Jian Bing Wang

DeepTrader

Jian Bing Wang
0 리뷰
안정성
65
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 890%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 068
이익 거래:
826 (77.34%)
손실 거래:
242 (22.66%)
최고의 거래:
49.17 USD
최악의 거래:
-35.79 USD
총 수익:
2 021.01 USD (386 107 pips)
총 손실:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
연속 최대 이익:
131 (370.20 USD)
연속 최대 이익:
370.20 USD (131)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.27%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.72
롱(주식매수):
672 (62.92%)
숏(주식차입매도):
396 (37.08%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
0.83 USD
평균 이익:
2.45 USD
평균 손실:
-4.67 USD
연속 최대 손실:
16 (-188.63 USD)
연속 최대 손실:
-188.63 USD (16)
월별 성장률:
39.33%
연간 예측:
477.19%
Algo 트레이딩:
70%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
188.63 USD (29.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.43% (188.63 USD)
자본금별:
23.60% (233.66 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD.r 219
XAUUSD.r 163
GBPAUD.r 77
EURAUD.r 58
AUDCHF.r 52
EURCAD.r 51
EURGBP.r 48
GBPCAD.r 45
EURNZD.r 39
GBPNZD.r 39
EURUSD.r 37
GBPCHF.r 36
CADCHF.r 35
AUDNZD.r 34
NZDCAD.r 33
EURCHF.r 26
AUDCAD.r 23
NZDCHF.r 19
AUDUSD.r 18
USDJPY.r 6
BTCUSD 6
USDCHF.r 3
NZDUSD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD.r 119
XAUUSD.r 184
GBPAUD.r 58
EURAUD.r 68
AUDCHF.r 40
EURCAD.r 37
EURGBP.r 23
GBPCAD.r 99
EURNZD.r 75
GBPNZD.r 81
EURUSD.r 5
GBPCHF.r -11
CADCHF.r -6
AUDNZD.r 53
NZDCAD.r 34
EURCHF.r 2
AUDCAD.r 21
NZDCHF.r -14
AUDUSD.r 6
USDJPY.r 5
BTCUSD 5
USDCHF.r 6
NZDUSD.r 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD.r 12K
XAUUSD.r 19K
GBPAUD.r 10K
EURAUD.r 12K
AUDCHF.r 2.9K
EURCAD.r 6.2K
EURGBP.r 2.4K
GBPCAD.r 14K
EURNZD.r 14K
GBPNZD.r 15K
EURUSD.r 955
GBPCHF.r -825
CADCHF.r -306
AUDNZD.r 9.8K
NZDCAD.r 5.1K
EURCHF.r 757
AUDCAD.r 3.2K
NZDCHF.r -700
AUDUSD.r 741
USDJPY.r 868
BTCUSD 50K
USDCHF.r 586
NZDUSD.r 219
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +49.17 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 131
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +370.20 USD
연속 최대 손실: -188.63 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
DeepTrader
월별 30 USD
890%
0
0
USD
990
USD
65
70%
1 068
77%
100%
1.78
0.83
USD
29%
1:500
