SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DeepTrader
Jian Bing Wang

DeepTrader

Jian Bing Wang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
64 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 844%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 053
Gewinntrades:
811 (77.01%)
Verlusttrades:
242 (22.98%)
Bester Trade:
49.17 USD
Schlechtester Trade:
-35.79 USD
Bruttoprofit:
1 975.34 USD (380 851 pips)
Bruttoverlust:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
116 (324.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
324.53 USD (116)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.59%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.48
Long-Positionen:
660 (62.68%)
Short-Positionen:
393 (37.32%)
Profit-Faktor:
1.75
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-188.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-188.63 USD (16)
Wachstum pro Monat :
42.92%
Jahresprognose:
520.78%
Algo-Trading:
70%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
188.63 USD (29.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.43% (188.63 USD)
Kapital:
20.91% (196.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD.r 219
XAUUSD.r 163
GBPAUD.r 76
EURAUD.r 57
EURCAD.r 51
AUDCHF.r 49
EURGBP.r 47
GBPCAD.r 43
EURNZD.r 39
GBPNZD.r 38
EURUSD.r 37
GBPCHF.r 36
AUDNZD.r 34
CADCHF.r 34
NZDCAD.r 30
EURCHF.r 25
AUDCAD.r 23
AUDUSD.r 18
NZDCHF.r 18
USDJPY.r 6
BTCUSD 6
USDCHF.r 3
NZDUSD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD.r 119
XAUUSD.r 184
GBPAUD.r 55
EURAUD.r 64
EURCAD.r 37
AUDCHF.r 29
EURGBP.r 20
GBPCAD.r 92
EURNZD.r 75
GBPNZD.r 78
EURUSD.r 5
GBPCHF.r -11
AUDNZD.r 53
CADCHF.r -9
NZDCAD.r 25
EURCHF.r -2
AUDCAD.r 21
AUDUSD.r 6
NZDCHF.r -15
USDJPY.r 5
BTCUSD 5
USDCHF.r 6
NZDUSD.r 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD.r 12K
XAUUSD.r 19K
GBPAUD.r 9.8K
EURAUD.r 12K
EURCAD.r 6.2K
AUDCHF.r 2.2K
EURGBP.r 2.1K
GBPCAD.r 13K
EURNZD.r 14K
GBPNZD.r 14K
EURUSD.r 955
GBPCHF.r -825
AUDNZD.r 9.8K
CADCHF.r -549
NZDCAD.r 3.8K
EURCHF.r 515
AUDCAD.r 3.2K
AUDUSD.r 741
NZDCHF.r -944
USDJPY.r 868
BTCUSD 50K
USDCHF.r 586
NZDUSD.r 219
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +49.17 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 116
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +324.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -188.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
DeepTrader
30 USD pro Monat
844%
0
0
USD
944
USD
64
70%
1 053
77%
100%
1.74
0.80
USD
29%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.