该视频清晰地展示了本文将要讨论的所有内容，因此建议观看。





视频 01 - 演示视频

考虑到您已经观看了视频 01，我们开始查看图表交易指标代码。但首先我们需要对 C_Terminal 类的代码进行少量追加，如以下代码快照所示。

图表交易指标源代码



156 . 157 . bool IndicatorCheckPass( const string szShortName) 158 . { 159 . string szTmp = szShortName + "_TMP" ; 160 . 161 . if ( _LastError != ERR_SUCCESS ) return false ; 162 . IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , szTmp); 163 . if ( ChartWindowFind (m_Infos.ID, szShortName) != - 1 ) 164 . { 165 . ChartIndicatorDelete (m_Infos.ID, 0 , szTmp); 166 . Print ( "Only one instance is allowed..." ); 167 . 168 . return false ; 169 . } 170 . IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , szShortName); 171 . ResetLastError (); 172 . 173 . return true ; 174 . } 175 .

C_Terminal 类的片段

这段代码也许看似不寻常。我们之前已经见过它，但现在它是 C_Terminal 类的一部分，因此所有用到它的类或指标都能从这段代码受益。该段代码是防止在图表上多次放置指标。有绕过它的方式，我们以后会用到它，但现在不用担心这个细节。请记住，这段代码是防止两个相同的指标同时出现在图表上。

但在转去讨论支持我们的图表交易的源类之前，我们先看一下指标代码。我正在修改表达顺序，从而令该类解释更合适。完整的指标代码如下所示。

01 . 02 . #property copyright "Daniel Jose" 03 . #property description "Base version for Chart Trade (DEMO version)" 04 . #property version "1.42" 05 . #property link "https://www.mql5.com/pt/articles/11652" 06 . #property indicator_chart_window 07 . #property indicator_plots 0 08 . 09 . #include <Market Replay\Chart Trader\C_ChartFloatingRAD.mqh> 10 . 11 . C_ChartFloatingRAD *chart = NULL ; 12 . 13 . int OnInit () 14 . { 15 . chart = new C_ChartFloatingRAD( "Indicator Chart Trade" , new C_Mouse( "Indicator Mouse Study" )); 16 . if ( _LastError != ERR_SUCCESS ) 17 . { 18 . Print ( "Error number:" , _LastError ); 19 . return INIT_FAILED ; 20 . } 21 . 22 . return INIT_SUCCEEDED ; 23 . } 24 . 25 . int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) 26 . { 27 . return rates_total; 28 . } 29 . 30 . void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) 31 . { 32 . (*chart).DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam); 33 . 34 . ChartRedraw (); 35 . } 36 . 37 . void OnDeinit ( const int reason) 38 . { 39 . delete chart; 40 . 41 . ChartRedraw (); 42 . } 43 .

如上所示，该指标的代码非常简单。当然，我们将添加更多信息来进行适当的描述，但目前来说这已经足够满足我们的需求。

请注意，我们唯一要做的就是指定在第 07 行不显示任何数据。其余的工作包括初始化一个指向所有类的指针，以便支持从图表进行交易，并销毁同一的指针。不过，我们将在视频 01 中演示该行为。

我认为理解指标的代码行应该没有任何困难。大概仅有一处第 15 行需要多做一点工作。但这也很简单。我们使用两个运算符 new 来初始化这两个类。

注意以字符串变量形式传递的信息。当指标加载到图表上时，MetaTrader 5 会把第一个字符串变量引用的名称辨别为指标名称。第二个参数引用的是鼠标指标的名称。这在鼠标指标代码中定义。更详细的信息可以在文章中找到《开发回放系统（第 41 部分）：开始第二阶段（II）》。

现在您已经看到了图表交易指标代码是多么简单，我们来看看类代码。请记住，您看到的代码是原始代码，并且将添加其它元素，以便指标能真正发挥作用。





C_ChartFloatingRAD 类



尽管名称如此，但该类主要设计用于协同图表交易指标工作。在当前的开发阶段，它已经包含所有必要的逻辑，可为我们提供像视频 01 中一样的行为。也就是说，如果我们正在做研究，即使我们单击窗口并拖动鼠标，我们也无法移动窗口。如果研究正在进行，则无法移动窗口。

