Jian Bing Wang

DeepTrader

Jian Bing Wang
0 отзывов
Надежность
64 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 844%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 053
Прибыльных трейдов:
811 (77.01%)
Убыточных трейдов:
242 (22.98%)
Лучший трейд:
49.17 USD
Худший трейд:
-35.79 USD
Общая прибыль:
1 975.34 USD (380 851 pips)
Общий убыток:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
Макс. серия выигрышей:
116 (324.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
324.53 USD (116)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.59%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.48
Длинных трейдов:
660 (62.68%)
Коротких трейдов:
393 (37.32%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
2.44 USD
Средний убыток:
-4.67 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-188.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-188.63 USD (16)
Прирост в месяц:
42.92%
Годовой прогноз:
520.78%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
188.63 USD (29.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.43% (188.63 USD)
По эквити:
20.91% (196.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD.r 219
XAUUSD.r 163
GBPAUD.r 76
EURAUD.r 57
EURCAD.r 51
AUDCHF.r 49
EURGBP.r 47
GBPCAD.r 43
EURNZD.r 39
GBPNZD.r 38
EURUSD.r 37
GBPCHF.r 36
AUDNZD.r 34
CADCHF.r 34
NZDCAD.r 30
EURCHF.r 25
AUDCAD.r 23
AUDUSD.r 18
NZDCHF.r 18
USDJPY.r 6
BTCUSD 6
USDCHF.r 3
NZDUSD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD.r 119
XAUUSD.r 184
GBPAUD.r 55
EURAUD.r 64
EURCAD.r 37
AUDCHF.r 29
EURGBP.r 20
GBPCAD.r 92
EURNZD.r 75
GBPNZD.r 78
EURUSD.r 5
GBPCHF.r -11
AUDNZD.r 53
CADCHF.r -9
NZDCAD.r 25
EURCHF.r -2
AUDCAD.r 21
AUDUSD.r 6
NZDCHF.r -15
USDJPY.r 5
BTCUSD 5
USDCHF.r 6
NZDUSD.r 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD.r 12K
XAUUSD.r 19K
GBPAUD.r 9.8K
EURAUD.r 12K
EURCAD.r 6.2K
AUDCHF.r 2.2K
EURGBP.r 2.1K
GBPCAD.r 13K
EURNZD.r 14K
GBPNZD.r 14K
EURUSD.r 955
GBPCHF.r -825
AUDNZD.r 9.8K
CADCHF.r -549
NZDCAD.r 3.8K
EURCHF.r 515
AUDCAD.r 3.2K
AUDUSD.r 741
NZDCHF.r -944
USDJPY.r 868
BTCUSD 50K
USDCHF.r 586
NZDUSD.r 219
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.17 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 116
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +324.53 USD
Макс. убыток в серии: -188.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
Нет отзывов
