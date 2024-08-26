开发回放系统（第 38 部分）：铺路（II）

概述

在上一篇文章《 开发回放系统（第 37 部分）：铺路（I）》中，我们已看到了一种简单的方式来防止用户在图表上重叠指标。在本文中，我们验证了通过非常简单的代码（仅包含几行代码），当我们仅需要一个副本指标出现，MetaTrader 5 平台能帮助我们避免在图表上出现第二个指标。重要的是，指标不能重叠。

我希望您理解这个想法，以及如何实现预期的结果。在任何情况下该指标都不应重叠。

在确认 MetaTrader 5 中不重叠原则的同时，请注意，指标和智能系统之间的双向通信还有很长的路要走。我们离此还很远。不过，保证指标不会在图表上重叠至少可以令人心态平和。因为当指标和 EA 交互时，我们能知道我们正在与正确的指标打交道。

在本文中，我们将开始通过 EA 的眼睛来看待事物。但我们还必须对指标进行一些修改，因为不幸的是，上一篇文章中的指标根本无法对 EA 做出反应。当 EA 想知道某些事情时，就会发生这种情况。





在流程之间创建第一个交互



为了更好地解释正在发生的事情，我们需要创建一些控制点。我们从指标代码开始。别担心，这一切都很容易理解。

完整的指标代码如下所示：

01 . #property copyright "Daniel Jose" 02 . #property link "" 03 . #property version "1.00" 04 . #property indicator_chart_window 05 . #property indicator_plots 0 06 . 07 . #define def_ShortName "SWAP MSG" 08 . #define def_ShortNameTmp def_ShortName + "_Tmp" 09 . 10 . input double user00 = 0.0 ; 11 . 12 . long m_id; 13 . 14 . int OnInit () 15 . { 16 . m_id = ChartID (); 17 . IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , def_ShortNameTmp); 18 . if ( ChartWindowFind (m_id, def_ShortName) != - 1 ) 19 . { 20 . ChartIndicatorDelete (m_id, 0 , def_ShortNameTmp); 21 . Print ( "Only one instance is allowed..." ); 22 . return INIT_FAILED ; 23 . } 24 . IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , def_ShortName); 25 . Print ( "Indicator configured with the following value:" , user00); 26 . 27 . return INIT_SUCCEEDED ; 28 . } 29 . 30 . int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) 31 . { 32 . return rates_total; 33 . } 34 .





请注意，代码的唯一添加是第 25 行。这将是我们的验证行，至少对于第一次。此刻，我们对 EA 如何与指标交互，以及我们是否可以向其发送信息或数据感兴趣。

注意，在第 10 行中，指标预期的信息类型为 double（双精度）。这是有意为之的，因为目标是创建一种机制，可以替换全局终端变量系统，用于 EA 和指标之间的通信。如果开发或使用的手段被证明是不合适的，那么我们可以轻松地用终端全局变量模型替换这个模型。

您还可用其它类型的数据来提供通信，至少对于从 EA 到指标的数据传输。

现在我们已经修改了指标代码，我们可以继续讨论 EA 代码。它的完整代码显示如下：

01 . #property copyright "Daniel Jose" 02 . #property link "" 03 . #property version "1.00" 04 . 05 . input double user00 = 2.0 ; 06 . 07 . int m_handle; 08 . long m_id; 09 . 10 . int OnInit () 11 . { 12 . m_id = ChartID (); 13 . if ((m_handle = ChartIndicatorGet (m_id, 0 , "SWAP MSG" )) == INVALID_HANDLE ) 14 . { 15 . m_handle = iCustom ( NULL , PERIOD_CURRENT , "Mode Swap\\Swap MSG.ex5" , user00); 16 . ChartIndicatorAdd (m_id, 0 , m_handle); 17 . } 18 . Print ( "Indicator loading result:" , m_handle != INVALID_HANDLE ? "Success" : "Failed" ); 19 . 20 . return INIT_SUCCEEDED ; 21 . } 22 . 23 . void OnDeinit ( const int reason) 24 . { 25 . ChartIndicatorDelete (m_id, 0 , "SWAP MSG" ); 26 . IndicatorRelease (m_handle); 27 . } 28 . 29 . void OnTick () 30 . { 31 . } 32 .