为了达成这一目标，也许看似需要创建一个复杂的图表，以及视频中的图像，其已经显示出指标的最终外观。我们看看这是否属实。看看类代码就知道了。其完整代码如下。

C_ChartFloatingRAD 类源代码



01 . 02 . #property copyright "Daniel Jose" 03 . 04 . #include "../Auxiliar/C_Terminal.mqh" 05 . #include "../Auxiliar/C_Mouse.mqh" 06 . 07 . class C_ChartFloatingRAD : private C_Terminal 08 . { 09 . private : 10 . struct st00 11 . { 12 . int x, y, cx, cy; 13 . string szObj_Chart; 14 . long WinHandle; 15 . }m_Info; 16 . 17 . C_Mouse *m_Mouse; 18 . 19 . void CreateWindowRAD( int x, int y, int w, int h) 20 . { 21 . m_Info.szObj_Chart = ( string ) ObjectsTotal (GetInfoTerminal().ID); 22 . ObjectCreate (GetInfoTerminal().ID, m_Info.szObj_Chart, OBJ_CHART , 0 , 0 , 0 ); 23 . ObjectSetInteger (GetInfoTerminal().ID, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_XDISTANCE , m_Info.x = x); 24 . ObjectSetInteger (GetInfoTerminal().ID, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_YDISTANCE , m_Info.y = y); 25 . ObjectSetInteger (GetInfoTerminal().ID, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_XSIZE , w); 26 . ObjectSetInteger (GetInfoTerminal().ID, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_YSIZE , h); 27 . ObjectSetInteger (GetInfoTerminal().ID, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_DATE_SCALE , false ); 28 . ObjectSetInteger (GetInfoTerminal().ID, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_PRICE_SCALE , false ); 29 . m_Info.WinHandle = ObjectGetInteger (GetInfoTerminal().ID, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_CHART_ID ); 30 . m_Info.cx = w; 31 . m_Info.cy = 26 ; 32 . }; 33 . 34 . inline void UpdateChartTemplate( void ) 35 . { 36 . ChartApplyTemplate (m_Info.WinHandle, "IDE_RAD.tpl" ); 37 . ChartRedraw (m_Info.WinHandle); 38 . } 39 . 40 . public : 41 . 42 . C_ChartFloatingRAD( string szShortName, C_Mouse *MousePtr) 43 . :C_Terminal() 44 . { 45 . if (!IndicatorCheckPass(szShortName)) SetUserError (C_Terminal::ERR_Unknown); 46 . m_Mouse = MousePtr; 47 . CreateWindowRAD( 0 , 0 , 170 , 240 ); 48 . UpdateChartTemplate(); 49 . } 50 . 51 . ~C_ChartFloatingRAD() 52 . { 53 . ObjectDelete (GetInfoTerminal().ID, m_Info.szObj_Chart); 54 . delete m_Mouse; 55 . } 56 . 57 . void DispatchMessage( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) 58 . { 59 . static int sx = - 1 , sy = - 1 ; 60 . int x, y, mx, my; 61 . 62 . switch (id) 63 . { 64 . case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE : 65 . if ((*m_Mouse).CheckClick(C_Mouse::eClickLeft)) 66 . { 67 . x = ( int )lparam; 68 . y = ( int )dparam; 69 . if ((x > m_Info.x) && (x < (m_Info.x + m_Info.cx)) && (y > m_Info.y) && (y < (m_Info.y + m_Info.cy))) 70 . { 71 . if (sx < 0 ) 72 . { 73 . ChartSetInteger (GetInfoTerminal().ID, CHART_MOUSE_SCROLL , false ); 74 . sx = x - m_Info.x; 75 . sy = y - m_Info.y; 76 . } 77 . if ((mx = x - sx) > 0 ) ObjectSetInteger (GetInfoTerminal().ID, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_XDISTANCE , m_Info.x = mx); 78 . if ((my = y - sy) > 0 ) ObjectSetInteger (GetInfoTerminal().ID, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_YDISTANCE , m_Info.y = my); 79 . } 80 . } else if (sx > 0 ) 81 . { 82 . ChartSetInteger (GetInfoTerminal().ID, CHART_MOUSE_SCROLL , true ); 83 . sx = sy = - 1 ; 84 . } 85 . break ; 86 . } 87 . } 88 . 89 . }; 90 . 91 .

