- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 053
Negociações com lucro:
811 (77.01%)
Negociações com perda:
242 (22.98%)
Melhor negociação:
49.17 USD
Pior negociação:
-35.79 USD
Lucro bruto:
1 975.34 USD (380 851 pips)
Perda bruta:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
116 (324.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
324.53 USD (116)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.59%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.48
Negociações longas:
660 (62.68%)
Negociações curtas:
393 (37.32%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
2.44 USD
Perda média:
-4.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-188.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-188.63 USD (16)
Crescimento mensal:
42.92%
Previsão anual:
520.78%
Algotrading:
70%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
188.63 USD (29.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.43% (188.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.91% (196.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|219
|XAUUSD.r
|163
|GBPAUD.r
|76
|EURAUD.r
|57
|EURCAD.r
|51
|AUDCHF.r
|49
|EURGBP.r
|47
|GBPCAD.r
|43
|EURNZD.r
|39
|GBPNZD.r
|38
|EURUSD.r
|37
|GBPCHF.r
|36
|AUDNZD.r
|34
|CADCHF.r
|34
|NZDCAD.r
|30
|EURCHF.r
|25
|AUDCAD.r
|23
|AUDUSD.r
|18
|NZDCHF.r
|18
|USDJPY.r
|6
|BTCUSD
|6
|USDCHF.r
|3
|NZDUSD.r
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD.r
|119
|XAUUSD.r
|184
|GBPAUD.r
|55
|EURAUD.r
|64
|EURCAD.r
|37
|AUDCHF.r
|29
|EURGBP.r
|20
|GBPCAD.r
|92
|EURNZD.r
|75
|GBPNZD.r
|78
|EURUSD.r
|5
|GBPCHF.r
|-11
|AUDNZD.r
|53
|CADCHF.r
|-9
|NZDCAD.r
|25
|EURCHF.r
|-2
|AUDCAD.r
|21
|AUDUSD.r
|6
|NZDCHF.r
|-15
|USDJPY.r
|5
|BTCUSD
|5
|USDCHF.r
|6
|NZDUSD.r
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD.r
|12K
|XAUUSD.r
|19K
|GBPAUD.r
|9.8K
|EURAUD.r
|12K
|EURCAD.r
|6.2K
|AUDCHF.r
|2.2K
|EURGBP.r
|2.1K
|GBPCAD.r
|13K
|EURNZD.r
|14K
|GBPNZD.r
|14K
|EURUSD.r
|955
|GBPCHF.r
|-825
|AUDNZD.r
|9.8K
|CADCHF.r
|-549
|NZDCAD.r
|3.8K
|EURCHF.r
|515
|AUDCAD.r
|3.2K
|AUDUSD.r
|741
|NZDCHF.r
|-944
|USDJPY.r
|868
|BTCUSD
|50K
|USDCHF.r
|586
|NZDUSD.r
|219
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +49.17 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 116
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +324.53 USD
Máxima perda consecutiva: -188.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
