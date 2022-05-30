一张图表上的多个指标（第 06 部分）：将 MetaTrader 5 转变为 RAD 系统（II）

概述

在我的上一篇文章中，我向您展示了如何利用 MetaTrader 5 对象创建图表交易，从而将平台转变为 RAD 系统。 该系统运行良好，可以肯定的是，许多读者也许已经考虑过创建一个函数库，令其能够在拟议的系统中扩展功能。 有基于此，就有可能开发一款更直观的智能交易系统，其界面更友好、更易于使用。

这个创意非常好，它促使我逐步向您展示如何开始添加功能。 在此，我将实现两个新的主要功能（我们在按照需要和想要的方式实现其它功能时，应把这些信息作为基础）。 唯一的限制是我们的创造力，因为元素本身能以广泛的方式运用。

计划

我们的 IDE 变更如下图所示：

正如您所看到的，设计本身有一些小的变化。 添加了两个新区域：一个将接收资产名称；另一个将接收当天的累计值。 好吧，这些东西对于我们来讲都是非刚需，它们不会影响我们的决定。 但无论如何，它们都很有趣。 我将展示往 IDE 中添加功能的最简单和正确的方法。 如此，在新界面中打开对象列表。 它如下显现：





这两个被圈起来的对象没有与之关联的事件，这意味着它们在 IDE 中不起作用。 所有其它对象均已某些事件正确关联，当这些事件在 EA 中发生时，MetaTrader 5 可以强制它们正确执行。 这就是说，我们可以根据自己的意愿修改 IDE 界面，但如果功能尚未实现，MetaTrader 5 则只在图表上显示对象。 我们需要那个 “EDIT 00” 对象来接收我们正在交易的资产名称，该名称应会显示在对象的中心。 “EDIT 01” 对象会接收某个时段内的累计值。 我们将采用日线时段来了解我们在日线中是盈利还是亏损。 如果该值为负值，则会以一种颜色显示；如果为正值，将采用另一种颜色。

这两个值显然不能由用户更改，因此您可以将其属性保留为只读，如下图所示。





但是，请记住，无法指定信息的显示方式，也就是说，我们无法对齐文本，使其显示在对象的中心。 如若需要，可以用代码完成此操作，因为有一个属性可以将文本设置为居中对齐。 参见 "对象属性" 了解更多详情。 请注意 表格里的 ENUM_ALIGN_MODE — 在它包含的对象上您可以使用对齐文本。

因此，无论我们要实现什么样的修改，我们需要做的第一件事就是准备一个计划：定义新特性、它们的表示形式、以及用户与它们交互的方式。 这允许 MetaTrader 5 通过自己的界面尽可能多地选择正确的对象，并配置它。 结果就是，我们将有一个现成的 IDE，我们只需要通过 MQL5 代码对其进行调整，这样 IDE 最终将 100% 正常工作。 如此，我们来继续修改。





修改

为了防止代码成为真正的弗兰肯斯坦式悲剧（Frankenstein，科学怪人），我们必须尽可能地自我组织，检查哪些功能已经存在，哪些实际需求尚将实现。 在许多情况下，只需对现有代码进行略微修改，得到新代码，并对其进行测试就足够了。 这段新代码会在我们即将实现的代码中重用，唯一要测试的就是为了创建全新功能，由我们后来添加的小控制函数。 优秀的程序员总是这样做：他们尝试通过向现有代码添加控制点，以某种方式重用现有代码。