对于许多人来说，这个 EA 代码也许看似十分奇怪。我们看看它是如何工作的。这是我们真正需要做的第一步。

在第 05 行，我们让用户有机会设置传递给指标的数值。记住：我们打算测试，并了解通信将如何发生。第 07 行和第 08 行在 EA 代码中包含两个内部全局变量。我通常不喜欢使用全局变量，但在这种情况下，您可以做一个例外。这些变量的内容将自第 10 行开始的 OnInit 命令的代码中判定。

这也许看似有点复杂。这是因为在这个阶段我们需要了解一些事情。

在第 12 行，我们初始化一个变量，该变量是正在运行的 EA 时间帧索引。然后来到第 13 行，该处初学者经常会遇到问题。许多人根本不将此行添加到他们的代码当中。缺少此行不会立即中断您的代码，但包含它可以防止发生某些类型的错误。其中许多错误是运行时错误，随时可能发生，因此难以解决。

现在我们已经在第 13 行添加了代码，如果 MetaTrader 5 已在图表上加载了我们所需的指标，它将返回该指标的句柄。因此，我们就无需费心将指标放在图表上。

但是，如果第 13 行显示所需的指标不在图表上，我们就会运行将指标添加到图表中的代码。记住以下几点：我们需要并将使用的指标是自定义指标。因此，我们称之为 iCustom，可以在第 15 行看到。

现在棘手的部分来了：为什么第 15 行的 iCustom 是这样声明的？您知道为什么吗？为了明白这一点，我们来看看文档是怎么说的：

int iCustom ( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, string name ... );

从上表中，您可看到函数的第一个参数是品种名称。但在代码的第 15 行中，第一个参数为 NULL。为什么会这样？为什么我们不使用 _Symbol 常量？原因是对于编译器来说，NULL 和 _Symbol 是相同的。这样，指标将取 EA 所在图表的相同品种创建。

清单中的下一个参数是图表周期。同样，我们有一些与许多人期望不同的东西。在第 15 行，我们采用值 PERIOD_CURRENT，但为什么呢？原因是我们想要指标与智能系统在同一周期保持同步。一个细节：如果您希望指标在不同的图表周期进行分析，只需在该参数中指定所需的周期即可。因此，指标将在特定周期内固定，而 EA 能够在不同的周期前行。

当涉及到自定义指标时，我认为这是可能导致严重后果的第三个参数。许多人不知道该在此处放什么，有时会留空或指定错误的位置，因为他们不理解其含义。如果我们指定了错误的位置，MetaTrader 5 就无法找到我们需要的指标。

查看第 15 行的第三个参数中声明的内容。我们不仅指定名称，还指定名称和路径。这些信息来自哪里？为了找出答案，我们必须回到上一篇文章，找出这些信息的来源。参见图例 01。





图例 01 - 创建一个指标

在图例 01 中，您可以看到第三个参数的信息来自何处。这些实际上是相同的事情。进行以下更改：首先我们删除根目录，在本例中，它将是 indicators。这是因为 MetaTrader 5 将首先在该目录中查找指标。第二点是我们添加了 .ex5 文件。以这种方式，我们就能获得可执行文件的正确位置。当 MetaTrader 5 将 EA 放在图表上，并执行第 15 行时，它将知道在哪里、以及使用哪个指标。

下面我们将查看可能浮现的一些故障和问题。但首先，我们把基础知识弄清楚。

第三个参数和随后的参数是可选的。如果我们想为指标提供任何值，我们必须从第四个参数开始这样做。但是，您必须确保操作时，按照参数在指标上所示的相同顺序进行。您还需要确保它们的类型正确。如果指标预期接收浮点值或长整数值，则不能输入双精度值。在这种情况下，MetaTrader 5 将在启动指标后立即生成错误。

还有其它方式可以将参数传递给指标，但现在，为了简单起见，我们将调用 iCustom。如果您查看指标代码，您就会看到在第 10 行中预期为双精度值。该值通过 EA 提供给指标，位于 EA 代码第 15 行的第四个参数之中。

