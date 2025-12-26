- Incremento
Total de Trades:
1 053
Transacciones Rentables:
811 (77.01%)
Transacciones Irrentables:
242 (22.98%)
Mejor transacción:
49.17 USD
Peor transacción:
-35.79 USD
Beneficio Bruto:
1 975.34 USD (380 851 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
116 (324.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
324.53 USD (116)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.59%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.48
Transacciones Largas:
660 (62.68%)
Transacciones Cortas:
393 (37.32%)
Factor de Beneficio:
1.75
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
2.44 USD
Pérdidas medias:
-4.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-188.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-188.63 USD (16)
Crecimiento al mes:
42.92%
Pronóstico anual:
520.78%
Trading algorítmico:
70%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
188.63 USD (29.43%)
Reducción relativa:
De balance:
29.43% (188.63 USD)
De fondos:
20.91% (196.06 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|219
|XAUUSD.r
|163
|GBPAUD.r
|76
|EURAUD.r
|57
|EURCAD.r
|51
|AUDCHF.r
|49
|EURGBP.r
|47
|GBPCAD.r
|43
|EURNZD.r
|39
|GBPNZD.r
|38
|EURUSD.r
|37
|GBPCHF.r
|36
|AUDNZD.r
|34
|CADCHF.r
|34
|NZDCAD.r
|30
|EURCHF.r
|25
|AUDCAD.r
|23
|AUDUSD.r
|18
|NZDCHF.r
|18
|USDJPY.r
|6
|BTCUSD
|6
|USDCHF.r
|3
|NZDUSD.r
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD.r
|119
|XAUUSD.r
|184
|GBPAUD.r
|55
|EURAUD.r
|64
|EURCAD.r
|37
|AUDCHF.r
|29
|EURGBP.r
|20
|GBPCAD.r
|92
|EURNZD.r
|75
|GBPNZD.r
|78
|EURUSD.r
|5
|GBPCHF.r
|-11
|AUDNZD.r
|53
|CADCHF.r
|-9
|NZDCAD.r
|25
|EURCHF.r
|-2
|AUDCAD.r
|21
|AUDUSD.r
|6
|NZDCHF.r
|-15
|USDJPY.r
|5
|BTCUSD
|5
|USDCHF.r
|6
|NZDUSD.r
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD.r
|12K
|XAUUSD.r
|19K
|GBPAUD.r
|9.8K
|EURAUD.r
|12K
|EURCAD.r
|6.2K
|AUDCHF.r
|2.2K
|EURGBP.r
|2.1K
|GBPCAD.r
|13K
|EURNZD.r
|14K
|GBPNZD.r
|14K
|EURUSD.r
|955
|GBPCHF.r
|-825
|AUDNZD.r
|9.8K
|CADCHF.r
|-549
|NZDCAD.r
|3.8K
|EURCHF.r
|515
|AUDCAD.r
|3.2K
|AUDUSD.r
|741
|NZDCHF.r
|-944
|USDJPY.r
|868
|BTCUSD
|50K
|USDCHF.r
|586
|NZDUSD.r
|219
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +49.17 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 116
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +324.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -188.63 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
844%
0
0
USD
USD
944
USD
USD
64
70%
1 053
77%
100%
1.74
0.80
USD
USD
29%
1:500