修改 1. 添加资产名称 为了实现这一部分，我们不需要进行实质性的更改，但这些更改应该在正确的地方实现。 首先，我们为枚举添加一个新值，源代码如下所示： enum eObjectsIDE {eRESULT, eBTN_BUY, eBTN_SELL, eCHECK_DAYTRADE, eBTN_CANCEL, eEDIT_LEVERAGE, eEDIT_TAKE, eEDIT_STOP}; 以下是新代码；高亮显示的部分是已添加的部分。 请注意，我不会将新值添加到枚举的开头或结尾。 这样做是为了避免与其它已经存在，并正在运行的代码部分发生冲突。 enum eObjectsIDE {eRESULT, eLABEL_SYMBOL , eBTN_BUY, eBTN_SELL, eCHECK_DAYTRADE, eBTN_CANCEL, eEDIT_LEVERAGE, eEDIT_TAKE, eEDIT_STOP}; 如果您在枚举的开头或结尾添加新值，则必须查找并更改所有引用这些极值的位置。 在许多情况下，可能由于健忘而导致遗漏，这将引发难以预料的错误。 您可能会认为这些错误看起来是由于新添加的内容引起的，而实际上是由于遗忘。 因此，我们应在极值之间添加修改。 之后，我们需要立即向系统添加一条消息，否则会出现运行时错误。 因此，在源代码中添加以下行。 static const string C_Chart_IDE::szMsgIDE[] = { "MSG_RESULT" , "MSG_NAME_SYMBOL" , "MSG_BUY_MARKET" , "MSG_SELL_MARKET" , "MSG_DAY_TRADE" , "MSG_CLOSE_POSITION" , "MSG_LEVERAGE_VALUE" , "MSG_TAKE_VALUE" , "MSG_STOP_VALUE" }; 正如您所看到的，我们把它加在同一个地方，从而保持了顺序。 但目前常量可加在任何点位，这不会有任何区别，因为它只用于检查哪个对象会接收消息。 出于结构化目的，我们在加入时把它作为第二条消息。 现在，我们回到 MetaTrader 5，并进行如下更改： 现在，MetaTrader 5 已经将 IDE 中的对象识别为接收消息的对象，剩下的只是创建发送消息的过程。 消息中的文本只应添加一次，只要 MetaTrader 5 把 IDE 放在图表上，它就可以被发送。 这可由简单地将所需代码添加到对象类的 Create 函数末尾来实现。 但为了不让代码变成满面疤痕的弗兰肯斯坦，我们将在 DispatchMessage 函数内添加新代码。 原始函数如下所示： void DispatchMessage( int iMsg, string szArg, double dValue = 0.0 ) { if (m_CountObject < eEDIT_STOP) return ; switch (iMsg) { case CHARTEVENT_CHART_CHANGE : if (szArg == szMsgIDE[eRESULT]) { ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[eRESULT].szName, OBJPROP_BGCOLOR , (dValue < 0 ? clrLightCoral : clrLightGreen )); ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[eRESULT].szName, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (dValue, 2 )); } break ; case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK : } } 以下是完成相关修改后的代码： void DispatchMessage( int iMsg, string szArg, double dValue = 0.0 ) { if (m_CountObject < eEDIT_STOP) return ; switch (iMsg) { case CHARTEVENT_CHART_CHANGE : if (szArg == szMsgIDE[eRESULT]) { ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[eRESULT].szName, OBJPROP_BGCOLOR , (dValue < 0 ? clrLightCoral : clrLightGreen )); ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[eRESULT].szName, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (dValue, 2 )); } else if (szArg == szMsgIDE[eLABEL_SYMBOL]) { ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[eLABEL_SYMBOL].szName, OBJPROP_TEXT , Terminal.GetSymbol()); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[eLABEL_SYMBOL].szName, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); } break ; case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK : } } 创建 send 函数后，我们可以选择发送此消息的点。 最好的位置实际上是在对象类的 Create 函数的末尾，因此最终的代码如下所示： bool Create( int nSub) { m_CountObject = 0 ; if ((m_fp = FileOpen ( "Chart Trade\\IDE.tpl" , FILE_BIN | FILE_READ )) == INVALID_HANDLE ) return false ; FileReadInteger (m_fp, SHORT_VALUE ); for (m_CountObject = eRESULT; m_CountObject <= eEDIT_STOP; m_CountObject++) m_ArrObject[m_CountObject].szName = "" ; m_SubWindow = nSub; m_szLine = "" ; while (m_szLine != "</chart>" ) { if (!FileReadLine()) return false ; if (m_szLine == "<object>" ) { if (!FileReadLine()) return false ; if (m_szLine == "type" ) { if (m_szValue == "102" ) if (!LoopCreating( OBJ_LABEL )) return false ; if (m_szValue == "103" ) if (!LoopCreating( OBJ_BUTTON )) return false ; if (m_szValue == "106" ) if (!LoopCreating( OBJ_BITMAP_LABEL )) return false ; if (m_szValue == "107" ) if (!LoopCreating( OBJ_EDIT )) return false ; if (m_szValue == "110" ) if (!LoopCreating( OBJ_RECTANGLE_LABEL )) return false ; } } } FileClose (m_fp); DispatchMessage( CHARTEVENT_CHART_CHANGE , szMsgIDE[eLABEL_SYMBOL]); return true ; } 添加的实际内容以绿色高亮显示。 请注意，在几乎不做任何更改的情况下，我们就已经有了一个 100% 实现的消息流，我们可以移步到需要实现的下一条消息。