就这些吗？对象创建代码在哪里？鼠标操作？

我不敢相信这两段简单的代码可以完成视频 01 中所示的操作。看似是个笑话。但我并非在开玩笑。这几行可以在图例 01 中看到的窗口如视频 01 中所示的表现。

您可以使用鼠标研究图表，您可以单击并拖动图表交易窗口，这一切都归功于该段代码。将要往该类的代码中添加少量内容，从而令窗口正常运行，并允许显示资产。这些按钮将变得有效，您就能够编辑尚未显示的值。实际上，这里还缺少一些调整，但不要指望在此处看到这些对象被创建。我使用另一种方法来令我们的窗口正常运行，并将在下一篇文章中展示它。

但等等，我们尚未完工呢。若要真正理解发生了什么，我们来看看类代码的解释，以及为什么它包含该特定代码。

我们从第 07 行开始。注意，C_ChartFloatingRAD 类继承自 C_Terminal 类。因为我们必须始终为继承者提供最低权限，所以我们将继承设为私密。以这种方式，其它代码将无法访问 C_Terminal 类，至少不能通过 C_ChartFloatingRAD 类访问。这不是问题，因为指标代码没有提到任何 C_Terminal 类代码。

如果您已经理解了这一点，就可以转到构造函数了。这令执行过程更易于理解。

构造函数从第 42 行开始。注意，它需要一个字符串和一个对象（实际上是一个指针）来引用鼠标指标。在第 43 行，我们执行必要的 C_Terminal 类初始化。当我们进入构造函数代码时，从第 45 行开始，我们调用验证码，以确保图表交易指标不在图表上。如果该检查失败，我们调用 SetUserError 在 _LastError 常量中指出此情况。

请注意以下事项。如果您不明白我所解释的内容，您会完全迷失在这个系列的其余部分。因此，您应该密切关注我所说的话。

在第 46 行，我们存储调用 new 运算符创建对象后传递过来的指针。这发生在图表交易指标代码当中。您可以在指标代码的第 15 行看到该调用。在执行第 46 行时，鼠标指标是否存在于图表上 并不重要 。我再说一遍，因为这很重要：调用时图表上是否存在指标 并不重要 。

真正重要的是（许多人可能不理解这一点）是在图表交易指标代码第 15 行所示的调用中传递的名称。这个传递给 C_Mouse 类的构造函数的字符串变量才是最重要的。但不是图表上指标的存在与否。

这也许看似没有意义。但它仍如此做。为了理解它，您需要返回上一篇文章《开发回放系统（第 41 部分）：开始第二阶段（II）》，并注意 C_Mouse 类代码中的第 169 行。只有此行将确保 C_ChartFloatingRAD 类中显示的代码的正确操作。因此，有必要正确指定鼠标指标的名称，以便 MetaTrader 5 平台在需要执行 C_Mouse 类中的第 169 行时可以找到它。

这也许看似仍然令人困惑，故我们转入解释代码如何工作。我们稍后会回到这一点，以更清晰地说明事情。

在第 47 行，我们调用第 19 行的函数。第 19 行的这个函数只是一个在图表上创建 OBJ_CHART 对象的过程。只有这个。不过，在第 29 行，我们保存了这个对象的 ID，如此这般可以稍后按十分特殊的方式使用它。我认为没有人难以理解这个程序的其余行。

返回到构造函数代码，在第 48 行有另一个调用。在所示的第 34 行执行该调用。此刻，我们有 36 和 37 两行。第 36 行将查找我们指定的模板，正是图例 01 中所示的模板。在第 37 行，我们强制 MetaTrader 5 更新 OBJ_CHART 对象，以便显示模板。

因此，我们展示了我们的图表交易。好吧，它尚未发挥作用。不过，我们可以做一些 “操纵” 来了解鼠标指标和图表交易指标之间的交互。

析构函数代码非常简单，不需要太多解释。我们细看一下消息处理代码：DispatchMessage 过程从第 57 行开始。两个指标之间的交互发生在这里。

基本上，现在，我们只处理从第 64 行开始的鼠标移动事件。注意：我们不按寻常方式操作。我们在处理鼠标移动事件时将采用完全不同的方式。对于那些习惯于以某种方式编程的人来说，这似乎是 “非常疯狂”。

为了更好地理解（这也是我在本文中不展示其它内容的原因），您需要参考前面的资料《开发回放系统（第 41 部分）：开始第二阶段（II）》。我们处理的不是一个，而是同时处理两个指标。它们相互作用并和谐共存，用户可以做到视频 01 中所示的操作。