现在出现了一个许多人忽视的重要问题，其会导致整个系统的问题。它是 EA 代码中的第 16 行。为什么这一行如此重要？

在某些情况下，当涉及到自定义指标时，可以忽略此行。当我们想要 MetaTrader 5 仅支持在图表上放置一个实例时，这对于那些我们需要的指标来说此刻为真。我们不能以任何方式或形式忽略第 16 行，当存在第 16 行时，也必须添加第 25 行。

这两行避免了问题。第 16 行将在图表上运行该指标。因此，如果用户尝试在同一图表上运行指标的另一个实例，MetaTrader 5 和指标代码将阻止新实例运行。如果从 EA 代码中删除第 16 行，用户可能会意外地在图表上放置指标的一个新实例，从而导致用户（而不是 EA）对指标执行的计算感到困惑。

对于所计算指标，我们遇到了一定的问题，但是对于像 ChartTrader 这样的指标，问题就更加复杂了。因为在这种情况下，我们正在与图形对象打交道。了解如何正确地运作每件事很重要。然后会更容易理解如何运作更复杂的事情。

我认为现在很清楚第 16 行为何重要了。25 行起什么作用？它将从图表中删除指定的指标。请注意一件事：我们需要指定要索要删除指标的名称。它放置在指标代码的第 24 行的指标当中。名称必须相同，否则 MetaTrader 5 会无法理解需要删除哪个指标。此外，在某些情况下，我们还必须判断使用哪个子窗口。由于我们没有用到子窗口，因此我们将此值保持等于零。

然后，在第 26 行，我们删除了指标处理程序，因为我们不再需要它。

现在我们来查看 MetaTrader 5 如何使用 EA 和指标之间的这种交互方案。为了理解这一点，您需要做一些事情。因此，请密切关注该过程的细节。此外，您应该测试每处修改，并尝试生成的代码，因为每处修改都会为 MetaTrader 5 带来自己的处理状况的方式。重要的是，不仅要阅读上述解释，还要了解正在发生的事情。为了理解当 EA 以某种方式编写时会发生什么，或者当同一 EA 以不同的方式编程时会发生什么，有必要考虑三种情况。EA 和指标中使用的代码，与我们到目前为止解释的代码相同，唯一的区别在于 EA 代码行的存在与否。

现在执行以下操作：

首先，编译包含所有行的代码，并查看系统在 MetaTrader 5 中是如何工作的。

然后删除第 16 行和第 25 行，并在 MetaTrader 5 中重新测试系统。

最后，仅删除第 16 行，保留第 25 行。之后，再次测试系统。

您也许认为这一切都很无趣，而您作为一位有经验的程序员，永远不应犯这样的错误。但是，了解每行代码的作用，以及在运行 MetaTrader 5 时产生的结果，比看起来更重要。

如果您已经达到了这个阶段，那么您就会明白第二阶段，在这个阶段中，我们可以在不使用全局终端变量的情况下将数据从 EA 传输到指标。您已经朝着成为一位高品级程序员迈出了一大步。但如果您仍然不明白，不要气馁。返回到本文或上一篇文章的开头，并尝试理解该步骤。现在事情变得非常复杂，我没有开玩笑。我们需要让指标向 EA 发送数据。

在此，指标将数据发送到智能系统。在某些情况下，这可能非常简单。但是任何关注我文章的人都可能已经注意到，我喜欢把事情发挥到极致，让电脑汗流浃背，并要求它以不同的方式做事。这是因为我真的希望语言和平台都能在可能的极限下工作。





IndicatorCreate 或 iCustom — 采用哪一个？

许多初学者可能想知道如何调用自定义指标。这可以通过两种方式完成。我们在上一个主题中介绍了第一个，其中我们解释了 iCustom 的运用。但是还有另一种方式，在某些类型的建模中可能更具吸引力，而对于其它，调用 iCustom 就足够了。

这与必须使用一种方法或另一种无关。我在此的目的是展示如何调用 IndicatorCreate 来加载您自己的指标。

在开始之前，我们来了解一件事。IndicatorCreate 函数不是特殊函数。这实际上是一个基本函数。这是什么意思？基本函数是一种函数，它本质上是为提请另一个函数，但有一个细节：“派生”函数使用基本函数，但令其更易于使用。

