Trades insgesamt:
1 053
Gewinntrades:
811 (77.01%)
Verlusttrades:
242 (22.98%)
Bester Trade:
49.17 USD
Schlechtester Trade:
-35.79 USD
Bruttoprofit:
1 975.34 USD (380 851 pips)
Bruttoverlust:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
116 (324.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
324.53 USD (116)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.59%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.48
Long-Positionen:
660 (62.68%)
Short-Positionen:
393 (37.32%)
Profit-Faktor:
1.75
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-188.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-188.63 USD (16)
Wachstum pro Monat :
42.92%
Jahresprognose:
520.78%
Algo-Trading:
70%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
188.63 USD (29.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.43% (188.63 USD)
Kapital:
20.91% (196.06 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|219
|XAUUSD.r
|163
|GBPAUD.r
|76
|EURAUD.r
|57
|EURCAD.r
|51
|AUDCHF.r
|49
|EURGBP.r
|47
|GBPCAD.r
|43
|EURNZD.r
|39
|GBPNZD.r
|38
|EURUSD.r
|37
|GBPCHF.r
|36
|AUDNZD.r
|34
|CADCHF.r
|34
|NZDCAD.r
|30
|EURCHF.r
|25
|AUDCAD.r
|23
|AUDUSD.r
|18
|NZDCHF.r
|18
|USDJPY.r
|6
|BTCUSD
|6
|USDCHF.r
|3
|NZDUSD.r
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD.r
|119
|XAUUSD.r
|184
|GBPAUD.r
|55
|EURAUD.r
|64
|EURCAD.r
|37
|AUDCHF.r
|29
|EURGBP.r
|20
|GBPCAD.r
|92
|EURNZD.r
|75
|GBPNZD.r
|78
|EURUSD.r
|5
|GBPCHF.r
|-11
|AUDNZD.r
|53
|CADCHF.r
|-9
|NZDCAD.r
|25
|EURCHF.r
|-2
|AUDCAD.r
|21
|AUDUSD.r
|6
|NZDCHF.r
|-15
|USDJPY.r
|5
|BTCUSD
|5
|USDCHF.r
|6
|NZDUSD.r
|2
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD.r
|12K
|XAUUSD.r
|19K
|GBPAUD.r
|9.8K
|EURAUD.r
|12K
|EURCAD.r
|6.2K
|AUDCHF.r
|2.2K
|EURGBP.r
|2.1K
|GBPCAD.r
|13K
|EURNZD.r
|14K
|GBPNZD.r
|14K
|EURUSD.r
|955
|GBPCHF.r
|-825
|AUDNZD.r
|9.8K
|CADCHF.r
|-549
|NZDCAD.r
|3.8K
|EURCHF.r
|515
|AUDCAD.r
|3.2K
|AUDUSD.r
|741
|NZDCHF.r
|-944
|USDJPY.r
|868
|BTCUSD
|50K
|USDCHF.r
|586
|NZDUSD.r
|219
Bester Trade: +49.17 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 116
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +324.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -188.63 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
