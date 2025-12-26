SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DeepTime
Jian Bing Wang

DeepTime

Jian Bing Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 401%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
660
Kârla kapanan işlemler:
659 (99.84%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.15%)
En iyi işlem:
6.37 USD
En kötü işlem:
-0.11 USD
Brüt kâr:
2 006.51 USD (240 175 pips)
Brüt zarar:
-0.11 USD (11 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
422 (1 290.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 290.09 USD (422)
Sharpe oranı:
1.89
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.21%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
18240.00
Alış işlemleri:
335 (50.76%)
Satış işlemleri:
325 (49.24%)
Kâr faktörü:
18241.00
Beklenen getiri:
3.04 USD
Ortalama kâr:
3.04 USD
Ortalama zarar:
-0.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.11 USD (1)
Aylık büyüme:
26.76%
Yıllık tahmin:
324.67%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.11 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
35.89% (888.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY# 44
CADCHF# 40
EURNZD# 36
USDCHF# 36
USDCAD# 35
GBPCHF# 34
EURAUD# 34
GBPCAD# 33
EURCHF# 32
GBPUSD# 32
GBPNZD# 31
EURGBP# 29
NZDCAD# 29
NZDCHF# 28
NZDUSD# 28
GBPAUD# 27
AUDCHF# 27
EURCAD# 26
AUDNZD# 24
AUDUSD# 23
EURUSD# 18
AUDCAD# 13
GOLD# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY# 133
CADCHF# 120
EURNZD# 109
USDCHF# 109
USDCAD# 107
GBPCHF# 103
EURAUD# 103
GBPCAD# 100
EURCHF# 96
GBPUSD# 98
GBPNZD# 95
EURGBP# 88
NZDCAD# 91
NZDCHF# 93
NZDUSD# 85
GBPAUD# 83
AUDCHF# 81
EURCAD# 78
AUDNZD# 73
AUDUSD# 69
EURUSD# 54
AUDCAD# 39
GOLD# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY# 20K
CADCHF# 9.6K
EURNZD# 19K
USDCHF# 8.7K
USDCAD# 15K
GBPCHF# 8.2K
EURAUD# 16K
GBPCAD# 14K
EURCHF# 7.7K
GBPUSD# 9.8K
GBPNZD# 17K
EURGBP# 6.6K
NZDCAD# 13K
NZDCHF# 7.4K
NZDUSD# 8.4K
GBPAUD# 13K
AUDCHF# 6.5K
EURCAD# 11K
AUDNZD# 13K
AUDUSD# 6.9K
EURUSD# 5.4K
AUDCAD# 5.5K
GOLD# -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.37 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 422
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 290.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

For $500, follow one position; for $1,000, follow two positions; and so on.Please do not withdraw prematurely; follow the order for at least one month.
İnceleme yok
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.