Всего трейдов:
1 053
Прибыльных трейдов:
811 (77.01%)
Убыточных трейдов:
242 (22.98%)
Лучший трейд:
49.17 USD
Худший трейд:
-35.79 USD
Общая прибыль:
1 975.34 USD (380 851 pips)
Общий убыток:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
Макс. серия выигрышей:
116 (324.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
324.53 USD (116)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.59%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.48
Длинных трейдов:
660 (62.68%)
Коротких трейдов:
393 (37.32%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
2.44 USD
Средний убыток:
-4.67 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-188.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-188.63 USD (16)
Прирост в месяц:
42.92%
Годовой прогноз:
520.78%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
188.63 USD (29.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.43% (188.63 USD)
По эквити:
20.91% (196.06 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|219
|XAUUSD.r
|163
|GBPAUD.r
|76
|EURAUD.r
|57
|EURCAD.r
|51
|AUDCHF.r
|49
|EURGBP.r
|47
|GBPCAD.r
|43
|EURNZD.r
|39
|GBPNZD.r
|38
|EURUSD.r
|37
|GBPCHF.r
|36
|AUDNZD.r
|34
|CADCHF.r
|34
|NZDCAD.r
|30
|EURCHF.r
|25
|AUDCAD.r
|23
|AUDUSD.r
|18
|NZDCHF.r
|18
|USDJPY.r
|6
|BTCUSD
|6
|USDCHF.r
|3
|NZDUSD.r
|1
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD.r
|119
|XAUUSD.r
|184
|GBPAUD.r
|55
|EURAUD.r
|64
|EURCAD.r
|37
|AUDCHF.r
|29
|EURGBP.r
|20
|GBPCAD.r
|92
|EURNZD.r
|75
|GBPNZD.r
|78
|EURUSD.r
|5
|GBPCHF.r
|-11
|AUDNZD.r
|53
|CADCHF.r
|-9
|NZDCAD.r
|25
|EURCHF.r
|-2
|AUDCAD.r
|21
|AUDUSD.r
|6
|NZDCHF.r
|-15
|USDJPY.r
|5
|BTCUSD
|5
|USDCHF.r
|6
|NZDUSD.r
|2
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD.r
|12K
|XAUUSD.r
|19K
|GBPAUD.r
|9.8K
|EURAUD.r
|12K
|EURCAD.r
|6.2K
|AUDCHF.r
|2.2K
|EURGBP.r
|2.1K
|GBPCAD.r
|13K
|EURNZD.r
|14K
|GBPNZD.r
|14K
|EURUSD.r
|955
|GBPCHF.r
|-825
|AUDNZD.r
|9.8K
|CADCHF.r
|-549
|NZDCAD.r
|3.8K
|EURCHF.r
|515
|AUDCAD.r
|3.2K
|AUDUSD.r
|741
|NZDCHF.r
|-944
|USDJPY.r
|868
|BTCUSD
|50K
|USDCHF.r
|586
|NZDUSD.r
|219
Лучший трейд: +49.17 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 116
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +324.53 USD
Макс. убыток в серии: -188.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
