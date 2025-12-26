SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / DeepTrader
Jian Bing Wang

DeepTrader

Jian Bing Wang
0 comentarios
Fiabilidad
64 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 844%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 053
Transacciones Rentables:
811 (77.01%)
Transacciones Irrentables:
242 (22.98%)
Mejor transacción:
49.17 USD
Peor transacción:
-35.79 USD
Beneficio Bruto:
1 975.34 USD (380 851 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
116 (324.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
324.53 USD (116)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.59%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.48
Transacciones Largas:
660 (62.68%)
Transacciones Cortas:
393 (37.32%)
Factor de Beneficio:
1.75
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
2.44 USD
Pérdidas medias:
-4.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-188.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-188.63 USD (16)
Crecimiento al mes:
42.92%
Pronóstico anual:
520.78%
Trading algorítmico:
70%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
188.63 USD (29.43%)
Reducción relativa:
De balance:
29.43% (188.63 USD)
De fondos:
20.91% (196.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD.r 219
XAUUSD.r 163
GBPAUD.r 76
EURAUD.r 57
EURCAD.r 51
AUDCHF.r 49
EURGBP.r 47
GBPCAD.r 43
EURNZD.r 39
GBPNZD.r 38
EURUSD.r 37
GBPCHF.r 36
AUDNZD.r 34
CADCHF.r 34
NZDCAD.r 30
EURCHF.r 25
AUDCAD.r 23
AUDUSD.r 18
NZDCHF.r 18
USDJPY.r 6
BTCUSD 6
USDCHF.r 3
NZDUSD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD.r 119
XAUUSD.r 184
GBPAUD.r 55
EURAUD.r 64
EURCAD.r 37
AUDCHF.r 29
EURGBP.r 20
GBPCAD.r 92
EURNZD.r 75
GBPNZD.r 78
EURUSD.r 5
GBPCHF.r -11
AUDNZD.r 53
CADCHF.r -9
NZDCAD.r 25
EURCHF.r -2
AUDCAD.r 21
AUDUSD.r 6
NZDCHF.r -15
USDJPY.r 5
BTCUSD 5
USDCHF.r 6
NZDUSD.r 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD.r 12K
XAUUSD.r 19K
GBPAUD.r 9.8K
EURAUD.r 12K
EURCAD.r 6.2K
AUDCHF.r 2.2K
EURGBP.r 2.1K
GBPCAD.r 13K
EURNZD.r 14K
GBPNZD.r 14K
EURUSD.r 955
GBPCHF.r -825
AUDNZD.r 9.8K
CADCHF.r -549
NZDCAD.r 3.8K
EURCHF.r 515
AUDCAD.r 3.2K
AUDUSD.r 741
NZDCHF.r -944
USDJPY.r 868
BTCUSD 50K
USDCHF.r 586
NZDUSD.r 219
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +49.17 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 116
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +324.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -188.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DeepTrader
30 USD al mes
844%
0
0
USD
944
USD
64
70%
1 053
77%
100%
1.74
0.80
USD
29%
1:500
