Jian Bing Wang

DeepTrader

Jian Bing Wang
0 comentários
Confiabilidade
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 844%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 053
Negociações com lucro:
811 (77.01%)
Negociações com perda:
242 (22.98%)
Melhor negociação:
49.17 USD
Pior negociação:
-35.79 USD
Lucro bruto:
1 975.34 USD (380 851 pips)
Perda bruta:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
116 (324.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
324.53 USD (116)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.59%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.48
Negociações longas:
660 (62.68%)
Negociações curtas:
393 (37.32%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
2.44 USD
Perda média:
-4.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-188.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-188.63 USD (16)
Crescimento mensal:
42.92%
Previsão anual:
520.78%
Algotrading:
70%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
188.63 USD (29.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.43% (188.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.91% (196.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD.r 219
XAUUSD.r 163
GBPAUD.r 76
EURAUD.r 57
EURCAD.r 51
AUDCHF.r 49
EURGBP.r 47
GBPCAD.r 43
EURNZD.r 39
GBPNZD.r 38
EURUSD.r 37
GBPCHF.r 36
AUDNZD.r 34
CADCHF.r 34
NZDCAD.r 30
EURCHF.r 25
AUDCAD.r 23
AUDUSD.r 18
NZDCHF.r 18
USDJPY.r 6
BTCUSD 6
USDCHF.r 3
NZDUSD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD.r 119
XAUUSD.r 184
GBPAUD.r 55
EURAUD.r 64
EURCAD.r 37
AUDCHF.r 29
EURGBP.r 20
GBPCAD.r 92
EURNZD.r 75
GBPNZD.r 78
EURUSD.r 5
GBPCHF.r -11
AUDNZD.r 53
CADCHF.r -9
NZDCAD.r 25
EURCHF.r -2
AUDCAD.r 21
AUDUSD.r 6
NZDCHF.r -15
USDJPY.r 5
BTCUSD 5
USDCHF.r 6
NZDUSD.r 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD.r 12K
XAUUSD.r 19K
GBPAUD.r 9.8K
EURAUD.r 12K
EURCAD.r 6.2K
AUDCHF.r 2.2K
EURGBP.r 2.1K
GBPCAD.r 13K
EURNZD.r 14K
GBPNZD.r 14K
EURUSD.r 955
GBPCHF.r -825
AUDNZD.r 9.8K
CADCHF.r -549
NZDCAD.r 3.8K
EURCHF.r 515
AUDCAD.r 3.2K
AUDUSD.r 741
NZDCHF.r -944
USDJPY.r 868
BTCUSD 50K
USDCHF.r 586
NZDUSD.r 219
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +49.17 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 116
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +324.53 USD
Máxima perda consecutiva: -188.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
Sem comentários
