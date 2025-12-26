- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 053
盈利交易:
811 (77.01%)
亏损交易:
242 (22.98%)
最好交易:
49.17 USD
最差交易:
-35.79 USD
毛利:
1 975.34 USD (380 851 pips)
毛利亏损:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
最大连续赢利:
116 (324.53 USD)
最大连续盈利:
324.53 USD (116)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.59%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.48
长期交易:
660 (62.68%)
短期交易:
393 (37.32%)
利润因子:
1.75
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
2.44 USD
平均损失:
-4.67 USD
最大连续失误:
16 (-188.63 USD)
最大连续亏损:
-188.63 USD (16)
每月增长:
42.92%
年度预测:
520.78%
算法交易:
70%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
188.63 USD (29.43%)
相对跌幅:
结余:
29.43% (188.63 USD)
净值:
20.91% (196.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|219
|XAUUSD.r
|163
|GBPAUD.r
|76
|EURAUD.r
|57
|EURCAD.r
|51
|AUDCHF.r
|49
|EURGBP.r
|47
|GBPCAD.r
|43
|EURNZD.r
|39
|GBPNZD.r
|38
|EURUSD.r
|37
|GBPCHF.r
|36
|AUDNZD.r
|34
|CADCHF.r
|34
|NZDCAD.r
|30
|EURCHF.r
|25
|AUDCAD.r
|23
|AUDUSD.r
|18
|NZDCHF.r
|18
|USDJPY.r
|6
|BTCUSD
|6
|USDCHF.r
|3
|NZDUSD.r
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD.r
|119
|XAUUSD.r
|184
|GBPAUD.r
|55
|EURAUD.r
|64
|EURCAD.r
|37
|AUDCHF.r
|29
|EURGBP.r
|20
|GBPCAD.r
|92
|EURNZD.r
|75
|GBPNZD.r
|78
|EURUSD.r
|5
|GBPCHF.r
|-11
|AUDNZD.r
|53
|CADCHF.r
|-9
|NZDCAD.r
|25
|EURCHF.r
|-2
|AUDCAD.r
|21
|AUDUSD.r
|6
|NZDCHF.r
|-15
|USDJPY.r
|5
|BTCUSD
|5
|USDCHF.r
|6
|NZDUSD.r
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD.r
|12K
|XAUUSD.r
|19K
|GBPAUD.r
|9.8K
|EURAUD.r
|12K
|EURCAD.r
|6.2K
|AUDCHF.r
|2.2K
|EURGBP.r
|2.1K
|GBPCAD.r
|13K
|EURNZD.r
|14K
|GBPNZD.r
|14K
|EURUSD.r
|955
|GBPCHF.r
|-825
|AUDNZD.r
|9.8K
|CADCHF.r
|-549
|NZDCAD.r
|3.8K
|EURCHF.r
|515
|AUDCAD.r
|3.2K
|AUDUSD.r
|741
|NZDCHF.r
|-944
|USDJPY.r
|868
|BTCUSD
|50K
|USDCHF.r
|586
|NZDUSD.r
|219
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.17 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 116
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +324.53 USD
最大连续亏损: -188.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
一个回撤低，增长稳定的策略，请务必跟单至少一个月保持耐心。