修改2. 添加当天的累计值（覆盖点） 同样，我们遵循与添加资产名称时相同的逻辑，因此新代码如下所示： enum eObjectsIDE {eRESULT, eLABEL_SYMBOL, eROOF_DIARY , eBTN_BUY, eBTN_SELL, eCHECK_DAYTRADE, eBTN_CANCEL, eEDIT_LEVERAGE, eEDIT_TAKE, eEDIT_STOP}; static const string C_Chart_IDE::szMsgIDE[] = { "MSG_RESULT" , "MSG_NAME_SYMBOL" , "MSG_ROOF_DIARY" , "MSG_BUY_MARKET" , "MSG_SELL_MARKET" , "MSG_DAY_TRADE" , "MSG_CLOSE_POSITION" , "MSG_LEVERAGE_VALUE" , "MSG_TAKE_VALUE" , "MSG_STOP_VALUE" }; 之后，我们用一条新消息更改 IDE： 我们的新 IDE 已经准备就绪。 现在，我们将实现代码，来创建包含当天累计值的消息。 我们应该首先决定在哪个类中实现这个功能。 许多人可能会在 C_Chart_IDE 类中创建此函数，但出于组织原因，最好将其与处理订单的函数放在一起。 因此，代码是在 C_OrderView 类中实现的。 其代码示意如下： double UpdateRoof( void ) { ulong ticket; int max; string szSymbol = Terminal.GetSymbol(); double Accumulated = 0 ; HistorySelect (macroGetDate( TimeLocal ()), TimeLocal ()); max = HistoryDealsTotal (); for ( int c0 = 0 ; c0 < max; c0++) if ((ticket = HistoryDealGetTicket (c0)) > 0 ) if ( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ) == szSymbol) Accumulated += HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); return Accumulated; } 现在代码已经实现，我们需要将消息添加到系统中。 为了让操盘手的生活更轻松，我已经添加了代码来报告已完成的结果。 此为其代码: void DispatchMessage( int iMsg, string szArg, double dValue = 0.0 ) { static double AccumulatedRoof = 0.0 ; bool b0; double d0; if (m_CountObject < eEDIT_STOP) return ; switch (iMsg) { case CHARTEVENT_CHART_CHANGE : if ((b0 = (szArg == szMsgIDE[eRESULT])) || (szArg == szMsgIDE[eROOF_DIARY]) ) { if (b0) { ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[eRESULT].szName, OBJPROP_BGCOLOR , (dValue < 0 ? clrLightCoral : clrLightGreen )); ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[eRESULT].szName, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (dValue, 2 )); } else { AccumulatedRoof = dValue; dValue = 0 ; } d0 = AccumulatedRoof + dValue; ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[eROOF_DIARY].szName, OBJPROP_TEXT , DoubleToString ( MathAbs (d0), 2 )); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[eROOF_DIARY].szName, OBJPROP_BGCOLOR , (d0 >= 0 ? clrForestGreen : clrFireBrick )); } else if (szArg == szMsgIDE[eLABEL_SYMBOL]) { ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[eLABEL_SYMBOL].szName, OBJPROP_TEXT , Terminal.GetSymbol()); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[eLABEL_SYMBOL].szName, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); } break ; case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK : } } 高亮显示的部件支持如上所述的系统。 如果不按照这种方式来实现，我们必须向系统发送两条消息，才能正确更新信息。 但若按代码所用的实现方式，我们用一条消息就可以跟踪持仓结果和当天的结果。 EA 中的另一个修改涉及 OnTrade 函数。 看起来像这样: void OnTrade () { SubWin.DispatchMessage( CHARTEVENT_CHART_CHANGE , C_Chart_IDE::szMsgIDE[C_Chart_IDE::eROOF_DIARY], NanoEA.UpdateRoof()); NanoEA.UpdatePosition(); } 虽然此系统可以工作，但您需要小心 OnTrade 函数的执行时间，它与 OnTick 一起工作时可能会降低 EA 的性能。 若 OnTick 中包含代码的情况，这样做不是很好，所以优化至关重要。 其实用 OnTrade 更容易，而当持仓发生变化时，实际上会调用该函数。 知道了这一点，我们就有两种选择。 第一个是修改 UpdateRoof，从而限制其执行时间。 另一种选择是修改 OnTrade 函数本身。 出于实际原因，我们将修改 Update Roof 函数，因此，当我们有一笔持仓时，至少能稍微改善一点执行时间。 新函数如下： double UpdateRoof( void ) { ulong ticket; string szSymbol = Terminal.GetSymbol(); int max; static int memMax = 0 ; static double Accumulated = 0 ; HistorySelect (macroGetDate( TimeLocal ()), TimeLocal ()); max = HistoryDealsTotal (); if (memMax == max) return Accumulated; else memMax = max; for ( int c0 = 0 ; c0 < max; c0++) if ((ticket = HistoryDealGetTicket (c0)) > 0 ) if ( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ) == szSymbol) Accumulated += HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); return Accumulated; } 高亮显示的行示意在原始函数里添加的代码。 尽管看起来它们没有多大区别，但它们确实有很大差异。 我们看看为什么。 第一次引用代码时，如果在指定时段的历史订单记录中没有数值，则 memMax 静态变量和 Accumulated 值都将清零。 测试将反映这一点，例程将返回，但如果有任何数据，将会对其进行测试，并且 memMax 和 Accumulated 都将反映新的条件。 事实上，这些变量都是静态的，这意味着它们的值在调用之间均会保持。 因此，当持仓价值因资产的自然移动而改变时，MetaTrader 5 生成一个事件，并触发调用 OnTrade 函数。 此刻，我们有一个新的 UpdateRoof 函数调用，如果持仓尚未平仓，函数立即返回到控制点，这将加快返回过程。

结束语 在本文中，我们看到了如何向 RAD 系统添加新功能，逐步创建一个函数库，令系统非常适合创建 IDE 界面，在构建交互和控制界面时更简单，错误更少。 从现在起，唯一的真正限制就是您的创造力，因为此处我们只研究如何利用 MQL5，但您可以将相同的思路集成到外部函数库当中，从而极大扩展了创建 IDE 的可能性。