在这个图表交易指标消息处理代码中，我们只提到一次鼠标指标。它在第 65 行中被提及。尝试了解发生了什么。如果您明白了这一点，剩下的就很容易了。

这里可能有两种状况。第一个是当鼠标指标在图表上时，第二个是当指标不在图表上时。我要提醒您，指标必须含有我们在 C_ChartFloatingRAD 类的构造函数中指定的名称。如果名称不同，MetaTrader 5 不会帮到我们，我们将面临指标不在图表上的状况。注意这个细节。

一旦清楚了这一点，并且您清楚地了解了这两种状况，我们就可以开始进一步解释了。

当此情发生时，第 65 行的调用将执行第 C_Mouse 类第 158 行的调用（来自上一篇文章）在图表交易指标代码的第 15 行，我们告诉 C_Mouse 类的构造函数，我们将使用 C_Mouse 类作为转换器。C_Mouse 类的第 158 行将调用第 163 行，以便检查 C_ChartFloatingRAD 类第 65 行指定的按钮是否被点击。

当第 165 行在 C_Mouse 类中执行时，代码将理解我们正在使用转换器。然后，我们将执行第 169 行来捕获鼠标指标句柄。此时我们将向 MetaTrader 5 寻求帮助，故提供的名称必须匹配。如果 MetaTrader 5 找到了我们引用的指标，句柄将接收一个索引，以便访问指标的缓冲区。如果缓冲区可以读取，则第 172 行将捕获鼠标指针数据。如果无法读取缓冲区，则函数将失败，这也会导致第 158 行的函数失败。这将导致 C_ChartFloatingRAD 类的第 65 行上的检查失败。因此，我们将收到未发生点击的指示。

该逻辑将在两种状况下起作用：

当图表中缺失鼠标指标时。记住，它必须与指定的名称相同，以便 MetaTrader 5 能够找到它。

当我们利用鼠标指标在图表上进行研究时。

这两种状况中的任一种，C_ChartFloatingRAD 类的第 65 行将指示鼠标单击失败。

这部分所做所为看似很混乱？别担心，从此处开始事情会变得更加有趣。

现在我们来分析一种状况，其中 MetaTrader 5 找到鼠标指标，我们想在图表上移动图表交易指标，如视频 01 所示。为了搞明白这将如何发生，您需要理解以下文章：

这些文章中的每一篇都是为即将到来的事情做准备。如果您还没有阅读它们、或不理解其内容，我建议您回到它们，并了解通信是如何发生的。虽然也许看似很简单，但这些概念在实践中变得相当难以理解，尤其是对于那些不曾应用该类方法的人来说。

我在此处展示的是最简单的部分。与接下来的相比，它看似学前教育。因此，理解该段代码的如何工作非常重要。

在某些时候，C_ChartFloatingRAD 第 65 行的调用将遇到第 181 行上显示的 C_Mouse 的调用。此情发生时，C_Mouse 类的第 160 行将检查传递给它的按钮码。如果编码与传入的编码匹配，则函数将返回 true。此刻，只要按下鼠标按钮，就会执行第 67 行和第 79 行之间的代码。

这段代码有一个小缺陷，但是由于代码只是一个演示，您现在可以忽略它。

现在问题浮现：为什么我在第 67 行和第 68 行使用的是 MetaTrader 5 提供的值，而不是鼠标指标？当然不是因为它更漂亮、或更简单。使用 MetaTrader 5 提供的值，而非指标值是有原因的。为了理解这一点，您需要查看 C_Mouse 类中第 203 行和第 206 行之间的代码。在这些行中，我们执行鼠标坐标的转换和调整。在这种情况下，鼠标坐标不再是屏幕上位置（x 和 y），而是变为活动状态（价格和时间）。

这对于处理某些类型的问题非常实用，但问题在于，我们需要以不同的方式工作。如果我们在 C_ChartFloatingRAD 类的第 67 行和第 68 行用到类似于以下的代码：

x = (*m_Mouse).GetInfoMouse().Position.X; y = (*m_Mouse).GetInfoMouse().Position.Y;

我们将获得 OBJ_CHART 对象的移动，就好像它与资产坐标（价格和时间）相关联一样。但实际上，这样的对象使用屏幕坐标（x， y），故运动会很奇怪，不像视频 01 中那样流畅。对于某些类型的对象，实际上需要用到由鼠标指标提供的坐标。





结束语

在本文中，我们研究了创建图表交易指标的第一阶段。我展示了您该如何使用鼠标指标，来与我们正在创建的图表交易指标完美和谐，不过，除了在图表上拖放之外，它尚无任何功能。

在下一篇文章中，我们将开始扩展图表交易的功能。