这是因为不需要像我们对基本函数所期望的那样对调用进行建模。我们可以使用更简单的建模。其它函数就是这样产生的。您可以在文档中将它们视为技术指标。在这些指标中，有 iCustom，它本质上是一个派生函数，可以简化建模。

那么，若我们使用 IndicatorCreate 替代 iCustom，那么本文开头讨论的智能系统的源代码会如何？它的代码如下所见：

01 . #property copyright "Daniel Jose" 02 . #property link "" 03 . #property version "1.00" 04 . 05 . input double user00 = 2.2 ; 06 . 07 . int m_handle; 08 . long m_id; 09 . 10 . int OnInit () 11 . { 12 . MqlParam params[]; 13 . 14 . m_id = ChartID (); 15 . if ((m_handle = ChartIndicatorGet (m_id, 0 , "SWAP MSG" )) == INVALID_HANDLE ) 16 . { 17 . ArrayResize (params, 2 ); 18 . params[ 0 ].type = TYPE_STRING ; 19 . params[ 0 ].string_value = "Mode Swap\\SWAP MSG" ; 20 . params[ 1 ].type = TYPE_DOUBLE ; 21 . params[ 1 ].double_value = user00; 22 . m_handle = IndicatorCreate ( NULL , PERIOD_CURRENT , IND_CUSTOM , ArraySize (params), params); 23 . ChartIndicatorAdd (m_id, 0 , m_handle); 24 . } 25 . Print ( "Indicator loading result:" , m_handle != INVALID_HANDLE ? "Success" : "Failed" ); 26 . 27 . return INIT_SUCCEEDED ; 28 . } 29 . 30 . void OnDeinit ( const int reason) 31 . { 32 . ChartIndicatorDelete (m_id, 0 , "SWAP MSG" ); 33 . IndicatorRelease (m_handle); 34 . } 35 . 36 . void OnTick () 37 . { 38 . } 39 .

比较上面的代码与我们文章开头展示的代码之间的差别。两者都做同样的事情。主要问题是：为什么调用这个 IndicatorCreate 的代码需要以这种方式执行？

iCustom 函数实际上隐藏了我们需要做的事情，但我们要弄清楚发生了什么。

首先，我们需要声明一个变量，该变量在第 12 行声明为数组。以这种方式完全能做到。如果图表上没有该指标，我们就需要创建它。为此，我们必须告诉 IndicatorCreate 函数该做什么、以及如何做。

除了我们在指标中所用的参数数量之外，我们还必须告诉 IndicatorCreate 函数指标的名称。因此，如果我们只输入指标的名称，则第 17 行的 ArrayResize 函数不应选择两个元素，而应是一个元素。如果我们向指标传递了 5 个参数，我们将不得不分配 6 个元素，依此类推。我们来查看我们需要发送多少个参数，并分配一个额外的位置。

如此，现在我们需要配置这个数组。此处第 22 行含有 IndicatorCreate 函数，表示我们将使用自定义指标。这是使用 IND_CUSTOM 枚举完成的。我们需要做若干件事。在第 18 行，我们看到如何继续处理数组的第一个位置。记住，MQL5 与 C++ 很相似，因此我们从零开始计数。第一个位置的信息类型必须是 STRING，因此声明的编写方式如第 18 行所示。

在第 19 行，我们输入所用自定义指标的名称。注意，指标名称与调用 iCustom 时所要用的名称相同。唯一的区别是我们没有指定文件扩展名。这必须是扩展名为 .ex5 的可执行文件，因此指定扩展名是可选项。

重要：第 18 行和第 19 行中的所做必须在每次使用自定义指标时完成。如果您使用任何其它指标，无论它是什么，那么一旦您开始设置数组数据，您就必须指定参数，因为您之后还会看到它，即从第 20 行开始。

现在我们已经告诉 IndicatorCreate 函数要使用哪个自定义指标，我们开始填充将传递给它的参数。必须按正确的顺序指定这些参数。无论您使用哪个指标，类型声明错误都会导致运行时出错。因此，在填写此信息时要非常小心。

在第 20 行，我们指定第一个参数的类型为双精度。但它可以是 ENUM_DATATYPE 枚举中定义的任何类型。您可以选用它们中的任何一个，但有一些事项需要注意。

