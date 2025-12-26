- 자본
- 축소
트레이드:
1 068
이익 거래:
826 (77.34%)
손실 거래:
242 (22.66%)
최고의 거래:
49.17 USD
최악의 거래:
-35.79 USD
총 수익:
2 021.01 USD (386 107 pips)
총 손실:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
연속 최대 이익:
131 (370.20 USD)
연속 최대 이익:
370.20 USD (131)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.27%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.72
롱(주식매수):
672 (62.92%)
숏(주식차입매도):
396 (37.08%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
0.83 USD
평균 이익:
2.45 USD
평균 손실:
-4.67 USD
연속 최대 손실:
16 (-188.63 USD)
연속 최대 손실:
-188.63 USD (16)
월별 성장률:
39.33%
연간 예측:
477.19%
Algo 트레이딩:
70%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
188.63 USD (29.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.43% (188.63 USD)
자본금별:
23.60% (233.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|219
|XAUUSD.r
|163
|GBPAUD.r
|77
|EURAUD.r
|58
|AUDCHF.r
|52
|EURCAD.r
|51
|EURGBP.r
|48
|GBPCAD.r
|45
|EURNZD.r
|39
|GBPNZD.r
|39
|EURUSD.r
|37
|GBPCHF.r
|36
|CADCHF.r
|35
|AUDNZD.r
|34
|NZDCAD.r
|33
|EURCHF.r
|26
|AUDCAD.r
|23
|NZDCHF.r
|19
|AUDUSD.r
|18
|USDJPY.r
|6
|BTCUSD
|6
|USDCHF.r
|3
|NZDUSD.r
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD.r
|119
|XAUUSD.r
|184
|GBPAUD.r
|58
|EURAUD.r
|68
|AUDCHF.r
|40
|EURCAD.r
|37
|EURGBP.r
|23
|GBPCAD.r
|99
|EURNZD.r
|75
|GBPNZD.r
|81
|EURUSD.r
|5
|GBPCHF.r
|-11
|CADCHF.r
|-6
|AUDNZD.r
|53
|NZDCAD.r
|34
|EURCHF.r
|2
|AUDCAD.r
|21
|NZDCHF.r
|-14
|AUDUSD.r
|6
|USDJPY.r
|5
|BTCUSD
|5
|USDCHF.r
|6
|NZDUSD.r
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD.r
|12K
|XAUUSD.r
|19K
|GBPAUD.r
|10K
|EURAUD.r
|12K
|AUDCHF.r
|2.9K
|EURCAD.r
|6.2K
|EURGBP.r
|2.4K
|GBPCAD.r
|14K
|EURNZD.r
|14K
|GBPNZD.r
|15K
|EURUSD.r
|955
|GBPCHF.r
|-825
|CADCHF.r
|-306
|AUDNZD.r
|9.8K
|NZDCAD.r
|5.1K
|EURCHF.r
|757
|AUDCAD.r
|3.2K
|NZDCHF.r
|-700
|AUDUSD.r
|741
|USDJPY.r
|868
|BTCUSD
|50K
|USDCHF.r
|586
|NZDUSD.r
|219
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
890%
0
0
USD
USD
990
USD
USD
65
70%
1 068
77%
100%
1.78
0.83
USD
USD
29%
1:500