类型 TYPE_DOUBLE 和 TYPE_FLOAT 将用于 double_value，在本例中在第 21 行。

如果第 20 行使用了类型 TYPE_STRING，则在第 21 行中，该值将强制转换为 string_value 变量。对于在第 20 行声明的任何其它可能类型，我们在第 21 行输入值使用 integer_value 变量。

这非常重要，所以我们要把这些信息说清楚。为了更好地理解，请查看下表：

所用的标识符 数据类型 何处放置数值



TYPE_BOOL 布尔 integer_value



TYPE_CHAR 字符 integer_value TYPE_UCHAR 无符号字符 integer_value TYPE_SHORT 短整数 integer_value TYPE_USHORT 无符号短整数 integer_value

TYPE_COLOUR 颜色 integer_value

TYPE_INT 整数 integer_value

TYPE_UINT 无符号整数 integer_value

TYPE_DATETIME 日期时间 integer_value

TYPE_LONG 长整数 integer_value TYPE_ULONG 无符号长整数 integer_value

TYPE_FLOAT 浮点数 double_value TYPE_DOUBLE 双精度 double_value

TYPE_STRING 字符串 string_value

表格或对应关系。

该表清楚地显示了我们将在第 20 行使用的内容（所用的标识符），以及将在第 21 行接收哪个变量值。我们必须针对将要传递给自定义指标的每个参数执行此操作。由于我们只使用一个参数，因此我们只操控那一个。

注意，在我们的特定情况下，调用 IndicatorCreate 比其衍生函数 iCustom 要耗费更多劳力。

在我们设置了我们想要定义的所有参数之后，我们转到第 22 行，在该处我们会实际调用该函数。这样做是为了令我们可以很容易地增加或减少事物。所有字段都已填充，因此，如果您需要更改指标或参数数量，则不必再次编辑第 22 行。

我们的思路是始终简化事情，而非令它们复杂化。

由于在 MetaTrader 5 中设置相同类型的执行需要做额外的工作，因此我们不会经常在当前代码中看到 IndicatorCreate 函数。但没有什么能阻止您去使用它。

在结束本文之前，我想简要介绍一下另一个函数：IndicatorParameters。该函数允许检查有关未知指标的某些信息。假设您的图表上有若干个不同的指标，每个指标都以特定方式进行了初始化。您可能希望自动执行一些基于指标的策略，但由于市场变化如此突然，所有指标也许需要几分钟才能反馈正确设置。

为了稍微加快该过程，您可以调用 IndicatorParameters 函数。一旦调用该函数，MetaTrader 5 将填充它，从而准确告诉我们特定指标是如何配置的。然后调用另一个函数（通常是 IndicatorCreate）来更改该指标的配置。如果 EA 基于该指标买入或卖出，它会立即明白该怎么做，因为我们已有一个触发器。

这个问题曾有过详细讨论，并在一系列关于交易自动化的文章中进行了演示。在文章《创建一个自动工作的 EA（第 15 部分）：自动化（VII）》中，我们研究了如何依据指标作为买入或卖出的触发器。

但正如我刚才提到的，我们可以调用 IndicatorParameters 函数来令同一 EA 更加有趣。不过，我们不会探讨 IndicatorParameters 函数的使用，至少在本系列的回放/模拟中不会。我只是想提一下这个函数有多么实用。





结束语

在本文中，我们见证了如何向指标发送数据。虽然我们使用智能交易系统执行此操作，但您亦可用其它类型的流程，例如脚本。不幸的是，至少在撰写本文时，由于服务的性质，不可能使用服务作为完成这项工作的一种方式。

但没关系。我们已尽我们所能配合它工作。然而，这个问题还没有完全完结。我们仍然需要了解如何将数据从指标传输到智能系统。我们需要一种方式在回放/模拟系统中使用 Chat Trader，但我们不想使用全局终端变量来做到这一点，我们不想编译多个程序，并冒着忘记编译其中任何一个程序的风险。

为了了解我们离 Chart Trader 所需的目标有多近，我们需要另一篇文章。因此，在本系列的下一篇文章中，我们将了解如何处理创建图表交易者所需的方式。

不要错过下一篇文章：这个话题会非常有趣和令人兴奋。